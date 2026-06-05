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Владимир Путин: За момента не виждам смисъл от среща със Зеленски

Владимир Путин: За момента не виждам смисъл от среща със Зеленски

5 Юни, 2026 20:18 1 571 145

  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • ракети-
  • дронове

Путин добави, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети, той не вижда заплаха за руската икономика и смята, че Русия ще остане привлекателна за инвеститорите

Владимир Путин: За момента не виждам смисъл от среща със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че засега не вижда причина да се срещне с Владимир Зеленски, след като украинският президент публикува открито писмо с предложение за среща за договаряне на край на войната, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Путин заяви на световния икономически форум в Санкт Петербург, че писмото на Зеленски съдържа нагли и агресивни пасажи и не изглежда като искрено предложение за преговори.

"В това писмо има доста елементи на агресия. Какво е това? Опит да се създадат условия за лична среща и преговори ли, или създаване на обстановка, в която всъщност е напълно невъзможно да се състоят никакви лични срещи? Според мен е второто", заяви Путин.

Ден по-рано, на среща с международни медии, Путин повтори твърдата си позиция за войната и заяви, че руските войски напредват ежедневно. Той добави, че предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир биха могли да прекратят бойните действия, ако Киев е готов на компромис. Двете страни се обвиняват взаимно, че отказват компромис, припомня Ройтерс. По-рано днес руски националисти отхвърлиха писмото на Зеленски като злонамерен пиар ход, целящ да предизвика недоволство в Русия, а не да сложи край на войната.

Никога не съм отказвал среща със Зеленски, но няма смисъл "да преливаме от пусто в празно", подчерта Путин.

"Познавам това, минавал съм през него. Там имаше, мисля, и препратка към Минските споразумения“, каза Путин на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум. Според него правителството в Киев настоява за среща единствено с цел да спре настъплението на руските въоръжени сили.

Руският президент добави, че преди време лидери на Германия и Франция открито са заявили, че Минските споразумения са били "празна работа" и са служели само за печелене на време, за да бъде превъоръжена Украйна.

"Е, за какво са ни такива ‘споразумения’? Затова не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има само за украинската страна — да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко", подчерта Путин. "А на нас са ни нужни договорености не за половин година, не за три месеца, а с дълга историческа перспектива. Нека специалистите поработят, да изготвят някакви решения, а след това може и да се срещнем, да присъстваме, както се казва, при подписването на някакви документи. Или дори да подпишем нещо, но първо трябва да бъдат намерени решения."

Путин подчерта, че отговорът му на писмото на Зеленски е адресиран не към "любителите на епистоларния жанр", а към руските военнослужещи на фронтовата линия.

"Цялата страна гледа към вас, гордее се с вас и разчита на вас. Работете, братя!", заяви руският президент.

Путин добави, че всички са видели как президентът на САЩ Доналд Тръмп "възпитава" Зеленски по време на последното му посещение във Вашингтон.

"Всички видяхме как Доналд пред очите на целия свят възпитава автора на това писмо, обръща му внимание за дрескода. Разбирате ли, да се държиш през цялото време в стил "Рамбо: Първа кръв" може да е уместно на някои места, но не навсякъде", каза Путин.

Той благодари на Тръмп за "работата" върху маниерите на Зеленски, но добави, че "има още върху какво да се работи".

"Що се отнася до маниерите — като цяло искам да благодаря на Доналд за тази работа. Тя несъмнено е полезна, но има още какво да се прави. Трябва да се продължи", подчерта Путин. Той добави, че се отнася към Тръмп "като към колега" и "с уважение".

Според руския президент признаването на Донецката и Луганската народни републики е в съответствие с международното право и не нарушава Устава на ООН.

Путин добави, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети, той не вижда заплаха за руската икономика и смята, че Русия ще остане привлекателна за инвеститорите.

"Що се отнася до бойните действия — ние изхождаме от това, че те ще приключат. И без съмнение ще приключат, когато постигнем поставените от нас цели", подчерта той.

Развитието на Русия продължава въпреки санкциите и изтеглянето на някои компании.

"Там, където е изгодно, нищо не е спирало. Енергийните проекти на Далечния изток с някои страни, които формално обявиха излизане от проектите, не са прекратени. Всичко се развива, всичко върви без особени щети за нас", отбеляза той.

Той подчерта, че това важи особено за отношенията с приятелски държави: африканските страни, държавите от Азия, Индия, която "никога не се поддава на външен натиск", и Китай.

"И в рамките на известните организации винаги всичко е било нормално. А още повече — с нашите най-близки съюзници, партньори и исторически съседи", добави Путин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    24 14 Отговор
    а вчера писахте бил готов за преговори
    и тъй всеки месец

    Коментиран от #58, #62, #79

    20:21 05.06.2026

  • 2 И Киев е Руски

    40 22 Отговор
    Зеленият може да се срещне само с Бандера

    Коментиран от #5, #9, #80, #91, #107

    20:24 05.06.2026

  • 3 НЕ МОЕ ДА БЪДЕ

    20 12 Отговор
    НАЛИ ВЧЕРА ПУТИН БЕШЕ ПУСНАЛ МОЛБА ДО ЗЕЛЕНСКИ ЗА АУДИЕНЦИЯ
    АБЕ ЯДЕНЕТО НА ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ ЯДЕНО ВИ СЕ ОТРАЗЯВА ВИДИМО

    20:25 05.06.2026

  • 4 Многоходовото

    23 25 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #28, #59, #84

    20:26 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Копейки

    20 20 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #89, #100

    20:26 05.06.2026

  • 8 Българин

    10 11 Отговор
    Е как бе?Зеленски ще те удуши с една ръка.

    Коментиран от #94

    20:27 05.06.2026

  • 9 Чиниш ми се

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Руски минедчия.

    20:28 05.06.2026

  • 10 ЖикТак

    12 14 Отговор
    От Константиновка до Краматорск са 15 км, има прав пут. Града вече е в обхвата на ТОС

    20:28 05.06.2026

  • 11 И Киев е Руски

    18 13 Отговор
    6 юни. Украйна взриви главното черноморско пристанище на НАТО

    20:28 05.06.2026

  • 12 Брад Пит

    15 5 Отговор
    носят се едни слухове, че републиканците подкрепяли нова военна помощ от САЩ за Украйна....

    20:28 05.06.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    22 17 Отговор
    Митовете рухнаха:

    1. Русия е в изолация... 🤣

    2. Западът ще нанесе стратегическо поражение на РФ... 🤣

    3. Киев никога няма да преговаря с В.В.Путин... 🤣

    4. Русия е фалирала.... 🤣

    5. Киев ще си върне всички територии... 🤣

    Коментиран от #20, #54, #55

    20:28 05.06.2026

  • 14 Курд Околянов

    6 3 Отговор
    Написаното в подзаглавието не е казвано от Путин.

    20:29 05.06.2026

  • 15 мдаа

    18 16 Отговор
    Лилипутин го е страх, че ако се срещнат, Зеленски ще го бие, както украинците бият руснаците на бойното поле.

    Коментиран от #21, #34

    20:30 05.06.2026

  • 16 Яшар

    18 13 Отговор
    Правилно .Няма как президента на Русия да се среща с терористи-мафиоти и наркозависими, окупирали руски територии

    20:30 05.06.2026

  • 17 Ами

    19 12 Отговор
    Само с няколко изречения Путин отряза
    както Зеленски така и "мераклиите".
    Така говори човек който владее ситуацията,
    а не такъв който се чуди какво да прави.

    20:30 05.06.2026

  • 18 анонимен

    17 12 Отговор
    Разбирам го Путин и аз да съм на негово място няма да искам да се срещна със Зеленски. Много е трудно да разговаряш смислено с хора, чиито мозък е станал на каша от наркотици и говорят със заучени клишета без логическа връзка между тях.

    20:30 05.06.2026

  • 19 БУКВАТА "Ч"

    7 4 Отговор
    Както добре се знае, етнос "евреи" няма.

    Евреите са общност, състояща се от голям брой националности, които са обединени от една псевдорелигиозна доктрина.

    Основните групи евреи са:

    Ешкенази - 80% от световното евреиство. Потомци на населението в Хазарския каганат, което е предимно българско, с нищожни примеси хазари, родствен народ на българите. Езикът им е идиш, който е смес от старогермански и старобългарски.

    Сафариди - 10% от световното еврейство. Нямат нищо общо с ешкеназите, освен псевдорелигиозната доктрина ю д а и з ъ м, която изповядват. Потомци са на испански семити, изгонени от Испания в 15 век. Езикът им е шпаниол - диалект на испанския език.

    Третата група е романиоти, които се смятат за потомци на древните ю д е и от времето на римската империя. Нямат точно определен език, а говорят езика на народа, сред който живеят. Те представляват 5% от еврейството.

    Последната група се състои то разлимни етносни групи, включително не гро иди и монголоиди, но най-вече руснаци, които са евреи само защото са пожелали да изповядват ю д а и з м а. Те са около 5% от евреиството.

    Днес в Израел се събират представители на тези четири групи, които в културно и битово отнишение нямат абсолютно нищо общо помежду си, освен псевдорелигиозната антихуманна доктрина ю д а и з ъ м. Те насила учат изкуствено създадения преди половин век език иврит, който е създаден на основата на отдавна изчезналия мъртъв език, който обслужвал ю д а и з м а преди

    20:31 05.06.2026

  • 20 Киев за два дня

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    😂🤣😂🤣

    Коментиран от #29

    20:31 05.06.2026

  • 21 И Киев е Руски

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "мдаа":

    И на тенис

    20:32 05.06.2026

  • 22 Правилно

    10 8 Отговор
    Да се среща с един продажник унищожил държавата си и жалък лъжец, е безсмислено и под достойнството на човек!

    Коментиран от #41, #105

    20:32 05.06.2026

  • 23 И Киев е Руски

    11 8 Отговор
    Бум на продажбите на памперси при мамалигите

    Коментиран от #36

    20:33 05.06.2026

  • 24 Сатана Z

    10 10 Отговор
    Кървавият Киевски нацист Зе Ленски заедно с Украйна ще погребе и Европа.За какво му е н ВВП да се среща със слугата ,който работи и се справя добре с унищожаването на Еврорайха?

    20:33 05.06.2026

  • 25 Зеленски каза на кремълското нищожество

    10 12 Отговор
    Махай се ако ти се живее.

    Коментиран от #63

    20:33 05.06.2026

  • 26 така, така

    9 8 Отговор
    В дописката е пропуснато шоуто на Диана Шошоака от Румъния. Жената получи думата като представител на ЕС на форума. Мисля, че тя отнесе най-исрените аплодисменти на руснаците.
    Ясно и точно заяви, че мислещата част от румънците (и това е целият народ) не искат да помагат на 0срайната, не искат да плащат на наркомана да има ресурс за войната. Румъния няма президент и се управлява от Брюксел. Но мислещите европейци ще разкарат баба Урсула.

    Да ви е познато?!
    Очевидно, настроенията на хората в държавите в близост до конфликта се променят устойчиво към твърдо не желание да плащат за войната на наркомана или да издържат украинците. Унгария, Словакия, Румъния и ние, а вече и в Полша нетърпомостта към украинците също набира сила (при все, че поляците не обичат руснаците).

    20:34 05.06.2026

  • 27 БУКВАТА "Ч"

    0 3 Отговор
    Моля за вашите коментари.
    + Питайте лордъ Балфуръ! Четете "Спорътъ за ЦИОНЪ" отъ Дъгласъ Рийдъ.
    Bulgar (BOOL-GAR): One of the most common dance and tune genres of the American-Jewish repertoire, popular in parts of Eastern Europe in the late 19th and early 20th centuries. Also known as bulgarish, it is a circle, line, or couple dance deriving from the Bessarabian (East Romanian) dance bulgareasca, literally "Bulgarian dance," referring to the large Bulgarian population in Bessarabia. Its best known step is similar to the Israeli dance hora (see "Hora").
    Това е вече друго нещо - задавай въпроси, а не хокай колегите си от форума.

    20:34 05.06.2026

  • 28 ИИ без интелект

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Многоходовото":

    Повторенето на едни и същи глупости не ги прави истина.

    20:35 05.06.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    13 10 Отговор

    До коментар #20 от "Киев за два дня":

    Тази мантра също е продукт на западната пропаганда....

    А истината е, че руснаците бяха в Киев още в първия ден на СВО, после се изтеглиха оттам по молба на Макрон, за да се състоят преговорите в Истанбул, на които западът /Вашингтон, Париж и Лондон/ пак излъгаха Москва, както преди това с т.н. Мински споразумения....

    Коментиран от #45, #50, #56, #117

    20:35 05.06.2026

  • 30 Зелен 2 милиона орки прати при кобзон

    9 4 Отговор
    Още толкова раши при кобзон искам. Кой е губещия Европа или раша? В раша купони за горива в Европа купони от луксозен живот -

    Общите загуби на Русия в Украйна, включващи ранените и пленените, възлизат според CSIS на 2,198 милиона души. "Медиазона" и ВВС водят поименен списък, в който до момента има не по-малко от 1 млн. 221 206 хиляди руснаци

    Коментиран от #42

    20:35 05.06.2026

  • 31 Мдааа... ами прав е Путин

    7 9 Отговор
    Среща в Москва и то само за подпис на капитулацията....

    20:35 05.06.2026

  • 32 Херо

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Геро":

    Боклук, боклука рознь

    20:35 05.06.2026

  • 33 Зелка,

    6 7 Отговор
    За да разговаряш или да преговаряш с някой , трябва да поддържаш добри отношения .
    Ти какъв се явяваш , че се налагаш и искаш да говориш
    от " позиция на силата"
    Зелен си , зелка.
    Хвърляй оръжието и бягай някъде , където все още те приемат добре.
    Парите свършват. После може да бъде късно.

    20:36 05.06.2026

  • 34 .....

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "мдаа":

    Путин го е страх от среща защото е много унизен от Украйна и всички други държави, включително САЩ и Китай.

    20:37 05.06.2026

  • 35 БУКВАТА "Ч"

    1 3 Отговор
    На някои въпроси можеш и сам да си отговориш, на други аз ще ти отговоря.

    Що се отнася до бесарабските българи, то те се явяват удобно обяснение на на неудобния въпрос - защо евреите ешкенази свирят българска музика и играят българско хоро. Но не всяко удобно обяснение е вярно. Така е и в случая.

    Хазарите не са българи, а са родствен на българите народ. Но в Хазарския каганат населението е било преимуществено българско. За да се аргументирам, ще трябва доста да попиша , но не е тук мястото. Само ще кажа, че Бат Боян е истинския престолонаследник на трона на баща си Кубрат - владетелят на Велика България. Бат Боян е владетел на огромната част от българите. Аспарух владее само малка част от тях. Бат Боян приема за съвладетели една хазарска династия, която най-вероятно още по негово време е с ю д е й с к о вероизповедание, а два века по-късно тези хазари налагат ю д а и з м а над поданиците в Хазарския каганат. Затова аз смятам, че ешкеназите са с българска кръв. Разбира се не 100% защото сред тях е имало и хазари. Но със сигурност ешкеназите, които представляват 80% от еврейството , нямат нищо общо по род нито с Аврам, нито с Давид.

    20:37 05.06.2026

  • 36 Умрел руснак

    7 7 Отговор

    До коментар #23 от "И Киев е Руски":

    Бум в оборотите на погребалните агенции е руската ко4ина.

    20:38 05.06.2026

  • 37 Бам!

    8 6 Отговор
    Зеленски е прекалено зает с подготовката за срещата си с Г-н Орешник.

    Коментиран от #96

    20:38 05.06.2026

  • 38 асенчо

    7 5 Отговор
    И каква е вината на убитите 21 колежани в Старобелск ??

    Коментиран от #43

    20:39 05.06.2026

  • 39 Дзак

    1 5 Отговор
    Имах някога познато момиче. Беше опитвала самоубийство. Скитахме вечерта и ме покани у тях. Запозна ме с дядо си. Лежахме с нея на леглото и цяла нощ писахме стихотворения. Замина при баща си. Работел в някаква Съветска република. Писахме си по веднъж. Та това за самоубийствата. Не вярвам да ме помни с лошо.

    20:39 05.06.2026

  • 40 БУКВАТА "Ч"

    0 5 Отговор
    Химнът на България се основава на музиката и текста на песента "Горда Стара планина", написана от Цветан Радославов (1863 - 1931) през 1885 година. Когато се приема за национален химн по бай Тошово време, Тато си има големи разногласия с Петко Стайнов, защото музиката е на русенска ешкеназка песен, но накрая партийното решение за химна се налага.
    Ако вземем че докажем че евреите са българи, какво ще се случи? Да не би случайно да се сдобием с 10млн. българи в Израел? Ей сега ще плеснат с ръце ще ни разцелуват и ще кажат-ей хубаво че бяхте вие да ни отворите очите, колко сме били заблудени! Сега ще се покръстим, ще дойдем в България да ви оправим демографския срив, ще си налеем капиталите в китната ни обща прародина-пък после да му мислят баварците и ирландците, като ги освестим и тях откъде произлизат и ще цъфнем и ще вържем!

    20:40 05.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 .....

    8 6 Отговор

    До коментар #38 от "асенчо":

    Да се оплачат на Путин. Ако не беше атакувал Украйна щяха да са живи

    Коментиран от #46

    20:41 05.06.2026

  • 44 БУКВАТА "Ч"

    1 2 Отговор
    + Пропускашъ Кубанските, Донските, Волжките и др. КАЗАЦИ, които са около 10 000 000/десетъ милиона/ души! Те не са юдаисти, источно- православни са!
    + Живеятъ на същите земи, отъ памти века и говорятъ езикъ, близъкъ до нашия!!! Попитайте некой Казашки АТА+МАНЪ отъ какъвъ произходъ е, а може би и доста обикновени казаци, знаятъ за какво става дума!?
    + АРИЙ+СТО+КРАТЪ+

    20:41 05.06.2026

  • 45 ЪХЪ

    7 9 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Цял свят видя по телевизията хвърчащите куполи на руските танкове пред Киев.Още има остатъци от руските железа и парадите униформи.
    Раша загуби войната още на вторият ден когато украинците избиха руските десантчици в Гостомел на летище Антоново.

    Коментиран от #48, #74

    20:43 05.06.2026

  • 46 Тероризма е зло

    1 7 Отговор

    До коментар #43 от ".....":

    Само пропаднал човек може да му е фен. Жалко за такива парцали!

    Коментиран от #52

    20:43 05.06.2026

  • 47 както и твоето мнение, геро,

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Геро":

    няма НИКАКВО значение. От неграмотни и надрусани няма никаква полза.
    Бивша говорителка на Зеленски: Той е параноичен психопат, не го е грижа нито за Украйна, нито за украинците (цялото интервю с български субтитри).
    ИМА ЛИ ОЩЕ НЯКОЙ ДА НЕ ЗНАЕ, че
    Зеленски е най-голямото препятствие пред мира, злоупотребява с доверието на украинците и Запада, превърнал е войната в инструмент за власт и пари, а Украйна е на ръба на национално унищожение. Той не е героят от камерите, а емоционално неконтролируем човек, който сменя маски, лъже, манипулира и няма намерение да сложи край на войната. Това казва бившата прессекретарка на украинския президент Юлия Мендел в интервю пред Тъкър Карлсън.

    20:43 05.06.2026

  • 48 Тя пропагандата

    4 6 Отговор

    До коментар #45 от "ЪХЪ":

    винаги стига до глупака!

    20:44 05.06.2026

  • 49 БУКВАТА "Ч"

    2 3 Отговор
    Даже западни режисьори вече знаят, че троянците са българи, та наемат за продукциите си български статисти.

    В филма Троя, троянската войска се играе от български статисти. Същото важи за войската от мирмидони - които също са българи.

    Филмът се снима в Мексико, и много по-лесно би било да се наемат единствено мексикански статисти. Но за ролите на троянските войни и мирмидони продукцията е наела статисти чак от България.

    В филма песните и музиката са български.

    Това не е случайно.

    Оказва се, че западните режисьори познават по-добре българската история от българската академична наука.

    Коментиран от #144

    20:45 05.06.2026

  • 50 Един

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Да ве изтеглиха се, само че пеша че не им останаха МПС-та. Къде ви намират такива умници.

    20:45 05.06.2026

  • 51 БУКВАТА "Ч"

    1 3 Отговор
    Рез е българско име.

    Името на Българския цар Рез се е превърнало в нарицателно за владетел в повечето европейски езици. Преминало в латинския - REG, REX. Надявам се, че няма да се яви някой тук, който да твърди, че REX произлиза от латински език. Когато е живял Рез, латините още са се пощели по дърветата.

    Българската титла REX е засвидетелствана многократно сред древните български владетели.

    АСПАР РЕХ
    КОТ РАГ
    ТЕЛЕ РЕХ
    БОГО РЕХ

    Имената АСПАР, КОТ, ТЕЛЕС и БОГ са доказано "тракийски", сиреч български. От тях единствено АСПАР е аланска заемка в "тракийския". КОТ, ТЕЛЕЦ, БОГ са в българския и до днес.

    Името БОГ е известно чрез гръцка транскрипция - БАКХУС.
    "И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби,
    и заедно с тях Ахил, синът на Пелей
    и на Тетида, дъщерята на философа Хирон,
    водейки войска от хуни-българи-мирмидонци
    на брой две хиляди и петстотин."

    Иван Цецо

    20:46 05.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Академична логика:

    Английското PEOPLE произлиза от латинското POPULUS , а не от "тракийското" ПЕОПЛЕ.
    STREAM

    СТРУМА - доказана "тракийска" глоса - поток, течение, СТРЕМЯ, СТРЕМЕЖ

    Чакам моята помощничка Лил да покаже българската заемка в латинския език.

    Човек се учи докато е жив.

    Ето аз например все още не съм се научил, че ПЕОПЛЕ произлиза от POPULUS, сигурно защото е много тъпо и глупаво, па макар и свещено, академично предположение.
    + Ще добавя, че първата ДИН+АСТИя въвъ Египетъ е ТИН+ИТската! Въ градъ РОМА има хълмъ П/Б/АЛА+ТИНЪ, има и В/Б/АТЪ+и+КАНЪ! ТИНИ и АСТИ са ТРАКИЙСКИ "племена"! ТИНИ+АСТИ=? Може би ДИНЪ+АСТИи? ЖИВЕЕЛИ СА ПО ЕДНО ВРЕМЕ ВЪ ДРЕВНАТА ИЕВРО+П/Б/А!

    + АРИЙ+СТО+КРАТЪ+

    20:49 05.06.2026

  • 54 Швейк

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    А купоните за бензин и дизел?!

    Коментиран от #76

    20:50 05.06.2026

  • 55 Ха-ха

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Самата истина.! Русалката е изритана и е под вода. Бълбук-бълбук.!

    Коментиран от #64

    20:50 05.06.2026

  • 56 Хм....

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Значи Симонян,Слкабеева и другите ли зачи са излъгали 140 милиона крепостни?
    П.п.Истината излезе наяве.Путин няма подготвена армия за война с когото и да било.

    Коментиран от #71

    20:50 05.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Виждащ

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Владимир Владимирович не разговаря с терористи и техните марионетки, освен ако не са с раирани дрехи или дървени костюми.

    20:52 05.06.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Многоходовото":

    Повтарянето на глупости няма да помогне, Както до сега не е помогнало

    20:52 05.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Мисля ,че въпросът е риторичен. Да, шведите дължат много на българите. За българско присъствие в Скандинавия говорят множество източници.
    Аз обичам да давам сведението на Димитри Хоматиан за преселение на част от българите от поселищата около Бурса в посока Скандинавия и връщането им в Прародината на Балканите. Всъщност голямото объркване на авторите е , че това преселение откъм Скандинавия се свързва погрешно с наличието на българи в Поволжието. Не, тук става дума за преселение на част от българите откъм Скандинавия, минавайки през две реки на име Волга - Горен и Долен Буг, които в средновековието са се изписвали на гръцки така - ВОУГА.

    Ето сведението на Хоматиан:

    Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи(3), които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила(4) на Александър от разположения край Бруса(5) Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.

    Коментиран от #70

    20:53 05.06.2026

  • 62 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Какво да са писали бе? Писали са, това което тупин казва, а той все казва, че е готов за преговори, обаче когато го извикват за преговори, отказва. Бомбенето по масква се открива тази вечер.

    Коментиран от #67

    20:54 05.06.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "Зеленски каза на кремълското нищожество":

    А Владимир Владимирович отвърна:"Работайте, братья! "

    20:54 05.06.2026

  • 64 Аха

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Ха-ха":

    Само що ви изкараха глупаците да тролите. 😄Това идеално показва отчаянието на фашизма залял запада.

    Коментиран от #90

    20:54 05.06.2026

  • 65 Дон Корлеоне

    5 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #115, #122

    20:54 05.06.2026

  • 66 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Ето го този път описан от българските възрожденски историци - Зографска история:

    "Българският народ дойде в древността откъм Черно море, от река Волга из Велика Скандинавия , и наричаха се тогава кимери..."

    Тези преселения се отнасят към времето на Александър Велики.
    За да нагласят работата, скандинавските изследователи непрекъснато бърборят, че "траките" са норди, което е смешно. Те признават, че имат нещо общо с "траките" но поставят каруцата пред коня /като всички академични учени/ и твърдят, че не скандинавците имат нещо "тракийско" /българско/, а че "траките" са скандинавци. Смешно.

    20:54 05.06.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    Сигурен съм в ПВО то на Москва, ще спя спокойно.

    Коментиран от #93

    20:55 05.06.2026

  • 68 Правилно те е

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "Яяяяя":

    уцелил коментара! 😄

    20:55 05.06.2026

  • 69 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Що се отнася до наличието на български топоними из цяла евразия, отговорът отново става лесен, като знаем кой европейски народ е най-голям в античността - това са така наречените "траки", сиреч българи. От Балканите и Мала Азия този народ буквално залива цяла Евразия - гробовете с мумии европеиди в Китай, та до най-северните части на Британските острови.
    Като един достоен представител на елинизираните българи - антични еничери, Искан Дар се е страхувал от братята си българи, които не са били елинизирани, защото още баща му - дърт гъркофил, им е сърбал попарата и им е плащал данък. Затова е взел мерки да подчини и разсели неелинизираните българи /много от родовете - например българите трибали е подчинил, а българите около Бурса е разселил/, защото е искал да си осигури спокойствие на Балканите и Мала Азия, за да може спокойно да пръска еленизъм из цяла Евразия, без да му се пречкат консервативни българи, носители на Истинската верска доктрина.

    Част от българите около Бурса е преселил в Палестина, защото там е имало компактни групи българи - основателите на същинска Палестина - така наречените филистим. По това време българите филистим са били подчинени на юдейските царе, след като същите с подлост и пещи за печене на тухли /и хора/ са се справили с българската власт в Палестина.

    20:56 05.06.2026

  • 70 СЪСТОЯНИЕТО

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "БУКВАТА "Ч"":

    ТИ СЕ НАРИЧА ЛОГОРЕЯ
    ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ Е
    СЛАВА БОГУ НЕ Е ЗАРАЗНО

    20:56 05.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Всъщност, от тези българи е родът на Исус - един доста известен орфист антиюдеин, но това е друг въпрос, който достатъчно добре е разгледан от Йордан Вълчев в книгата му "Две изречения на Исус Христос".

    ХОР-БАТ преди време също постна една интересна тема за думите на Исус на кръста - "Иле, Иле, маана се баща ни".

    20:58 05.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "ЪХЪ":

    60 километрова колона от военна техника и военни стоя цяла
    седмица на пътя пред Киев като нито го атакува, нито се разгърна.
    Такова нещо във военното дело няма.
    За голяма риба се слага голяма стръв.
    Ха сега се сети кой е рибата :)

    21:00 05.06.2026

  • 75 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Не на средновековния ТЕРВЕЛ, а на античния български цар ТЕРВЕЛ.

    Интересно защо българската археологическа и историческа наука продължава да нарича българските царе с техните гръцки транскрипции.

    Например българските царе на име Кот са известни няколко. Гъркоманщината обаче упорито нарича тези царе Котис ?!?!

    И до днес са запазени български фамилии Котков, Котев, Котов, и доста подобни.

    Известен е и средновековен български владетел на име Кот Раг. Този владетел носи "тракийска" благородническа титла "раг", форма на "рекс", "рих" и т.н. Подобна титла носи и Аспар Рих.

    Друга известна благородническа титла сред "траките" - БАЛ, също е засвидетелствана сред средновековните български владетели - ТЕР БАЛ.

    Името очевидно е Тер.

    Същото като на античния Тер, известен ни от букварите под гръцка транскрипция Тер-ес.

    21:00 05.06.2026

  • 76 Кримчанин

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Швейк":

    Те и купоните свършиха.

    21:00 05.06.2026

  • 77 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Та гробът на този български цар е бил открит от археолога Китов.

    Приятели, ние не наричаме Крум с гръцката форма на името му - Крумос. Нека не наричаме и старите български царе с тази кощунствена транскрипция - Кот/Котис/, Теле/Телес/, Тер /Терес/ и т.н.
    Склонен съм да приема, че българските учени не са схванали очевадната връзка "траки" = "прабългари" понеже са чели твърде много гръцки книжки с картинки, а не понеже целенасочено са се старали да заблудят обществото.

    А в гръцките парцали имената на българските владетели имат паразитно гръцко окончание , и нашите славни учени са се заблудили.


    Райчо - "тракийско" име - бащата на Кот. Българско име и до днес. В гръцките източници - Райздос.

    Кот - българска дума преминала в английския език. Кот е името на десетина "тракийски" царе и благородници. На гръцки - Котис.


    Рашко - "тракийски" династ, син на Кот. Българско име и до днес. Манипулирано в гръцките източници във формата Раскос.

    Коментиран от #88

    21:01 05.06.2026

  • 78 ПИАР ХОД , КЛОУАДА!

    2 4 Отговор
    СТРАХОТНО , АДСКИ ТОЧЕН, ЯСЕН ОТГОВОР !! ХИТРИ ПИАРСКИ КЛОУНСКИ НОМЕРА , А БЕ ШАМАНДУРО НАДРУСАНА , НА КОГО БЕ , НА ПУТИН ЛИ БЕ ФАШНАДУПЕН ЦЪРВУЛ ТЕЯ ЛИГОЧИ??
    НЕ ТИ МИНАВАТ МУРАФЕТИТЕ , ТОВА ДА НЕ ТИ Е УРСОПАЛАНА И УРСУПОЛАНТИТЕ , БЕ ДУПТЕ!!

    21:01 05.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Цензура

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Може и със сирски....

    21:02 05.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Золт - старобългарската дума злато, от която произлиза и думата жълт. Золт е династ на българите гети, живял в втори век преди Христа. Гръцката измислица - Золтес.

    Тер - старобългарско име, известно и в средновековието - Тер Бал. Под гръцка транскрипция е известно в две форми - Терей и Терес.

    Теле - българска дума и "тракийско" име. На гръцки Телес.

    Ратин - име на "тракийски" военачалник. От старобългарското РАТ - война. За справка българската дума "ратник". На гръцки Ратинис.

    Рез - най-известният "тракийски" цар. Българска дума РЕЗ корен на думите РЕЗЕЦ, РЯЗЪК, РЕЖЕ и т.н. Това име е станало нарицателно за цар сред "траките" - РЕКС, РИХ, РЕГ и т.н. При гръцките драскачи - Резос.

    21:03 05.06.2026

  • 83 Не по темата

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Значи":

    Ама към дира, стига сте писали за Л.Дилов, Бог да го прости, все пак не е национален герой, то всички сноби писаха за срещите си с него, че ги и публикуват, интересен човек беше, рано си отиде, но това е действителността

    21:03 05.06.2026

  • 84 Цензура

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Многоходовото":

    И как 2 милиона армия дава 2 милиона yбити и още съществува? Как държавата с най-нисък външен дълг в Европа е фалирала?
    Oлигoфpeнията трябва да се лекува с eвтaназия. Така няма да останат русoфоби.

    Коментиран от #103

    21:03 05.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    Путилифона каканижейки баче Пунде сподели каде че чекал да мо изтече флягата нацело и чак тогаз че преговара с кой мо кажат звездите!

    21:04 05.06.2026

  • 87 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Сабад - "тракийски" бог. Доказано е, че етимологически се свързва с българската дума СВОБОДА, тъй като гръцкия еквивалент на този бог се нарича Елеутерос - свобода. На грацки Сабад се изписва Сабасиос. Старият български празник в чест на Сабад се празнува днес от евреите, те са го заели от пеласгите /древните българи, филистим/ в Палестина.

    Свет - много известен "тракийски" цар с българско име. На гръцки - Севтес.

    Земле - "тракийска" богиня Майка - очевидно с българско име. На гръцки - Семелес.

    Бог - известен "тракийски" герой, обожествен. Гръцка транскрипция - Бакхос.

    Силен - учител на Бог. Гръцка измишльотина - Силенос.

    Сирмо - "тракийски" цар с българско име. На гръцки - Сирмос.

    Сит - "тракийски" цар с българско име. На гръцки Ситос.

    Скор - "тракийско" име с българска етимилогия.

    Сур - силно разпространено "тракийско" име от български произход. На гръцки Сурас.

    Удар - илирийско име от български произход. На гръцки Ударос.


    Подобни примери има стотици !

    Коментиран от #113, #140

    21:04 05.06.2026

  • 88 кондики

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "БУКВАТА "Ч"":

    „Хора безразлични и към най-дребните задължения и към най-дребната справедливост, и към най-дребната истина,
    хора, които не признават човешкото достойнство и като цяло не признава нито свободния човек, нито свободната мисъл.“ Александър Сергеевич Пушкин.

    21:04 05.06.2026

  • 89 Нищо няма да

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки":

    Спаси, просто си иска договора от Аляска, там и Венецуела и Куба са жертвани за Украйна

    21:05 05.06.2026

  • 90 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Аха":

    Само що ви изкараха глупаците да тролите. 😄Това идеално показва отчаянието на фашизма залял рашата.

    Коментиран от #92

    21:06 05.06.2026

  • 91 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Това, което си написал и се справедливо и би било добре ,ама зависи от либералния Путин ,ако обещал обещал на евреи на Натали Бенет да пощади живота му досега да сме забравили за зеления просяк милионера и войната да е приключила отдавна.....

    21:07 05.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти може да си сигурен, ама тупин не е. Поиска почивка от дронове за парада, щот явно си знае ПВО-то.

    21:08 05.06.2026

  • 94 Цензура

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Хаха, пeди - Вова Путин има черен колан по джудо и самбо !!! Ще върше скaпаният наркоманчик на моряшки възел !!!

    Коментиран от #120

    21:08 05.06.2026

  • 95 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #92 от "Папагаленето на":

    Само що ви изкараха глупаците да тролите. 😄Това идеално показва отчаянието на фашизма залял рашата.

    Коментиран от #99, #104

    21:09 05.06.2026

  • 96 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Бам!":

    Всеки с проблемите си!

    21:09 05.06.2026

  • 97 Компетентен

    2 4 Отговор
    Вчера руското момиче Мира Андреева даде урок по възпитание на наглaта укpoпка костюк, като я спyка от б-0й на корта.
    Учи се, Вова, учи се !!!

    21:10 05.06.2026

  • 98 Констатация

    3 4 Отговор
    Прав е дедо Путин, къде по-важно е да се срещне с племенните вождове на Африканските племена... Лумба, Думба, Мумба, Такумба и т.н. по списъка... -)))))))))))))

    21:11 05.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Панелки

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки":

    Няма страшно до края на годината Донбас отича и край на войната … то не че не е отекъл още отсега …

    21:11 05.06.2026

  • 101 Надъхан капейчо 🤩🤡

    4 2 Отговор
    Поръчах си още по голям постер за стената на Вова БеZгрешния

    Коментиран от #106

    21:12 05.06.2026

  • 102 МДАМ

    3 2 Отговор
    Типичен идиот.

    21:12 05.06.2026

  • 103 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Цензура":

    Мразя раша безплатно защото не искам да ми е блатно

    Коментиран от #132

    21:13 05.06.2026

  • 104 Факт

    2 5 Отговор

    До коментар #95 от "Хахахаха":

    Видяхме фашагите дето извадиха татуирани с нацистки идоли от Мелиопул …

    21:13 05.06.2026

  • 105 ...

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Правилно":

    Путин наистина действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    Коментиран от #108

    21:15 05.06.2026

  • 106 Шарен байрактар

    1 6 Отговор

    До коментар #101 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    Манефистирай и се фантазирай заедно със смъркача иначе снощи в Константиновка пак са оградили бандерите - два батальона - факт !

    Коментиран от #119

    21:16 05.06.2026

  • 107 хаха 🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    Коментиран от #111

    21:17 05.06.2026

  • 108 Така е глупав

    2 4 Отговор

    До коментар #105 от "...":

    Само що ви вадят по цял ден да папагалите едни и същи глупости и да показвате, колко се е отчаял фашизма залял запада. 😄Троленето е само за глупака.

    21:17 05.06.2026

  • 109 Констатация

    4 2 Отговор
    Що цъкате минусчета, бе, да бяхте го видели на икономическия форум в Петербург, имах чувството, че не е в Рашка, а в Конго!!! -)))))

    Коментиран от #121

    21:17 05.06.2026

  • 110 Константиновка

    2 4 Отговор
    Показаха урките как се крият по мазетата на срутените сгради - факт !

    21:18 05.06.2026

  • 111 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #107 от "хаха 🤣":

    Ама що извадиха глупака да папагали и показва колко е отчаян фашизма залял запада.

    21:18 05.06.2026

  • 112 Това е безспорен

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "ИСТИНАТА":

    Факт.

    Коментиран от #116

    21:19 05.06.2026

  • 113 Путюблиз

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "БУКВАТА "Ч"":

    По савецки Сабад е Асвабадител

    21:19 05.06.2026

  • 114 Муня

    1 4 Отговор
    Путин се притеснява от лична среща със зелето, че има остър саркастичен език и ще го направи за смях!

    21:19 05.06.2026

  • 115 "В каменната ера":

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Дон Корлеоне":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    Коментиран от #118, #123, #131

    21:20 05.06.2026

  • 116 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #112 от "Това е безспорен":

    Безспорен факт е, че тролея е глупак, сам папагали и си се фали и показва падението на запада. На глупака е ясно. Ползват за парцал.

    21:21 05.06.2026

  • 117 Възможно е

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    То ако не излъжат глупака Путлер,кой друг да излъжат да си разсипе държавата.

    21:21 05.06.2026

  • 118 А Мала Токмачка?

    5 0 Отговор

    До коментар #115 от ""В каменната ера":":

    Превзеха ли крепоста мала Токмачка?А?

    21:22 05.06.2026

  • 119 ру БЛАТА

    5 0 Отговор

    До коментар #106 от "Шарен байрактар":

    Като стана дума за манифестации тазгодишната деветомайска беше пълна скръб щото ги е страх от няколко експлозии на площада...така би било по реалистично и ще го гледат много повече хора😁💥✌️

    21:22 05.06.2026

  • 120 да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Цензура":

    защо Пуся не се интересува от жени ?

    Коментиран от #125

    21:23 05.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Крепостен на Хартиената мечка

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Дон Корлеоне":

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄 Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #128

    21:23 05.06.2026

  • 123 Това са безспорни

    4 0 Отговор

    До коментар #115 от ""В каменната ера":":

    Факти.

    21:23 05.06.2026

  • 124 Приятел,

    1 4 Отговор
    Всички видяха как цените се увеличиха. Кой победи в случая? Някой работи ще ги разберете по не лесния начин. Има накъде още да се развият нещата. Едно е ясно, връщане назад няма!

    21:24 05.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Я си

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "Димитър Георгиев":

    Е.М.

    Коментиран от #133

    21:24 05.06.2026

  • 127 Теслатъ

    0 4 Отговор
    Бедния народец..., как го нарече бат Бойку, май бше - "Матрял", а? На кво се надяваш Бангаранга, да дойде Русия и за пореден път да ни спаси от самите нас??? Е, Трети Път нема да стане, "пито - платено"!!!

    Коментиран от #136, #138

    21:26 05.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Писмеността от Орхон се датира VIII век.
    Надписите направени чрез тази писменост се превеждат чрез тюркски език.
    Тюрките са монголско племе хронологически поставено отново някъде около VIII век, живеещо в долината Орхон.


    Нито древните българи нито днешните българи имат нещо общо с тюрките. Днешните българи имат 5% монголоидност. Повечето европейски народи имат по-голяма монголоидност от българите. Днешните българи са 60% европеиди от автохтонната за Балканите и Кавказ група средиземноморско-кавказки тип.

    Как може древен народ като българите, за който със сигурност се знае, че е в Европа поне от IV век /това и науката го признава, а тя доста трудно признава истини, свързани с българите/ да се свързват с някакви монголоиди от Орхон живяли 400 години по-късно? Как може термин със 400 години по-нов да се прикача на древен народ? На какво основание ? Тук или има политика, или са позволили на лудите да учат и преподават история по университетите!

    Ако в една писменост от Орхон, която е датирана VIII век се откриват етруски символи, това не означава , че етруските са монголоидни тюрки, а че по някакъв начин етруски знаци са отишли при това малко номадско племе .
    Най вероятно скитите са занесли писменост на тюрките от Орхон. Скитите са европеиди. Със сигурност са говорели език от българската група езици /така наречената индоевропейска група езици/. Просветили тюркомонголите от Орхон, като са им занесли писменост.

    21:27 05.06.2026

  • 130 Муня

    3 0 Отговор
    Пyтuк, кай нещу за новити реалности! Нали казвахте, че трябва да се съобразяваме с новите реалности! Защо не парадирахте?

    21:28 05.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":

    От времето на Георги Илиев!

    21:30 05.06.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Ако през 20 век монголците са писали на кирилица, това не означава, че българите , които пишат от векове на кирилица са монголци.

    О, неука науко !

    21:31 05.06.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 На дунава с погачите

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Теслатъ":

    Е защо месихме 4 години погачи и висяхме на моста ?

    21:34 05.06.2026

  • 137 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Гърците викали:

    Не беха мъже, ами жонки!

    /жонки - в смисъл женки, жени/

    Всъщност гърците не могат да казват Ж, и затова викали:

    Не беха мъже, ами зонки!

    И оттам - амазонки...

    21:34 05.06.2026

  • 138 Кой те е спасявал тебе бе Смех

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Теслатъ":

    1944 г от какво те освободиха да питам.Д...ба и се ля ни на.

    Коментиран от #143

    21:36 05.06.2026

  • 139 анонимен

    1 0 Отговор
    Според мен Путин не бърза защото без да съзнава Зеленски действа като руски агент провокатор в ЕС. Заради Украйна се съсипа икономиката на съюза. Що пари се изляха за Зеленски.Америка се усети бързо и сега само продава оръжия на Урсула. Е предвидили са 400 милиона за Украйна, но при бюджета на САЩ, това дори не мога да изчисла колко нули, след нулата е в процентно отношение.

    21:36 05.06.2026

  • 140 А ти имаш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "БУКВАТА "Ч"":

    Доказателства, че гърците са взели тази думи от траките, а не обратното, все пак траките са нямали писменост, макар да са били добри войни и занаятчии

    21:36 05.06.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 .....

    1 0 Отговор
    Ванга пак позна как щял да се появи млад зелен весел палячо, как е познавала тая жена?

    21:38 05.06.2026

  • 143 Буквата Ч

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Кой те е спасявал тебе бе Смех":

    Никой не ви е освобождавал ,фашистски га дове,просто е ,изгубихте войната и ядохте големия Х.У.Й. след това.Кое не разбра в случая ?

    21:40 05.06.2026

  • 144 Недей така бе

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "БУКВАТА "Ч"":

    Траките са част от българският народ сега, сравнението с езика им и гръцкия е нескопосано, все едно да сравняваш български и македонски, не са били болшенство, но накъде около 25 процента

    21:41 05.06.2026

  • 145 Зеленски

    0 0 Отговор
    Направи за смях дикт@тора

    21:42 05.06.2026

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