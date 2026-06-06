Американският министър на отбраната: Плажовете в България са превзети от опасни идеологии, пристигат лодки и хора. Кога Европа ще направи нещо?

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет предупреди днес, че Европа е изправена пред "нашествие" на опасни идеологии, пристигащи по море, като свърза имиграцията с наследството от десанта в Нормандия, говорейки на церемония във Франция за годишнината от събитието, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Неговите думи отразяват критиките, често отправяни от администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на Европа – регион, за който Вашингтон твърди, че е възпрепятстван от слаба отбрана, неспособност да се справи с имиграцията, ненужната бюрокрация и "цензурирането" на крайнодесните и националистическите гласове, за да ги държи далеч от властта, посочва Ройтерс.
"За съжаление, днес различни европейски плажове са превзети от различни, опасни идеологии. На плажовете в Испания, Италия, Гърция и България пристигат лодки и хора“, каза Хегсет в реч на Американското гробище в Нормандия в Колвил сюр Мер.
"Кога европейските столици ще направят нещо по отношение на тази инвазия или вече е твърде късно? Моля се да не е така и вярвам, че не е“, каза американският министър.
Хегсет говори на честванията на 82-рата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия, когато американските и съюзническите сили прекосяват Ламанша, за да започнат освобождението на Западна Европа от нацистката окупация. Американски официални лица, включително Тръмп, както и вицепрезидентът Джей Ди Ванс който направи това и вчера, често критикуват европейските страни за това, че не успяват да контролират имиграцията.
Документ за Националната стратегия за сигурност на САЩ, публикуван миналата година, предупреди, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване" и трябва да коригира курса си, ако иска да остане надежден съюзник на САЩ. Този документ – както и други коментари на висши служители на Тръмп – обърнаха следвоенните предположения за близките отношения на Европа с най-силния ѝ съюзник и насочиха вниманието в европейските столици към спешната нужда от диверсификация и намаляване на зависимостта от американските технологии и отбрана, посочва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам само
18:49 06.06.2026
2 Те вече
18:50 06.06.2026
3 Исторически факти
Коментиран от #50
18:50 06.06.2026
4 Хаха
Коментиран от #52
18:51 06.06.2026
5 СЗО
Коментиран от #27, #59
18:51 06.06.2026
6 Почва се
ама трябва да ни препипате истински
18:51 06.06.2026
7 Госあ
18:52 06.06.2026
8 Фен
Коментиран от #47
18:52 06.06.2026
9 Град Симитли
Нали вие разрушихте Либия,Ирак,Авганистан....сега Иран..
Тая попара е ваша,серсемино!!
18:52 06.06.2026
10 Гражданин.
18:53 06.06.2026
11 пха ха
18:53 06.06.2026
12 До политиците.Внимателно
18:53 06.06.2026
13 Евтаназия
Коментиран от #26
18:54 06.06.2026
14 Кук
18:54 06.06.2026
15 ООрана държава
18:54 06.06.2026
16 Хм…
Коментиран от #43
18:55 06.06.2026
17 Само да попитам
18:55 06.06.2026
18 Българин
18:55 06.06.2026
19 Работодател
Каква нелегална миграция?
Ние ги внасяме съвсем законно с посреднически фирми. Законът ни пази.
18:56 06.06.2026
20 Жица
18:56 06.06.2026
21 Чарлз Дарвин
18:57 06.06.2026
22 Факт
18:57 06.06.2026
23 мдаа
Коментиран от #35
18:57 06.06.2026
24 In Christ ние Вярваме,
18:59 06.06.2026
25 Хмм
18:59 06.06.2026
26 Бялото перо
До коментар #13 от "Евтаназия":Бе не че нещо,ама къде са индиянците?
Коментиран от #56
19:00 06.06.2026
27 Ким чен
До коментар #5 от "СЗО":С трева не можеш да прекалиш. Можеш да прекалиш с китайската синтетика, която заля България и с алкохол.
19:01 06.06.2026
28 Примати
Коментиран от #44
19:02 06.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този
19:02 06.06.2026
31 .....
19:02 06.06.2026
32 Гочо
19:03 06.06.2026
33 Сатана Z
Славяните ако го знаеха това, нямаше до допуснат Аспаруховия катун на техните земи през 680год.
Коментиран от #42
19:03 06.06.2026
34 Човек за човека е приятел, другар и брат
19:03 06.06.2026
35 Нищо няма да направи
До коментар #23 от "мдаа":Паркетния генерал Радев остави България в калта през последните 5 години заради любимата си Русия.
Коментиран от #41, #60
19:04 06.06.2026
36 .....
19:04 06.06.2026
37 Знят нешо
19:05 06.06.2026
38 АнтиПутинист
19:05 06.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Така е
19:06 06.06.2026
41 Мдаа
До коментар #35 от "Нищо няма да направи":Той е не просто паркетен генерал, ами се е издигнал като такъв по време на овладяната от мафията държава. Същата мафия която го направи генерал и която е тръгнал да бори уж. Пълен фарс, ама си го заслужаваме.
19:07 06.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Лост
До коментар #16 от "Хм…":Ами той е типичен американец.Откъде да знае.Като чуе море и си представя лодки.Нищо ,че в вътрешно море.
19:09 06.06.2026
44 Паветен хомосексуалис
До коментар #28 от "Примати":Или ренферас любител?
19:09 06.06.2026
45 Прогресивен Боташ
Коментиран от #55
19:10 06.06.2026
46 БГ ПУЯК
19:11 06.06.2026
47 Да,така е.....
До коментар #8 от "Фен":САЩ създадоха миграционната вълна към Европа, а сега се правят на ощипани.....
Кога Европа щяла да направи нещо за тази инвазия.....та нали вие(САЩ) разровихте Афганистан, Сирия, Ирак ,Либия(нещо не ви се получи с Иран, там
изядохте шамарите!) ,а след това БЯГАТЕ най-позорно....?! И Европа поема последствията на вашата " демокрация" !
Така ,че не давайте акъл на европейците!!!
19:11 06.06.2026
48 Дориана
19:11 06.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Румен Решетников
До коментар #3 от "Исторически факти":Верно?
Коя спечели миналата година, ще ми припомниш ли? 😀
Коментиран от #62
19:11 06.06.2026
51 Хмм
19:12 06.06.2026
52 Румен Решетников
До коментар #4 от "Хаха":Крайно време е да се отървем от сделаните в СССР въоръжения в БА!
Коментиран от #69
19:13 06.06.2026
53 1111
19:13 06.06.2026
54 Този
19:14 06.06.2026
55 Хапчетата. Веднага!
До коментар #45 от "Прогресивен Боташ":Не че има лечение на фунционална неграмотност, но поне другите, за ментални отклонения, си ги пий.
19:14 06.06.2026
56 Копейкин Костя
До коментар #26 от "Бялото перо":Там, където е Волжска България...
19:15 06.06.2026
57 Кривоверен алкаш
19:15 06.06.2026
58 Алекс
19:15 06.06.2026
59 Атина Палада
До коментар #5 от "СЗО":Добре де , Европа не е ли залята от мигранти от чужди цивилизации? Разходи се в някоя Западна държава и ще видиш за какво иде реч...Ако си бял ,ще си атракция :))))
19:15 06.06.2026
60 Дано Радев прати сина ти на фронта
До коментар #35 от "Нищо няма да направи":Нищо,че е русофил
19:19 06.06.2026
61 Гузен
19:22 06.06.2026
62 Справедлив
До коментар #50 от "Румен Решетников":РУСКИНЯТА Сабаленка
19:22 06.06.2026
63 Да питам само...
Коментиран от #67
19:23 06.06.2026
64 Феникс
19:23 06.06.2026
65 Архимандрисандрит Бибиян
19:25 06.06.2026
66 Гай Турий
19:27 06.06.2026
67 Хехе
До коментар #63 от "Да питам само...":Няма бе! - Съвсем сигурен отговор.
19:29 06.06.2026
68 Не само ние
19:29 06.06.2026
69 име
До коментар #52 от "Румен Решетников":Да се отървем, ама вместо да си купуваме оръжие за нас, купуваме за бандерите, издържаме украинци, че даже и ще се овътрим да им бутаме незаконните строежи. А в редките случаи, когато купеваме нещо, е на баснословни цени уж от партньорите ни. Пример - двата договора за Кен Еф16, които ни струват по над 140 милиона за бвой, а полаците си купиха Ф35 за 120 милиона на брой. Винаги обслужваме чужди интереси. Как тогава, да си купим, бе, козяк
19:32 06.06.2026
70 Павел Пенев
19:34 06.06.2026
71 Дзак
19:39 06.06.2026
72 Ха ха ха
19:41 06.06.2026
73 ама че министър
Този е голямо недоразумение.
19:42 06.06.2026
74 гочето
Май шмърка със Зеления
19:45 06.06.2026
75 За кой ли път ще кажа
19:46 06.06.2026
76 За тръмпоидите е нормално
19:49 06.06.2026
77 Хи хи
19:58 06.06.2026
78 Факт
20:03 06.06.2026
79 идиот
20:10 06.06.2026
80 Ей Богу,
20:14 06.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Браво
20:21 06.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Уточнение
20:22 06.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Всички на страната на геноцида
20:30 06.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 асенчо
20:36 06.06.2026
90 Очевадно
20:37 06.06.2026
91 ...
20:39 06.06.2026
92 Скандално
Имама престъпна миграция, но никога на наще плажове не са акустирали лодки с бежанци!
Укро дронове - Да!
20:39 06.06.2026
93 Жоро
20:40 06.06.2026
94 Доктор Гълъбова
20:40 06.06.2026
95 Фори
20:42 06.06.2026
96 Заради сащ е всичко
20:43 06.06.2026
97 пешо
20:44 06.06.2026