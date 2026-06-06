Израел загуби двама млади военни в Южен Ливан - капитан и сержант

Израелската армия претърпя нови загуби в зоната на конфликта в Южен Ливан. Пресслужбата на армията съобщи за смъртта на двама войници.

Един от тях е 23-годишният капитан Шахар Гамла, който е служил като заместник-командир на рота в елитното поделение на специалните сили „Егоз“. Според Ynet, той е бил тежко ранен при удар с дрон в четвъртък и е починал от раните си в болницата.

21-годишният сержант Охад Яари от пехотната бригада „Голани“ е бил убит „по време на оперативна дейност в Южен Ливан“. Според Ynet смъртта е причинена от „отклонил се куршум“ и скоро се очаква разследване от военната полиция.

От 17 април е в сила официално прекратяване на огъня между Израел и шиитската организация „Хизбула“, чиито въоръжени части действат в Южен Ливан. Двете страни обаче редовно разменят огън в граничните райони по ливанско-израелската граница.

Израел, в усилията си да научи повече за позицията на САЩ в преговорите с Иран, е прекрачил границата в методите си за получаване на необходимата информация, съобщи The New York Times.

Отбелязва се, че Израел и САЩ отдавна се шпионират взаимно, като и двете страни са наясно и толерират разузнавателните си дейности. Еврейската държава обаче е прекрачила границата в опитите си да получи информация за позицията на Вашингтон в преговорите с Техеран. Доклади на американското разузнаване предупреждават ръководството на страната, че Израел е засилил усилията си за шпиониране и събиране на информация за високопоставени американски служители, включително специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби.

Изданието отбелязва, че докато американските военни предоставят на израелските си колеги богатство от тактическа и оперативна информация, еврейската държава е особено заинтересована от информация за стратегията на президента на САЩ Доналд Тръмп в преговорите с Техеран. Според един американски служител израелският шпионаж е излязъл извън контрол по време на втория мандат на Тръмп.

NBC News по-рано съобщи, че Министерството на отбраната на САЩ е сериозно загрижено за засилената разузнавателна дейност на Израел в страната. Както беше отбелязано, Разузнавателната агенция на Пентагона публикува нова оценка на заплахата от контраразузнаването, като повиши нивото на заплаха от Израел до „критично“.