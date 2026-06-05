Владимир Путин: За момента не виждам смисъл от среща със Зеленски

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че засега не вижда причина да се срещне с Владимир Зеленски, след като украинският президент публикува открито писмо с предложение за среща за договаряне на край на войната, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Путин заяви на световния икономически форум в Санкт Петербург, че писмото на Зеленски съдържа нагли и агресивни пасажи и не изглежда като искрено предложение за преговори.
"В това писмо има доста елементи на агресия. Какво е това? Опит да се създадат условия за лична среща и преговори ли, или създаване на обстановка, в която всъщност е напълно невъзможно да се състоят никакви лични срещи? Според мен е второто", заяви Путин.
Ден по-рано, на среща с международни медии, Путин повтори твърдата си позиция за войната и заяви, че руските войски напредват ежедневно. Той добави, че предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир биха могли да прекратят бойните действия, ако Киев е готов на компромис. Двете страни се обвиняват взаимно, че отказват компромис, припомня Ройтерс. По-рано днес руски националисти отхвърлиха писмото на Зеленски като злонамерен пиар ход, целящ да предизвика недоволство в Русия, а не да сложи край на войната.
Никога не съм отказвал среща със Зеленски, но няма смисъл "да преливаме от пусто в празно", подчерта Путин.
"Познавам това, минавал съм през него. Там имаше, мисля, и препратка към Минските споразумения“, каза Путин на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум. Според него правителството в Киев настоява за среща единствено с цел да спре настъплението на руските въоръжени сили.
Руският президент добави, че преди време лидери на Германия и Франция открито са заявили, че Минските споразумения са били "празна работа" и са служели само за печелене на време, за да бъде превъоръжена Украйна.
"Е, за какво са ни такива ‘споразумения’? Затова не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има само за украинската страна — да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко", подчерта Путин. "А на нас са ни нужни договорености не за половин година, не за три месеца, а с дълга историческа перспектива. Нека специалистите поработят, да изготвят някакви решения, а след това може и да се срещнем, да присъстваме, както се казва, при подписването на някакви документи. Или дори да подпишем нещо, но първо трябва да бъдат намерени решения."
Путин подчерта, че отговорът му на писмото на Зеленски е адресиран не към "любителите на епистоларния жанр", а към руските военнослужещи на фронтовата линия.
"Цялата страна гледа към вас, гордее се с вас и разчита на вас. Работете, братя!", заяви руският президент.
Путин добави, че всички са видели как президентът на САЩ Доналд Тръмп "възпитава" Зеленски по време на последното му посещение във Вашингтон.
"Всички видяхме как Доналд пред очите на целия свят възпитава автора на това писмо, обръща му внимание за дрескода. Разбирате ли, да се държиш през цялото време в стил "Рамбо: Първа кръв" може да е уместно на някои места, но не навсякъде", каза Путин.
Той благодари на Тръмп за "работата" върху маниерите на Зеленски, но добави, че "има още върху какво да се работи".
"Що се отнася до маниерите — като цяло искам да благодаря на Доналд за тази работа. Тя несъмнено е полезна, но има още какво да се прави. Трябва да се продължи", подчерта Путин. Той добави, че се отнася към Тръмп "като към колега" и "с уважение".
Според руския президент признаването на Донецката и Луганската народни републики е в съответствие с международното право и не нарушава Устава на ООН.
Путин добави, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети, той не вижда заплаха за руската икономика и смята, че Русия ще остане привлекателна за инвеститорите.
"Що се отнася до бойните действия — ние изхождаме от това, че те ще приключат. И без съмнение ще приключат, когато постигнем поставените от нас цели", подчерта той.
Развитието на Русия продължава въпреки санкциите и изтеглянето на някои компании.
"Там, където е изгодно, нищо не е спирало. Енергийните проекти на Далечния изток с някои страни, които формално обявиха излизане от проектите, не са прекратени. Всичко се развива, всичко върви без особени щети за нас", отбеляза той.
Той подчерта, че това важи особено за отношенията с приятелски държави: африканските страни, държавите от Азия, Индия, която "никога не се поддава на външен натиск", и Китай.
"И в рамките на известните организации винаги всичко е било нормално. А още повече — с нашите най-близки съюзници, партньори и исторически съседи", добави Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
и тъй всеки месец
Коментиран от #58, #62, #79
20:21 05.06.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #5, #9, #80, #91, #107
20:24 05.06.2026
3 НЕ МОЕ ДА БЪДЕ
АБЕ ЯДЕНЕТО НА ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ ЯДЕНО ВИ СЕ ОТРАЗЯВА ВИДИМО
20:25 05.06.2026
4 Многоходовото
Коментиран от #28, #59, #84
20:26 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Копейки
Коментиран от #89, #100
20:26 05.06.2026
8 Българин
Коментиран от #94
20:27 05.06.2026
9 Чиниш ми се
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Руски минедчия.
20:28 05.06.2026
10 ЖикТак
20:28 05.06.2026
11 И Киев е Руски
20:28 05.06.2026
12 Брад Пит
20:28 05.06.2026
13 az СВО Победа 81
1. Русия е в изолация... 🤣
2. Западът ще нанесе стратегическо поражение на РФ... 🤣
3. Киев никога няма да преговаря с В.В.Путин... 🤣
4. Русия е фалирала.... 🤣
5. Киев ще си върне всички територии... 🤣
Коментиран от #20, #54, #55
20:28 05.06.2026
14 Курд Околянов
20:29 05.06.2026
15 мдаа
Коментиран от #21, #34
20:30 05.06.2026
16 Яшар
20:30 05.06.2026
17 Ами
както Зеленски така и "мераклиите".
Така говори човек който владее ситуацията,
а не такъв който се чуди какво да прави.
20:30 05.06.2026
18 анонимен
20:30 05.06.2026
19 БУКВАТА "Ч"
Евреите са общност, състояща се от голям брой националности, които са обединени от една псевдорелигиозна доктрина.
Основните групи евреи са:
Ешкенази - 80% от световното евреиство. Потомци на населението в Хазарския каганат, което е предимно българско, с нищожни примеси хазари, родствен народ на българите. Езикът им е идиш, който е смес от старогермански и старобългарски.
Сафариди - 10% от световното еврейство. Нямат нищо общо с ешкеназите, освен псевдорелигиозната доктрина ю д а и з ъ м, която изповядват. Потомци са на испански семити, изгонени от Испания в 15 век. Езикът им е шпаниол - диалект на испанския език.
Третата група е романиоти, които се смятат за потомци на древните ю д е и от времето на римската империя. Нямат точно определен език, а говорят езика на народа, сред който живеят. Те представляват 5% от еврейството.
Последната група се състои то разлимни етносни групи, включително не гро иди и монголоиди, но най-вече руснаци, които са евреи само защото са пожелали да изповядват ю д а и з м а. Те са около 5% от евреиството.
Днес в Израел се събират представители на тези четири групи, които в културно и битово отнишение нямат абсолютно нищо общо помежду си, освен псевдорелигиозната антихуманна доктрина ю д а и з ъ м. Те насила учат изкуствено създадения преди половин век език иврит, който е създаден на основата на отдавна изчезналия мъртъв език, който обслужвал ю д а и з м а преди
20:31 05.06.2026
20 Киев за два дня
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":😂🤣😂🤣
Коментиран от #29
20:31 05.06.2026
21 И Киев е Руски
До коментар #15 от "мдаа":И на тенис
20:32 05.06.2026
22 Правилно
Коментиран от #41, #105
20:32 05.06.2026
23 И Киев е Руски
Коментиран от #36
20:33 05.06.2026
24 Сатана Z
20:33 05.06.2026
25 Зеленски каза на кремълското нищожество
Коментиран от #63
20:33 05.06.2026
26 така, така
Ясно и точно заяви, че мислещата част от румънците (и това е целият народ) не искат да помагат на 0срайната, не искат да плащат на наркомана да има ресурс за войната. Румъния няма президент и се управлява от Брюксел. Но мислещите европейци ще разкарат баба Урсула.
Да ви е познато?!
Очевидно, настроенията на хората в държавите в близост до конфликта се променят устойчиво към твърдо не желание да плащат за войната на наркомана или да издържат украинците. Унгария, Словакия, Румъния и ние, а вече и в Полша нетърпомостта към украинците също набира сила (при все, че поляците не обичат руснаците).
20:34 05.06.2026
27 БУКВАТА "Ч"
+ Питайте лордъ Балфуръ! Четете "Спорътъ за ЦИОНЪ" отъ Дъгласъ Рийдъ.
Bulgar (BOOL-GAR): One of the most common dance and tune genres of the American-Jewish repertoire, popular in parts of Eastern Europe in the late 19th and early 20th centuries. Also known as bulgarish, it is a circle, line, or couple dance deriving from the Bessarabian (East Romanian) dance bulgareasca, literally "Bulgarian dance," referring to the large Bulgarian population in Bessarabia. Its best known step is similar to the Israeli dance hora (see "Hora").
Това е вече друго нещо - задавай въпроси, а не хокай колегите си от форума.
20:34 05.06.2026
28 ИИ без интелект
До коментар #4 от "Многоходовото":Повторенето на едни и същи глупости не ги прави истина.
20:35 05.06.2026
29 az СВО Победа 81
До коментар #20 от "Киев за два дня":Тази мантра също е продукт на западната пропаганда....
А истината е, че руснаците бяха в Киев още в първия ден на СВО, после се изтеглиха оттам по молба на Макрон, за да се състоят преговорите в Истанбул, на които западът /Вашингтон, Париж и Лондон/ пак излъгаха Москва, както преди това с т.н. Мински споразумения....
Коментиран от #45, #50, #56, #117
20:35 05.06.2026
30 Зелен 2 милиона орки прати при кобзон
Общите загуби на Русия в Украйна, включващи ранените и пленените, възлизат според CSIS на 2,198 милиона души. "Медиазона" и ВВС водят поименен списък, в който до момента има не по-малко от 1 млн. 221 206 хиляди руснаци
Коментиран от #42
20:35 05.06.2026
31 Мдааа... ами прав е Путин
20:35 05.06.2026
32 Херо
До коментар #5 от "Геро":Боклук, боклука рознь
20:35 05.06.2026
33 Зелка,
Ти какъв се явяваш , че се налагаш и искаш да говориш
от " позиция на силата"
Зелен си , зелка.
Хвърляй оръжието и бягай някъде , където все още те приемат добре.
Парите свършват. После може да бъде късно.
20:36 05.06.2026
34 .....
До коментар #15 от "мдаа":Путин го е страх от среща защото е много унизен от Украйна и всички други държави, включително САЩ и Китай.
20:37 05.06.2026
35 БУКВАТА "Ч"
Що се отнася до бесарабските българи, то те се явяват удобно обяснение на на неудобния въпрос - защо евреите ешкенази свирят българска музика и играят българско хоро. Но не всяко удобно обяснение е вярно. Така е и в случая.
Хазарите не са българи, а са родствен на българите народ. Но в Хазарския каганат населението е било преимуществено българско. За да се аргументирам, ще трябва доста да попиша , но не е тук мястото. Само ще кажа, че Бат Боян е истинския престолонаследник на трона на баща си Кубрат - владетелят на Велика България. Бат Боян е владетел на огромната част от българите. Аспарух владее само малка част от тях. Бат Боян приема за съвладетели една хазарска династия, която най-вероятно още по негово време е с ю д е й с к о вероизповедание, а два века по-късно тези хазари налагат ю д а и з м а над поданиците в Хазарския каганат. Затова аз смятам, че ешкеназите са с българска кръв. Разбира се не 100% защото сред тях е имало и хазари. Но със сигурност ешкеназите, които представляват 80% от еврейството , нямат нищо общо по род нито с Аврам, нито с Давид.
20:37 05.06.2026
36 Умрел руснак
До коментар #23 от "И Киев е Руски":Бум в оборотите на погребалните агенции е руската ко4ина.
20:38 05.06.2026
37 Бам!
Коментиран от #96
20:38 05.06.2026
38 асенчо
Коментиран от #43
20:39 05.06.2026
39 Дзак
20:39 05.06.2026
40 БУКВАТА "Ч"
Ако вземем че докажем че евреите са българи, какво ще се случи? Да не би случайно да се сдобием с 10млн. българи в Израел? Ей сега ще плеснат с ръце ще ни разцелуват и ще кажат-ей хубаво че бяхте вие да ни отворите очите, колко сме били заблудени! Сега ще се покръстим, ще дойдем в България да ви оправим демографския срив, ще си налеем капиталите в китната ни обща прародина-пък после да му мислят баварците и ирландците, като ги освестим и тях откъде произлизат и ще цъфнем и ще вържем!
20:40 05.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 .....
До коментар #38 от "асенчо":Да се оплачат на Путин. Ако не беше атакувал Украйна щяха да са живи
Коментиран от #46
20:41 05.06.2026
44 БУКВАТА "Ч"
+ Живеятъ на същите земи, отъ памти века и говорятъ езикъ, близъкъ до нашия!!! Попитайте некой Казашки АТА+МАНЪ отъ какъвъ произходъ е, а може би и доста обикновени казаци, знаятъ за какво става дума!?
+ АРИЙ+СТО+КРАТЪ+
20:41 05.06.2026
45 ЪХЪ
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Цял свят видя по телевизията хвърчащите куполи на руските танкове пред Киев.Още има остатъци от руските железа и парадите униформи.
Раша загуби войната още на вторият ден когато украинците избиха руските десантчици в Гостомел на летище Антоново.
Коментиран от #48, #74
20:43 05.06.2026
46 Тероризма е зло
До коментар #43 от ".....":Само пропаднал човек може да му е фен. Жалко за такива парцали!
Коментиран от #52
20:43 05.06.2026
47 както и твоето мнение, геро,
До коментар #5 от "Геро":няма НИКАКВО значение. От неграмотни и надрусани няма никаква полза.
Бивша говорителка на Зеленски: Той е параноичен психопат, не го е грижа нито за Украйна, нито за украинците (цялото интервю с български субтитри).
ИМА ЛИ ОЩЕ НЯКОЙ ДА НЕ ЗНАЕ, че
Зеленски е най-голямото препятствие пред мира, злоупотребява с доверието на украинците и Запада, превърнал е войната в инструмент за власт и пари, а Украйна е на ръба на национално унищожение. Той не е героят от камерите, а емоционално неконтролируем човек, който сменя маски, лъже, манипулира и няма намерение да сложи край на войната. Това казва бившата прессекретарка на украинския президент Юлия Мендел в интервю пред Тъкър Карлсън.
20:43 05.06.2026
48 Тя пропагандата
До коментар #45 от "ЪХЪ":винаги стига до глупака!
20:44 05.06.2026
49 БУКВАТА "Ч"
В филма Троя, троянската войска се играе от български статисти. Същото важи за войската от мирмидони - които също са българи.
Филмът се снима в Мексико, и много по-лесно би било да се наемат единствено мексикански статисти. Но за ролите на троянските войни и мирмидони продукцията е наела статисти чак от България.
В филма песните и музиката са български.
Това не е случайно.
Оказва се, че западните режисьори познават по-добре българската история от българската академична наука.
Коментиран от #144
20:45 05.06.2026
50 Един
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Да ве изтеглиха се, само че пеша че не им останаха МПС-та. Къде ви намират такива умници.
20:45 05.06.2026
51 БУКВАТА "Ч"
Името на Българския цар Рез се е превърнало в нарицателно за владетел в повечето европейски езици. Преминало в латинския - REG, REX. Надявам се, че няма да се яви някой тук, който да твърди, че REX произлиза от латински език. Когато е живял Рез, латините още са се пощели по дърветата.
Българската титла REX е засвидетелствана многократно сред древните български владетели.
АСПАР РЕХ
КОТ РАГ
ТЕЛЕ РЕХ
БОГО РЕХ
Имената АСПАР, КОТ, ТЕЛЕС и БОГ са доказано "тракийски", сиреч български. От тях единствено АСПАР е аланска заемка в "тракийския". КОТ, ТЕЛЕЦ, БОГ са в българския и до днес.
Името БОГ е известно чрез гръцка транскрипция - БАКХУС.
"И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби,
и заедно с тях Ахил, синът на Пелей
и на Тетида, дъщерята на философа Хирон,
водейки войска от хуни-българи-мирмидонци
на брой две хиляди и петстотин."
Иван Цецо
20:46 05.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 БУКВАТА "Ч"
Английското PEOPLE произлиза от латинското POPULUS , а не от "тракийското" ПЕОПЛЕ.
STREAM
СТРУМА - доказана "тракийска" глоса - поток, течение, СТРЕМЯ, СТРЕМЕЖ
Чакам моята помощничка Лил да покаже българската заемка в латинския език.
Човек се учи докато е жив.
Ето аз например все още не съм се научил, че ПЕОПЛЕ произлиза от POPULUS, сигурно защото е много тъпо и глупаво, па макар и свещено, академично предположение.
+ Ще добавя, че първата ДИН+АСТИя въвъ Египетъ е ТИН+ИТската! Въ градъ РОМА има хълмъ П/Б/АЛА+ТИНЪ, има и В/Б/АТЪ+и+КАНЪ! ТИНИ и АСТИ са ТРАКИЙСКИ "племена"! ТИНИ+АСТИ=? Може би ДИНЪ+АСТИи? ЖИВЕЕЛИ СА ПО ЕДНО ВРЕМЕ ВЪ ДРЕВНАТА ИЕВРО+П/Б/А!
+ АРИЙ+СТО+КРАТЪ+
20:49 05.06.2026
54 Швейк
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":А купоните за бензин и дизел?!
Коментиран от #76
20:50 05.06.2026
55 Ха-ха
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Самата истина.! Русалката е изритана и е под вода. Бълбук-бълбук.!
Коментиран от #64
20:50 05.06.2026
56 Хм....
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Значи Симонян,Слкабеева и другите ли зачи са излъгали 140 милиона крепостни?
П.п.Истината излезе наяве.Путин няма подготвена армия за война с когото и да било.
Коментиран от #71
20:50 05.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Виждащ
До коментар #1 от "кой му дреме":Владимир Владимирович не разговаря с терористи и техните марионетки, освен ако не са с раирани дрехи или дървени костюми.
20:52 05.06.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Многоходовото":Повтарянето на глупости няма да помогне, Както до сега не е помогнало
20:52 05.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 БУКВАТА "Ч"
Аз обичам да давам сведението на Димитри Хоматиан за преселение на част от българите от поселищата около Бурса в посока Скандинавия и връщането им в Прародината на Балканите. Всъщност голямото объркване на авторите е , че това преселение откъм Скандинавия се свързва погрешно с наличието на българи в Поволжието. Не, тук става дума за преселение на част от българите откъм Скандинавия, минавайки през две реки на име Волга - Горен и Долен Буг, които в средновековието са се изписвали на гръцки така - ВОУГА.
Ето сведението на Хоматиан:
Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи(3), които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила(4) на Александър от разположения край Бруса(5) Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.
Коментиран от #70
20:53 05.06.2026
62 Хахахаха
До коментар #1 от "кой му дреме":Какво да са писали бе? Писали са, това което тупин казва, а той все казва, че е готов за преговори, обаче когато го извикват за преговори, отказва. Бомбенето по масква се открива тази вечер.
Коментиран от #67
20:54 05.06.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Зеленски каза на кремълското нищожество":А Владимир Владимирович отвърна:"Работайте, братья! "
20:54 05.06.2026
64 Аха
До коментар #55 от "Ха-ха":Само що ви изкараха глупаците да тролите. 😄Това идеално показва отчаянието на фашизма залял запада.
Коментиран от #90
20:54 05.06.2026
65 Дон Корлеоне
Коментиран от #115, #122
20:54 05.06.2026
66 БУКВАТА "Ч"
"Българският народ дойде в древността откъм Черно море, от река Волга из Велика Скандинавия , и наричаха се тогава кимери..."
Тези преселения се отнасят към времето на Александър Велики.
За да нагласят работата, скандинавските изследователи непрекъснато бърборят, че "траките" са норди, което е смешно. Те признават, че имат нещо общо с "траките" но поставят каруцата пред коня /като всички академични учени/ и твърдят, че не скандинавците имат нещо "тракийско" /българско/, а че "траките" са скандинавци. Смешно.
20:54 05.06.2026
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "Хахахаха":Сигурен съм в ПВО то на Москва, ще спя спокойно.
Коментиран от #93
20:55 05.06.2026
68 Правилно те е
До коментар #60 от "Яяяяя":уцелил коментара! 😄
20:55 05.06.2026
69 БУКВАТА "Ч"
Като един достоен представител на елинизираните българи - антични еничери, Искан Дар се е страхувал от братята си българи, които не са били елинизирани, защото още баща му - дърт гъркофил, им е сърбал попарата и им е плащал данък. Затова е взел мерки да подчини и разсели неелинизираните българи /много от родовете - например българите трибали е подчинил, а българите около Бурса е разселил/, защото е искал да си осигури спокойствие на Балканите и Мала Азия, за да може спокойно да пръска еленизъм из цяла Евразия, без да му се пречкат консервативни българи, носители на Истинската верска доктрина.
Част от българите около Бурса е преселил в Палестина, защото там е имало компактни групи българи - основателите на същинска Палестина - така наречените филистим. По това време българите филистим са били подчинени на юдейските царе, след като същите с подлост и пещи за печене на тухли /и хора/ са се справили с българската власт в Палестина.
20:56 05.06.2026
70 СЪСТОЯНИЕТО
До коментар #61 от "БУКВАТА "Ч"":ТИ СЕ НАРИЧА ЛОГОРЕЯ
ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ Е
СЛАВА БОГУ НЕ Е ЗАРАЗНО
20:56 05.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 БУКВАТА "Ч"
ХОР-БАТ преди време също постна една интересна тема за думите на Исус на кръста - "Иле, Иле, маана се баща ни".
20:58 05.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ами
До коментар #45 от "ЪХЪ":60 километрова колона от военна техника и военни стоя цяла
седмица на пътя пред Киев като нито го атакува, нито се разгърна.
Такова нещо във военното дело няма.
За голяма риба се слага голяма стръв.
Ха сега се сети кой е рибата :)
21:00 05.06.2026
75 БУКВАТА "Ч"
Интересно защо българската археологическа и историческа наука продължава да нарича българските царе с техните гръцки транскрипции.
Например българските царе на име Кот са известни няколко. Гъркоманщината обаче упорито нарича тези царе Котис ?!?!
И до днес са запазени български фамилии Котков, Котев, Котов, и доста подобни.
Известен е и средновековен български владетел на име Кот Раг. Този владетел носи "тракийска" благородническа титла "раг", форма на "рекс", "рих" и т.н. Подобна титла носи и Аспар Рих.
Друга известна благородническа титла сред "траките" - БАЛ, също е засвидетелствана сред средновековните български владетели - ТЕР БАЛ.
Името очевидно е Тер.
Същото като на античния Тер, известен ни от букварите под гръцка транскрипция Тер-ес.
21:00 05.06.2026
76 Кримчанин
До коментар #54 от "Швейк":Те и купоните свършиха.
21:00 05.06.2026
77 БУКВАТА "Ч"
Приятели, ние не наричаме Крум с гръцката форма на името му - Крумос. Нека не наричаме и старите български царе с тази кощунствена транскрипция - Кот/Котис/, Теле/Телес/, Тер /Терес/ и т.н.
Склонен съм да приема, че българските учени не са схванали очевадната връзка "траки" = "прабългари" понеже са чели твърде много гръцки книжки с картинки, а не понеже целенасочено са се старали да заблудят обществото.
А в гръцките парцали имената на българските владетели имат паразитно гръцко окончание , и нашите славни учени са се заблудили.
Райчо - "тракийско" име - бащата на Кот. Българско име и до днес. В гръцките източници - Райздос.
Кот - българска дума преминала в английския език. Кот е името на десетина "тракийски" царе и благородници. На гръцки - Котис.
Рашко - "тракийски" династ, син на Кот. Българско име и до днес. Манипулирано в гръцките източници във формата Раскос.
Коментиран от #88
21:01 05.06.2026
78 ПИАР ХОД , КЛОУАДА!
НЕ ТИ МИНАВАТ МУРАФЕТИТЕ , ТОВА ДА НЕ ТИ Е УРСОПАЛАНА И УРСУПОЛАНТИТЕ , БЕ ДУПТЕ!!
21:01 05.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Цензура
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Може и със сирски....
21:02 05.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 БУКВАТА "Ч"
Тер - старобългарско име, известно и в средновековието - Тер Бал. Под гръцка транскрипция е известно в две форми - Терей и Терес.
Теле - българска дума и "тракийско" име. На гръцки Телес.
Ратин - име на "тракийски" военачалник. От старобългарското РАТ - война. За справка българската дума "ратник". На гръцки Ратинис.
Рез - най-известният "тракийски" цар. Българска дума РЕЗ корен на думите РЕЗЕЦ, РЯЗЪК, РЕЖЕ и т.н. Това име е станало нарицателно за цар сред "траките" - РЕКС, РИХ, РЕГ и т.н. При гръцките драскачи - Резос.
21:03 05.06.2026
83 Не по темата
До коментар #71 от "Значи":Ама към дира, стига сте писали за Л.Дилов, Бог да го прости, все пак не е национален герой, то всички сноби писаха за срещите си с него, че ги и публикуват, интересен човек беше, рано си отиде, но това е действителността
21:03 05.06.2026
84 Цензура
До коментар #4 от "Многоходовото":И как 2 милиона армия дава 2 милиона yбити и още съществува? Как държавата с най-нисък външен дълг в Европа е фалирала?
Oлигoфpeнията трябва да се лекува с eвтaназия. Така няма да останат русoфоби.
Коментиран от #103
21:03 05.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Архимандрисандрит Бибиян
21:04 05.06.2026
87 БУКВАТА "Ч"
Свет - много известен "тракийски" цар с българско име. На гръцки - Севтес.
Земле - "тракийска" богиня Майка - очевидно с българско име. На гръцки - Семелес.
Бог - известен "тракийски" герой, обожествен. Гръцка транскрипция - Бакхос.
Силен - учител на Бог. Гръцка измишльотина - Силенос.
Сирмо - "тракийски" цар с българско име. На гръцки - Сирмос.
Сит - "тракийски" цар с българско име. На гръцки Ситос.
Скор - "тракийско" име с българска етимилогия.
Сур - силно разпространено "тракийско" име от български произход. На гръцки Сурас.
Удар - илирийско име от български произход. На гръцки Ударос.
Подобни примери има стотици !
Коментиран от #113, #140
21:04 05.06.2026
88 кондики
До коментар #77 от "БУКВАТА "Ч"":„Хора безразлични и към най-дребните задължения и към най-дребната справедливост, и към най-дребната истина,
хора, които не признават човешкото достойнство и като цяло не признава нито свободния човек, нито свободната мисъл.“ Александър Сергеевич Пушкин.
21:04 05.06.2026
89 Нищо няма да
До коментар #7 от "Копейки":Спаси, просто си иска договора от Аляска, там и Венецуела и Куба са жертвани за Украйна
21:05 05.06.2026
90 Хахахаха
До коментар #64 от "Аха":Само що ви изкараха глупаците да тролите. 😄Това идеално показва отчаянието на фашизма залял рашата.
Коментиран от #92
21:06 05.06.2026
91 Европеец
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Това, което си написал и се справедливо и би било добре ,ама зависи от либералния Путин ,ако обещал обещал на евреи на Натали Бенет да пощади живота му досега да сме забравили за зеления просяк милионера и войната да е приключила отдавна.....
21:07 05.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Хахахаха
До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти може да си сигурен, ама тупин не е. Поиска почивка от дронове за парада, щот явно си знае ПВО-то.
21:08 05.06.2026
94 Цензура
До коментар #8 от "Българин":Хаха, пeди - Вова Путин има черен колан по джудо и самбо !!! Ще върше скaпаният наркоманчик на моряшки възел !!!
Коментиран от #120
21:08 05.06.2026
95 Хахахаха
До коментар #92 от "Папагаленето на":Само що ви изкараха глупаците да тролите. 😄Това идеално показва отчаянието на фашизма залял рашата.
Коментиран от #99, #104
21:09 05.06.2026
96 Дзак
До коментар #37 от "Бам!":Всеки с проблемите си!
21:09 05.06.2026
97 Компетентен
Учи се, Вова, учи се !!!
21:10 05.06.2026
98 Констатация
21:11 05.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Панелки
До коментар #7 от "Копейки":Няма страшно до края на годината Донбас отича и край на войната … то не че не е отекъл още отсега …
21:11 05.06.2026
101 Надъхан капейчо 🤩🤡
Коментиран от #106
21:12 05.06.2026
102 МДАМ
21:12 05.06.2026
103 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
До коментар #84 от "Цензура":Мразя раша безплатно защото не искам да ми е блатно
Коментиран от #132
21:13 05.06.2026
104 Факт
До коментар #95 от "Хахахаха":Видяхме фашагите дето извадиха татуирани с нацистки идоли от Мелиопул …
21:13 05.06.2026
105 ...
До коментар #22 от "Правилно":Путин наистина действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.
Коментиран от #108
21:15 05.06.2026
106 Шарен байрактар
До коментар #101 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":Манефистирай и се фантазирай заедно със смъркача иначе снощи в Константиновка пак са оградили бандерите - два батальона - факт !
Коментиран от #119
21:16 05.06.2026
107 хаха 🤣
До коментар #2 от "И Киев е Руски":остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣
Коментиран от #111
21:17 05.06.2026
108 Така е глупав
До коментар #105 от "...":Само що ви вадят по цял ден да папагалите едни и същи глупости и да показвате, колко се е отчаял фашизма залял запада. 😄Троленето е само за глупака.
21:17 05.06.2026
109 Констатация
Коментиран от #121
21:17 05.06.2026
110 Константиновка
21:18 05.06.2026
111 Така е
До коментар #107 от "хаха 🤣":Ама що извадиха глупака да папагали и показва колко е отчаян фашизма залял запада.
21:18 05.06.2026
112 Това е безспорен
До коментар #79 от "ИСТИНАТА":Факт.
Коментиран от #116
21:19 05.06.2026
113 Путюблиз
До коментар #87 от "БУКВАТА "Ч"":По савецки Сабад е Асвабадител
21:19 05.06.2026
114 Муня
21:19 05.06.2026
115 "В каменната ера":
До коментар #65 от "Дон Корлеоне":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
Коментиран от #118, #123, #131
21:20 05.06.2026
116 Така е
До коментар #112 от "Това е безспорен":Безспорен факт е, че тролея е глупак, сам папагали и си се фали и показва падението на запада. На глупака е ясно. Ползват за парцал.
21:21 05.06.2026
117 Възможно е
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":То ако не излъжат глупака Путлер,кой друг да излъжат да си разсипе държавата.
21:21 05.06.2026
118 А Мала Токмачка?
До коментар #115 от ""В каменната ера":":Превзеха ли крепоста мала Токмачка?А?
21:22 05.06.2026
119 ру БЛАТА
До коментар #106 от "Шарен байрактар":Като стана дума за манифестации тазгодишната деветомайска беше пълна скръб щото ги е страх от няколко експлозии на площада...така би било по реалистично и ще го гледат много повече хора😁💥✌️
21:22 05.06.2026
120 да питам
До коментар #94 от "Цензура":защо Пуся не се интересува от жени ?
Коментиран от #125
21:23 05.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #65 от "Дон Корлеоне":Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄 Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #128
21:23 05.06.2026
123 Това са безспорни
До коментар #115 от ""В каменната ера":":Факти.
21:23 05.06.2026
124 Приятел,
21:24 05.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Я си
До коментар #121 от "Димитър Георгиев":Е.М.
Коментиран от #133
21:24 05.06.2026
127 Теслатъ
Коментиран от #136, #138
21:26 05.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 БУКВАТА "Ч"
Надписите направени чрез тази писменост се превеждат чрез тюркски език.
Тюрките са монголско племе хронологически поставено отново някъде около VIII век, живеещо в долината Орхон.
Нито древните българи нито днешните българи имат нещо общо с тюрките. Днешните българи имат 5% монголоидност. Повечето европейски народи имат по-голяма монголоидност от българите. Днешните българи са 60% европеиди от автохтонната за Балканите и Кавказ група средиземноморско-кавказки тип.
Как може древен народ като българите, за който със сигурност се знае, че е в Европа поне от IV век /това и науката го признава, а тя доста трудно признава истини, свързани с българите/ да се свързват с някакви монголоиди от Орхон живяли 400 години по-късно? Как може термин със 400 години по-нов да се прикача на древен народ? На какво основание ? Тук или има политика, или са позволили на лудите да учат и преподават история по университетите!
Ако в една писменост от Орхон, която е датирана VIII век се откриват етруски символи, това не означава , че етруските са монголоидни тюрки, а че по някакъв начин етруски знаци са отишли при това малко номадско племе .
Най вероятно скитите са занесли писменост на тюрките от Орхон. Скитите са европеиди. Със сигурност са говорели език от българската група езици /така наречената индоевропейска група езици/. Просветили тюркомонголите от Орхон, като са им занесли писменост.
21:27 05.06.2026
130 Муня
21:28 05.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Така е
До коментар #103 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":От времето на Георги Илиев!
21:30 05.06.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 БУКВАТА "Ч"
О, неука науко !
21:31 05.06.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 На дунава с погачите
До коментар #127 от "Теслатъ":Е защо месихме 4 години погачи и висяхме на моста ?
21:34 05.06.2026
137 БУКВАТА "Ч"
Не беха мъже, ами жонки!
/жонки - в смисъл женки, жени/
Всъщност гърците не могат да казват Ж, и затова викали:
Не беха мъже, ами зонки!
И оттам - амазонки...
21:34 05.06.2026
138 Кой те е спасявал тебе бе Смех
До коментар #127 от "Теслатъ":1944 г от какво те освободиха да питам.Д...ба и се ля ни на.
Коментиран от #143
21:36 05.06.2026
139 анонимен
21:36 05.06.2026
140 А ти имаш ли
До коментар #87 от "БУКВАТА "Ч"":Доказателства, че гърците са взели тази думи от траките, а не обратното, все пак траките са нямали писменост, макар да са били добри войни и занаятчии
21:36 05.06.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 .....
21:38 05.06.2026
143 Буквата Ч
До коментар #138 от "Кой те е спасявал тебе бе Смех":Никой не ви е освобождавал ,фашистски га дове,просто е ,изгубихте войната и ядохте големия Х.У.Й. след това.Кое не разбра в случая ?
21:40 05.06.2026
144 Недей така бе
До коментар #49 от "БУКВАТА "Ч"":Траките са част от българският народ сега, сравнението с езика им и гръцкия е нескопосано, все едно да сравняваш български и македонски, не са били болшенство, но накъде около 25 процента
21:41 05.06.2026
145 Зеленски
21:42 05.06.2026