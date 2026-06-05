Владимир Путин: За момента не виждам смисъл от среща със Зеленски

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че засега не вижда причина да се срещне с Владимир Зеленски, след като украинският президент публикува открито писмо с предложение за среща за договаряне на край на войната, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Путин заяви на световния икономически форум в Санкт Петербург, че писмото на Зеленски съдържа нагли и агресивни пасажи и не изглежда като искрено предложение за преговори.

"В това писмо има доста елементи на агресия. Какво е това? Опит да се създадат условия за лична среща и преговори ли, или създаване на обстановка, в която всъщност е напълно невъзможно да се състоят никакви лични срещи? Според мен е второто", заяви Путин.

Ден по-рано, на среща с международни медии, Путин повтори твърдата си позиция за войната и заяви, че руските войски напредват ежедневно. Той добави, че предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир биха могли да прекратят бойните действия, ако Киев е готов на компромис. Двете страни се обвиняват взаимно, че отказват компромис, припомня Ройтерс. По-рано днес руски националисти отхвърлиха писмото на Зеленски като злонамерен пиар ход, целящ да предизвика недоволство в Русия, а не да сложи край на войната.

Никога не съм отказвал среща със Зеленски, но няма смисъл "да преливаме от пусто в празно", подчерта Путин.

"Познавам това, минавал съм през него. Там имаше, мисля, и препратка към Минските споразумения“, каза Путин на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум. Според него правителството в Киев настоява за среща единствено с цел да спре настъплението на руските въоръжени сили.

Руският президент добави, че преди време лидери на Германия и Франция открито са заявили, че Минските споразумения са били "празна работа" и са служели само за печелене на време, за да бъде превъоръжена Украйна.

"Е, за какво са ни такива ‘споразумения’? Затова не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има само за украинската страна — да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко", подчерта Путин. "А на нас са ни нужни договорености не за половин година, не за три месеца, а с дълга историческа перспектива. Нека специалистите поработят, да изготвят някакви решения, а след това може и да се срещнем, да присъстваме, както се казва, при подписването на някакви документи. Или дори да подпишем нещо, но първо трябва да бъдат намерени решения."

Путин подчерта, че отговорът му на писмото на Зеленски е адресиран не към "любителите на епистоларния жанр", а към руските военнослужещи на фронтовата линия.

"Цялата страна гледа към вас, гордее се с вас и разчита на вас. Работете, братя!", заяви руският президент.

Путин добави, че всички са видели как президентът на САЩ Доналд Тръмп "възпитава" Зеленски по време на последното му посещение във Вашингтон.

"Всички видяхме как Доналд пред очите на целия свят възпитава автора на това писмо, обръща му внимание за дрескода. Разбирате ли, да се държиш през цялото време в стил "Рамбо: Първа кръв" може да е уместно на някои места, но не навсякъде", каза Путин.

Той благодари на Тръмп за "работата" върху маниерите на Зеленски, но добави, че "има още върху какво да се работи".

"Що се отнася до маниерите — като цяло искам да благодаря на Доналд за тази работа. Тя несъмнено е полезна, но има още какво да се прави. Трябва да се продължи", подчерта Путин. Той добави, че се отнася към Тръмп "като към колега" и "с уважение".

Според руския президент признаването на Донецката и Луганската народни републики е в съответствие с международното право и не нарушава Устава на ООН.

Путин добави, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети, той не вижда заплаха за руската икономика и смята, че Русия ще остане привлекателна за инвеститорите.

"Що се отнася до бойните действия — ние изхождаме от това, че те ще приключат. И без съмнение ще приключат, когато постигнем поставените от нас цели", подчерта той.

Развитието на Русия продължава въпреки санкциите и изтеглянето на някои компании.

"Там, където е изгодно, нищо не е спирало. Енергийните проекти на Далечния изток с някои страни, които формално обявиха излизане от проектите, не са прекратени. Всичко се развива, всичко върви без особени щети за нас", отбеляза той.

Той подчерта, че това важи особено за отношенията с приятелски държави: африканските страни, държавите от Азия, Индия, която "никога не се поддава на външен натиск", и Китай.

"И в рамките на известните организации винаги всичко е било нормално. А още повече — с нашите най-близки съюзници, партньори и исторически съседи", добави Путин.