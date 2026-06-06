След катастрофата на "Челопешко шосе": Осем души са в тежко състояние в четири столични болници

Общо 14 души (трима шофьори и 11 пътници от автобус 119) са ранените при катастрофата на софийското "Челопешко шосе" снощи. Загиналите са двама - единият на място в автобуса, а другият, също пътник, издъхна от нараняванията си в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Спешна помощ е транспортирала осем от тях.

Трима са били приети в реанимацията на ВМА. Единият пациент е с комбинирана черепно-мозъчна, гръбначна и фрактура на долен крайник. Вторият е със счупен крак, а третият – с тежка гръдна травма.

В УМБАЛ „Св. Анна“ лежат трима пациентите в критично състояние, като пред болницата снощи се събраха много близки на пострадалите.

В УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е настанен един пациент, а снощи, както вече съобщихме, там почина 31-годишен мъж вследствие на травмите си.

В УМБАЛСМ „Пирогов“ е настанен един пациент в тежко състояние.

По информация на медицинските екипи, разпространена от Медиапул, всички хоспитализирани са мъже. Двама мъже (на 32 и 33 години) са с черепно-мозъчни травми. Други двама (на 40 и 45 години) са с множество наранявания (политравми). Един мъж (на 46 години) е с два счупени крайника. Шофьорът на автобуса (60-годишен) е хоспитализиран, но е без опасност за живота.

Към момента няма данни за пострадали деца.Очаква се по-късно през деня лечебните заведения да излязат с официални детайли за динамиката в състоянието на ранените в реанимация.

Изнесената от прокуратурата информация чрез заместник-градския прокурор на София, Ангел Кънев, разкрива шокиращи нарушения, довели до инцидента.

Събраните доказателства сочат категорично, че леките автомобили са се движили с над 150 км/ч, няма никакъв спирачен път, а двама от участниците са напълно неправоспособни шофьори. Основната версия, по която се работи, е незаконна автогонка.



Двата леки автомобила са летели с над 150 км/ч, като единият се е забил странично в автобус 119 и буквално го е преобърнал на една страна.

Прокурор Кънев потвърди, че след сблъсъка една от колите е продължила по инерция и е помела спирка на градския транспорт, намираща се на 25 метра по-надолу по пътя.

Двама от замесените в инцидента нямат свидетелства за управление на МПС, като същевременно имат дълги досиета с множество нарушения по Закона за движение по пътищата.

В един от автомобилите (марка Audiса) пътували двама души, които след инцидента започнали да спорят помежду си и да си прехвърлят вината за това кой точно е управлявал колата по време на сблъсъка.

Заради това разследващите вземат ДНК отпечатъци от купето, за да докажат по научен път кой е бил зад волана.

Първоначалните проби с дрегер на място са отрицателни. На водачите обаче се вземат задължителни кръвни тестове за химически анализ в лаборатория.

Единственият водач, който е спазил абсолютно всички правила за движение и е направил всичко възможно да избегне трагедията, е 60-годишният шофьор на автобуса