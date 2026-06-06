Новини
Свят »
Русия »
ВСУ подложиха Санкт Петербург на една от най-мащабните атаки от началото на войната
  Тема: Украйна

ВСУ подложиха Санкт Петербург на една от най-мащабните атаки от началото на войната

6 Юни, 2026 06:25, обновена 6 Юни, 2026 07:49 3 129 134

  • украйна-
  • русия-
  • атаки-
  • дронове-
  • моства-
  • санкт петербург

Свалени са украински дронове на път за Москва. Въздушно нападение подпали петролно депо в Краснодарския край

ВСУ подложиха Санкт Петербург на една от най-мащабните атаки от началото на войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните съботни Ленинградска област и Санкт Петербург бяха подложени на една от най-мащабните вълни от атаки с украински дронове от началото на конфликта.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи официално, че в небето над региона вече са свалени 86 безпилотни летателни апарата (БПЛА).

Още новини от Украйна

Опасността от въздушно нападение е обявена в 03:59 ч. московско време и остава активна. Заплаха от БПЛА е обявена и за самия град Санкт Петербург. Международното летище „Пулково“ е напълно затворено – временно са спрени както кацанията, така и излитанията на самолети.

Местните власти предупредиха, че в опит да се прекъсне управлението на дроновете, скоростта на мобилния интернет в Ленинградска област може да бъде силно занижена.

Към ранните сутрешни часове спешните служби проверяват местата, където са паднали отломките от свалените апарати. Официална информация за сериозни разрушения или пострадали хора на земята все още няма.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отблъснала атака на 8 дрона, летящи към руската столица. Те са били свалени в различни точки при подходите към града.

Източници от украинска и руска страна (включително канали в Telegram) съобщават, че в резултат на нощната атака е избухнал пожар в петролно депо в град Уст-Лабинск, Краснодарски край. Жители на града публикуваха кадри с гъсти черни облаци дим над съоръжението.

Заплахата от дронове предизвика сериозни смущения в гражданската авиация. Самолет по маршрута Москва – Сочи беше принуден да каца аварийно два пъти (първо в Астрахан, а след това в Минерални води) заради затваряне на въздушното пространство над Сочи. Ограничения за кацане и излитане бяха въведени временно и за летищата в Краснодар, Псков и Ярославъл.

Местните власти в Курска област съобщиха за нападение срещу селскостопанско предприятие в село Козиревка, където трима цивилни са ранени с множество осколочни рани. Взривове и работа на ПВО са регистрирани още в град Узловая (Тулска област), както и над Белгородска, Брянска, Воронежка и Орловска области.

Руското Министерство на отбраната докладва за общо над 120 прехванати дрона в страната през изминалото денонощие


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    36 32 Отговор
    Украйна отново атакува с дронове Санкт Петербург и Москва и има още много да "яде дървото"

    Коментиран от #6, #49, #52, #75

    06:36 06.06.2026

  • 2 Примати

    26 44 Отговор
    Украйна докосва победата

    Коментиран от #27, #29, #47

    06:40 06.06.2026

  • 3 Пак аз

    36 39 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на путин,нито от войската му,нито от руснаците,нито от копейките.

    Коментиран от #54

    06:40 06.06.2026

  • 4 име

    28 36 Отговор
    Xaк да му е на Путин и другите руснаци, дето толкова години ги жалеха бандерите, щото цивилни щели да загиват, ама да си играели честно на война само по фронта... Днеска украински дронове, утре укро ракети.... като се мотат толкова години и допуснаха всичко да се прави в Бандеристан. Да не говорим, че цивилните така и така си загиват. Междувременно германистан и островните poдocмecители думкат със сторм шадоу и таурус по цели в Русия! Честито

    Коментиран от #36

    06:42 06.06.2026

  • 5 Механик

    33 21 Отговор
    Значи нощеска ще има съботна БАНГАРАНГА в Киев и Лвов. Среднощна

    Коментиран от #11, #14, #127

    06:43 06.06.2026

  • 6 Хи хи хи хи

    32 34 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Грешиш.Картината на есвеото говори съвсем друго.Путлер се провали с гръм и трясък.

    06:44 06.06.2026

  • 7 С бодри крачки

    33 28 Отговор
    Вървим към ядрения апокалипсис, благодарение на малоумниците в Брюксел и Вашингтон. После на някого едва ли ще му пука кой крив, кой прав.

    Коментиран от #19, #21, #58

    06:44 06.06.2026

  • 8 РКИ

    32 30 Отговор
    Следете производството на оръжейни системи. Руските складове с изпразват, украинските се запълват. Кошмарът за Москва предстои!

    Коментиран от #16

    06:45 06.06.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    23 25 Отговор
    ФАШИСТА ПУТЛЕР ИСКА ВОЙНА, И ....................... НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ КАТО .................. "ПРОГРЕСИВНИЯ" ШПИОНИН НА КГБ ...................... ДРУГАРЯ РУМЕН Г. РАДЕВ .................. ФАКТ !

    06:45 06.06.2026

  • 10 Дойстойното обяснение на Путин

    24 17 Отговор
    "Ударихме с Орешник там (по гараж на 50 км от Киев), където резултатите ще са най-видни (по гараж на 50 км от Киев и по Авдеевка)."

    Путин е гений! По-умно обяснение от това - нема!

    06:48 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Еми като още има

    13 9 Отговор
    Киев, така ще е.

    06:49 06.06.2026

  • 13 Лети ли Фламинго над Москва

    12 8 Отговор
    Как мислите?

    Коментиран от #20, #24

    06:50 06.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Майко мила

    17 17 Отговор
    И тези примати се репчат на НАТО.
    Ще бъдат смляни за няколко часа.

    Коментиран от #126

    06:52 06.06.2026

  • 16 Хаха

    24 13 Отговор

    До коментар #8 от "РКИ":

    "Руските складове с изпразват, украинските се запълват. Кошмарът за Москва предстои!"

    Сериозно ли? Ти да не си участвал в инвентаризационните комисии, които броят наличностите в складовете бе, селски...

    Коментиран от #26

    06:52 06.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Грешка на Зеленски

    12 9 Отговор
    Трябваше отворено писмо до Путин да му го изпрати залепено на дрон или ракета.

    06:54 06.06.2026

  • 19 Западът е по-умен от Русия

    21 20 Отговор

    До коментар #7 от "С бодри крачки":

    Единствено и благодарение на малоумника в Кремъл. Преди него Горбачов с много усилия постигна уважение на Русия от Запада, мир и отворени граници за пътуване, обмяна на опит и търговия.
    После дойдоха разбойници от КГБ на власт в Русия окрадоха всичко, започнаха да дрънкат оръжие и да разправят, как ще превземат Берлин за две седмици и Париж за един месец и постепенно се стигна до тук.

    Западът е бил винаги по-умен от Русия. Дори Кремъл е построен от Запада! Руските царе, които са направили Руската империя са били от Запада. Затова и до ден днешен основни технологии и машини руснаците ги внасят или крадат от Запада. Западът им беше най-големият копувач на ресурсите.

    Без Запада Русия е НУЛА!

    Коментиран от #23, #28, #91

    06:54 06.06.2026

  • 20 РКИ

    17 22 Отговор

    До коментар #13 от "Лети ли Фламинго над Москва":

    Причината да не удрят Москва не е военно-техническа. Причината е морална и външнополитическа. Но в един момент и железните нерви на Зеленски няма да издържат и Москва ще гори.

    06:56 06.06.2026

  • 21 Сам се досещаш

    18 12 Отговор

    До коментар #7 от "С бодри крачки":

    Че педофила, хомик могучая и жълтурите на Ким, въпреки 30 Кратното превъзходство във жива сила и въоръжение,..за 13 г...НЕ могат да победят дори една Украйна! Тогава от Безпомощност на Фашагите започват хомо фантазиите за.. Ядрено оръжие!
    Ха-ха-ха
    Педофила е жалко нищо жество

    06:56 06.06.2026

  • 22 русофил

    16 9 Отговор
    Вече не мога да направя разлика, кой е клоун и кой президент Путин ли, Зеленски ли.

    5 години тридневно СВО... безкрай!

    06:56 06.06.2026

  • 23 Хаха

    13 13 Отговор

    До коментар #19 от "Западът е по-умен от Русия":

    Кой запад е "умен"!?
    Тоя, който в момента мяза по-скоро на халифат ли!?

    Коментиран от #30

    06:57 06.06.2026

  • 24 Курица не птица

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Лети ли Фламинго над Москва":

    Летут, летут...

    06:58 06.06.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    8 7 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    06:58 06.06.2026

  • 26 РКИ

    13 12 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    От ежедневната публична и достъпна за всеки информация научаваме , че великият съветски съюз е изстрелял три Орешник, а украинците работят по програма, която до края на годината ще даде ....милиони дронове и ракети. Милиони! Милиони срещу ....3 бройки! Москва е обречена.

    Коментиран от #46, #76

    07:00 06.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Без Запада Русия е НУЛА!

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "Западът е по-умен от Русия":

    Ама сега запъдът се самоубива? И излиза, че и Русия според това твърдение трябва да умре? А няма смисъл за Русия да прави същото.

    Коментиран от #35

    07:04 06.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хихи..

    12 10 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Така е , с най- големата Джамия у Свето,..14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики!
    Питал ли си се къде е..."руЗката" Република?
    Хихихи

    Коментиран от #41

    07:06 06.06.2026

  • 31 Гориил

    6 5 Отговор
    И какви са резултатите? Краснодар е на две хиляди километра от Москва.Ще отговоря, че Москва вече е напълно защитена.Следва Санкт Петербург.

    Коментиран от #42

    07:06 06.06.2026

  • 32 Александър 3

    7 5 Отговор
    На война като на война ! Ама защо само Наркомана плаче ...

    07:08 06.06.2026

  • 33 Азз

    8 7 Отговор
    Много глупави коментари чета.
    Ако Русия беше сринала Украйна за 3 дни, без значение на жертвите - ей такива големи уста щяхте да отворите ...

    Коментиран от #38

    07:08 06.06.2026

  • 34 иво христов Пуловера

    9 4 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    07:08 06.06.2026

  • 35 Реалист

    7 8 Отговор

    До коментар #28 от "Без Запада Русия е НУЛА!":

    Сега Русия се самоубива.

    Коментиран от #39, #40

    07:08 06.06.2026

  • 36 И да си

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    хапиш задните части, това е. Толкова многат- толкова правят. "Специалната" им операция, се превърна във фарс и позор.

    Коментиран от #45

    07:11 06.06.2026

  • 37 В Крим свърши не само бензина!

    11 6 Отговор
    Свършиха и купоните.Гориво само контрабанда от военните по 2,3 евро за литър.Украинците блокираха всякакъв достъп до полуострова.Крим е обречен.

    07:12 06.06.2026

  • 38 Така е

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Азз":

    2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ и 13 г... срам пред Селото Купянск, Покровск и Малая Токмачка,...са много по- добре!
    А ху йло така.. хЕРОЙСКИ Избега по прашки от един ГОТВАЧ

    07:12 06.06.2026

  • 39 Ела в Париж,

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "Реалист":

    Ела в Брюксел, ела в Берлин, ела в Лондон и ще видиш също едно колективно самоубийство.

    07:12 06.06.2026

  • 40 Гориил

    8 6 Отговор

    До коментар #35 от "Реалист":

    Русия вече е готова да положи някои усилия, за да спаси Европа. Но времето е ограничено, а търпението на Москва е ограничено.Писмото на Бандера отразява мащаба на скръбта и отчаянието в Европа. Мислете само за собственото си спасение. Времето изтича и то работи срещу вас.

    07:13 06.06.2026

  • 41 Хаха

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Хихи..":

    Винаги тези мюсюлмани, от векове са били в състава на Руската федерация, преди това империя, умнико!
    А в западния халифат са пришълци от цял свят, основно през последните 10, 20 години, поради "умни" политики!
    Правиш ли разлика или си по природа тъпет...

    Коментиран от #48, #51

    07:13 06.06.2026

  • 42 Саша Грей

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "Гориил":

    И как е защитена Москва? Когато дроновете във въздуха са повече от ракетите, които ги свалят, нали знаеш какво следва?

    Коментиран от #63

    07:14 06.06.2026

  • 43 Леле,леле

    9 2 Отговор
    Ако някой ми беше казал преди 4 години,че Москва и Петербург ще бъдат систематично бомбени щях да го помисля за не.нормален.
    Честно!!!

    07:15 06.06.2026

  • 44 Украйна отново атакува с дронове Санкт П

    7 5 Отговор
    Украйна отново атакува с дронове Санкт Петербург и Москва
    БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН ПАК ЛИ РАЗКАЛЯХА ТЕРЕНА? СКОРО ЩЕ СЕ РАЗКРАСЯТ В ЦВЯТ ФЛАМИНГО, КОЙТО ПРЕКРАСНО ЩЕ ИМ ОТИВА.

    07:16 06.06.2026

  • 45 Няма край руският позор

    7 6 Отговор

    До коментар #36 от "И да си":

    Няма.

    07:16 06.06.2026

  • 46 Хаха

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "РКИ":

    По информация, публично достъпна разлира се на доче зеле, ваксина фон дер Уайнен, фалиралия бесарабски фронт и други "достоверни" източници, Русия от пролетта на 2022 г. "свърши" всички снаряди и ракети! Изстрелва по Укрия само шанцов инструмент!

    Коментиран от #55

    07:18 06.06.2026

  • 47 ТАКА Е!

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    И с...докосването ще си и останат...

    07:19 06.06.2026

  • 48 Шо ми се обясняваш ма 🌈

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хаха":

    Цаливай КУ РАна рамАзан като У.. йло и питай дека е...руЗката Република
    Хихихи

    07:19 06.06.2026

  • 49 Това, е положението

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    За голямо съжаление, войната е ниеия мир. Днес в Киев и Москва, утре у нас.

    07:21 06.06.2026

  • 50 Град София

    5 3 Отговор
    ВСЕ АТАКУВАТ. ВСЕ ПОБЕЖДАВАТ И НАЙ НАКРАЯ В ДИВИЯТ КЪТ!

    07:21 06.06.2026

  • 51 РКИ

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хаха":

    Не отчиташ в какво време живеем. Сега е подемът на мюсюлмански съюзи, ислямиски държави, джихадиски групировки. Не лежи на стара история, сега ако някой превъртял аятолох каже "джихад", какво ще става в населените с мюсюлмани региони?

    Коментиран от #73, #92

    07:21 06.06.2026

  • 52 Коалиция на Желаещите

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Зеленски да побърза да изгони руснаците от Украйна, че вече свършваме парите за дронове, съсипахме икономиките си и преджобихме народите си. Малко остава, да ни подгонят с камне и дръве.
    Ако Зеленски не може, поне Путин да побърза, че не се издъжа вече!

    Коментиран от #64, #68

    07:22 06.06.2026

  • 53 ЯСНО!

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "В Германия":

    Двете си топки, си ги кръстил-,,две рускини"...!
    Та викаш- на луди ги направи от...,,Банга-Ранга"...😝😉😆?!

    07:23 06.06.2026

  • 54 Как си с нервите?

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пак аз":

    Второто ти Аз изглежда по-шантаво..
    Важното е здрава храна, чист въздух и по-малко новини..

    07:23 06.06.2026

  • 55 Звучиш някакси..отчаяно и Тридневно

    3 5 Отговор

    До коментар #46 от "Хаха":

    78% от монголските муниции, БМПта, САУ, ракети, дронове са от С.Корея и Иран!
    А ракетите на Ху йло ги видяхме преди 2 дни на..Порта в Петербург, гърмящото Депо и потопената Гордост на монголите -- кораба БОЙКИ!
    Хахахах

    Коментиран от #71

    07:25 06.06.2026

  • 56 Руснаци

    1 3 Отговор
    Хахахаха, маджарчето 5 година не може да влезне в Москва егати лузъра братле, друго е да мята дроновете по цивилни и нефтозаводи хахах, тоя маняк цял живот ще си живее в подземията

    Коментиран от #65

    07:25 06.06.2026

  • 57 Механик

    2 1 Отговор
    Искам да смуча на Путин.

    07:26 06.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гранта джийте

    3 4 Отговор
    от факти съчиниха една статия и гладните сор.осоиди наскачаха още в 6 часа да заработят нещо. Ако Русия им наложи санкции могат да преживеят само 3 дни

    07:26 06.06.2026

  • 60 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    2 4 Отговор
    Тези фейкове са превъзбудили сутрин рано дъртите впиянчени русофоби.
    Лошото настроение сутрин и голямата злоба се появява в резултат на високо кръвно налягане, самотност и начални стадии на старческа деменция.

    07:27 06.06.2026

  • 61 така ли

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "В Германия":

    браво, само да не е било с батко им, там у немско не сте ли малко опаки?

    07:27 06.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гориил

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Саша Грей":

    Русия отблъсква ударите на дронове на НАТО предимно с неракетни оръжия. Москва е защитена от стени от средства за електронна война.И това оръжие става все по-ефективно всеки ден. НАТО не разполага с такива оръжия.Днес дронове на НАТО падат на земята в Румъния и Балтийските страни. Утре тези дронове ще започнат да падат в Полша и Финландия.

    07:28 06.06.2026

  • 64 Русофил

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Коалиция на Желаещите":

    С 1 % от БВП на Европа руската икономика и армия са сринати.

    Коментиран от #79, #81

    07:29 06.06.2026

  • 65 РКИ

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Руснаци":

    Ти се моли да не мята по жлебозаводи, че от глад ще умирате. Добре познатия на всички руснаци влудяващ глад.

    Коментиран от #70

    07:29 06.06.2026

  • 66 Бомбят Русия на поразия

    7 2 Отговор
    Това вече не е новина, а ежедневие.

    07:29 06.06.2026

  • 67 МЪКЪ,МЪКЪ

    7 0 Отговор
    Русофилска МЪКЪ.

    07:30 06.06.2026

  • 68 луд умора, няна

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "Коалиция на Желаещите":

    той си изгони народа, сега реве на ЕС.. иска да му върнат мъжете..

    07:30 06.06.2026

  • 69 ДААА РУСКАТА АРМИЯ СТАНА ПЪРВА В СВЕТА

    7 0 Отговор
    ДААА РУСКАТА АРМИЯ СТАНА ПЪРВА В СВЕТА
    ПО ЖЕРТВИ В ЕДНА МАЛОУМНО ИЗМИСЛЕНА КАСАПНИЦА, КОЯТО РУСИЯ САМА СИ ПРИЧИНИ. БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН СЕ ВЗЕ МНОГО НА СЕРИОЗНО. НЯКОЙ ВИЖДАЛ ЛИ Е И ЧУВАЛ ЛИ Е: - НЯКОГА В СВЕТА ТЪП МИЛИЦИОНЕР ДА Е СТАНАЛ ВЕЛИК ВОЕНОНАЧАЛНИК И СЪЩЕВРЕМЕННО ВЕЛИК ИКОНОМИСТ. РОЛЯТА НА МИЛИЦИОНЕРА В РАЗПОВИТИЯ СОЦАЛИЗАМ БЕШЕ КАРИКАТУРА И ПРЕДИЗВИКВАШЕ САМО ВИЦОВЕ И СМЯХ.

    07:30 06.06.2026

  • 70 Руснаци

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "РКИ":

    Маняк като ти виждам умствения капацитет, нека да позная ти вече си умрял от глад, на минимална заплата ли си, как свързващ двата края, караш 30 годишен кошник и предполагам в някаква гарсониера живееш, мисли за себе си, другите не ги мисли

    Коментиран от #80

    07:31 06.06.2026

  • 71 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Звучиш някакси..отчаяно и Тридневно":

    Фантазьор, ти сериозно ли си член на инвентаризационни комисии, счетоводител на ракети и т.н. или по-скоро любител на плейстейшън за 12 годишни...
    Хайде малко по-сериозно с "точните бройки" и пропагандата!

    07:31 06.06.2026

  • 72 Абе какво да говорим

    2 3 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    07:32 06.06.2026

  • 73 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "РКИ":

    Ами не знам!
    Допитай се до централната им власт в Брюкселския халифат, щом те интересува...

    07:33 06.06.2026

  • 74 Хахахаха

    4 2 Отговор
    Като не иска мира тупин, ще получи секира.

    07:34 06.06.2026

  • 75 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Масква има да яде дървото, прав си.

    07:34 06.06.2026

  • 76 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "РКИ":

    Украинците вече правят милиони дронове на година. Новините за свалени дронове се отнасят само за далекобойни дронове. От тях правят по 300 на ден. От евтините дронове, които използват на фронта, правят десетки хиляди на ден. Затова пета година фронтовата линия е зациклила.

    Коментиран от #78, #89, #109

    07:35 06.06.2026

  • 77 Хахахаха

    4 2 Отговор
    Вече Украйна прави СВО по раша.

    07:35 06.06.2026

  • 78 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    Има дронче за всеки русо нацист в Украйна.

    07:36 06.06.2026

  • 79 Едва ли

    2 7 Отговор

    До коментар #64 от "Русофил":

    Половината БВП на европа е от стоки и услуги за извратеняци и откачалки.. с педикюр ли ще воюват немците?

    07:36 06.06.2026

  • 80 РКИ

    6 2 Отговор

    До коментар #70 от "Руснаци":

    Руснакът е племе страхливо, но има две неща от които изпитва денонощен, влудяващ, умоизтриващ страх. Вермахта и гладът. Глад до канибализъм. Ако украинците ударят по обекти на хранителната промишленост, руснака това го очаква - глад до побъркване.

    Коментиран от #84

    07:37 06.06.2026

  • 81 Гориил

    6 6 Отговор

    До коментар #64 от "Русофил":

    Надявам се вече да са двадесет процента. Но това не е основният проблем в конфликта между ресурси и потенциал. Европа се влошава, гние и се разпада с безпрецедентна скорост.

    07:37 06.06.2026

  • 82 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    07:39 06.06.2026

  • 83 беше тя

    5 0 Отговор
    Беше тя. Над 75% от необходимото на Украйна оръжие вече е украинско пройзводство. Украйна го пройзвежда в такива количества, че и остават количества и за износ. Затова и Тръмп престана да плаши Зеленски защо е без шапка.

    07:39 06.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 нещо си нервен

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Руснаци":

    гладен ли си?

    Коментиран от #95

    07:41 06.06.2026

  • 86 КЪДЕ Е СТАЛИН?

    0 3 Отговор
    КЪДЕ Е СТАЛИН?
    ДА ВЗЕМЕ ДА СТАНЕ И ДА ХВЪРЛИ ФИШЕКА НА АВСТРАЛОПИТЕКА. ЧЕ ТЪПАТА МАЙМУНА ЩЕ ВЪРНЕ КОЧИНАТА ОТ ВЕКА, ДАЛЕЧЕ В ПАМТИВЕКА.

    07:43 06.06.2026

  • 87 Нема лошо!

    3 1 Отговор
    Крепостните мужици искат война. Ще имате война, само няма да пищите!

    07:43 06.06.2026

  • 88 Зеления потник

    1 4 Отговор
    НАТО пак използва територията на бивша Украйна за терористични атаки срещу РФ. Това никак няма да завърши добре

    Коментиран от #93

    07:43 06.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Хаха

    0 4 Отговор
    От статията става ясно, че от общо 72 дрона НИТО ЕДИН не е успял да достигне Петербург или Москва, въпреки огромното желание на зелко!
    Голяма радост от подпалено нефтено депо, ама в Красноярския край! В съседната статия рев, че няколко руски дрона отново достигнали до "мирни" инструктори в Чернигов, Харков и Запорожие!
    Утре отново цял Киив в метрото, щото Русия "свърши" ракети и "няма" фойрверки над града, а перемогата върви...

    Коментиран от #123, #124

    07:45 06.06.2026

  • 91 ИИ простотийки

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Западът е по-умен от Русия":

    Ако не беше Горбачов, СССР щеше да нападне "умния" запад.

    Коментиран от #96

    07:45 06.06.2026

  • 92 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "РКИ":

    Поробените от руснаците народи само чакат удобен момент да се освободят. Чеченците се опитаха през 90-те, но руснаците ги смачкаха и си инсталираха марионетно правителство. Това беше и планът на Путин в Украйна, но той се провали с гръм и трясък.

    07:45 06.06.2026

  • 93 глюпустами

    2 4 Отговор

    До коментар #88 от "Зеления потник":

    Още 2023 года безаналоговата непобедима руска армия разби цяло НАТЮ, воювайки с 54 держави в Украина. Сега сичките са разбити и умират от глад. Нямат даже огурци!

    Коментиран от #119

    07:45 06.06.2026

  • 94 Реалист

    2 1 Отговор
    Вчера гледах едно пропагандно видео. Като изключиш пропагандата, стана едно ясно. Вече няма престрелки с леко въоръжение. Темата беше, че в началото на войната американските картечници Браунинг са имали решаващо значение за ВСУ, но сега вече не се ползват, защото зоната за поражение не е метри, а километри, разделена е на три 5 км, 10 км и 15 км. Всичко това се контролира денонощно от дронове. Който навлезе в тази зона, моментално се открива и върху него се изсипват няколко дрона. Затова фронта не мърда практически от година. Например за всеки убит през Втората световна са били изстрелвани 40 000 куршума по статистика, а сега 2-3 дрона. Икономиката на съвременната война е безмилостна. Превърна се в компютърна игра.
    Затова Путин, дъртите му генерали, Радев и Шивиков не могат да разберат, какво става. Как втората по-големина и най-добре финансирана и ужким обучена армия в Света след САЩ, не може да се справи с една бедна, макар и не много дребна съветска республика.

    Просто е Русия не може да победи, а за Украйна победата е, че не падна за 3 дни и за 300 и за 3000 няма да падне. Русия няма материално-технически и човешки ресурс да пробие дроновата фронт. Това е война на 21ви век, в която изкуствения интелект унищожава, а не масовите атаки от Втората световна, на която е бил обучаван Радев.

    Коментиран от #98, #103

    07:46 06.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Бръм бръм

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "ИИ простотийки":

    На мисли като твоята се казва "мозъчна пръдня".

    07:47 06.06.2026

  • 97 ей сега

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Руснаци":

    Да си доям сандвича и ще ти хвърля кокалче.

    Коментиран от #118

    07:48 06.06.2026

  • 98 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Реалист":

    Факти.

    07:49 06.06.2026

  • 99 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахахаха":

    Пета година слушам как руснаците напредват, а окупацията си стои на 20%. Путин се готви за война с танкове, самолети и кораби, а не за война с дронове и изкуствен интелект. Руснаците изядоха дървото в Украйна.

    Коментиран от #113

    07:51 06.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Пич

    1 6 Отговор
    Има някаква грешка !!! Укрофашистите подложиха съюзническа Румъния на мащабна бомбардировка !!!

    Коментиран от #122

    07:53 06.06.2026

  • 103 Зеленски

    1 5 Отговор

    До коментар #94 от "Реалист":

    Хахахаха, ти чуваш ли се,абе вие сериозно ли пишете тея неща, винаги човешкия ресурс ще е най важния, руснаците нямали напредък според кого-според укрите и техния наркоман, ще ми обясниш ли тогава как Константиновка е пред падане, ще ми обясниш ли как руснаците навлизат в Суми и Харковско, ще ми обясниш ли как вече са пред Славянск и ще почват финалната битка за Донбас, винаги пехотата ще играе най важната роля, дроновете са от двете страни и както гледаш укрите нямат човешки материал да си върнат и 1 процент територия, щом зеления се моли на Европа да им връща укрите смятай какви загуби имат, милиони убити на фронта укри, отделно за руския човешки потенциал-ти сериозен ли си хахах, там дори няма частична мобилизация, смятай ако това са поне 5-6 млн години войници, мисли с голямата си празна глава като пишеш

    07:53 06.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 чикчирик

    1 0 Отговор
    Не останаха автобуси и колежи ?

    07:53 06.06.2026

  • 106 Без име

    1 0 Отговор
    За малко да ударят депото, но удариха паркинга до него.. Жалко за колите.

    07:54 06.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 РКИ

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    Руската прапаганда така ги е деформирала, че те не могат да разсъждават в обективни величини. Милиони! 1/100 да пробият, долу става лунна повърхност. Руснаците обаче ти обясняват в категориите от партиини събрания "ни ще"; "ние можем"; "ние сме велики". За тях реалностите нищо не значат, за тях са важни лозунгите. И тази неадекватност ще им довърши РФ-то.

    07:55 06.06.2026

  • 110 Емо

    3 0 Отговор
    Путин изяде дървото.

    07:55 06.06.2026

  • 111 Бомбят Русия на поразия

    3 0 Отговор
    Удри Зельо.
    Не жали тез руски агресори.

    07:55 06.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Руснаци

    0 3 Отговор

    До коментар #99 от "Факти":

    И аз 5 година те слушам как укрите си връщат териториите, как казваш че нямат ракети, как фалират хахаха, още колко ще те слушам, руснаците си взехa20 процента а укрите какво си взеха ще ми споделиш ли, казах ти толкова си прос че цял ден мога да ти го доказвам

    07:56 06.06.2026

  • 114 Българин

    2 1 Отговор
    Вече се видя - нищо ще бори корупцията, нито ще бори м аф ията и оли га рхи ята, ще се нап лющ ят, ще вдигнат данъците за пpo сто л юдието, може да го обърнат и на военна ху н та и диктатура - за народа мизерия. А пък ако ни изолира от Света в интерес и ползва на Путин, може да затънем по-зле и от Жан Виденов.

    Изглежда, че Радев е Жа н Ви де нов 2. Избраха го б ал ъ ци, които са били в то п ки те на бащите си по оно ва време и ди ме нт ира ли пенсио нери.

    07:56 06.06.2026

  • 115 Сайт писан от oлигoфpени за oлигoфpени

    2 4 Отговор
    Вие четете ли какви русофобни откачалки пишат под т.н. ви статии?
    Вие вярвате ли си, че като "журналисти" сте нормални и че коментарите отдолу са написани от нормални хора?
    Пълен отврат.

    Коментиран от #125, #130

    07:57 06.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "ей сега":

    Сандвича е 2 филийки мухлядъл хляб предполагам, помоли майка ти да ти сложи малко от моя сос, мисля че и е останало, да имаш някакъв вкус в Сандвича, че като те гледам сиромашията доста те гони

    07:57 06.06.2026

  • 119 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "глюпустами":

    Кой кого ли разбива

    07:57 06.06.2026

  • 120 оьяаоья

    1 1 Отговор
    А пък ако ни изолира от Света в интерес и ползва на Путин, може да затънем по-зле и от

    07:58 06.06.2026

  • 121 Маринов

    1 3 Отговор
    Както писах, вече е време Путин да стане само консултант и да сдаде поста на Сталин 2. Докато не сринат Киев, мир няма да има. Ясно е като бял ден, че окраина в управлява Англия, зеленият с радост изпълнява ударите. САЩ също са в играта със Старлинк. Русия си играе на дипломация. Стига вече! Да монтират тактическите бомби и да ги стартират след ултиматум. Тази война трябва да спре. Но така битка не се води. Спират се доставките като се бомбят жп пунктовете за смяна на колела, магистралите, прословутия тунел към Полша, Одеса. И се бомбят цеховете за производство на дронове и ракети. Наред с правителствения квартал на Киев. И малко наоколо. Киевчани трябва да се евакуират принудително и т.н. Това го има в учебниците по военна тактика.

    07:58 06.06.2026

  • 122 Копей,

    0 2 Отговор

    До коментар #102 от "Пич":

    Това какво общо има с темата на статията?Пак се излагаш като кифладжия без кифли!
    Придържай се по тематиката,за да се получи дискусията!В противен случай ще бъдеш изритан от форума!!!

    07:59 06.06.2026

  • 123 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Хаха":

    От статията не става ясно, но скоро от любителските кадри, може да видим дали има попадения.

    07:59 06.06.2026

  • 124 Глей как...

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Хаха":

    Гори Порта на Петербург, взривовете в горивното Депо, кораба БОЙКИ и как участниците във форума са във възторг от.. Без- аналоговото монголско ПВО
    Ееееедехееее
    Нема се сдухваш Лепилар
    Хехехехехехе

    08:00 06.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Майко мила":

    НАто колко члена задейства? Май само резани😀

    08:00 06.06.2026

  • 127 АУУУУУ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    ЩЕ ,ЩЕ ........ НА РУСИЯ Й ТРЯБВАТ ДНЕВНО 100000 ТОНА БЕНЗИН ЗА ДА НЯМА КРИЗА С БЕНЗИНА .....А В МОМЕНТА ПРОИЗВЕЖДАТ 30 - 35000 ТОНА БЕНЗИН ......КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА........ ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА ЗАПОЧВА КРИЗА СЪС СНАБДЯВАНЕТО НА ПРОДУКТИ В РУСИЯ ......... В КРИМ ВЕЧЕ ИМА ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПРОДУКТИ КОИТО МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ ....... КАКТО СЕ КАЗВА ......НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ, ЧЕСТИТО ! 🤣🤣🤣🤣🤣

    08:01 06.06.2026

  • 128 зИленски

    1 0 Отговор
    ВСЕКИ ДЕН ЕДНО И СЪЩО
    ПО ПО НАЙ НАЙ
    СМЯХ СТЕ

    08:01 06.06.2026

  • 129 Грешно мислиш и пишеш.

    0 1 Отговор
    Както писах, вече е време Путин да стане само консултант и да сдаде поста на Сталин 2. Докато не сринат Киев, мир няма да има. Ясно е като бял ден, че окраина в управлява Англия, зеленият с радост изпълнява ударите. САЩ също са в играта със Старлинк. Русия си играе на дипломация. Стига вече! Да монтират тактическите бомби и да ги стартират след ултиматум. Тази война трябва да спре. Но така битка не се води. Спират се доставките като се бомбят жп пунктовете за смяна на колела, магистралите, прословутия тунел към Полша, Одеса. И се бомбят цеховете за производство на дронове и ракети. Наред с правителствения квартал на Киев. И малко наоколо. Киевчани трябва да се евакуират принудително и т.н. Това го има в учебниците по военна тактика.

    08:01 06.06.2026

  • 130 Тизе Буря тин ли си ма

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Сайт писан от oлигoфpени за oлигoфpени":

    Пиздюх?!? Чий го дръжиш...тъдява? Оди чети опорките на оная Пияната и коце Пен ДЕЛА
    Хихихихихи

    08:03 06.06.2026

  • 131 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахахаха":

    Знаеш ли какво познах - още в началото на войната, когато Западът не извърна глава и застана зад Украйна, казах - Русия не може да победи съперник, подкрепен от блок, който има 30 пъти по-голяма икономика от нея. Това просто е НЕВЪЗМОЖНО! Това го казах март месец, когато Русия владееше 27% от Украйна. Днес, 4 години и 3 месеца по-късно, тя владее само 20%. Украйна дори беше превзела руска територия. Това и аз не го очаквах. Ако Тръмп не беше дошъл на власт да помогне на Путин, украинците още щяха да са в Курск. Днес само Европа помага на Украйна, но и това е достатъчно, защото тя има над 10 пъти по-голяма икономика от Русия.

    08:03 06.06.2026

  • 132 Артилерист

    1 2 Отговор
    Ива голяма разлика между политическите декларации и врякането на Зеленски и реалността на фронта и в Украйна. Вече и военните им признават, че ситуацията на фронта е много по-различна от това което казват политиците. Ако не вярвате питайте зам. началника на ген.щаба им...

    08:05 06.06.2026

  • 133 ДедовияТи

    0 1 Отговор
    Малоумна Статия, Тъпи Коментари.

    08:05 06.06.2026

  • 134 ДедовияТи

    0 0 Отговор
    Малоумна Статия, Тъпи Коментари.

    08:06 06.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания