Общинските болници са пред колапс

Новите изисквания за повишаване на медицинските стандарти поставят под риск съществуването на редица общински болници в България. Това заяви д-р Неделчо Тотев, председател на Управителния съвет на Сдружението на общинските болници в сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ. По думите му много лечебни заведения вече са в тежко финансово състояние и едновременно с това трябва да инвестират в нова апаратура и кадри, при условия на остър недостиг на медицински персонал. Д-р Тотев определи ситуацията като резултат от дългогодишен процес:

„Причините са много и могат да се обобщят като безразличие, което ражда безхаберие, а то води до бездействие и безотговорност.“

Той подчерта, че редица общински болници вече са прекратили дейността си през годините, а в някои региони липсата им е критична. Според него вече има области без функционираща общинска болница, а други са на ръба да останат без такава инфраструктура. Като основен системен проблем д-р Тотев открои недостига на медицински кадри.

„Не знам болница, която да е добре окомплектована с персонал. Дефицитът е навсякъде - при сестрите положението е трагично, а при лекарите балансът вече е на границата на възможното.“

По отношение на възможността общински болници да бъдат закривани, той беше категоричен:

„Не бих могъл изобщо да допусна нещо подобно. И си мисля следното. Много смело тук, по време на предизборните борби, определени професори, които бяха повикани в тия мобилни студия, така раздаваха щедри съвети, как общинското да отпадне, не трябва да се оставя да фалира. То само консумира ресурс финансов и кадрови. И като фалира то ще има, видите ли, лекари за всички болници по София, Пловдив и другите големи градове. Само, че пропускаха факта какво се случва с населението.“

Според д-р Тотев не може да се говори за целенасочена конспирация, но има дългосрочна негативна тенденция:

„Здравната система е в разпад. И то в една от крайните фази на разпад, като такава. Най-вероятно, ще се прекрои, ще се създаде нова система. Здравеопазване, но не знам дали ще бъде адекватна на българските условия. Може би на световни някои, или на западни да. Но на български не бих казал.“

Той добави, че често се отправят критики към общинските болници за качество, но според него реалният проблем е в условията, при които те работят. По думите на Тотев финансирането на лечебните заведения също е ключов проблем:

„Клиничните пътеки за общинските и държавните болници са „значително по-ниски“, част от лечебните заведения се подпомагат допълнително от държавата, частните болници имат по-високо платени дейности и различна структура на приходите.“

Той посочи и липса на ясна методика при определяне на цените на клиничните пътеки. Според Д-р Тотев увеличаването на бюджета само по себе си няма да реши проблема:

„Имаше време, когато повече средства биха помогнали. Сега обаче дори това трудно би извадило някои лечебни заведения от състоянието, в което се намират.“

Той смята, че е необходима промяна в политиката и по-гъвкав подход към изискванията:

„Когато не можеш да увеличиш приходите значимо, трябва да се преразгледат изискванията, за да може структурата да съществува и да обслужва населението.“