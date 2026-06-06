ВСУ подложиха Санкт Петербург на една от най-мащабните атаки от началото на войната

В ранните съботни Ленинградска област и Санкт Петербург бяха подложени на една от най-мащабните вълни от атаки с украински дронове от началото на конфликта.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи официално, че в небето над региона вече са свалени 86 безпилотни летателни апарата (БПЛА).
Опасността от въздушно нападение е обявена в 03:59 ч. московско време и остава активна. Заплаха от БПЛА е обявена и за самия град Санкт Петербург. Международното летище „Пулково“ е напълно затворено – временно са спрени както кацанията, така и излитанията на самолети.
Местните власти предупредиха, че в опит да се прекъсне управлението на дроновете, скоростта на мобилния интернет в Ленинградска област може да бъде силно занижена.
Към ранните сутрешни часове спешните служби проверяват местата, където са паднали отломките от свалените апарати. Официална информация за сериозни разрушения или пострадали хора на земята все още няма.
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отблъснала атака на 8 дрона, летящи към руската столица. Те са били свалени в различни точки при подходите към града.
Източници от украинска и руска страна (включително канали в Telegram) съобщават, че в резултат на нощната атака е избухнал пожар в петролно депо в град Уст-Лабинск, Краснодарски край. Жители на града публикуваха кадри с гъсти черни облаци дим над съоръжението.
Заплахата от дронове предизвика сериозни смущения в гражданската авиация. Самолет по маршрута Москва – Сочи беше принуден да каца аварийно два пъти (първо в Астрахан, а след това в Минерални води) заради затваряне на въздушното пространство над Сочи. Ограничения за кацане и излитане бяха въведени временно и за летищата в Краснодар, Псков и Ярославъл.
Местните власти в Курска област съобщиха за нападение срещу селскостопанско предприятие в село Козиревка, където трима цивилни са ранени с множество осколочни рани. Взривове и работа на ПВО са регистрирани още в град Узловая (Тулска област), както и над Белгородска, Брянска, Воронежка и Орловска области.
Руското Министерство на отбраната докладва за общо над 120 прехванати дрона в страната през изминалото денонощие
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #6, #49, #52, #75
06:36 06.06.2026
2 Примати
Коментиран от #27, #29, #47
06:40 06.06.2026
3 Пак аз
Коментиран от #54
06:40 06.06.2026
4 име
Коментиран от #36
06:42 06.06.2026
5 Механик
Коментиран от #11, #14, #127
06:43 06.06.2026
6 Хи хи хи хи
До коментар #1 от "Факти":Грешиш.Картината на есвеото говори съвсем друго.Путлер се провали с гръм и трясък.
06:44 06.06.2026
7 С бодри крачки
Коментиран от #19, #21, #58
06:44 06.06.2026
8 РКИ
Коментиран от #16
06:45 06.06.2026
9 ЕДГАР КЕЙСИ
06:45 06.06.2026
10 Дойстойното обяснение на Путин
Путин е гений! По-умно обяснение от това - нема!
06:48 06.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Еми като още има
06:49 06.06.2026
13 Лети ли Фламинго над Москва
Коментиран от #20, #24
06:50 06.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Майко мила
Ще бъдат смляни за няколко часа.
Коментиран от #126
06:52 06.06.2026
16 Хаха
До коментар #8 от "РКИ":"Руските складове с изпразват, украинските се запълват. Кошмарът за Москва предстои!"
Сериозно ли? Ти да не си участвал в инвентаризационните комисии, които броят наличностите в складовете бе, селски...
Коментиран от #26
06:52 06.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Грешка на Зеленски
06:54 06.06.2026
19 Западът е по-умен от Русия
До коментар #7 от "С бодри крачки":Единствено и благодарение на малоумника в Кремъл. Преди него Горбачов с много усилия постигна уважение на Русия от Запада, мир и отворени граници за пътуване, обмяна на опит и търговия.
После дойдоха разбойници от КГБ на власт в Русия окрадоха всичко, започнаха да дрънкат оръжие и да разправят, как ще превземат Берлин за две седмици и Париж за един месец и постепенно се стигна до тук.
Западът е бил винаги по-умен от Русия. Дори Кремъл е построен от Запада! Руските царе, които са направили Руската империя са били от Запада. Затова и до ден днешен основни технологии и машини руснаците ги внасят или крадат от Запада. Западът им беше най-големият копувач на ресурсите.
Без Запада Русия е НУЛА!
Коментиран от #23, #28, #91
06:54 06.06.2026
20 РКИ
До коментар #13 от "Лети ли Фламинго над Москва":Причината да не удрят Москва не е военно-техническа. Причината е морална и външнополитическа. Но в един момент и железните нерви на Зеленски няма да издържат и Москва ще гори.
06:56 06.06.2026
21 Сам се досещаш
До коментар #7 от "С бодри крачки":Че педофила, хомик могучая и жълтурите на Ким, въпреки 30 Кратното превъзходство във жива сила и въоръжение,..за 13 г...НЕ могат да победят дори една Украйна! Тогава от Безпомощност на Фашагите започват хомо фантазиите за.. Ядрено оръжие!
Ха-ха-ха
Педофила е жалко нищо жество
06:56 06.06.2026
22 русофил
5 години тридневно СВО... безкрай!
06:56 06.06.2026
23 Хаха
До коментар #19 от "Западът е по-умен от Русия":Кой запад е "умен"!?
Тоя, който в момента мяза по-скоро на халифат ли!?
Коментиран от #30
06:57 06.06.2026
24 Курица не птица
До коментар #13 от "Лети ли Фламинго над Москва":Летут, летут...
06:58 06.06.2026
25 Дон Корлеоне
06:58 06.06.2026
26 РКИ
До коментар #16 от "Хаха":От ежедневната публична и достъпна за всеки информация научаваме , че великият съветски съюз е изстрелял три Орешник, а украинците работят по програма, която до края на годината ще даде ....милиони дронове и ракети. Милиони! Милиони срещу ....3 бройки! Москва е обречена.
Коментиран от #46, #76
07:00 06.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Без Запада Русия е НУЛА!
До коментар #19 от "Западът е по-умен от Русия":Ама сега запъдът се самоубива? И излиза, че и Русия според това твърдение трябва да умре? А няма смисъл за Русия да прави същото.
Коментиран от #35
07:04 06.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хихи..
До коментар #23 от "Хаха":Така е , с най- големата Джамия у Свето,..14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики!
Питал ли си се къде е..."руЗката" Република?
Хихихи
Коментиран от #41
07:06 06.06.2026
31 Гориил
Коментиран от #42
07:06 06.06.2026
32 Александър 3
07:08 06.06.2026
33 Азз
Ако Русия беше сринала Украйна за 3 дни, без значение на жертвите - ей такива големи уста щяхте да отворите ...
Коментиран от #38
07:08 06.06.2026
34 иво христов Пуловера
07:08 06.06.2026
35 Реалист
До коментар #28 от "Без Запада Русия е НУЛА!":Сега Русия се самоубива.
Коментиран от #39, #40
07:08 06.06.2026
36 И да си
До коментар #4 от "име":хапиш задните части, това е. Толкова многат- толкова правят. "Специалната" им операция, се превърна във фарс и позор.
Коментиран от #45
07:11 06.06.2026
37 В Крим свърши не само бензина!
07:12 06.06.2026
38 Така е
До коментар #33 от "Азз":2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ и 13 г... срам пред Селото Купянск, Покровск и Малая Токмачка,...са много по- добре!
А ху йло така.. хЕРОЙСКИ Избега по прашки от един ГОТВАЧ
07:12 06.06.2026
39 Ела в Париж,
До коментар #35 от "Реалист":Ела в Брюксел, ела в Берлин, ела в Лондон и ще видиш също едно колективно самоубийство.
07:12 06.06.2026
40 Гориил
До коментар #35 от "Реалист":Русия вече е готова да положи някои усилия, за да спаси Европа. Но времето е ограничено, а търпението на Москва е ограничено.Писмото на Бандера отразява мащаба на скръбта и отчаянието в Европа. Мислете само за собственото си спасение. Времето изтича и то работи срещу вас.
07:13 06.06.2026
41 Хаха
До коментар #30 от "Хихи..":Винаги тези мюсюлмани, от векове са били в състава на Руската федерация, преди това империя, умнико!
А в западния халифат са пришълци от цял свят, основно през последните 10, 20 години, поради "умни" политики!
Правиш ли разлика или си по природа тъпет...
Коментиран от #48, #51
07:13 06.06.2026
42 Саша Грей
До коментар #31 от "Гориил":И как е защитена Москва? Когато дроновете във въздуха са повече от ракетите, които ги свалят, нали знаеш какво следва?
Коментиран от #63
07:14 06.06.2026
43 Леле,леле
Честно!!!
07:15 06.06.2026
44 Украйна отново атакува с дронове Санкт П
БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН ПАК ЛИ РАЗКАЛЯХА ТЕРЕНА? СКОРО ЩЕ СЕ РАЗКРАСЯТ В ЦВЯТ ФЛАМИНГО, КОЙТО ПРЕКРАСНО ЩЕ ИМ ОТИВА.
07:16 06.06.2026
45 Няма край руският позор
До коментар #36 от "И да си":Няма.
07:16 06.06.2026
46 Хаха
До коментар #26 от "РКИ":По информация, публично достъпна разлира се на доче зеле, ваксина фон дер Уайнен, фалиралия бесарабски фронт и други "достоверни" източници, Русия от пролетта на 2022 г. "свърши" всички снаряди и ракети! Изстрелва по Укрия само шанцов инструмент!
Коментиран от #55
07:18 06.06.2026
47 ТАКА Е!
До коментар #2 от "Примати":И с...докосването ще си и останат...
07:19 06.06.2026
48 Шо ми се обясняваш ма 🌈
До коментар #41 от "Хаха":Цаливай КУ РАна рамАзан като У.. йло и питай дека е...руЗката Република
Хихихи
07:19 06.06.2026
49 Това, е положението
До коментар #1 от "Факти":За голямо съжаление, войната е ниеия мир. Днес в Киев и Москва, утре у нас.
07:21 06.06.2026
50 Град София
07:21 06.06.2026
51 РКИ
До коментар #41 от "Хаха":Не отчиташ в какво време живеем. Сега е подемът на мюсюлмански съюзи, ислямиски държави, джихадиски групировки. Не лежи на стара история, сега ако някой превъртял аятолох каже "джихад", какво ще става в населените с мюсюлмани региони?
Коментиран от #73, #92
07:21 06.06.2026
52 Коалиция на Желаещите
До коментар #1 от "Факти":Зеленски да побърза да изгони руснаците от Украйна, че вече свършваме парите за дронове, съсипахме икономиките си и преджобихме народите си. Малко остава, да ни подгонят с камне и дръве.
Ако Зеленски не може, поне Путин да побърза, че не се издъжа вече!
Коментиран от #64, #68
07:22 06.06.2026
53 ЯСНО!
До коментар #11 от "В Германия":Двете си топки, си ги кръстил-,,две рускини"...!
Та викаш- на луди ги направи от...,,Банга-Ранга"...😝😉😆?!
07:23 06.06.2026
54 Как си с нервите?
До коментар #3 от "Пак аз":Второто ти Аз изглежда по-шантаво..
Важното е здрава храна, чист въздух и по-малко новини..
07:23 06.06.2026
55 Звучиш някакси..отчаяно и Тридневно
До коментар #46 от "Хаха":78% от монголските муниции, БМПта, САУ, ракети, дронове са от С.Корея и Иран!
А ракетите на Ху йло ги видяхме преди 2 дни на..Порта в Петербург, гърмящото Депо и потопената Гордост на монголите -- кораба БОЙКИ!
Хахахах
Коментиран от #71
07:25 06.06.2026
56 Руснаци
Коментиран от #65
07:25 06.06.2026
57 Механик
07:26 06.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гранта джийте
07:26 06.06.2026
60 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Лошото настроение сутрин и голямата злоба се появява в резултат на високо кръвно налягане, самотност и начални стадии на старческа деменция.
07:27 06.06.2026
61 така ли
До коментар #11 от "В Германия":браво, само да не е било с батко им, там у немско не сте ли малко опаки?
07:27 06.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Гориил
До коментар #42 от "Саша Грей":Русия отблъсква ударите на дронове на НАТО предимно с неракетни оръжия. Москва е защитена от стени от средства за електронна война.И това оръжие става все по-ефективно всеки ден. НАТО не разполага с такива оръжия.Днес дронове на НАТО падат на земята в Румъния и Балтийските страни. Утре тези дронове ще започнат да падат в Полша и Финландия.
07:28 06.06.2026
64 Русофил
До коментар #52 от "Коалиция на Желаещите":С 1 % от БВП на Европа руската икономика и армия са сринати.
Коментиран от #79, #81
07:29 06.06.2026
65 РКИ
До коментар #56 от "Руснаци":Ти се моли да не мята по жлебозаводи, че от глад ще умирате. Добре познатия на всички руснаци влудяващ глад.
Коментиран от #70
07:29 06.06.2026
66 Бомбят Русия на поразия
07:29 06.06.2026
67 МЪКЪ,МЪКЪ
07:30 06.06.2026
68 луд умора, няна
До коментар #52 от "Коалиция на Желаещите":той си изгони народа, сега реве на ЕС.. иска да му върнат мъжете..
07:30 06.06.2026
69 ДААА РУСКАТА АРМИЯ СТАНА ПЪРВА В СВЕТА
ПО ЖЕРТВИ В ЕДНА МАЛОУМНО ИЗМИСЛЕНА КАСАПНИЦА, КОЯТО РУСИЯ САМА СИ ПРИЧИНИ. БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН СЕ ВЗЕ МНОГО НА СЕРИОЗНО. НЯКОЙ ВИЖДАЛ ЛИ Е И ЧУВАЛ ЛИ Е: - НЯКОГА В СВЕТА ТЪП МИЛИЦИОНЕР ДА Е СТАНАЛ ВЕЛИК ВОЕНОНАЧАЛНИК И СЪЩЕВРЕМЕННО ВЕЛИК ИКОНОМИСТ. РОЛЯТА НА МИЛИЦИОНЕРА В РАЗПОВИТИЯ СОЦАЛИЗАМ БЕШЕ КАРИКАТУРА И ПРЕДИЗВИКВАШЕ САМО ВИЦОВЕ И СМЯХ.
07:30 06.06.2026
70 Руснаци
До коментар #65 от "РКИ":Маняк като ти виждам умствения капацитет, нека да позная ти вече си умрял от глад, на минимална заплата ли си, как свързващ двата края, караш 30 годишен кошник и предполагам в някаква гарсониера живееш, мисли за себе си, другите не ги мисли
Коментиран от #80
07:31 06.06.2026
71 Хаха
До коментар #55 от "Звучиш някакси..отчаяно и Тридневно":Фантазьор, ти сериозно ли си член на инвентаризационни комисии, счетоводител на ракети и т.н. или по-скоро любител на плейстейшън за 12 годишни...
Хайде малко по-сериозно с "точните бройки" и пропагандата!
07:31 06.06.2026
72 Абе какво да говорим
Из европейската преса
07:32 06.06.2026
73 Хаха
До коментар #51 от "РКИ":Ами не знам!
Допитай се до централната им власт в Брюкселския халифат, щом те интересува...
07:33 06.06.2026
74 Хахахаха
07:34 06.06.2026
75 Хахахаха
До коментар #1 от "Факти":Масква има да яде дървото, прав си.
07:34 06.06.2026
76 Факти
До коментар #26 от "РКИ":Украинците вече правят милиони дронове на година. Новините за свалени дронове се отнасят само за далекобойни дронове. От тях правят по 300 на ден. От евтините дронове, които използват на фронта, правят десетки хиляди на ден. Затова пета година фронтовата линия е зациклила.
Коментиран от #78, #89, #109
07:35 06.06.2026
77 Хахахаха
07:35 06.06.2026
78 Хахахаха
До коментар #76 от "Факти":Има дронче за всеки русо нацист в Украйна.
07:36 06.06.2026
79 Едва ли
До коментар #64 от "Русофил":Половината БВП на европа е от стоки и услуги за извратеняци и откачалки.. с педикюр ли ще воюват немците?
07:36 06.06.2026
80 РКИ
До коментар #70 от "Руснаци":Руснакът е племе страхливо, но има две неща от които изпитва денонощен, влудяващ, умоизтриващ страх. Вермахта и гладът. Глад до канибализъм. Ако украинците ударят по обекти на хранителната промишленост, руснака това го очаква - глад до побъркване.
Коментиран от #84
07:37 06.06.2026
81 Гориил
До коментар #64 от "Русофил":Надявам се вече да са двадесет процента. Но това не е основният проблем в конфликта между ресурси и потенциал. Европа се влошава, гние и се разпада с безпрецедентна скорост.
07:37 06.06.2026
82 Атина Палада
07:39 06.06.2026
83 беше тя
07:39 06.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 нещо си нервен
До коментар #84 от "Руснаци":гладен ли си?
Коментиран от #95
07:41 06.06.2026
86 КЪДЕ Е СТАЛИН?
ДА ВЗЕМЕ ДА СТАНЕ И ДА ХВЪРЛИ ФИШЕКА НА АВСТРАЛОПИТЕКА. ЧЕ ТЪПАТА МАЙМУНА ЩЕ ВЪРНЕ КОЧИНАТА ОТ ВЕКА, ДАЛЕЧЕ В ПАМТИВЕКА.
07:43 06.06.2026
87 Нема лошо!
07:43 06.06.2026
88 Зеления потник
Коментиран от #93
07:43 06.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Хаха
Голяма радост от подпалено нефтено депо, ама в Красноярския край! В съседната статия рев, че няколко руски дрона отново достигнали до "мирни" инструктори в Чернигов, Харков и Запорожие!
Утре отново цял Киив в метрото, щото Русия "свърши" ракети и "няма" фойрверки над града, а перемогата върви...
Коментиран от #123, #124
07:45 06.06.2026
91 ИИ простотийки
До коментар #19 от "Западът е по-умен от Русия":Ако не беше Горбачов, СССР щеше да нападне "умния" запад.
Коментиран от #96
07:45 06.06.2026
92 Факти
До коментар #51 от "РКИ":Поробените от руснаците народи само чакат удобен момент да се освободят. Чеченците се опитаха през 90-те, но руснаците ги смачкаха и си инсталираха марионетно правителство. Това беше и планът на Путин в Украйна, но той се провали с гръм и трясък.
07:45 06.06.2026
93 глюпустами
До коментар #88 от "Зеления потник":Още 2023 года безаналоговата непобедима руска армия разби цяло НАТЮ, воювайки с 54 держави в Украина. Сега сичките са разбити и умират от глад. Нямат даже огурци!
Коментиран от #119
07:45 06.06.2026
94 Реалист
Затова Путин, дъртите му генерали, Радев и Шивиков не могат да разберат, какво става. Как втората по-големина и най-добре финансирана и ужким обучена армия в Света след САЩ, не може да се справи с една бедна, макар и не много дребна съветска республика.
Просто е Русия не може да победи, а за Украйна победата е, че не падна за 3 дни и за 300 и за 3000 няма да падне. Русия няма материално-технически и човешки ресурс да пробие дроновата фронт. Това е война на 21ви век, в която изкуствения интелект унищожава, а не масовите атаки от Втората световна, на която е бил обучаван Радев.
Коментиран от #98, #103
07:46 06.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Бръм бръм
До коментар #91 от "ИИ простотийки":На мисли като твоята се казва "мозъчна пръдня".
07:47 06.06.2026
97 ей сега
До коментар #95 от "Руснаци":Да си доям сандвича и ще ти хвърля кокалче.
Коментиран от #118
07:48 06.06.2026
98 Това са безспорни
До коментар #94 от "Реалист":Факти.
07:49 06.06.2026
99 Факти
До коментар #89 от "Хахахахаха":Пета година слушам как руснаците напредват, а окупацията си стои на 20%. Путин се готви за война с танкове, самолети и кораби, а не за война с дронове и изкуствен интелект. Руснаците изядоха дървото в Украйна.
Коментиран от #113
07:51 06.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Пич
Коментиран от #122
07:53 06.06.2026
103 Зеленски
До коментар #94 от "Реалист":Хахахаха, ти чуваш ли се,абе вие сериозно ли пишете тея неща, винаги човешкия ресурс ще е най важния, руснаците нямали напредък според кого-според укрите и техния наркоман, ще ми обясниш ли тогава как Константиновка е пред падане, ще ми обясниш ли как руснаците навлизат в Суми и Харковско, ще ми обясниш ли как вече са пред Славянск и ще почват финалната битка за Донбас, винаги пехотата ще играе най важната роля, дроновете са от двете страни и както гледаш укрите нямат човешки материал да си върнат и 1 процент територия, щом зеления се моли на Европа да им връща укрите смятай какви загуби имат, милиони убити на фронта укри, отделно за руския човешки потенциал-ти сериозен ли си хахах, там дори няма частична мобилизация, смятай ако това са поне 5-6 млн години войници, мисли с голямата си празна глава като пишеш
07:53 06.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 чикчирик
07:53 06.06.2026
106 Без име
07:54 06.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 РКИ
До коментар #76 от "Факти":Руската прапаганда така ги е деформирала, че те не могат да разсъждават в обективни величини. Милиони! 1/100 да пробият, долу става лунна повърхност. Руснаците обаче ти обясняват в категориите от партиини събрания "ни ще"; "ние можем"; "ние сме велики". За тях реалностите нищо не значат, за тях са важни лозунгите. И тази неадекватност ще им довърши РФ-то.
07:55 06.06.2026
110 Емо
07:55 06.06.2026
111 Бомбят Русия на поразия
Не жали тез руски агресори.
07:55 06.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Руснаци
До коментар #99 от "Факти":И аз 5 година те слушам как укрите си връщат териториите, как казваш че нямат ракети, как фалират хахаха, още колко ще те слушам, руснаците си взехa20 процента а укрите какво си взеха ще ми споделиш ли, казах ти толкова си прос че цял ден мога да ти го доказвам
07:56 06.06.2026
114 Българин
Изглежда, че Радев е Жа н Ви де нов 2. Избраха го б ал ъ ци, които са били в то п ки те на бащите си по оно ва време и ди ме нт ира ли пенсио нери.
07:56 06.06.2026
115 Сайт писан от oлигoфpени за oлигoфpени
Вие вярвате ли си, че като "журналисти" сте нормални и че коментарите отдолу са написани от нормални хора?
Пълен отврат.
Коментиран от #125, #130
07:57 06.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Хахахахаха
До коментар #97 от "ей сега":Сандвича е 2 филийки мухлядъл хляб предполагам, помоли майка ти да ти сложи малко от моя сос, мисля че и е останало, да имаш някакъв вкус в Сандвича, че като те гледам сиромашията доста те гони
07:57 06.06.2026
119 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #93 от "глюпустами":Кой кого ли разбива
07:57 06.06.2026
120 оьяаоья
07:58 06.06.2026
121 Маринов
07:58 06.06.2026
122 Копей,
До коментар #102 от "Пич":Това какво общо има с темата на статията?Пак се излагаш като кифладжия без кифли!
Придържай се по тематиката,за да се получи дискусията!В противен случай ще бъдеш изритан от форума!!!
07:59 06.06.2026
123 Хахахаха
До коментар #90 от "Хаха":От статията не става ясно, но скоро от любителските кадри, може да видим дали има попадения.
07:59 06.06.2026
124 Глей как...
До коментар #90 от "Хаха":Гори Порта на Петербург, взривовете в горивното Депо, кораба БОЙКИ и как участниците във форума са във възторг от.. Без- аналоговото монголско ПВО
Ееееедехееее
Нема се сдухваш Лепилар
Хехехехехехе
08:00 06.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Хахаха
До коментар #15 от "Майко мила":НАто колко члена задейства? Май само резани😀
08:00 06.06.2026
127 АУУУУУ
До коментар #5 от "Механик":ЩЕ ,ЩЕ ........ НА РУСИЯ Й ТРЯБВАТ ДНЕВНО 100000 ТОНА БЕНЗИН ЗА ДА НЯМА КРИЗА С БЕНЗИНА .....А В МОМЕНТА ПРОИЗВЕЖДАТ 30 - 35000 ТОНА БЕНЗИН ......КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА........ ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА ЗАПОЧВА КРИЗА СЪС СНАБДЯВАНЕТО НА ПРОДУКТИ В РУСИЯ ......... В КРИМ ВЕЧЕ ИМА ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПРОДУКТИ КОИТО МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ ....... КАКТО СЕ КАЗВА ......НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ, ЧЕСТИТО ! 🤣🤣🤣🤣🤣
08:01 06.06.2026
128 зИленски
ПО ПО НАЙ НАЙ
СМЯХ СТЕ
08:01 06.06.2026
129 Грешно мислиш и пишеш.
08:01 06.06.2026
130 Тизе Буря тин ли си ма
До коментар #115 от "Сайт писан от oлигoфpени за oлигoфpени":Пиздюх?!? Чий го дръжиш...тъдява? Оди чети опорките на оная Пияната и коце Пен ДЕЛА
Хихихихихи
08:03 06.06.2026
131 Факти
До коментар #62 от "Хахахахаха":Знаеш ли какво познах - още в началото на войната, когато Западът не извърна глава и застана зад Украйна, казах - Русия не може да победи съперник, подкрепен от блок, който има 30 пъти по-голяма икономика от нея. Това просто е НЕВЪЗМОЖНО! Това го казах март месец, когато Русия владееше 27% от Украйна. Днес, 4 години и 3 месеца по-късно, тя владее само 20%. Украйна дори беше превзела руска територия. Това и аз не го очаквах. Ако Тръмп не беше дошъл на власт да помогне на Путин, украинците още щяха да са в Курск. Днес само Европа помага на Украйна, но и това е достатъчно, защото тя има над 10 пъти по-голяма икономика от Русия.
08:03 06.06.2026
132 Артилерист
08:05 06.06.2026
133 ДедовияТи
08:05 06.06.2026
134 ДедовияТи
08:06 06.06.2026