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След катастрофата на "Челопешко шосе": Осем души са в тежко състояние в четири столични болници
  Тема: Войната на пътя

След катастрофата на "Челопешко шосе": Осем души са в тежко състояние в четири столични болници

6 Юни, 2026 04:10, обновена 6 Юни, 2026 07:16 5 313 59

  • катастрофа-
  • софия-
  • учелопешко шосе-
  • пострадали

Участниците във фаталната гонка, преобърнала автобус, са били без книжки. В инцидента смъртта си намериха двама души, ползвали градския транспорт

След катастрофата на "Челопешко шосе": Осем души са в тежко състояние в четири столични болници - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 14 души (трима шофьори и 11 пътници от автобус 119) са ранените при катастрофата на софийското "Челопешко шосе" снощи. Загиналите са двама - единият на място в автобуса, а другият, също пътник, издъхна от нараняванията си в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Спешна помощ е транспортирала осем от тях.

Трима са били приети в реанимацията на ВМА. Единият пациент е с комбинирана черепно-мозъчна, гръбначна и фрактура на долен крайник. Вторият е със счупен крак, а третият – с тежка гръдна травма.

В УМБАЛ „Св. Анна“ лежат трима пациентите в критично състояние, като пред болницата снощи се събраха много близки на пострадалите.

В УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е настанен един пациент, а снощи, както вече съобщихме, там почина 31-годишен мъж вследствие на травмите си.

В УМБАЛСМ „Пирогов“ е настанен един пациент в тежко състояние.

По информация на медицинските екипи, разпространена от Медиапул, всички хоспитализирани са мъже. Двама мъже (на 32 и 33 години) са с черепно-мозъчни травми. Други двама (на 40 и 45 години) са с множество наранявания (политравми). Един мъж (на 46 години) е с два счупени крайника. Шофьорът на автобуса (60-годишен) е хоспитализиран, но е без опасност за живота.

Към момента няма данни за пострадали деца.Очаква се по-късно през деня лечебните заведения да излязат с официални детайли за динамиката в състоянието на ранените в реанимация.

Изнесената от прокуратурата информация чрез заместник-градския прокурор на София, Ангел Кънев, разкрива шокиращи нарушения, довели до инцидента.

Събраните доказателства сочат категорично, че леките автомобили са се движили с над 150 км/ч, няма никакъв спирачен път, а двама от участниците са напълно неправоспособни шофьори. Основната версия, по която се работи, е незаконна автогонка.

Двата леки автомобила са летели с над 150 км/ч, като единият се е забил странично в автобус 119 и буквално го е преобърнал на една страна.

Прокурор Кънев потвърди, че след сблъсъка една от колите е продължила по инерция и е помела спирка на градския транспорт, намираща се на 25 метра по-надолу по пътя.

Двама от замесените в инцидента нямат свидетелства за управление на МПС, като същевременно имат дълги досиета с множество нарушения по Закона за движение по пътищата.

В един от автомобилите (марка Audiса) пътували двама души, които след инцидента започнали да спорят помежду си и да си прехвърлят вината за това кой точно е управлявал колата по време на сблъсъка.

Заради това разследващите вземат ДНК отпечатъци от купето, за да докажат по научен път кой е бил зад волана.

Първоначалните проби с дрегер на място са отрицателни. На водачите обаче се вземат задължителни кръвни тестове за химически анализ в лаборатория.

Единственият водач, който е спазил абсолютно всички правила за движение и е направил всичко възможно да избегне трагедията, е 60-годишният шофьор на автобуса


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кои да спи по храстите?

    96 4 Отговор
    важното е че милицията има нови камери триноги и се крие във храстите

    имат и нови БМВ-та да гонят бандитите

    имат и ниво шкоди-джипове да лецат по удобно по храстите и дебнат кой е със колан и кой бе зколан

    Коментиран от #11, #12, #13, #21, #27

    04:35 06.06.2026

  • 2 оня с коня

    54 21 Отговор
    ЗАПОМНЕТЕ !!!!

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    04:36 06.06.2026

  • 3 Коко

    126 11 Отговор
    Тотална деградация на населението обитаващо тая територия.И това са вече няколко поколения.Всичко това благодарение на "демокрацията"което се разбира всеки да прави каквото си иска европейските ценности и извращения като стоте пола и с любезното съдействие на продажните български правителства най вече на герб които убиха образованието и възпитанието докараха здравеопазването до нула и чрез телевизиите най вече бТВ и нова опростачиха де що има.Резултата е че вече нищо не може да помогне.

    Коментиран от #5, #10, #16

    04:40 06.06.2026

  • 4 DW смърди

    25 5 Отговор
    се е врязъл

    Главен редактор ?
    Няма хора, няма матриал...

    04:45 06.06.2026

  • 5 Естествено

    31 9 Отговор

    До коментар #3 от "Коко":

    Виновни са ЕС и САЩ 😆

    Коментиран от #18

    04:46 06.06.2026

  • 6 МАН

    30 2 Отговор
    ГАЛИ !!!!

    04:50 06.06.2026

  • 7 Ейййййййй

    33 9 Отговор
    "Путин е виновен" ... веднага в затвора на тези олигофренчета ,и бърза - много бърза процедура !!!

    Коментиран от #35

    04:55 06.06.2026

  • 8 Снежанка Димитрова

    98 0 Отговор
    Защо не се споменава нищо за шофьорите на леките коли. Какво са ? При такава касапница,защо се мълчи за това?

    Коментиран от #15, #17

    05:18 06.06.2026

  • 9 Снежанка Димитрова

    52 1 Отговор
    Защо не се споменава нищо за шофьорите на леките коли. Какви са ? При такава касапница,защо се мълчи за това?

    05:21 06.06.2026

  • 10 Марио

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "Коко":

    Добър и най вече верен анализ.

    05:50 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кои са шофьорите

    61 0 Отговор
    На колите? Без книжки, АЛуди, спорещи кой е карал. Хм. Никаква друга информация-възраст, откъде са?

    Коментиран от #53

    06:05 06.06.2026

  • 15 Феликс Дж

    17 12 Отговор

    До коментар #8 от "Снежанка Димитрова":

    Украински младежи, които вече са се записали доброволци за източния фронт.

    06:15 06.06.2026

  • 16 Зеления

    37 7 Отговор

    До коментар #3 от "Коко":

    Нямаше да пиша изобщо.
    Всякакви ужасяващи катастрофи по най-различни причини са се случвали в цял свят, но извън темата за тази катастрофа, този коментар на Коко е изключително точен за цялата ситуация в България.
    Единствено към ГЕРБ, БТВ и НОВА ТВ, които той е написал ще добавя и ППДБ, ДПС, БСП, ИТН.
    Ако не бяха тези партии и тези телевизии, които сринаха образованието, възпитанието и манталитета на поколения българи сега всичко щеше да е коренно различно и много по-добро в България.
    За разлика от Коко аз смятам че не е късно да тръгнем по нов и правилен път. Този път няма да ни го даде Прогресивна България отдавна се вижда това, но ние сме оцелели 500 г. под турско робство, вярвам че ще успеем и в бъдеще. За съжаление ще изисква много време.

    06:27 06.06.2026

  • 17 Дедо мраз

    2 27 Отговор

    До коментар #8 от "Снежанка Димитрова":

    Какво точно те интересува за водачите на двете коли?

    Коментиран от #22

    06:29 06.06.2026

  • 18 А кой да е виновен

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Естествено":

    Отново Путин и Русия ли? Много е удобно за всичко да си измиване ръцете с тях.

    06:36 06.06.2026

  • 19 Милене, он тоа Кенеф, Держава не

    9 0 Отговор
    става❕❤️🇧🇬😝😁🤣

    06:36 06.06.2026

  • 20 Това са новите българи от маалата

    37 1 Отговор
    Но има и по-лошо. Идат новите българи от Пакистан!

    06:37 06.06.2026

  • 21 Бог да прости!

    33 2 Отговор

    До коментар #1 от "кои да спи по храстите?":

    Ето за това през соца имаше трудови лагери. Който е толкова бърз, вкарат го там да чука камъни цял живот.

    06:39 06.06.2026

  • 22 Етнос

    20 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо мраз":

    и социален статус. (За културно - образователният им такъв, се разбира от статията.)

    Коментиран от #32

    06:43 06.06.2026

  • 23 Наказания за

    26 3 Отговор
    КАТ и полицаите в храсти и с триноги. Оставки за техните началници. Без заплати и бонуси за цялата администрация за срок от една година и трети такъв инцидент няма да има. Гарантирано , ако се спазят точно горните препоръки.
    !!! ДА СЕ ОБЯВИ ОФЦЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ПЕЧЕН СЛЪНЧОГЛЕД ЗА НУЖДИТЕ НА МВР"".
    Подпис:
    министърче Дерменжиевче

    Коментиран от #45

    06:49 06.06.2026

  • 24 Иво

    25 1 Отговор
    Тука вина има и държавата, която изостави своите граждани, и възпитанието на децата става основно от филми и соц мрежи.

    Коментиран от #28

    06:51 06.06.2026

  • 25 дядо дръмпир

    19 1 Отговор
    преди много години ви написах....нито фаровете пуснати на яркото слънце ,нито изучаване на религия от 1-ви клас ще ви помогне да спрете безумията по бг-пътища създадени от примерът по медиите и глупоста на родители ,както нехайство прерастващо в нежелание да се справи с този не сложен проблем от държавни институции!научете децата да мислят и ще си решите проблема до 10г!как???елементарно,въведете шахмат от 1ви клас изучавайки го децата ви ще имат изграден имунитет срещу простотията във всякаква форма в това отношение и към идеееотите на пътя!до 10г джигитите на пътя ще бъдат претопени от количеството на мислещите хора!

    06:55 06.06.2026

  • 26 Ужас!

    18 0 Отговор
    В град Русе през деня и през нощта мотори и леки коли карат по над 100 км.
    А в южния край на града по бул. България към и от Дунав мост на час преминават огромни тирове.
    Защо???

    Коментиран от #29

    06:56 06.06.2026

  • 27 Забрави най-важното!

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "кои да спи по храстите?":

    Важното е,че имат нови увеличени заплати с цели 50%...!

    07:00 06.06.2026

  • 28 С.Николов

    11 4 Отговор

    До коментар #24 от "Иво":

    Държавата не е някакво абстрактно понятие.
    Държавата сме всички ние.
    Докато всеки от нас без значение какво и къде рабти
    не започне да спазва елементарни житески правила
    колкото и старанни да се те няма да стане по добре.
    Лафое от сорта е сегяа малко ако наруша нищо няма да се случи
    не вършат работа щото малко нарушил после много нарушил и накрая лоши последствия.
    Не говоря конкретно за закона за движение по пътищата.
    Говоря за всичко от това как на работа си въшиш задълженията до това как пресичаш улица
    всичко е свързано, който разбрал добре който не, някога бих казал негов проблем ама вече не щото е и мой проблем - ще звучи глубо но не си спазил правилата бой по каската до като ти увре главата.

    07:05 06.06.2026

  • 29 Ужас с моторите във всички градове!

    25 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ужас!":

    Няма ли норми за ниво на шума от мотори?!
    Умишлено ги форсират и свалят заглушителни елементи !
    А да не говорим,че в градовете карат като на състезателна писта,избивайки комплекси и демонстрирайки спортен дух и...селяния!
    Не съм видял някой униформен ,поне да се опита да ги спира...!
    Къде е КАТ,при контрол за скорост и шум на моторите...?!?!?!

    Коментиран от #43, #50

    07:08 06.06.2026

  • 30 опааа

    14 0 Отговор
    Рязяне на глави на място-това е изходът от това положение !?

    07:11 06.06.2026

  • 31 Александър 3

    20 1 Отговор
    Дрифт и чалга до дупка ! Да живее демокрацията ! Някой да е чул за дрифтове в Китай ???

    07:11 06.06.2026

  • 32 Рудолф

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Етнос":

    Ами ако не са от тъмните снежинки, тогава какво?

    07:13 06.06.2026

  • 33 Крум

    16 0 Отговор
    Сега двамата състезатели дебили трябва да чукат камъни в кариерите до живот...всичко друго ще бъде празнословие

    07:17 06.06.2026

  • 34 Юрий

    7 5 Отговор
    В Германия този проблем е решен.
    Има магистрали без ограничения.
    Ако можеш карай с 1000.
    Ама нарушиш ли правилата те съсипват.
    Там никой не се прави на мъж , защото полицията е полиция и си върши работата.
    В България :)))))) това не гето а не държава.
    Всеки умен човек се е махнал и са останали утайки.
    Не се учудвайте . Не политиците са виновни а системата. А системата я избрахте вие самите защото сте уфсье.
    От години говоря за пряка демокрация.
    Плащам данъци и системата трябва да работи за мен защото аз я издържам. Ама сте толкова глупави че е абсолютно малоумие.
    Затова ще мрете.
    Всеки ден трябва да се случват такива неща за да осъзнаете че сте пълни ненормалници

    07:20 06.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами така ще е

    12 0 Отговор
    когато МВР от сенчицата издава ел. фишове за 10- 15 км/ч превишение. Да отбележим- на кило!!! За тва работещите с МПС ежедневно, според справката и мисирките са ре-ци-ди-вис-ти, мдааа! Когато пишем фишче, че сме спрели за 3 мин на края на спирка, щото за разлика от тях имаме нормални задачи, отчисляващи и за тяхната службица. Когато пишем, че лееекинко сме минали на жълто в изнервения трафик... Инак хиляди дребни гъзета гърмят по улиците и стрелят нарочно с издънени ауспуси на моторетки, х6ци, мустанги, пърдящи хондета и др. подобни. Наемат се от светофар до следващи с по 150. Нахалстват и буквално тероризират трафик и пешеходци. Но за тях разбираме колко са лоши, като утрепят някой. В автобуса... Аууу, летял ниско с 200 градско?! Че аз всеки ден ги виждам такива в количества. Само МВР ги документира случайно?! Но инак лежерно сме на сенчица с триногата и капчука работи, пълни кофичката!

    07:23 06.06.2026

  • 37 1971

    4 1 Отговор
    Гунди и Котков направиха същия номер в камион с Алфа Ромео през 1971г. Нищо ново под слънцето.

    07:23 06.06.2026

  • 38 Град София

    12 0 Отговор
    Лилавите използват колите като камикадзе!

    Коментиран от #41

    07:24 06.06.2026

  • 39 2020

    12 0 Отговор
    Какви шофьори - това са неправоспособни ппрестъпници ммангусти...
    Никакъв ззатвор - да ги храним и тарантутим - още днес в 17.00 часа на ббесилки на площад "Света Неделя".
    само така ще има ред.
    Та при вчерашните удари в ппълномащабната ввойна в Окарината са пострадали по-малко хора, отколкото в тази катастрофа в натомска държава, в шшенгенска зона, седнала на масата на ббогатите.
    Защо ни е тази полиция - да пази ттърбусите и ппрасетата, да следи за превишена скорост на магистрала, а в града - катастрофа след катастрофа....
    Ооставка на шефа на СДВР, оставка на пловдивското мминистърче на чораппа....

    Коментиран от #40, #46

    07:24 06.06.2026

  • 40 2020

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "2020":

    Това съобщение бе изтрито от ггъзелижещото ммодератторче, затова го пускам втори път - с грешки в правописа, за да мине.

    07:25 06.06.2026

  • 41 1917

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Град София":

    Да, но те са живи..... И се лекуват за наша сметка.....

    07:26 06.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 12345

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ужас с моторите във всички градове!":

    ОстаФки на шеффчето на СДВР, на мминистърчето Демер..., на шефовете на районните управления в Софияа - безххаберници...

    Коментиран от #47

    07:29 06.06.2026

  • 44 Катунари

    7 0 Отговор
    Тия са бързали да хванат градския транспорт и директно са паркирали в автобуса. Само като прочета неправоспособни и спорещи кой е шофирал ми става ясно, че са от чистокръвни византийци. Язък, че отново са погубили хора и безнаказано ще си полежат на гърба на тия като нас, дето редовно им плащат издръжката и хранодена в санаториума за изолация.

    07:29 06.06.2026

  • 45 1917

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Наказания за":

    Супер си го написал. А онова ддебеличко ллайно - министърччето от ППловдив - моменталически да си ходи - аман от ннекадърници, адФокат, отказал се от работата си, за да седне на държавнта соФФра... алчни нахалитети.......

    07:33 06.06.2026

  • 46 Съдята

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "2020":

    То по тая логика оставка трябва да има за всички депутати отменили смъртното наказание, какво ти е виновен шефа на СДВР ?

    Коментиран от #48

    07:34 06.06.2026

  • 47 12345

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "12345":

    Ауу, господин Чченге от храстите, кога написа минусчето???

    07:34 06.06.2026

  • 48 2020

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Съдята":

    При такава трагедия, която вече е рецидив - някой следва да поеме отговорност. Шефът на СДВР не може да организира сигурността в София - просто е!!!

    07:36 06.06.2026

  • 49 дядо дръмпир

    1 1 Отговор
    Замислих се за друго....Не е за това ,че са карали със 150 и нагоре....всеки е карал и с 200 и нагоре ,но повечето оцеляват защото мислят.Мисля си за МАСРАФА...Кой ще плати Масрафа...спомням си преди 2 дни изкараха родилка ,на която са разменили детето за Съвиновна и и Даде съда след 3-4 години умуване 20000лева.......да не се окаже ,че тези дето берат душа и другите с по леки травми ,че са съвиновнии че нямат дупчено билетче щото е излетяло при катастрофата....ей за това се сетих , а другото простифесорите и онази приличаща на гавазка от дахау ще ни обяснят....

    Коментиран от #54

    07:38 06.06.2026

  • 50 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ужас с моторите във всички градове!":

    Аз също многократно съм си задавал този въпрос. Нямам отговор.Как да ги спират при тези скорости, без да пострадат и едните и другите.. Вероярно предпочитат, да не се заимават и да оставят естесвеният отбор да си свърши работата.

    Коментиран от #59

    07:41 06.06.2026

  • 51 на всеки километър по цялата пътна

    1 1 Отговор
    мрежа да се поставят гърбици тип легнали полицаи

    07:41 06.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Откъде са шофьорите ли?!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кои са шофьорите":

    От ...ромският квартал!

    07:54 06.06.2026

  • 54 Много филми гледаш!

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "дядо дръмпир":

    А ти в кой век живееш?!
    Вече няма ,,дупчене на билетчета"...!

    07:58 06.06.2026

  • 55 Тези с автомобилите

    0 0 Отговор
    са пълни донори. И тези по рейсовете и спирките също.

    07:58 06.06.2026

  • 56 Пламен

    1 0 Отговор
    Явно трябва да има повече дупки по пътищата , та белким се научим да караме по-бавно.

    07:59 06.06.2026

  • 57 Урсула!

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "9мм":

    Това не е демократично!
    Отпада!

    07:59 06.06.2026

  • 58 хмм

    1 0 Отговор
    Някак много внимателно се избягва информация за това кои са шофьорите, от какъв етнос, с какво гражданство, с какво се занимават, от какви семейства произхождат. От снимките се вижда, че забилата се в автобуса кола е луксозен Мерцедес, който е управляван от водач без свидетелство за управление на МПС с дълго досие от нарушения на ЗДП!!! Друг път още в първите часове започва да ни залива информация за убиеца, а сега се мълчи. МВР да даде пресконференция и да изнесе данни за извършителя, иначе ще започнем да си мислим, че има намеса от едно посолство.

    08:00 06.06.2026

  • 59 Нали има камери!

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Така е":

    Регистрират ги и после яки глоби!
    Но сигурно не го правят,щом няма видим резултат...?!
    И пак опираме до безхаберието на КАТ и МВР!

    08:02 06.06.2026

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