Ингвинална херния: симптомите, причините и защо толкова хора подценяват проблема

Ингвиналната херния, известна още като слабинна херния, е сред най-честите хирургични състояния при мъжете, но се среща и при жените. Въпреки това огромна част от хората не разпознават симптомите навреме и дълго време живеят с дискомфорт, без да подозират какъв е реалният проблем. Причината е, че слабинната херния често започва постепенно и в началото изглежда като нещо безобидно – леко опъване, тежест или временна болка след натоварване.

Много пациенти описват първите симптоми като „странно усещане“ в слабинната област. Някои усещат дърпане при ставане от леглото, други забелязват напрежение след спорт, а трети изпитват дискомфорт само в края на деня. Именно това прави ингвиналната херния толкова подвеждаща – симптомите не винаги са постоянни и често изчезват при почивка.

Какво всъщност представлява слабинната херния?

Ингвиналната херния се появява, когато в коремната стена се образува слаб участък, през който част от коремното съдържимо преминава към слабинната област. Най-често това се случва в ингвиналния канал – естествено по-слабо място в човешката анатомия.

При мъжете рискът е значително по-висок, защото ингвиналният канал е по-широк. Именно затова слабинната херния при мъжете е толкова разпространена. При жените състоянието е по-рядко, но също може да се появи, особено след бременност или при отслабване на коремната стена.

Най-честите симптоми на ингвинална херния

- тежест или напрежение в слабинната област

- дърпане или парене

- болка при физическо усилие

- дискомфорт при кашляне или кихане

- подутина в слабините

- усещане за слабост в долната част на корема

- болка след продължително стоене прав

- дискомфорт при спорт или вдигане на тежести

Един от най-характерните признаци е подутината, която се появява при напрежение и често изчезва в легнало положение. Именно това кара много хора да си мислят, че проблемът „се оправя сам“.

По думите на д-р Пейчинов, пациентите често чакат с месеци, преди да потърсят помощ, защото симптомите в началото са периодични и не изглеждат достатъчно сериозни. В много случаи хората се обръщат към специалист едва когато болката започне да пречи на ежедневието им.

Какви са причините за слабинна херния?

Причините за ингвинална херния могат да бъдат различни, но най-често става дума за комбинация между отслабване на коремната стена и повишено вътрекоремно налягане.

- тежък физически труд

- вдигане на тежести

- хронична кашлица

- запек и често напъване

- наднормено тегло

- рязко качване или сваляне на килограми

- силови тренировки

- заседнал начин на живот

- отслабване на мускулите с възрастта

- бременност при жените

- предишни операции в коремната област

Интересното е, че при много хора слабинната херния не се появява след едно конкретно усилие, а се развива постепенно в продължение на години. Тялото дълго време компенсира отслабването на коремната стена, докато в един момент симптомите не станат по-осезаеми.

Защо не бива да се подценява?

Много хора свикват с дискомфорта и започват да избягват определени движения, без да осъзнават, че проблемът се задълбочава. Това обаче не означава, че хернията е „спряла“. Напротив – в повечето случаи тя постепенно се увеличава.

Най-сериозното усложнение е заклещването на хернията. Това е състояние, при което част от червото остава притисната и не може да се върне обратно в коремната кухина. Тогава болката става силна, подутината се втвърдява и може да се появят гадене, повръщане и сериозен риск за здравето.

Лечение на ингвинална херния

Единственият ефективен метод за лечение на слабинна херния е операцията. Съвременната хирургия предлага различни подходи, включително лапароскопска или така наречена безкръвна операция.

При този метод се прави малък разрез под пъпа, през който се въвежда камера и специални инструменти.

Това позволява по-малка травма на тъканите, по-бързо възстановяване и по-ранно връщане към нормален начин на живот.

Много хора се страхуват от операцията, но в действителност планираното лечение е значително по-леко от спешната операция при усложнение. Именно затова ранната диагностика е толкова важна.

Ингвиналната херния е едно от онези състояния, които често започват тихо и незабележимо. Тялото обаче почти винаги дава сигнали – въпросът е дали човек ще ги разпознае навреме. Болката, тежестта или подутината в слабинната област не бива да се приемат като нещо нормално, особено когато се повтарят.

Колкото по-рано бъде поставена диагнозата, толкова по-лесно, спокойно и безопасно може да бъде лечението.