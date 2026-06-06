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Израел загуби двама млади военни в Южен Ливан - капитан и сержант

Израел загуби двама млади военни в Южен Ливан - капитан и сержант

6 Юни, 2026 22:57, обновена 6 Юни, 2026 23:05 768 10

  • израел-
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  • сащ-
  • разузнаване-
  • военни

Израелският шпионаж на САЩ излязъл извън контрол по време на втория мандат на Тръмп, пише The New York Times

Израел загуби двама млади военни в Южен Ливан - капитан и сержант - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия претърпя нови загуби в зоната на конфликта в Южен Ливан. Пресслужбата на армията съобщи за смъртта на двама войници.

Един от тях е 23-годишният капитан Шахар Гамла, който е служил като заместник-командир на рота в елитното поделение на специалните сили „Егоз“. Според Ynet, той е бил тежко ранен при удар с дрон в четвъртък и е починал от раните си в болницата.

21-годишният сержант Охад Яари от пехотната бригада „Голани“ е бил убит „по време на оперативна дейност в Южен Ливан“. Според Ynet смъртта е причинена от „отклонил се куршум“ и скоро се очаква разследване от военната полиция.

От 17 април е в сила официално прекратяване на огъня между Израел и шиитската организация „Хизбула“, чиито въоръжени части действат в Южен Ливан. Двете страни обаче редовно разменят огън в граничните райони по ливанско-израелската граница.

Израел, в усилията си да научи повече за позицията на САЩ в преговорите с Иран, е прекрачил границата в методите си за получаване на необходимата информация, съобщи The New York Times.

Отбелязва се, че Израел и САЩ отдавна се шпионират взаимно, като и двете страни са наясно и толерират разузнавателните си дейности. Еврейската държава обаче е прекрачила границата в опитите си да получи информация за позицията на Вашингтон в преговорите с Техеран. Доклади на американското разузнаване предупреждават ръководството на страната, че Израел е засилил усилията си за шпиониране и събиране на информация за високопоставени американски служители, включително специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби.

Изданието отбелязва, че докато американските военни предоставят на израелските си колеги богатство от тактическа и оперативна информация, еврейската държава е особено заинтересована от информация за стратегията на президента на САЩ Доналд Тръмп в преговорите с Техеран. Според един американски служител израелският шпионаж е излязъл извън контрол по време на втория мандат на Тръмп.

NBC News по-рано съобщи, че Министерството на отбраната на САЩ е сериозно загрижено за засилената разузнавателна дейност на Израел в страната. Както беше отбелязано, Разузнавателната агенция на Пентагона публикува нова оценка на заплахата от контраразузнаването, като повиши нивото на заплаха от Израел до „критично“.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ох ,,милите" ми те...!

    14 7 Отговор
    Видите ли...загубили ,,цели"...двама човека...!
    А колко убиха...не казвате...!

    Коментиран от #7

    23:17 06.06.2026

  • 3 Сандо

    8 4 Отговор
    Произраелският ни минпред да обяви два дни траур - по един за всеки убит.А президентката ни да обяви Ливан за агресор.

    23:45 06.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стенли

    7 4 Отговор
    Леле мале и ся кво да прайме 🤔освен да отворим бутилка шампанско😁🍾

    23:46 06.06.2026

  • 7 Лост

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ох ,,милите" ми те...!":

    И даже единия може да е загинал от приятелски огън.

    23:51 06.06.2026

  • 8 Дудов

    4 0 Отговор
    Ами дано всичките да ги изгубите.Гнусни еврейски хлебарки

    00:18 07.06.2026

  • 9 Налудник

    3 0 Отговор
    Не разбирам защо още не е обявена траурна седмица. Даже месец. А и паметник не е зле да им вдигнат. В учебниците също може да им отделят няколко реда. Преди Нобел-а. За мир.

    00:19 07.06.2026

  • 10 име

    3 0 Отговор
    Канала the emectronic intifada пуска през няколко дни компилации от най яките атаки с дронове по циониситките окупатори. Не днес, ами по няколко пъти на ден ционистите губят по двама нечовека.

    00:19 07.06.2026