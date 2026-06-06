След катастрофата на "Челопешко шосе": Осем души са в тежко състояние в четири столични болници

Общо 14 души (трима шофьори и 11 пътници от автобус 119) са ранените при катастрофата на софийското "Челопешко шосе" снощи. Загиналите са двама - единият на място в автобуса, а другият, също пътник, издъхна от нараняванията си в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
Спешна помощ е транспортирала осем от тях.
Трима са били приети в реанимацията на ВМА. Единият пациент е с комбинирана черепно-мозъчна, гръбначна и фрактура на долен крайник. Вторият е със счупен крак, а третият – с тежка гръдна травма.
В УМБАЛ „Св. Анна“ лежат трима пациентите в критично състояние, като пред болницата снощи се събраха много близки на пострадалите.
В УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е настанен един пациент, а снощи, както вече съобщихме, там почина 31-годишен мъж вследствие на травмите си.
В УМБАЛСМ „Пирогов“ е настанен един пациент в тежко състояние.
По информация на медицинските екипи, разпространена от Медиапул, всички хоспитализирани са мъже. Двама мъже (на 32 и 33 години) са с черепно-мозъчни травми. Други двама (на 40 и 45 години) са с множество наранявания (политравми). Един мъж (на 46 години) е с два счупени крайника. Шофьорът на автобуса (60-годишен) е хоспитализиран, но е без опасност за живота.
Към момента няма данни за пострадали деца.Очаква се по-късно през деня лечебните заведения да излязат с официални детайли за динамиката в състоянието на ранените в реанимация.
Изнесената от прокуратурата информация чрез заместник-градския прокурор на София, Ангел Кънев, разкрива шокиращи нарушения, довели до инцидента.
Събраните доказателства сочат категорично, че леките автомобили са се движили с над 150 км/ч, няма никакъв спирачен път, а двама от участниците са напълно неправоспособни шофьори. Основната версия, по която се работи, е незаконна автогонка.
Двата леки автомобила са летели с над 150 км/ч, като единият се е забил странично в автобус 119 и буквално го е преобърнал на една страна.
Прокурор Кънев потвърди, че след сблъсъка една от колите е продължила по инерция и е помела спирка на градския транспорт, намираща се на 25 метра по-надолу по пътя.
Двама от замесените в инцидента нямат свидетелства за управление на МПС, като същевременно имат дълги досиета с множество нарушения по Закона за движение по пътищата.
В един от автомобилите (марка Audiса) пътували двама души, които след инцидента започнали да спорят помежду си и да си прехвърлят вината за това кой точно е управлявал колата по време на сблъсъка.
Заради това разследващите вземат ДНК отпечатъци от купето, за да докажат по научен път кой е бил зад волана.
Първоначалните проби с дрегер на място са отрицателни. На водачите обаче се вземат задължителни кръвни тестове за химически анализ в лаборатория.
Единственият водач, който е спазил абсолютно всички правила за движение и е направил всичко възможно да избегне трагедията, е 60-годишният шофьор на автобуса
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кои да спи по храстите?
имат и нови БМВ-та да гонят бандитите
имат и ниво шкоди-джипове да лецат по удобно по храстите и дебнат кой е със колан и кой бе зколан
Коментиран от #11, #12, #13, #21, #27
04:35 06.06.2026
2 оня с коня
ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
04:36 06.06.2026
3 Коко
Коментиран от #5, #10, #16
04:40 06.06.2026
4 DW смърди
Главен редактор ?
Няма хора, няма матриал...
04:45 06.06.2026
5 Естествено
До коментар #3 от "Коко":Виновни са ЕС и САЩ 😆
Коментиран от #18
04:46 06.06.2026
6 МАН
04:50 06.06.2026
7 Ейййййййй
Коментиран от #35
04:55 06.06.2026
8 Снежанка Димитрова
Коментиран от #15, #17
05:18 06.06.2026
9 Снежанка Димитрова
05:21 06.06.2026
10 Марио
До коментар #3 от "Коко":Добър и най вече верен анализ.
05:50 06.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кои са шофьорите
Коментиран от #53
06:05 06.06.2026
15 Феликс Дж
До коментар #8 от "Снежанка Димитрова":Украински младежи, които вече са се записали доброволци за източния фронт.
06:15 06.06.2026
16 Зеления
До коментар #3 от "Коко":Нямаше да пиша изобщо.
Всякакви ужасяващи катастрофи по най-различни причини са се случвали в цял свят, но извън темата за тази катастрофа, този коментар на Коко е изключително точен за цялата ситуация в България.
Единствено към ГЕРБ, БТВ и НОВА ТВ, които той е написал ще добавя и ППДБ, ДПС, БСП, ИТН.
Ако не бяха тези партии и тези телевизии, които сринаха образованието, възпитанието и манталитета на поколения българи сега всичко щеше да е коренно различно и много по-добро в България.
За разлика от Коко аз смятам че не е късно да тръгнем по нов и правилен път. Този път няма да ни го даде Прогресивна България отдавна се вижда това, но ние сме оцелели 500 г. под турско робство, вярвам че ще успеем и в бъдеще. За съжаление ще изисква много време.
06:27 06.06.2026
17 Дедо мраз
До коментар #8 от "Снежанка Димитрова":Какво точно те интересува за водачите на двете коли?
Коментиран от #22
06:29 06.06.2026
18 А кой да е виновен
До коментар #5 от "Естествено":Отново Путин и Русия ли? Много е удобно за всичко да си измиване ръцете с тях.
06:36 06.06.2026
19 Милене, он тоа Кенеф, Держава не
06:36 06.06.2026
20 Това са новите българи от маалата
06:37 06.06.2026
21 Бог да прости!
До коментар #1 от "кои да спи по храстите?":Ето за това през соца имаше трудови лагери. Който е толкова бърз, вкарат го там да чука камъни цял живот.
06:39 06.06.2026
22 Етнос
До коментар #17 от "Дедо мраз":и социален статус. (За културно - образователният им такъв, се разбира от статията.)
Коментиран от #32
06:43 06.06.2026
23 Наказания за
!!! ДА СЕ ОБЯВИ ОФЦЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ПЕЧЕН СЛЪНЧОГЛЕД ЗА НУЖДИТЕ НА МВР"".
Подпис:
министърче Дерменжиевче
Коментиран от #45
06:49 06.06.2026
24 Иво
Коментиран от #28
06:51 06.06.2026
25 дядо дръмпир
06:55 06.06.2026
26 Ужас!
А в южния край на града по бул. България към и от Дунав мост на час преминават огромни тирове.
Защо???
Коментиран от #29
06:56 06.06.2026
27 Забрави най-важното!
До коментар #1 от "кои да спи по храстите?":Важното е,че имат нови увеличени заплати с цели 50%...!
07:00 06.06.2026
28 С.Николов
До коментар #24 от "Иво":Държавата не е някакво абстрактно понятие.
Държавата сме всички ние.
Докато всеки от нас без значение какво и къде рабти
не започне да спазва елементарни житески правила
колкото и старанни да се те няма да стане по добре.
Лафое от сорта е сегяа малко ако наруша нищо няма да се случи
не вършат работа щото малко нарушил после много нарушил и накрая лоши последствия.
Не говоря конкретно за закона за движение по пътищата.
Говоря за всичко от това как на работа си въшиш задълженията до това как пресичаш улица
всичко е свързано, който разбрал добре който не, някога бих казал негов проблем ама вече не щото е и мой проблем - ще звучи глубо но не си спазил правилата бой по каската до като ти увре главата.
07:05 06.06.2026
29 Ужас с моторите във всички градове!
До коментар #26 от "Ужас!":Няма ли норми за ниво на шума от мотори?!
Умишлено ги форсират и свалят заглушителни елементи !
А да не говорим,че в градовете карат като на състезателна писта,избивайки комплекси и демонстрирайки спортен дух и...селяния!
Не съм видял някой униформен ,поне да се опита да ги спира...!
Къде е КАТ,при контрол за скорост и шум на моторите...?!?!?!
Коментиран от #43, #50
07:08 06.06.2026
30 опааа
07:11 06.06.2026
31 Александър 3
07:11 06.06.2026
32 Рудолф
До коментар #22 от "Етнос":Ами ако не са от тъмните снежинки, тогава какво?
07:13 06.06.2026
33 Крум
07:17 06.06.2026
34 Юрий
Има магистрали без ограничения.
Ако можеш карай с 1000.
Ама нарушиш ли правилата те съсипват.
Там никой не се прави на мъж , защото полицията е полиция и си върши работата.
В България :)))))) това не гето а не държава.
Всеки умен човек се е махнал и са останали утайки.
Не се учудвайте . Не политиците са виновни а системата. А системата я избрахте вие самите защото сте уфсье.
От години говоря за пряка демокрация.
Плащам данъци и системата трябва да работи за мен защото аз я издържам. Ама сте толкова глупави че е абсолютно малоумие.
Затова ще мрете.
Всеки ден трябва да се случват такива неща за да осъзнаете че сте пълни ненормалници
07:20 06.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами така ще е
07:23 06.06.2026
37 1971
07:23 06.06.2026
38 Град София
Коментиран от #41
07:24 06.06.2026
39 2020
Никакъв ззатвор - да ги храним и тарантутим - още днес в 17.00 часа на ббесилки на площад "Света Неделя".
само така ще има ред.
Та при вчерашните удари в ппълномащабната ввойна в Окарината са пострадали по-малко хора, отколкото в тази катастрофа в натомска държава, в шшенгенска зона, седнала на масата на ббогатите.
Защо ни е тази полиция - да пази ттърбусите и ппрасетата, да следи за превишена скорост на магистрала, а в града - катастрофа след катастрофа....
Ооставка на шефа на СДВР, оставка на пловдивското мминистърче на чораппа....
Коментиран от #40, #46
07:24 06.06.2026
40 2020
До коментар #39 от "2020":Това съобщение бе изтрито от ггъзелижещото ммодератторче, затова го пускам втори път - с грешки в правописа, за да мине.
07:25 06.06.2026
41 1917
До коментар #38 от "Град София":Да, но те са живи..... И се лекуват за наша сметка.....
07:26 06.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 12345
До коментар #29 от "Ужас с моторите във всички градове!":ОстаФки на шеффчето на СДВР, на мминистърчето Демер..., на шефовете на районните управления в Софияа - безххаберници...
Коментиран от #47
07:29 06.06.2026
44 Катунари
07:29 06.06.2026
45 1917
До коментар #23 от "Наказания за":Супер си го написал. А онова ддебеличко ллайно - министърччето от ППловдив - моменталически да си ходи - аман от ннекадърници, адФокат, отказал се от работата си, за да седне на държавнта соФФра... алчни нахалитети.......
07:33 06.06.2026
46 Съдята
До коментар #39 от "2020":То по тая логика оставка трябва да има за всички депутати отменили смъртното наказание, какво ти е виновен шефа на СДВР ?
Коментиран от #48
07:34 06.06.2026
47 12345
До коментар #43 от "12345":Ауу, господин Чченге от храстите, кога написа минусчето???
07:34 06.06.2026
48 2020
До коментар #46 от "Съдята":При такава трагедия, която вече е рецидив - някой следва да поеме отговорност. Шефът на СДВР не може да организира сигурността в София - просто е!!!
07:36 06.06.2026
49 дядо дръмпир
Коментиран от #54
07:38 06.06.2026
50 Така е
До коментар #29 от "Ужас с моторите във всички градове!":Аз също многократно съм си задавал този въпрос. Нямам отговор.Как да ги спират при тези скорости, без да пострадат и едните и другите.. Вероярно предпочитат, да не се заимават и да оставят естесвеният отбор да си свърши работата.
Коментиран от #59
07:41 06.06.2026
51 на всеки километър по цялата пътна
07:41 06.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Откъде са шофьорите ли?!
До коментар #14 от "Кои са шофьорите":От ...ромският квартал!
07:54 06.06.2026
54 Много филми гледаш!
До коментар #49 от "дядо дръмпир":А ти в кой век живееш?!
Вече няма ,,дупчене на билетчета"...!
07:58 06.06.2026
55 Тези с автомобилите
07:58 06.06.2026
56 Пламен
07:59 06.06.2026
57 Урсула!
До коментар #52 от "9мм":Това не е демократично!
Отпада!
07:59 06.06.2026
58 хмм
08:00 06.06.2026
59 Нали има камери!
До коментар #50 от "Така е":Регистрират ги и после яки глоби!
Но сигурно не го правят,щом няма видим резултат...?!
И пак опираме до безхаберието на КАТ и МВР!
08:02 06.06.2026