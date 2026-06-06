ВСУ подложиха Санкт Петербург на една от най-мащабните атаки от началото на войната

В ранните съботни Ленинградска област и Санкт Петербург бяха подложени на една от най-мащабните вълни от атаки с украински дронове от началото на конфликта.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи официално, че в небето над региона вече са свалени 86 безпилотни летателни апарата (БПЛА).

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Опасността от въздушно нападение е обявена в 03:59 ч. московско време и остава активна. Заплаха от БПЛА е обявена и за самия град Санкт Петербург. Международното летище „Пулково“ е напълно затворено – временно са спрени както кацанията, така и излитанията на самолети.

Местните власти предупредиха, че в опит да се прекъсне управлението на дроновете, скоростта на мобилния интернет в Ленинградска област може да бъде силно занижена.

Към ранните сутрешни часове спешните служби проверяват местата, където са паднали отломките от свалените апарати. Официална информация за сериозни разрушения или пострадали хора на земята все още няма.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отблъснала атака на 8 дрона, летящи към руската столица. Те са били свалени в различни точки при подходите към града.

Източници от украинска и руска страна (включително канали в Telegram) съобщават, че в резултат на нощната атака е избухнал пожар в петролно депо в град Уст-Лабинск, Краснодарски край. Жители на града публикуваха кадри с гъсти черни облаци дим над съоръжението.

Заплахата от дронове предизвика сериозни смущения в гражданската авиация. Самолет по маршрута Москва – Сочи беше принуден да каца аварийно два пъти (първо в Астрахан, а след това в Минерални води) заради затваряне на въздушното пространство над Сочи. Ограничения за кацане и излитане бяха въведени временно и за летищата в Краснодар, Псков и Ярославъл.

Местните власти в Курска област съобщиха за нападение срещу селскостопанско предприятие в село Козиревка, където трима цивилни са ранени с множество осколочни рани. Взривове и работа на ПВО са регистрирани още в град Узловая (Тулска област), както и над Белгородска, Брянска, Воронежка и Орловска области.

Руското Министерство на отбраната докладва за общо над 120 прехванати дрона в страната през изминалото денонощие