В Русия разпадът вече започна. Ще бъде като лавина.

Коментар на Евгений Дайнов:
В обществено-политическите дела рядко се срещат непреодолими, неумолими закони от типа на физическите. Но някакви такива закони все пак действат. Знаем за „железния закон на олигархията“ (всяка организация се стреми да се превърне в олигархия), изведен от Робърт Михелс преди повече от век. Тия дни, на примера на Русия, за пореден път наблюдаваме действието на „железния закон за разпад на тираниите“, изведен от наша скромност.
В държави от типа на СССР, Унгария на Орбан или Русия на Путин разпадът е, в крайна сметка, неизбежен – разпад икономически, политически, управленски и доста често обществен. В момента, в който човек прозре, че разпадът е неизбежен, напредването към него започва да изглежда ужасно, безнадеждно, обезкуражаващо бавно.
Но когато разпадът все пак започне, той поразява със своята неочакваност, светкавичност и всеобхватност. Непосредствените причини за старта на разпада са: системата не е способна да се справи с някаква внезапна криза; тя няма крепители и съюзници, тъй като всички отдавна са престанали да вярват в нея.
Разпадът ще бъде като лавина
Още през 2022 година, когато Русия не успя да превземе Украйна за една седмица беше ясно, че в крайна сметка руската икономика, власт, общество и (може би) държавност в крайна сметка ще се разпаднат. Писал съм по този въпрос още тогава. Този разпад започна буквално тия дни и е, както винаги в такива случаи, подобен на лавина.
Вчера окупираният от руснаците Крим внезапно премина, със заповед на губернатора, от ограничена продажба (с купони) на гориво до пълната забрана на подобна продажба. В същия ден в Крим обявиха ограничение на пазаруване в бакалиите (максимум три неща на клиент). Пак вчера 20 руски региона (от 89 възможни) обявиха ограничения в продажбата на горива по бензиностанциите. В столиците Москва и Петербург се подредиха километрични опашки от автомобили, чакащи да заредят поне лимитираните литри на човек.
Свиквайте, другари!
Няколко дни по-рано, напреки на надеждите на руснаците Путин все пак някой ден да им пусне пак интернета (какъвто предимно нямат от началото на годината), руският тиранин реши да направи друго: привика при себе си един файтон министри и други отговорни другари и им постави задачата да се предприемат „мерки за осигуряване на непрекъснат достъп на гражданите до основни медицински, платежни и информационни услуги по време на ограничения на мобилния интернет".
Демек: няма, другари, оттук насетне да имате интернет. Свиквайте.
Седмица по-рано Путин напомни на своите поданици, че техните баби не са се занимавали с интернет, а са плели чорапи за фронта; и призова днешните рускини да се заемат със същото.
Вглеждането в по-мащабната картина на руската икономика разкрива, макар все повече данни и статистики да са засекретени, че дори по официални доклади индустриалното производство спада за 11-и пореден месец. В днешна Русия „индустриално производство“ означава военно производство, тъй като в последните години то изяде всякакви цивилни индустрии. Днес и то пада главоломно. Някои определящи предприятия тихомълком минават на 3-дневна работна седмица, което според руски икономисти означава 40 процента мигновен спад на производството на съответното предприятие.
А задържаната с церберски методи инфлация всеки момент ще избухне, тъй като (пак според официални данни) разходите на всички производители нарастват в пъти, което няма как да не стигне до крайните потребители.
На фронта руснаците продължават да губят по над 30 000 човека на месец (при под 20 000 през всичките 10 години на войната на СССР в Афганистан), а в тила украинците ликвидират пътни артерии, пристанища и нефтени активи. Украинските бойни дронове, произвеждани по седем милиона годишно (!) бомбардират из цяла Русия без абсолютно никаква реална съпротива от страна на руснаците. Особено ясно това се видя при откриването в Петербург на „руския Давос“, по време на което делегатите влизаха в залата на фона на огромен пожар в нефтеното пристанище на втората столица.
Какво може да се направи при такъв разпад? Има два модела, които наблюдаваме в скорошната история. Първият: управляващите си дават сметка, какво се случва, решават да сменят негодния модел на подредба на властта и, за да преодолеят кризата, търсят ресурси и съюзници навсякъде – от вътрешната опозиция, до вчера преследвана, до западните сили, до вчера заклеймявани. Този модел бе приложен в комунистическата част на Европа през 1989-90 година и в крайна сметка разпадът бе спрян и превърнат в реконструкция.
Вторият модел е властовата върхушка да отрича разпада и да се затвори в собствена тенджера под налягане, където да се отдава на самохвалство, кражби и разврат. А междувременно да имитира, „за пред чужденците“, нормалност – „всичко върви по план“. Крайният резултат от прилагането на този модел е пълен разпад на всичко, както вече сме виждали, в миналото на Русия, през 1905 година (след загубата на японската война), през 1917 година (след пораженията в Първата световна война) и през 1991 година (след загубата на афганистанската война).
В режим "показуха": властта вече си измисля
Путинска Русия върви уверено в тази именно посока. В последните дни Путин напълно се отрече от действителността. Според него руската армия в Украйна „напредва навсякъде и непрекъснато“, украинската армия се разпада и фронтът е на парчета, а украинските удари по Петербург не са нищо извънредно: „Е, все някои дронове ще пробият нашата инак непробиваема система на ПВО“, както обясни самият Путин. По повод икономиката Путин потвърди, че руската е четвъртата по мощ в света, доходите на руснаците за две години са се увеличили с една-четвърт, а инфлация и безработица няма. „Всичко върви по план“.
Нито едно от тези твърдения няма никаква основа в реалността. Този път не става дума за манипулация на данни, а за откровена лъжа – за подмяна на реалността с измислица. Това неминуемо води до прословутата руска „показуха“: имитация на нещо, което не съществува. Тази „показуха“ именно се развихри на „руския Давос“ в Петербург. Триумфалните речи на руските „отговорни другари“ (имаше лекция за това, как запаленият от дронове Петербург е световен лидер в разработването именно на дронове) са последвани от разврат и поквара по време на вечерните занимания на делегатите.
Режимът на Путин е обречен
Кризата е налице и системата няма средствата, нито желанието да се справи с нея. Какво става с другото условие (виж горе) за настъпването на разпад: масовата загуба на доверие в системата, водеща до бунтове и липсата на хора и групи хора, готови да защитават тази система?
Разпадът в Русия е факт, но населението още не се е разбунило. То си кротува не, защото продължава да има доверие в системата. Това кротуване е по същата причина, както досегашното кротуване на върхушката (т.е. преди тя да мине в режим „показуха“): руския фатализъм, синтезиран в думата „авось“ (нещо като „ха дано“, но доста по-интензивно като смислово натоварване). „Авось“ се размине. „Авось“ стане чудо. „Авось“ Тръмп се притече на помощ.
Наскоро писах, че обречеността на путинския режим се вижда в неговото занимание с опити за имитационна и заклинателна магия с цел все пак някакво влияние върху събитията. Тия дни дори магическите опити са изоставени. Никакви усилия за влияние върху събитията вече не се наблюдават. Разпадът си тече по неговите си железни закони.
То ли еще будет...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тити на Кака
Пак ли?....
Докога?
Коментиран от #50, #156
16:04 06.06.2026
3 Хасковски каунь
Коментиран от #84
16:04 06.06.2026
4 Хахаха
16:04 06.06.2026
5 Дзак
16:05 06.06.2026
6 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Коментиран от #79
16:05 06.06.2026
7 Ааааа
16:05 06.06.2026
8 На Евгени Дайнов
16:05 06.06.2026
9 реалистъ
Путин унищожи Русия.
Коментиран от #11, #83
16:05 06.06.2026
10 Василеску
16:05 06.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Въпрос
16:06 06.06.2026
13 Като
16:06 06.06.2026
14 Професор Герджиков
16:07 06.06.2026
15 УСА боклук
16:07 06.06.2026
16 Някой
16:07 06.06.2026
17 Айляк
16:08 06.06.2026
18 РЕЗИЛ
Коментиран от #60
16:09 06.06.2026
19 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Слава на Украйна 🇺🇦
Героям Слава 🇺🇦
Коментиран от #80
16:09 06.06.2026
20 2222
Сега руските пропагандисти дрънкаха каква невиждана енергийна криза ударила Европа, пък при тях бензина стана с купони.
16:10 06.06.2026
21 Kaлпазанин
16:11 06.06.2026
22 Следва
16:11 06.06.2026
23 баба Меца
16:12 06.06.2026
24 Kaлпазанин
16:12 06.06.2026
25 И той е наясно и затова пелтечи и мрънка
16:12 06.06.2026
26 Най-великият Президент на 21 век
Цялото писмо е унизяващо за Жожик, но това най - много ме впечатли :
"След 26 години, старостта започва да взема своето...."
Да кажеш в лицето на бабичката в Бункера, че е бабичка и никакво хапче за удължаване на живота не може да и помогне се иска Ядрена Смелост....
Правя и алегория с разложения труп на рюZkата империйка, която бабичката в Бункера разнася из мъртвите полета на Украйна....Мисля, че и Зеленски за това говори....Казва на бабичката, че е време да погребе разложения труп, а не да чака Украйна да свърши тази работа....
Бабке, разкарай си вмирисания Труп от Украйна и остави на мира Братския Украински Народ да си живее живота...на всички ни писна от теб ....😡
Коментиран от #39
16:12 06.06.2026
27 Боко от Банкя
16:12 06.06.2026
28 сУкрат
16:13 06.06.2026
29 ех мъко моя спри
Коментиран от #55
16:14 06.06.2026
30 Цък
16:15 06.06.2026
31 Добри новини
При удар дълбоко в руска територия украински стелт дронове са проникнали през противовъздушната отбрана над Воронежка област и са атакували военна авиобаза, където са били разположени изтребители-прехващачи МиГ-31.
Според съобщенията са унищожени няколко хангара, а множество бойни самолети са били напълно унищожени или сериозно повредени.
МиГ-31 е една от основните платформи за изстрелване на руските хиперзвукови ракети „Кинжал“. Загубата на такива самолети намалява способността на Русия да нанася въздушни удари с балистични ракети по украински градове.
Появили се сателитни снимки показват мащабни пожари и срутени съоръжения на територията на базата.
Това е един от най-тежките удари срещу руската военна авиация от началото на войната досега.
16:15 06.06.2026
32 БеГемот
16:16 06.06.2026
33 среднощен
Какво ли не вършат парите?
16:17 06.06.2026
34 Архимандрисандрит Бибиян
16:18 06.06.2026
35 Боги
Коментиран от #45
16:19 06.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Коментиран от #119
16:19 06.06.2026
38 Цензура
Къде са тия "бунтове" в Русия, които изпадналият в алкoхолен делириyм дайнов сънува? Къде е тоя "разпад", който вече е факт? Нещо не знам някой руски федерален субект да се е отделил от Русия или поне да напира да го направи?
И да - руската икономика е четвърта в света по покупателна способност (или може би тоя пропaднал пияницa знае по-добре от МВФ и Световната банка), инфлация има, но заплатите растат доста бързо (за разлика от при нас), а руската армия напредва... иначе защо зеленски и куpаторите му квичaт за примирие?
Съществуването на дайнов е доказателство, че когато Бог иска да мъчи някой, не бърза да го прибeре при себе си.
Абе, дайнов - къде е сиpски?
16:21 06.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Перо
16:22 06.06.2026
41 Хоио
16:23 06.06.2026
42 Иван Грозни
16:24 06.06.2026
43 Факти
16:25 06.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 И пак, и пак:
До коментар #35 от "Боги":Да, най-отвратителното и дори престъпно е, че допускат тая твap да преподава на млади хора. На какво ще ги научи, освен на слaбоyмство, омpаза и пиянcтво? Аз изобщо нз как собствените му студенти не са го прeбили още в някоя тъмна нощ, когато се олюлява пиян някъде?
16:26 06.06.2026
46 Бензиностанцията с ракети
Манията за величие на маскалите винаги в историята е завършвала с мизерия!
16:29 06.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Троян
16:29 06.06.2026
49 Кирпича
16:30 06.06.2026
50 Горките либерасти
До коментар #2 от "Тити на Кака":Сън не ги хваща да чакат Русия да се разпадне. Ако пък случайно видят картата на света, направо ги втриса от голямото петно в северното полушарие.
16:31 06.06.2026
51 Мдаааа
16:31 06.06.2026
52 така така
16:32 06.06.2026
53 стоян георгиев
Коментиран от #64
16:33 06.06.2026
54 Ироничен
16:34 06.06.2026
55 Офицер от БА
До коментар #29 от "ех мъко моя спри":Я ми кажи, ако има по 40 000 yбити руснаци на месец, как руската армия, която мобилизира по 35 000 мъже средномесечно, още не е свършила, а напротив - има числено надмощие на фронта?
На всеки загинал има трима сериозно ранени, които вече не могат да се бият - и това е статистически факт, важащ за всяка война. Отделно има и ранени по-леко, но нуждаещи се от лечение в болница и рехабилитация. Има болни, пленени. Когато армията е от доброволци на договор, има такива, които напускат, след като договорът им изтече. Общо взето 40 000 загинали на бойното поле, би означавало поне 150 000 невъзвратими и временни загуби на жива сила... както казахме, при 35 000 нови постъпления. Пак питам, как руската армия не е свършила? Кажи, "умник"?
Коментиран от #117
16:35 06.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Артилерист
16:38 06.06.2026
58 Не искаме акъл от...
16:38 06.06.2026
59 И теб скоро няма да
До коментар #36 от "Соломон":те изпишат от психиатрията.
16:39 06.06.2026
60 Офицер от БА
До коментар #18 от "РЕЗИЛ":Явно не знаеш от коя страна се държи пушката, нали? Червената армия стигна бързо до Берлин с цената на пълна мобилизация в СССР. Отделно от това - по пътят и нямаше такива мащабни защитни съоръжения, каквито има в украйна - строени 10 години. Това в западен Донбас е най-големият и тежко укрепен район, строен някога в света. А руснаците го прегризват само с 2 милиона доброволци. Дори това, че 50 държави дават оръжие на укpия, не може да спре руснаците.
Коментиран от #124, #155
16:39 06.06.2026
61 Сатана Z
16:40 06.06.2026
62 !!!?
16:40 06.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Можеш
До коментар #53 от "стоян георгиев":ли да посочиш поне една твоя прогноза която се е сбъднала?
16:42 06.06.2026
65 Дзак
16:43 06.06.2026
66 ташунко
16:44 06.06.2026
67 Точен
16:46 06.06.2026
68 ДАСКАЛ ГЕНЧО
16:46 06.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Цървул
16:47 06.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Никой
Впрочем - генерал Паулус е приел поражението си с уважение.
Не е понятно това - което се приказва - то и няма смисъл.
Русия ни спаси от Наполеон - нека си спомним неговите изтребителни войни - Франсиско Гоя има картина - тогава не е имало фотопарат - но и сега е красночиво - кланетата в Мадрид или еди-къде си.
Хитлер също е получил сериозен ритник.
16:48 06.06.2026
73 Варненец
До коментар #47 от "И пак, и пак:":То и при кимчо в северната кория има всичко, за пред туристите, ама само където ги заведат, другаде не се показва. Живял съм в соца, знам какво е показен магазин. Затова кимчо е единственият дебел севернкореец.
16:52 06.06.2026
74 ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА
16:52 06.06.2026
75 Руснаков
Коментиран от #87, #88, #114
16:52 06.06.2026
76 ДЖОХАР ДУДАЕВ
РУСИЯ ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
16:56 06.06.2026
77 Ф гений Кощайнов
16:57 06.06.2026
78 Дас Хаген
16:57 06.06.2026
79 този жив
До коментар #6 от "Наблюдател":още..и още има такива агенти..на сорос..нещо да кажат за ситуацията в Англия..след като убиха 18г. младеж , убиеца с чалма..че и нож имал право да носи..НО такива истории не интересуват господа евротретополови..Те осигуряват логистика на "айти специалист и доктори".. Точно такива политулози ще бъдат в първите редици и ще посрещнат освободители на Дунава, вече купиха китка..те са бързоприспособляеми индивиди...
16:57 06.06.2026
80 Абе
До коментар #19 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Вие ще последователи съдбата на Бандера,това и папата ви го каза ,а вие го нарекоха агент на Путин:)А нашият народ когато е трябвало е докарало дядо си Иван тук и Слава Богу. И най славните и значимите победи и на България и на Украйна са под руски знамена,другото са национални катастрофи:)
Коментиран от #100
16:58 06.06.2026
81 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Ако се върнем назад тук то Русия се (разпадна)поне 10 пъти ,Путин се (разболя) и(умря) сигурно поне 20 пъти,че даже и на Кадиров ФАКТИ писа ,че му бяха(спрели)бъбреците и берял душа, ама нищо от това не стана ,но щом тоя път алкохолика -екстрасенс от село Миндя ДайноFF -Кашпировски го казва вече със сигурност знам,че тъй шЪ(стане)
16:58 06.06.2026
82 Анджо
16:59 06.06.2026
83 Кето
До коментар #9 от "реалистъ":Н м й к т п тк т
17:00 06.06.2026
84 президентът
До коментар #3 от "Хасковски каунь":на САЩ..моля да спрете финансиране на такива дойче зеле сорос нерес пропаганден..
17:00 06.06.2026
85 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #98, #122
17:00 06.06.2026
86 мдаааа... интересно
Коментиран от #126
17:01 06.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Ами
До коментар #75 от "Руснаков":Дотук всичко върви по предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:)и нечистоплътният да не ни се прави на пророк ,защото баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия:))А и 20 процента от Украйна са всъщност колкото цяла България:),а какво. Идеята в Русия в ютуба има клипове ежедневно :)
17:02 06.06.2026
89 разпад
17:02 06.06.2026
90 МхтоМхто
17:02 06.06.2026
91 Това още нищо не е!
17:02 06.06.2026
92 Кофти
17:03 06.06.2026
93 Боже
17:05 06.06.2026
94 Ццц
17:05 06.06.2026
95 Тити на Кака
Очарованието на миндянския рок-диалект, крайните сметки валят из ведро 😂😂😂
А ето го и най-голямото мисловно постижения на изтрезняващия мислител:
...В държави от типа на СССР, Унгария на Орбан или Русия на Путин разпадът е, в крайна сметка, неизбежен – разпад икономически, политически, управленски и доста често обществен. ...
От това гениално прозрение разбираме две миндянски истини:
1. Че Унгария / в крайна сметка, разбира се/ ще се разпадне. Като Русия, която в крайна сметка също ще се разпадне.
2. Че / в крайна сметка/ икономическият, политическият и управленският разпад не са части от обществения. Не защото е така / те са елементи от обществения разпад/, а защото в Миндя е така, все пак това е центърът на Света ...
Готино е в Миндя, готино - селцето вече окончателно е заприличало на НБУ - класаааа!
17:07 06.06.2026
96 пламен
Няма друг който така успешно да затрие русия
17:08 06.06.2026
97 Вацев
17:09 06.06.2026
98 Гресирана ватенка
До коментар #85 от "🤣🤣🤣🤣":Разгруххтя ги😁
17:11 06.06.2026
99 Един
17:12 06.06.2026
100 Бъл
До коментар #80 от "Абе":Барелефът на генерал Иван Колев да бъде монтиран пред руското посолство!Да им напомня,че и ние сме ги били!
17:12 06.06.2026
101 хаха
Омбудсманът по правата на децата в Москва Олга Ярославская предложи да се намали минималната възраст за трудоспособност на 12 години и да се стартират летни трудови лагери за младежи, позовавайки се на недостига на работна ръка, причинен от войната в Украйна.
Рафинерия „Антипински“ в Тюмен, Русия, гори. Тази рафинерия се намира на около 2000 км от украинската граница.
17:12 06.06.2026
102 Един дядо
Коментиран от #104
17:13 06.06.2026
103 Хаха,
17:15 06.06.2026
104 хаха
До коментар #102 от "Един дядо":Омбудсманът по правата на децата в Москва Олга Ярославская предложи да се намали минималната възраст за трудоспособност на 12 години и да се стартират летни трудови лагери за младежи, позовавайки се на недостига на работна ръка, причинен от войната в Украйна.
Хайде на бригада с 12 годишните бе ватнишко-ориенталски ПДФ-ил!
17:16 06.06.2026
105 ЕВГЕНИТО
17:17 06.06.2026
106 ?????
Днес преизпълнихте плана по Дойче Велле.
Па и за капак ни натресахте Женята Дайнов.
17:19 06.06.2026
107 Няма край руският позор
17:19 06.06.2026
108 Tётя Мyтpaфановна
Путин ви зове под знамената на мадараша ! Няма да мине без вашата помощ. Настъпи момента да покажете на дело признателността си към мадараша .
С драскане по форумите сте безполезни иди0ти !
Грабвайте мешките, синове и внуци с Ура, за матушка ....
Чакам ви в посоль да оформим документите.
17:19 06.06.2026
109 Анонимен
17:21 06.06.2026
110 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Дайнов прави тези "прогнози" защото иначе ще умре от глад и няма да има пари за пиячка.
Може да се каже, че най-яростните русофоби и най-големите привърженици на "евроантлантизма" в България произхождат от тъмно-червената номенклатура на БКП, какъвто е бил бащата на Дайнов, бащата на Мирчев, майката на Христо Иванов (Бойкиев), списъка е безкраен.
Те и бащите на русофобите, които пишат в този сайт са били шофьори или пазачи от УБО или какъвто и да е обслужващ персонал и подмазавачи към бившата БКП.
Затова България е пред фалит, защото се дава трибуна на най-големите некадърници в тази държава.
---
Ето една "прогноза" на Дайнов от 2022г , откъдето всъщност е преписал този пасквил:
Nov 4, 2022 — Русия е пред разпад? Евгений Дайнов: След унизителни поражения в големи войни Русия има навика да се разпада.
17:26 06.06.2026
111 Шизофрен
17:26 06.06.2026
112 Неоспорим факт!
Само хомосъветикус не искат да видят очевадното !
Коментиран от #118, #120
17:29 06.06.2026
113 Абе
17:29 06.06.2026
114 Ветеран от протеста
До коментар #75 от "Руснаков":Смрадта се носи от фризера в който си напъхал май .касси ,за да и всемаш пенсията ,а понякога топиш и чушката 🌶️за охлаждане на страстите .
17:30 06.06.2026
115 Зелето
17:33 06.06.2026
116 Пиуесъсзеуе
17:34 06.06.2026
117 Ако наистина си
До коментар #55 от "Офицер от БА":офицер не можа ли да разбереш, че тия 40 000 руски войници са "извадени от строя" бойци. В тази бройка са всички от категориите убити и различно ранени изброени от теб. Освен всичко за 40 000 души месечно се говори от началото на тази година защото украинците разполагат вече с почти неограничен брой и все по-качествени дронове. Преди извадените от строя бяха около 1000 дневно, сега са 1300-1400 на ден
Коментиран от #121
17:35 06.06.2026
118 Айде бе
До коментар #112 от "Неоспорим факт!":И кой е фактът:)))Вижте границите от Минските споразумения и сегашните или 20 процента от Украйна,колкото е цяла България ви се вижда малко:)))Ами Русия фалира ли или май натото се клати и в Европа либерастите са го докарали до 10 15 процента подкрепа:)И Как живеят в Русия всеки ден може да видите в ютуба клипове и с тези ли факти ще седнат да преговарят :)))бандерите:))
17:35 06.06.2026
119 Мемори кард
До коментар #37 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Очевидно в Брюксел. Гинкото изпи ли си?
17:36 06.06.2026
120 София прайд
До коментар #112 от "Неоспорим факт!":Хомото си ти
17:37 06.06.2026
121 Абе
До коментар #117 от "Ако наистина си":Стига вярвайте в таласъми,$границите вижте и вижте като разменят загиналите 10 към 1 и пак си помислете до къде ще отидат границите на Украйна:)))
Коментиран от #128
17:38 06.06.2026
122 Хахахайай
До коментар #85 от "🤣🤣🤣🤣":Жена Дойнов, ти ли си ма? Да не се засегна нещо. Офф, време ти е да идеш на фронта да преброиш загубите на укрите...
17:38 06.06.2026
123 Алф
17:39 06.06.2026
124 ВСВ е между
До коментар #60 от "Офицер от БА":Съюзниците (Великобритания, САЩ и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония) а не само между Германия и Русия както лъжат руснаците. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Финландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
Коментиран от #130
17:39 06.06.2026
125 Нострадамус
Икономически, политически, управленски и обществен.
Кризата е налице и УРСУЛИТЕ няма средствата, нито интелект да се справят с нея.
Ще бъде като лавина!
17:40 06.06.2026
126 Ахил
До коментар #86 от "мдаааа... интересно":Да, да да! Евженийййййй, на Е. в г..а@!@
17:41 06.06.2026
127 Олег Тягнибог
Разстреля стотици деши на майдана
КАКВОТО ПОСЕЕШ ТОНА ЩЕ ПОЖЪТЕШ
17:41 06.06.2026
128 Броят на разменени трупове
До коментар #121 от "Абе":нищо не означава. Откъде украинците да намерят руски трупове, те отстъпват макар и бавно. Руснаците събират труповете и връщат всички украински за да затруднят икономически Украйна да плаща вдовишки пенсии. Към загиналите прибавят и труповете на починали или убити украински военнопленници. Всичко са разменени около 20 000 украински и около 3000 руски тела. Въпреки по-големия брой, Зеленски призна преди 3 месеца за 55 000 убити и още толкова безследно изчезнали или броят им превишава многократно върнатите трупове. Руснаците заравят в братски могили или изгарят в инсинератори телата на своите за да не плащат пенсии и обезщетения на вдовиците, водят ги безследно изчезнали. Като цяло правят руските тела дефицитни.
Коментиран от #137
17:45 06.06.2026
129 Аз предлагам:
17:48 06.06.2026
130 Войната
До коментар #124 от "ВСВ е между":На Източния фронт приключва, когато Червената армия побеждава Квантунгската армия с над милион войници, вече без помощта от съюзниците.
Учи история, че ставаш за смях!
17:59 06.06.2026
131 Тома
18:01 06.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Стискайте палци
18:03 06.06.2026
134 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:05 06.06.2026
135 Този индивид
18:09 06.06.2026
136 Благой
18:09 06.06.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Атина Палада
18:11 06.06.2026
139 Истната
Евгени Дайнов да бе написал някой ред за заубитите деца в Стробелск и че Укрите са използували Старлинк на Илон Мъск. В Русия разциване няма да има , но има недоволство, че не се използвант възможностите за уннищожаване наълно на Укрите нацисти и спътниците на Илон Маск и заеграването на Путин в Тръм, което е в ущърб на Русия. В бъдеще Тръп ще се правие не ударен.
Може би чак когато Американски войски влязат в Куба в Кремъл ще се усетят, че а изиграни.
Що се отная за тунела Аляска – Азия е неоъщетвимо, поради постоянните движения на земната кора в този район – от Аляска до Мексико, толокова близо до Огнения пръстен. .
18:11 06.06.2026
140 А МОЧАТА?
Коментиран от #146
18:12 06.06.2026
141 Ей,ама много познавам...!
Коментиран от #151
18:12 06.06.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Дон Корлеоне
18:13 06.06.2026
144 604
18:14 06.06.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Дв при вас мозъка ви се е разсъхнал и ра
18:16 06.06.2026
148 Братя и сьостри?!
18:17 06.06.2026
149 Бай той Толстой
18:17 06.06.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Ами така е!
До коментар #141 от "Ей,ама много познавам...!":Швабите още не могат да преглътнат че ядоха голям пердах от руският войник,през ВСВ и постоянно избиват комплекси на тема....,,Русия"...!
18:18 06.06.2026
152 Продажници
18:20 06.06.2026
153 Хи хи
18:22 06.06.2026
154 Шести
18:24 06.06.2026
155 леле
До коментар #60 от "Офицер от БА":росия победи сама германия а сега още 10 г победа наша в донбас
18:25 06.06.2026
156 До когато
До коментар #2 от "Тити на Кака":Закрият такива долно пробни сайтове като дойч зеле и анти факти
18:25 06.06.2026
157 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #165
18:27 06.06.2026
158 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Ок.
18:27 06.06.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 не обичам смъртта
18:33 06.06.2026
161 Делириум
18:33 06.06.2026
162 4496
Коментиран от #163
18:33 06.06.2026
163 В Европа сме си екстра.
До коментар #162 от "4496":Не мрем в Донбаската кал
18:34 06.06.2026
164 Медийни прости т4тки
18:35 06.06.2026
165 Ами
До коментар #157 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Ти първо виж Едгар Кейси какво е казал за Русия и защо я нарича "Фар на надеждата за човечеството "и после ръси бездарни мисли на невеж неудачник:))
18:36 06.06.2026