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Американският министър на отбраната: Плажовете в България са превзети от опасни идеологии, пристигат лодки и хора. Кога Европа ще направи нещо?
  Тема: Кризата с бежанците

Американският министър на отбраната: Плажовете в България са превзети от опасни идеологии, пристигат лодки и хора. Кога Европа ще направи нещо?

6 Юни, 2026 18:45 5 288 97

  • мигранти-
  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • българия-
  • европа-
  • бежанци-
  • доналд тръмп

Пийт Хегсет предупреди, че Европа е изправена пред нашествие на опасни идеологии. "Кога европейските столици ще направят нещо по отношение на тази инвазия?", попита той.

Американският министър на отбраната: Плажовете в България са превзети от опасни идеологии, пристигат лодки и хора. Кога Европа ще направи нещо? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет предупреди днес, че Европа е изправена пред "нашествие" на опасни идеологии, пристигащи по море, като свърза имиграцията с наследството от десанта в Нормандия, говорейки на церемония във Франция за годишнината от събитието, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Неговите думи отразяват критиките, често отправяни от администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на Европа – регион, за който Вашингтон твърди, че е възпрепятстван от слаба отбрана, неспособност да се справи с имиграцията, ненужната бюрокрация и "цензурирането" на крайнодесните и националистическите гласове, за да ги държи далеч от властта, посочва Ройтерс.

"За съжаление, днес различни европейски плажове са превзети от различни, опасни идеологии. На плажовете в Испания, Италия, Гърция и България пристигат лодки и хора“, каза Хегсет в реч на Американското гробище в Нормандия в Колвил сюр Мер.

"Кога европейските столици ще направят нещо по отношение на тази инвазия или вече е твърде късно? Моля се да не е така и вярвам, че не е“, каза американският министър.

Хегсет говори на честванията на 82-рата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия, когато американските и съюзническите сили прекосяват Ламанша, за да започнат освобождението на Западна Европа от нацистката окупация. Американски официални лица, включително Тръмп, както и вицепрезидентът Джей Ди Ванс който направи това и вчера, често критикуват европейските страни за това, че не успяват да контролират имиграцията.

Документ за Националната стратегия за сигурност на САЩ, публикуван миналата година, предупреди, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване" и трябва да коригира курса си, ако иска да остане надежден съюзник на САЩ. Този документ – както и други коментари на висши служители на Тръмп – обърнаха следвоенните предположения за близките отношения на Европа с най-силния ѝ съюзник и насочиха вниманието в европейските столици към спешната нужда от диверсификация и намаляване на зависимостта от американските технологии и отбрана, посочва Ройтерс.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам само

    111 30 Отговор
    Тоя ционист на какви наркотици е?

    18:49 06.06.2026

  • 2 Те вече

    130 12 Отговор
    Ни превзеха с благословията на предните управници. Справка Баба Алино във Варна.

    18:50 06.06.2026

  • 3 Исторически факти

    66 14 Отговор
    Мира Андреева спечели Роланд Гарос...

    Коментиран от #50

    18:50 06.06.2026

  • 4 Хаха

    102 33 Отговор
    Вън всички американски военни техники от България!

    Коментиран от #52

    18:51 06.06.2026

  • 5 СЗО

    79 20 Отговор
    И тоя прекали с тревата....

    Коментиран от #27, #59

    18:51 06.06.2026

  • 6 Почва се

    27 6 Отговор
    Време е сериозно да се заемете и да ни дооправите
    ама трябва да ни препипате истински

    18:51 06.06.2026

  • 7 Госあ

    100 12 Отговор
    С уточнение, че България не пристигат на лодки, а идват по червения килим на посолства и правителства ! Което е още по-втрещяващо

    18:52 06.06.2026

  • 8 Фен

    77 13 Отговор
    Ами САЩ наложиха на Европа миграцията. САЩ унищожиха родините на мигрантите и прогониха и радикализират младите им мъже. Европа е просто един пинчер на верижка. На САЩ. Е, сега в САЩ има нова администрация, но тя я изкара още 2 години, я не.

    Коментиран от #47

    18:52 06.06.2026

  • 9 Град Симитли

    116 12 Отговор
    Тиквенико,
    Нали вие разрушихте Либия,Ирак,Авганистан....сега Иран..
    Тая попара е ваша,серсемино!!

    18:52 06.06.2026

  • 10 Гражданин.

    43 7 Отговор
    Да но не ни донесат демокрация.

    18:53 06.06.2026

  • 11 пха ха

    40 5 Отговор
    Така е. Цацата стана 10 Евро. Това е безобразие. Църквата да се намеси. Какви са тези идеологи?!

    18:53 06.06.2026

  • 12 До политиците.Внимателно

    12 25 Отговор
    Не ми харесва това.Американците знаят как да съсипят икономика.Ратев да не стане Виденов

    18:53 06.06.2026

  • 13 Евтаназия

    53 3 Отговор
    "Цивилизационно заличаване" на Европа казват "тръмпистите". Но в Брюксел предпочитат да слушат "Байдънистите".

    Коментиран от #26

    18:54 06.06.2026

  • 14 Кук

    24 12 Отговор
    Абсолютно прав!

    18:54 06.06.2026

  • 15 ООрана държава

    38 5 Отговор
    Само оркхайнзки дронове акостират тука, тоя какво е на6мъркал

    18:54 06.06.2026

  • 16 Хм…

    38 5 Отговор
    Нещо се е объркал на Доналд човекът. В България пристигат през турската граница, не с лодки, и никаква идеология нямат. Само манталитет и религия. Има и едни други, но те са братя славяни.

    Коментиран от #43

    18:55 06.06.2026

  • 17 Само да попитам

    44 6 Отговор
    Какво значи идеологии да се возат в лодки?

    18:55 06.06.2026

  • 18 Българин

    14 13 Отговор
    Шайката на Краснов да си гледа обора.

    18:55 06.06.2026

  • 19 Работодател

    47 7 Отговор
    Тоя луд ли е?
    Каква нелегална миграция?
    Ние ги внасяме съвсем законно с посреднически фирми. Законът ни пази.

    18:56 06.06.2026

  • 20 Жица

    17 5 Отговор
    За неразбралите: Тръмп и Путин, заедно със Си работят в посока многополюсен свят. Засилване на националните интереси преди всчко

    18:56 06.06.2026

  • 21 Чарлз Дарвин

    1 8 Отговор
    По принцип това е естествена миграция,иначе става изкуствен технат.

    18:57 06.06.2026

  • 22 Факт

    28 4 Отговор
    Политиката на толерантност отваря кошарата за вълка.

    18:57 06.06.2026

  • 23 мдаа

    26 10 Отговор
    С очите си видях една "опасна идеология" която се спусна с лодка на плажа в по река Камчия. Зърната и бяха като смилянски боб и говореше на руски. Радев веднага да се намеси, че едва не си изядох боя от жена ми!

    Коментиран от #35

    18:57 06.06.2026

  • 24 In Christ ние Вярваме,

    20 3 Отговор
    благодаря на Министъра на Войната че вдига бангаранга за проблемите на пост християнска Европа.

    18:59 06.06.2026

  • 25 Хмм

    8 26 Отговор
    Радев ще ни вкара във война.

    18:59 06.06.2026

  • 26 Бялото перо

    30 5 Отговор

    До коментар #13 от "Евтаназия":

    Бе не че нещо,ама къде са индиянците?

    Коментиран от #56

    19:00 06.06.2026

  • 27 Ким чен

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "СЗО":

    С трева не можеш да прекалиш. Можеш да прекалиш с китайската синтетика, която заля България и с алкохол.

    19:01 06.06.2026

  • 28 Примати

    10 32 Отговор
    Днес окончателно Украйна установи контрол върху магистралата межди Мариупол и Крим като шофьрите вече масово се отказват да пътуват за да не умрат. Така както Крим така и групировката руски войски в Херсон окончателно остават без доставки. Вече има информация че частите разположени по левия бряг на днепър са парализирани. Има случай на медицинска сестра която е насила преоблечена от командира и пратена към отбранителната линия защото няма достатъчно личен състав. Храната по магазините в Крим започва да оредява. Струва ми се че следващата вълна украински дронове ще влоши положението още малко но вече втората която следва по план след около седмица ( ако се спазва честотата от май ) може направо да затрие русия. Аз мисля че Украйна вече победи

    Коментиран от #44

    19:02 06.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този

    25 6 Отговор
    първо не знае къде е България и второ говори неистини

    19:02 06.06.2026

  • 31 .....

    18 2 Отговор
    По тая логика на острова на костенурките, така се казва Америка на индиански не трябваше да стъпва западно европейски крак.

    19:02 06.06.2026

  • 32 Гочо

    14 1 Отговор
    Има думата гранична полиция

    19:03 06.06.2026

  • 33 Сатана Z

    3 19 Отговор
    По плажовете на Поморие българете копаят окопи не от вчера. Готвят се да спрат като един Матросов чуждите идеологии.
    Славяните ако го знаеха това, нямаше до допуснат Аспаруховия катун на техните земи през 680год.

    Коментиран от #42

    19:03 06.06.2026

  • 34 Човек за човека е приятел, другар и брат

    23 6 Отговор
    В нашия вход при социализма точно след като влезеш, имаше такава табела. Учеха ни хората на добро. Да не сме зверове, да не сме "Човек за човека е вълк" и "Око за око, зъб за зъб", както пише в Стария завет. Ето това беше идеология. Този чичко май не е чел много и не знае какво е идеология. Това, че някакви хора идват да си поживеят при европейците не е идеология, а груба манипулация и целенасочено унищожаване на Европа. Ако на това му викате идеология, пепел му тури.

    19:03 06.06.2026

  • 35 Нищо няма да направи

    8 25 Отговор

    До коментар #23 от "мдаа":

    Паркетния генерал Радев остави България в калта през последните 5 години заради любимата си Русия.

    Коментиран от #41, #60

    19:04 06.06.2026

  • 36 .....

    21 3 Отговор
    Тръмп по случай 250 годишнината трябва да покани индиянци, коренните жители на континента Северна Америка.

    19:04 06.06.2026

  • 37 Знят нешо

    7 9 Отговор
    Така се почва,после идва инфлацията и накря виденова зима.

    19:05 06.06.2026

  • 38 АнтиПутинист

    9 21 Отговор
    най вредни са руските нашественици, скоро ще ни превземат и ще им слугуваме както преди 10-ти ноември !!!

    19:05 06.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Така е

    5 10 Отговор
    На Прогресивна България и трябва нов електорат за следващите избори и затова си го внася. Включително и руснаци.

    19:06 06.06.2026

  • 41 Мдаа

    6 10 Отговор

    До коментар #35 от "Нищо няма да направи":

    Той е не просто паркетен генерал, ами се е издигнал като такъв по време на овладяната от мафията държава. Същата мафия която го направи генерал и която е тръгнал да бори уж. Пълен фарс, ама си го заслужаваме.

    19:07 06.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лост

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хм…":

    Ами той е типичен американец.Откъде да знае.Като чуе море и си представя лодки.Нищо ,че в вътрешно море.

    19:09 06.06.2026

  • 44 Паветен хомосексуалис

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Примати":

    Или ренферас любител?

    19:09 06.06.2026

  • 45 Прогресивен Боташ

    5 23 Отговор
    Ето, това изявление е много сериозно доказателство за това, че България е база за руска инвазия. Тук трябва да светнат всички възможни червени лампи и да се задействат всички органи. За съжаление държавата ни е превзета и отвътре от Русия. Лоши времена се задават за България. Отново в лагера на победените, отново излагация в полза на Русия. Румен Радев ще ни вкара във война срещу НАТО в полза на Русия. Ако не бъде спрян, голяма беля за България ще има.

    Коментиран от #55

    19:10 06.06.2026

  • 46 БГ ПУЯК

    11 2 Отговор
    Пернатите така и не разбраха, че в обора няма такова животно "министър на отбраната". Пийт хегсет е журналист по професия, явява се неко като прес секретар.

    19:11 06.06.2026

  • 47 Да,така е.....

    15 7 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    САЩ създадоха миграционната вълна към Европа, а сега се правят на ощипани.....
    Кога Европа щяла да направи нещо за тази инвазия.....та нали вие(САЩ) разровихте Афганистан, Сирия, Ирак ,Либия(нещо не ви се получи с Иран, там
    изядохте шамарите!) ,а след това БЯГАТЕ най-позорно....?! И Европа поема последствията на вашата " демокрация" !
    Така ,че не давайте акъл на европейците!!!

    19:11 06.06.2026

  • 48 Дориана

    13 2 Отговор
    Да, той е абсолютно прав, защото по вина на ЕС се напускаха безконтролно хиляди мигранти . Сега точно това ще изиграе ролята на Троянски кон. В момента в който НАТО и Русия започнат война хилядите миранти в Европа ще се активират и Европа ще бъде унищожена отвътре. Точно за това предупреждавахме сто пъти. И Тръмп им каза, че вървят в грешната посока.

    19:11 06.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Румен Решетников

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    Верно?
    Коя спечели миналата година, ще ми припомниш ли? 😀

    Коментиран от #62

    19:11 06.06.2026

  • 51 Хмм

    9 2 Отговор
    малко се е объркал за България, не идват с лодки

    19:12 06.06.2026

  • 52 Румен Решетников

    10 12 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Крайно време е да се отървем от сделаните в СССР въоръжения в БА!

    Коментиран от #69

    19:13 06.06.2026

  • 53 1111

    10 3 Отговор
    Тоя трябва да се затвори и да му се даде учебник по география...

    19:13 06.06.2026

  • 54 Този

    9 3 Отговор
    татуиран наркоман да си гледа кравефермата. Да си почисти собствения обор. Там живеят всякакви същества, но е и хора.

    19:14 06.06.2026

  • 55 Хапчетата. Веднага!

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Прогресивен Боташ":

    Не че има лечение на фунционална неграмотност, но поне другите, за ментални отклонения, си ги пий.

    19:14 06.06.2026

  • 56 Копейкин Костя

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Бялото перо":

    Там, където е Волжска България...

    19:15 06.06.2026

  • 57 Кривоверен алкаш

    11 2 Отговор
    Стига давайте акъл,ей...от къде дойдоха проблемите на Европа,,,,кой направи Арабската Пролет...егати и наглите хора...

    19:15 06.06.2026

  • 58 Алекс

    11 3 Отговор
    Високите доходи в развитите държави в Европа доведоха до натрупване на спестени пари. Само в Германия спестяванията на домакинствата надхвърли 3 трилиона. При статистика и запитване на милионите хора в трудоспособна възраст, особено младите, защо не работят, те отговорили: "Родителите ми са спестили достатъчно пари да живея до края на живота си, без да работя". Освен това високите доходи заедно с високия курс на еврото направиха труда и европейските стоки прекалено скъпи, тоест трудно продаваеми, за разлика от китайските стоки произведени при нисък курс на юана и евтин труд. Това доведе до бум в икономиката на Китай и срив в икономиките на Европа.

    19:15 06.06.2026

  • 59 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "СЗО":

    Добре де , Европа не е ли залята от мигранти от чужди цивилизации? Разходи се в някоя Западна държава и ще видиш за какво иде реч...Ако си бял ,ще си атракция :))))

    19:15 06.06.2026

  • 60 Дано Радев прати сина ти на фронта

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "Нищо няма да направи":

    Нищо,че е русофил

    19:19 06.06.2026

  • 61 Гузен

    4 2 Отговор
    Може би има в предвит талибани,ние веднага си мислим че са разбрали за руснаците.

    19:22 06.06.2026

  • 62 Справедлив

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Румен Решетников":

    РУСКИНЯТА Сабаленка

    19:22 06.06.2026

  • 63 Да питам само...

    9 1 Отговор
    Има ли поне един умен в екипа на оранжевия пингвин?

    Коментиран от #67

    19:23 06.06.2026

  • 64 Феникс

    7 1 Отговор
    Тоя да не говори за евреите и техните кукли на конци? Тар@мбуките са безобидни в сравнение със жадните за власт пари и кръв ционисти!

    19:23 06.06.2026

  • 65 Архимандрисандрит Бибиян

    3 7 Отговор
    Савецките гагамуги требе да се изгъчкат из Несебар!

    19:25 06.06.2026

  • 66 Гай Турий

    10 1 Отговор
    Абе тоа Пит знае ли къде са плажовете на България, знае ли изобщо къде е тая страна, макар и васал на фашистгтон. Тоя плещи пълни глупости, да омесва плажнни чадъри и шезлонги с имигранити и идеология??!! - Пълен компот. И това същество е министър на войната на САЩ??! Боже опази ни от тие недоразумения.

    19:27 06.06.2026

  • 67 Хехе

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Да питам само...":

    Няма бе! - Съвсем сигурен отговор.

    19:29 06.06.2026

  • 68 Не само ние

    6 1 Отговор
    Избираме малоумници за управляващи.

    19:29 06.06.2026

  • 69 име

    11 1 Отговор

    До коментар #52 от "Румен Решетников":

    Да се отървем, ама вместо да си купуваме оръжие за нас, купуваме за бандерите, издържаме украинци, че даже и ще се овътрим да им бутаме незаконните строежи. А в редките случаи, когато купеваме нещо, е на баснословни цени уж от партньорите ни. Пример - двата договора за Кен Еф16, които ни струват по над 140 милиона за бвой, а полаците си купиха Ф35 за 120 милиона на брой. Винаги обслужваме чужди интереси. Как тогава, да си купим, бе, козяк

    19:32 06.06.2026

  • 70 Павел Пенев

    11 2 Отговор
    Слушай мухльо, вдигайте си самолетите- копърки от софийското летище и тогава търсете идеологии по нашите плажове. Там всичко е освинено, няма никакви лодки и дори туристи. Изказваш се неподготвен както винаги,особено като изядохте тоягата от Иран.

    19:34 06.06.2026

  • 71 Дзак

    7 0 Отговор
    Добавил е България за повече убедителност. Като се замисли човек, Испания е станала от инакомислещите, а това се предава по плажовете и към България.

    19:39 06.06.2026

  • 72 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Пит Хегсет пак е прекарал с напитките. А доколкото си спомням дядко Дони каза, че сме на брега на океана, а не на морето.

    19:41 06.06.2026

  • 73 ама че министър

    6 2 Отговор
    Те плажовете на Иран,Венецуела,Куба и почти целия свят са пренаселени с американски лодки , ама това за Хегсет е нормално.
    Този е голямо недоразумение.

    19:42 06.06.2026

  • 74 гочето

    10 1 Отговор
    Нещо са е объркал тоа сАпол!
    Май шмърка със Зеления

    19:45 06.06.2026

  • 75 За кой ли път ще кажа

    4 1 Отговор
    Животът беше хубав. После дойде Хегсет. Прости и нагли! Сервиране му гражданско летище. Сега има нещо за сервиране и по плажовете ни. Вероятно управляващите български сервитьори вече бият глави - yes, yes, yes. Прости и продажни! И да - и прости, и продажни.

    19:46 06.06.2026

  • 76 За тръмпоидите е нормално

    4 1 Отговор
    Да им се привидят мигранти от Африка, трафиканти на идеология, на лодки през Босфора та до Слънчака.

    19:49 06.06.2026

  • 77 Хи хи

    4 3 Отговор
    Ние трябва да се пазим най вече от урките, които идват у нас у окупират територии ( Баба Алино)!

    19:58 06.06.2026

  • 78 Факт

    4 1 Отговор
    Нали сте ги окупирали вие сте опасните за Бг изчезвайте

    20:03 06.06.2026

  • 79 идиот

    5 1 Отговор
    няма нужда от коментар, и географията и историята им куца!

    20:10 06.06.2026

  • 80 Ей Богу,

    5 1 Отговор
    Не знам дали не се касае за някаква неразбория в превода, но за пръв път чувам идеологии да се возят в лодки! 😂😂😂😂

    20:14 06.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Браво

    2 1 Отговор
    Краварите са мръсно племе....

    20:21 06.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Уточнение

    3 0 Отговор
    USA направиха промяна и този от снимката е Министър на ВОЙНАТА. Бюджетът на война през 2026 г на САЩ е 1 трилион долара. Това е 1/3 от целия световен бюджет за "отбрана".

    20:22 06.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Всички на страната на геноцида

    3 1 Отговор
    Само китайците ще ни оправят.

    20:30 06.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 асенчо

    1 0 Отговор
    Време е за реципрочни визи на окупатора.

    20:36 06.06.2026

  • 90 Очевадно

    1 1 Отговор
    Прави са Американците Европа е разграден двор

    20:37 06.06.2026

  • 91 ...

    0 1 Отговор
    тоя е на същата дрога като медведев...

    20:39 06.06.2026

  • 92 Скандално

    2 0 Отговор
    Простият американец явно бърка България с някоя друга страна!
    Имама престъпна миграция, но никога на наще плажове не са акустирали лодки с бежанци!
    Укро дронове - Да!

    20:39 06.06.2026

  • 93 Жоро

    1 0 Отговор
    Абе,я си гледай Обора. Та ,да го попитам само? В Америка цветнокожи ли сте или бледолики?

    20:40 06.06.2026

  • 94 Доктор Гълъбова

    1 0 Отговор
    Шъ съ опраиш. Знаиш кога. Точно никога!

    20:40 06.06.2026

  • 95 Фори

    1 0 Отговор
    Плажовете ни са превзети от черни сънародници. Събират пари продават гевреци царевица сладолед!

    20:42 06.06.2026

  • 96 Заради сащ е всичко

    1 0 Отговор
    Заради Американските Войни в близкия изток, дойдоха към Европа, а меките китки в Брюксел и Меркел, ги поканиха. Саудитска Арабия и емирствата , са си затворили границата за тях. Мюсюлманските страни не ги искат, така тръгнаха към Европа.

    20:43 06.06.2026

  • 97 пешо

    0 0 Отговор
    ЧОВЕК КОЙТО МИСЛИ ЧЕ ИЗВЪНЗЕМНИТЕ СА ДЕМОНИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЛУША

    20:44 06.06.2026

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