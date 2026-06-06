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В Русия разпадът вече започна. Ще бъде като лавина.
  Тема: Украйна

В Русия разпадът вече започна. Ще бъде като лавина.

6 Юни, 2026 16:00 4 032 165

  • евгений дайнов-
  • русия-
  • владимир путин-
  • война-
  • украйна

В Русия на Путин разпадът е неизбежен – икономически, политически, управленски и обществен. Кризата е налице и системата няма средствата, нито желанието да се справи с нея.

В Русия разпадът вече започна. Ще бъде като лавина. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Евгений Дайнов:

В обществено-политическите дела рядко се срещат непреодолими, неумолими закони от типа на физическите. Но някакви такива закони все пак действат. Знаем за „железния закон на олигархията“ (всяка организация се стреми да се превърне в олигархия), изведен от Робърт Михелс преди повече от век. Тия дни, на примера на Русия, за пореден път наблюдаваме действието на „железния закон за разпад на тираниите“, изведен от наша скромност.

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В държави от типа на СССР, Унгария на Орбан или Русия на Путин разпадът е, в крайна сметка, неизбежен – разпад икономически, политически, управленски и доста често обществен. В момента, в който човек прозре, че разпадът е неизбежен, напредването към него започва да изглежда ужасно, безнадеждно, обезкуражаващо бавно.

Но когато разпадът все пак започне, той поразява със своята неочакваност, светкавичност и всеобхватност. Непосредствените причини за старта на разпада са: системата не е способна да се справи с някаква внезапна криза; тя няма крепители и съюзници, тъй като всички отдавна са престанали да вярват в нея.

Разпадът ще бъде като лавина

Още през 2022 година, когато Русия не успя да превземе Украйна за една седмица беше ясно, че в крайна сметка руската икономика, власт, общество и (може би) държавност в крайна сметка ще се разпаднат. Писал съм по този въпрос още тогава. Този разпад започна буквално тия дни и е, както винаги в такива случаи, подобен на лавина.

Вчера окупираният от руснаците Крим внезапно премина, със заповед на губернатора, от ограничена продажба (с купони) на гориво до пълната забрана на подобна продажба. В същия ден в Крим обявиха ограничение на пазаруване в бакалиите (максимум три неща на клиент). Пак вчера 20 руски региона (от 89 възможни) обявиха ограничения в продажбата на горива по бензиностанциите. В столиците Москва и Петербург се подредиха километрични опашки от автомобили, чакащи да заредят поне лимитираните литри на човек.

Свиквайте, другари!

Няколко дни по-рано, напреки на надеждите на руснаците Путин все пак някой ден да им пусне пак интернета (какъвто предимно нямат от началото на годината), руският тиранин реши да направи друго: привика при себе си един файтон министри и други отговорни другари и им постави задачата да се предприемат „мерки за осигуряване на непрекъснат достъп на гражданите до основни медицински, платежни и информационни услуги по време на ограничения на мобилния интернет".

Демек: няма, другари, оттук насетне да имате интернет. Свиквайте.

Седмица по-рано Путин напомни на своите поданици, че техните баби не са се занимавали с интернет, а са плели чорапи за фронта; и призова днешните рускини да се заемат със същото.

Вглеждането в по-мащабната картина на руската икономика разкрива, макар все повече данни и статистики да са засекретени, че дори по официални доклади индустриалното производство спада за 11-и пореден месец. В днешна Русия „индустриално производство“ означава военно производство, тъй като в последните години то изяде всякакви цивилни индустрии. Днес и то пада главоломно. Някои определящи предприятия тихомълком минават на 3-дневна работна седмица, което според руски икономисти означава 40 процента мигновен спад на производството на съответното предприятие.

А задържаната с церберски методи инфлация всеки момент ще избухне, тъй като (пак според официални данни) разходите на всички производители нарастват в пъти, което няма как да не стигне до крайните потребители.

На фронта руснаците продължават да губят по над 30 000 човека на месец (при под 20 000 през всичките 10 години на войната на СССР в Афганистан), а в тила украинците ликвидират пътни артерии, пристанища и нефтени активи. Украинските бойни дронове, произвеждани по седем милиона годишно (!) бомбардират из цяла Русия без абсолютно никаква реална съпротива от страна на руснаците. Особено ясно това се видя при откриването в Петербург на „руския Давос“, по време на което делегатите влизаха в залата на фона на огромен пожар в нефтеното пристанище на втората столица.

Какво може да се направи при такъв разпад? Има два модела, които наблюдаваме в скорошната история. Първият: управляващите си дават сметка, какво се случва, решават да сменят негодния модел на подредба на властта и, за да преодолеят кризата, търсят ресурси и съюзници навсякъде – от вътрешната опозиция, до вчера преследвана, до западните сили, до вчера заклеймявани. Този модел бе приложен в комунистическата част на Европа през 1989-90 година и в крайна сметка разпадът бе спрян и превърнат в реконструкция.

Вторият модел е властовата върхушка да отрича разпада и да се затвори в собствена тенджера под налягане, където да се отдава на самохвалство, кражби и разврат. А междувременно да имитира, „за пред чужденците“, нормалност – „всичко върви по план“. Крайният резултат от прилагането на този модел е пълен разпад на всичко, както вече сме виждали, в миналото на Русия, през 1905 година (след загубата на японската война), през 1917 година (след пораженията в Първата световна война) и през 1991 година (след загубата на афганистанската война).

В режим "показуха": властта вече си измисля

Путинска Русия върви уверено в тази именно посока. В последните дни Путин напълно се отрече от действителността. Според него руската армия в Украйна „напредва навсякъде и непрекъснато“, украинската армия се разпада и фронтът е на парчета, а украинските удари по Петербург не са нищо извънредно: „Е, все някои дронове ще пробият нашата инак непробиваема система на ПВО“, както обясни самият Путин. По повод икономиката Путин потвърди, че руската е четвъртата по мощ в света, доходите на руснаците за две години са се увеличили с една-четвърт, а инфлация и безработица няма. „Всичко върви по план“.

Нито едно от тези твърдения няма никаква основа в реалността. Този път не става дума за манипулация на данни, а за откровена лъжа – за подмяна на реалността с измислица. Това неминуемо води до прословутата руска „показуха“: имитация на нещо, което не съществува. Тази „показуха“ именно се развихри на „руския Давос“ в Петербург. Триумфалните речи на руските „отговорни другари“ (имаше лекция за това, как запаленият от дронове Петербург е световен лидер в разработването именно на дронове) са последвани от разврат и поквара по време на вечерните занимания на делегатите.

Режимът на Путин е обречен

Кризата е налице и системата няма средствата, нито желанието да се справи с нея. Какво става с другото условие (виж горе) за настъпването на разпад: масовата загуба на доверие в системата, водеща до бунтове и липсата на хора и групи хора, готови да защитават тази система?

Разпадът в Русия е факт, но населението още не се е разбунило. То си кротува не, защото продължава да има доверие в системата. Това кротуване е по същата причина, както досегашното кротуване на върхушката (т.е. преди тя да мине в режим „показуха“): руския фатализъм, синтезиран в думата „авось“ (нещо като „ха дано“, но доста по-интензивно като смислово натоварване). „Авось“ се размине. „Авось“ стане чудо. „Авось“ Тръмп се притече на помощ.

Наскоро писах, че обречеността на путинския режим се вижда в неговото занимание с опити за имитационна и заклинателна магия с цел все пак някакво влияние върху събитията. Тия дни дори магическите опити са изоставени. Никакви усилия за влияние върху събитията вече не се наблюдават. Разпадът си тече по неговите си железни закони.

То ли еще будет...


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити на Кака

    126 25 Отговор
    ...В Русия разпадът вече започна...

    Пак ли?....
    Докога?

    Коментиран от #50, #156

    16:04 06.06.2026

  • 3 Хасковски каунь

    106 33 Отговор
    Кой ли е този бг.обозревател? Акъл ?

    Коментиран от #84

    16:04 06.06.2026

  • 4 Хахаха

    125 29 Отговор
    Тези за ненормални ли смятат ? Всеки ден фантазии и лъжи !

    16:04 06.06.2026

  • 5 Дзак

    32 35 Отговор
    Време да разберат, че водят война!

    16:05 06.06.2026

  • 6 Наблюдател

    122 33 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Коментиран от #79

    16:05 06.06.2026

  • 7 Ааааа

    90 22 Отговор
    Аааа,тва наште приятели от Дойче зеле😂😂

    16:05 06.06.2026

  • 8 На Евгени Дайнов

    121 32 Отговор
    мозъкът му мноооого отдавна се разпаднал от алкохола.

    16:05 06.06.2026

  • 9 реалистъ

    58 95 Отговор
    Разпадът на Руската федерация ще е по-тежък от този на СССР.
    Путин унищожи Русия.

    Коментиран от #11, #83

    16:05 06.06.2026

  • 10 Василеску

    97 24 Отговор
    Точно тоя е "другар" - като Инджев. И страшно много разбира. То Миндя всички разбират от музика и от интелектуалство и безгрешно знаят как е и как ще бъде. За това сме на тоя хал -от такива другари.

    16:05 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Въпрос

    74 16 Отговор
    Пасквила в стил Работническо дело ли е ? Хихи !

    16:06 06.06.2026

  • 13 Като

    14 5 Отговор
    лавина !

    16:06 06.06.2026

  • 14 Професор Герджиков

    74 22 Отговор
    ДайнОфф ,да си беше измил поне косата .

    16:07 06.06.2026

  • 15 УСА боклук

    53 20 Отговор
    Руснаците са ги набрали кът тюлени пердета. Зеленски има зор. Дайнов кураж им дава

    16:07 06.06.2026

  • 16 Някой

    66 18 Отговор
    Проверявайте го този преди да му давате думата. Ракията е силно питие

    16:07 06.06.2026

  • 17 Айляк

    56 16 Отговор
    Дойче зеле в акция. И какво от това? От пръв ден си върви пропагандата срещу Русия, а Зеле си го развинтват бетер матрьошка. Докато клоунчето не го намерят предозиран кат Джими Хендрикс и готоу - охлаждат се набързо мераците англосаксонски.

    16:08 06.06.2026

  • 18 РЕЗИЛ

    33 56 Отговор
    Русия катастрофира военно, демографски и икономически. Русия деградира през годините от военен гигант до регионално джудже. За 4 години съветските солдати на Сталин бяха в Берлин, а Хитлер се гръмна, обкръжен от тях. Сега Русийката затъва в украинското блато и не може да вземе едни 20% територия, които конституционално присъединила и "асвабадила"

    Коментиран от #60

    16:09 06.06.2026

  • 19 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    23 57 Отговор
    С такъв Могъщ Враг, който сами си докарахте пред Портите, не 20 - 30 години, а поне 100 години нито ще дишате спокойно, нито ще спите спокойно....Ще се люлеете на 🇺🇦 люлка, и свят ще ви се вие и ще повръщате от зор.....
    Слава на Украйна 🇺🇦
    Героям Слава 🇺🇦

    Коментиран от #80

    16:09 06.06.2026

  • 20 2222

    30 42 Отговор
    Историята се повтаря като фарс: Комунистите приказваха как Запада гниел и щял да се разпадне, а пък СССР се разпадна и комунизма си отиде.

    Сега руските пропагандисти дрънкаха каква невиждана енергийна криза ударила Европа, пък при тях бензина стана с купони.

    16:10 06.06.2026

  • 21 Kaлпазанин

    27 10 Отговор
    Пак ли ,?????

    16:11 06.06.2026

  • 22 Следва

    18 9 Отговор
    "Регресивна България" от солидарност.

    16:11 06.06.2026

  • 23 баба Меца

    10 10 Отговор
    Гробарите на опашка, а не като политчакали.

    16:12 06.06.2026

  • 24 Kaлпазанин

    33 11 Отговор
    Мечтите ви еврейски отдавна са жалки

    16:12 06.06.2026

  • 25 И той е наясно и затова пелтечи и мрънка

    15 23 Отговор
    Бакшиша Путин нарушава международното право на Ротшилдите

    16:12 06.06.2026

  • 26 Най-великият Президент на 21 век

    20 50 Отговор
    Президента Зеленски с това открито писмо направи буквално на салата Жожето....
    Цялото писмо е унизяващо за Жожик, но това най - много ме впечатли :
    "След 26 години, старостта започва да взема своето...."
    Да кажеш в лицето на бабичката в Бункера, че е бабичка и никакво хапче за удължаване на живота не може да и помогне се иска Ядрена Смелост....
    Правя и алегория с разложения труп на рюZkата империйка, която бабичката в Бункера разнася из мъртвите полета на Украйна....Мисля, че и Зеленски за това говори....Казва на бабичката, че е време да погребе разложения труп, а не да чака Украйна да свърши тази работа....
    Бабке, разкарай си вмирисания Труп от Украйна и остави на мира Братския Украински Народ да си живее живота...на всички ни писна от теб ....😡

    Коментиран от #39

    16:12 06.06.2026

  • 27 Боко от Банкя

    40 9 Отговор
    Евгений "Гений, защо не напишеш нещо и за разпада на САЩ?

    16:12 06.06.2026

  • 28 сУкрат

    14 32 Отговор
    Русийката нали щеше да удря системно Киев? Направи една атака и за седмица не може да направи втора, че ракетите свършиха. Докато се произведат нови, Украйна и НАТО ще произведат 10 пъти повече. Руска мъка.

    16:13 06.06.2026

  • 29 ех мъко моя спри

    14 32 Отговор
    40 хиляди руски солдати отиват в "Рая" всеки месец. Така им обеща патриарха-милиционер Кирил Гундяев. В Рая получават Лада, автоматична пералня и самовар.

    Коментиран от #55

    16:14 06.06.2026

  • 30 Цък

    31 12 Отговор
    От къде изкопахте този измислен професор, плод на пиянска че/к/ия на червен номенслатурчик.

    16:15 06.06.2026

  • 31 Добри новини

    15 30 Отговор
    УКРАИНСКИ СТЕЛТ ДРОНОВЕ РАЗГРОМИХА БАЗА НА МиГ-31 ВЪВ ВОРОНЕЖКА ОБЛАСТ – УНИЩОЖЕНИ ХАНГАРИ И ИЗТРЕБИТЕЛИ
    При удар дълбоко в руска територия украински стелт дронове са проникнали през противовъздушната отбрана над Воронежка област и са атакували военна авиобаза, където са били разположени изтребители-прехващачи МиГ-31.
    Според съобщенията са унищожени няколко хангара, а множество бойни самолети са били напълно унищожени или сериозно повредени.
    МиГ-31 е една от основните платформи за изстрелване на руските хиперзвукови ракети „Кинжал“. Загубата на такива самолети намалява способността на Русия да нанася въздушни удари с балистични ракети по украински градове.
    Появили се сателитни снимки показват мащабни пожари и срутени съоръжения на територията на базата.
    Това е един от най-тежките удари срещу руската военна авиация от началото на войната досега.

    16:15 06.06.2026

  • 32 БеГемот

    11 5 Отговор
    Село Миндя първи коридор...

    16:16 06.06.2026

  • 33 среднощен

    22 10 Отговор
    "...Коментар на Евгений Дайнов...";

    Какво ли не вършат парите?

    16:17 06.06.2026

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    5 8 Отговор
    Секой сака Ромсiюшка на 4х4 ма и да се разбереме,Америка нема го позволи! Друго не ми требе власт коя да стега пиенците татароменгянски кои барат у рудници,мини и петролни полета за майка Америка.

    16:18 06.06.2026

  • 35 Боги

    32 10 Отговор
    Човекът, с произход от активни борци против фашизма и капитализма, живял и учил в Москва и Лондон, е паднал толкоз ниско, явно е добре платен. Съжалявам студентите му...

    Коментиран от #45

    16:19 06.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    12 22 Отговор
    Това се знаеше от 2 години. Международно признатия престъпник и спонсор на тероризма Путлер, направи всичко възможно за да направи процеса необратим.

    Коментиран от #119

    16:19 06.06.2026

  • 38 Цензура

    32 13 Отговор
    Мислех, че тоя отврaтитeлен дeгeнерат е пyкнaл от алкoхол, ама явно още мърда. Стигнах само до там, че руснаците нямали интернет.... хахаха, дaйнов вярва ли си? За бензинът - ограничението при закупуване е... дръжте се да не паднете - 60 ЛИТРА на клиент !!! аз не знам кола с 60-литров резервоар, вие? Целта е да не пълнят туби разни паникьори, а да зареждат нормално !!! Това ли ви е ограничението? В Крим ситуацията е тежка. Укpoпските звeрове се опитват да предизвикат хуманитарна криза.... но от това хората в Крим няма да ги заобичат, напротив !!! Впрочем на yкрите не им пyка, знаят, че Крим е загубен за тях завинаги.
    Къде са тия "бунтове" в Русия, които изпадналият в алкoхолен делириyм дайнов сънува? Къде е тоя "разпад", който вече е факт? Нещо не знам някой руски федерален субект да се е отделил от Русия или поне да напира да го направи?
    И да - руската икономика е четвърта в света по покупателна способност (или може би тоя пропaднал пияницa знае по-добре от МВФ и Световната банка), инфлация има, но заплатите растат доста бързо (за разлика от при нас), а руската армия напредва... иначе защо зеленски и куpаторите му квичaт за примирие?

    Съществуването на дайнов е доказателство, че когато Бог иска да мъчи някой, не бърза да го прибeре при себе си.

    Абе, дайнов - къде е сиpски?

    16:21 06.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Перо

    19 6 Отговор
    Пак унтерменшите от БГ екипа на DW!

    16:22 06.06.2026

  • 41 Хоио

    6 15 Отговор
    Путин няма вина.Бяха му казали че украйне няма артилерия и не може да гръмне на повече от 100м.

    16:23 06.06.2026

  • 42 Иван Грозни

    18 7 Отговор
    Писания на алкохолици с разпаднал се мозък. Тоя май не е само на ракия има и бяло прахче.На ли е демокрация.Всеки има право на мнение въпреки, че не може да стои прав.

    16:24 06.06.2026

  • 43 Факти

    18 8 Отговор
    Създателят на този жълт парцал доста соросоидни грантове е получил…

    16:25 06.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И пак, и пак:

    25 7 Отговор

    До коментар #35 от "Боги":

    Да, най-отвратителното и дори престъпно е, че допускат тая твap да преподава на млади хора. На какво ще ги научи, освен на слaбоyмство, омpаза и пиянcтво? Аз изобщо нз как собствените му студенти не са го прeбили още в някоя тъмна нощ, когато се олюлява пиян някъде?

    16:26 06.06.2026

  • 46 Бензиностанцията с ракети

    10 18 Отговор
    остана без бензин!
    Манията за величие на маскалите винаги в историята е завършвала с мизерия!

    16:29 06.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Троян

    17 7 Отговор
    Пиянището явно се е докарало до делириум тременс. Ха,ха.........

    16:29 06.06.2026

  • 49 Кирпича

    9 17 Отговор
    Кремълският палач е получил призовка от ада , чака го тежък път.

    16:30 06.06.2026

  • 50 Горките либерасти

    30 11 Отговор

    До коментар #2 от "Тити на Кака":

    Сън не ги хваща да чакат Русия да се разпадне. Ако пък случайно видят картата на света, направо ги втриса от голямото петно в северното полушарие.

    16:31 06.06.2026

  • 51 Мдаааа

    8 17 Отговор
    Тази война започната от Путин,цели точно това.Фалит.Разпад на федерацията,гражданска война поне една година,вътрешни етнически конфликти от три до пет години,реки от кръв и милиони трупове,застлали Русия,от Питербург до Грозни и от Мурманск,до Владивосток.

    16:31 06.06.2026

  • 52 така така

    15 6 Отговор
    Дойче Зеле гледа какво става в Украйна, а пише за Русия.

    16:32 06.06.2026

  • 53 стоян георгиев

    9 7 Отговор
    оште 2014 година сам казалче Рассия ще се разпадне до няколко месеца.

    Коментиран от #64

    16:33 06.06.2026

  • 54 Ироничен

    14 9 Отговор
    Преди 10 години паднаха цените на петрола и такива като Женята обясняваха, как Русия ще се разпадне. Сега пак така говорят. Все някога ще се разпадне, но от нейното разпадане поколения журналисти хляб ще ядат.

    16:34 06.06.2026

  • 55 Офицер от БА

    22 8 Отговор

    До коментар #29 от "ех мъко моя спри":

    Я ми кажи, ако има по 40 000 yбити руснаци на месец, как руската армия, която мобилизира по 35 000 мъже средномесечно, още не е свършила, а напротив - има числено надмощие на фронта?
    На всеки загинал има трима сериозно ранени, които вече не могат да се бият - и това е статистически факт, важащ за всяка война. Отделно има и ранени по-леко, но нуждаещи се от лечение в болница и рехабилитация. Има болни, пленени. Когато армията е от доброволци на договор, има такива, които напускат, след като договорът им изтече. Общо взето 40 000 загинали на бойното поле, би означавало поне 150 000 невъзвратими и временни загуби на жива сила... както казахме, при 35 000 нови постъпления. Пак питам, как руската армия не е свършила? Кажи, "умник"?

    Коментиран от #117

    16:35 06.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Артилерист

    20 5 Отговор
    Много интересна констанстатация е, че бивши висши идеолози като ЕвгенИЙ Дайнов, които са писали по поръчение на ЦК на БКП хвалебствени оди за укрепналото развитие социализма, начело със Съветския съюз/Русия, сега с още по-голям ентусиазъм пишат за упадъка и разпада на Русия. Ама нали е всеобщо известно, че поръчковите със завидна страст изпълняват всякакви желания...

    16:38 06.06.2026

  • 58 Не искаме акъл от...

    12 6 Отговор
    ...селяни от село ,,Миндя"...!

    16:38 06.06.2026

  • 59 И теб скоро няма да

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    те изпишат от психиатрията.

    16:39 06.06.2026

  • 60 Офицер от БА

    18 12 Отговор

    До коментар #18 от "РЕЗИЛ":

    Явно не знаеш от коя страна се държи пушката, нали? Червената армия стигна бързо до Берлин с цената на пълна мобилизация в СССР. Отделно от това - по пътят и нямаше такива мащабни защитни съоръжения, каквито има в украйна - строени 10 години. Това в западен Донбас е най-големият и тежко укрепен район, строен някога в света. А руснаците го прегризват само с 2 милиона доброволци. Дори това, че 50 държави дават оръжие на укpия, не може да спре руснаците.

    Коментиран от #124, #155

    16:39 06.06.2026

  • 61 Сатана Z

    11 6 Отговор
    Путин омря,а в Москва има гладни бунтове.Няма бензин и укро терористите са в предградията на Москва на един КР място от Кремъл.

    16:40 06.06.2026

  • 62 !!!?

    11 7 Отговор
    От Мистър Кеш и Копейкн знаем, че Русия не може да загуби войната в Украйна, но нито веднаж не чухме защо не може да я спечели !!!?

    16:40 06.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Можеш

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    ли да посочиш поне една твоя прогноза която се е сбъднала?

    16:42 06.06.2026

  • 65 Дзак

    5 3 Отговор
    Ами да, стария елит ще се смени с нов, по заслуги от войната!

    16:43 06.06.2026

  • 66 ташунко

    7 10 Отговор
    Тоя алкохолик много го е страх да не дойдат руснаците да му изпият ракията .

    16:44 06.06.2026

  • 67 Точен

    4 5 Отговор
    На Дайнов вЕрваме... Той обича руския народ и не може да му мисли злото... Е, вЕрвайте ми...

    16:46 06.06.2026

  • 68 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    10 5 Отговор
    ДАЙНОВ, ДАЙНОВ - сприсе бе човек. много от отдавна никой не ти вярва. Каквото си казал или някой ти го е написал или си прочел стари новини които интерпретираш. Спри се и отиди в пенсия. Тогава с пенсионерите ще обменяш мисли.

    16:46 06.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Цървул

    7 5 Отговор
    Отивай на фронта , да забиеш украинското знаме и знамето на ес , на върха на Кремъл .

    16:47 06.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Никой

    6 6 Отговор
    Това го слушаме от 1941 година.

    Впрочем - генерал Паулус е приел поражението си с уважение.

    Не е понятно това - което се приказва - то и няма смисъл.

    Русия ни спаси от Наполеон - нека си спомним неговите изтребителни войни - Франсиско Гоя има картина - тогава не е имало фотопарат - но и сега е красночиво - кланетата в Мадрид или еди-къде си.

    Хитлер също е получил сериозен ритник.

    16:48 06.06.2026

  • 73 Варненец

    6 5 Отговор

    До коментар #47 от "И пак, и пак:":

    То и при кимчо в северната кория има всичко, за пред туристите, ама само където ги заведат, другаде не се показва. Живял съм в соца, знам какво е показен магазин. Затова кимчо е единственият дебел севернкореец.

    16:52 06.06.2026

  • 74 ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА

    8 6 Отговор
    ПУТЛЕРАЙХА СЕ РАЗПАДА.

    16:52 06.06.2026

  • 75 Руснаков

    11 9 Отговор
    Да попитаме проруската смрад,кое от написаното не е верно.

    Коментиран от #87, #88, #114

    16:52 06.06.2026

  • 76 ДЖОХАР ДУДАЕВ

    3 4 Отговор
    Когато изгрее УКРАИНСКОТО СЛЪНЦЕ

    РУСИЯ ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.

    16:56 06.06.2026

  • 77 Ф гений Кощайнов

    9 2 Отговор
    Току някой обсебен напише нещо рядко глупаво и диваците го грабнат като коледен подарък. Бълнувания на неуравесен тип с вредни привички, нищо друго!

    16:57 06.06.2026

  • 78 Дас Хаген

    7 2 Отговор
    Измислиците на Генчо тъпото!

    16:57 06.06.2026

  • 79 този жив

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    още..и още има такива агенти..на сорос..нещо да кажат за ситуацията в Англия..след като убиха 18г. младеж , убиеца с чалма..че и нож имал право да носи..НО такива истории не интересуват господа евротретополови..Те осигуряват логистика на "айти специалист и доктори".. Точно такива политулози ще бъдат в първите редици и ще посрещнат освободители на Дунава, вече купиха китка..те са бързоприспособляеми индивиди...

    16:57 06.06.2026

  • 80 Абе

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Вие ще последователи съдбата на Бандера,това и папата ви го каза ,а вие го нарекоха агент на Путин:)А нашият народ когато е трябвало е докарало дядо си Иван тук и Слава Богу. И най славните и значимите победи и на България и на Украйна са под руски знамена,другото са национални катастрофи:)

    Коментиран от #100

    16:58 06.06.2026

  • 81 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    9 4 Отговор
    Аз тоя (разпад)на Русия тука в тоя сайт го слушам и чета за него от години
    Ако се върнем назад тук то Русия се (разпадна)поне 10 пъти ,Путин се (разболя) и(умря) сигурно поне 20 пъти,че даже и на Кадиров ФАКТИ писа ,че му бяха(спрели)бъбреците и берял душа, ама нищо от това не стана ,но щом тоя път алкохолика -екстрасенс от село Миндя ДайноFF -Кашпировски го казва вече със сигурност знам,че тъй шЪ(стане)

    16:58 06.06.2026

  • 82 Анджо

    4 9 Отговор
    Отдавна не бях чел добри новини.💥👏💥👏

    16:59 06.06.2026

  • 83 Кето

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "реалистъ":

    Н м й к т п тк т

    17:00 06.06.2026

  • 84 президентът

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    на САЩ..моля да спрете финансиране на такива дойче зеле сорос нерес пропаганден..

    17:00 06.06.2026

  • 85 🤣🤣🤣🤣

    5 10 Отговор
    Женята Дайнов с тази статия отразяваща невероятните оси(р@ния)на късия палячо накара копейките да вият от ярост🤣

    Коментиран от #98, #122

    17:00 06.06.2026

  • 86 мдаааа... интересно

    7 3 Отговор
    Всички ли пeдaли в Бг се казват евгений...

    Коментиран от #126

    17:01 06.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #75 от "Руснаков":

    Дотук всичко върви по предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:)и нечистоплътният да не ни се прави на пророк ,защото баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия:))А и 20 процента от Украйна са всъщност колкото цяла България:),а какво. Идеята в Русия в ютуба има клипове ежедневно :)

    17:02 06.06.2026

  • 89 разпад

    5 4 Отговор
    на ЕС и Англия е налице..а скоро ще бъдат изпържени от някоя друга грешна укроракета или дрон..стават такива недразумения..но зеленото ще се извини...и разпада ще продължи..да живее евроджамахерия и шериат..

    17:02 06.06.2026

  • 90 МхтоМхто

    5 3 Отговор
    Аз мислех,че вече се е разпаднала? Въпреки това отново много точна прогноза на Дайновчето. Ще чакаме същата статия към 10.09. пак от същият паразит.

    17:02 06.06.2026

  • 91 Това още нищо не е!

    7 6 Отговор
    Жужето тепърва ще го закъса и не само то, а всички крепостни...

    17:02 06.06.2026

  • 92 Кофти

    7 2 Отговор
    Да ти е яло от хляба и да е препивало с водката ти, и накрая да се изплюе в ръцете, които са го хранили. А то, хранил си куче. И не какво да е, а помияр.

    17:03 06.06.2026

  • 93 Боже

    5 2 Отговор
    защо търпиш такива нехранимайковци..скоро нямаше този ..сега пък дойче фашистен пропаганден го откопа..и дори ще му плати за тази буламач..

    17:05 06.06.2026

  • 94 Ццц

    6 3 Отговор
    Дайнов, Алказалцерът го спряха, но Аспирин С върши подобна работа. Третия вариант е най-работещ, но не вярваме да спреш да пиеш. Ако говорим за разпад на държави и строй, може би трябва да пишем за Доналд, но тогава НПО-то няма да ти купи каса водка и щайга кисели краставички за муза, пияницо гадна!

    17:05 06.06.2026

  • 95 Тити на Кака

    2 4 Отговор
    ...Още през 2022 година, когато Русия не успя да превземе Украйна за една седмица беше ясно, че в крайна сметка руската икономика, власт, общество и (може би) държавност в крайна сметка ще се разпаднат...

    Очарованието на миндянския рок-диалект, крайните сметки валят из ведро 😂😂😂

    А ето го и най-голямото мисловно постижения на изтрезняващия мислител:

    ...В държави от типа на СССР, Унгария на Орбан или Русия на Путин разпадът е, в крайна сметка, неизбежен – разпад икономически, политически, управленски и доста често обществен. ...

    От това гениално прозрение разбираме две миндянски истини:

    1. Че Унгария / в крайна сметка, разбира се/ ще се разпадне. Като Русия, която в крайна сметка също ще се разпадне.
    2. Че / в крайна сметка/ икономическият, политическият и управленският разпад не са части от обществения. Не защото е така / те са елементи от обществения разпад/, а защото в Миндя е така, все пак това е центърът на Света ...

    Готино е в Миндя, готино - селцето вече окончателно е заприличало на НБУ - класаааа!

    17:07 06.06.2026

  • 96 пламен

    9 8 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    17:08 06.06.2026

  • 97 Вацев

    5 6 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    17:09 06.06.2026

  • 98 Гресирана ватенка

    3 5 Отговор

    До коментар #85 от "🤣🤣🤣🤣":

    Разгруххтя ги😁

    17:11 06.06.2026

  • 99 Един

    9 4 Отговор
    Русия ще изтече като водка в гърлото на Медведев.

    17:12 06.06.2026

  • 100 Бъл

    7 3 Отговор

    До коментар #80 от "Абе":

    Барелефът на генерал Иван Колев да бъде монтиран пред руското посолство!Да им напомня,че и ние сме ги били!

    17:12 06.06.2026

  • 101 хаха

    5 5 Отговор
    Путин се опитва да каже на публиката на своя пропаганден форум в Санкт Петербург, че ударите на Украйна по местната военноморска база са засегнали само въглища, причинявайки дим. Въпреки планините от видео и сателитни изображения, потвърждаващи обратното.

    Омбудсманът по правата на децата в Москва Олга Ярославская предложи да се намали минималната възраст за трудоспособност на 12 години и да се стартират летни трудови лагери за младежи, позовавайки се на недостига на работна ръка, причинен от войната в Украйна.

    Рафинерия „Антипински“ в Тюмен, Русия, гори. Тази рафинерия се намира на около 2000 км от украинската граница.

    17:12 06.06.2026

  • 102 Един дядо

    6 3 Отговор
    Навремето ми обясни че думата "тарантанци" означава, кога лисицата ходи подир коча и като гледа как се люлят ония му неща и да чака да паднат.

    Коментиран от #104

    17:13 06.06.2026

  • 103 Хаха,

    7 5 Отговор
    на Дайнов мозъка му се е разпаднал от шльокавицата ... Дойчезеле щом опряха до него ...

    17:15 06.06.2026

  • 104 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #102 от "Един дядо":

    Омбудсманът по правата на децата в Москва Олга Ярославская предложи да се намали минималната възраст за трудоспособност на 12 години и да се стартират летни трудови лагери за младежи, позовавайки се на недостига на работна ръка, причинен от войната в Украйна.

    Хайде на бригада с 12 годишните бе ватнишко-ориенталски ПДФ-ил!

    17:16 06.06.2026

  • 105 ЕВГЕНИТО

    7 3 Отговор
    Пак е пил от ментето, затова халюцинира.

    17:17 06.06.2026

  • 106 ?????

    7 3 Отговор
    Уф.
    Днес преизпълнихте плана по Дойче Велле.
    Па и за капак ни натресахте Женята Дайнов.

    17:19 06.06.2026

  • 107 Няма край руският позор

    4 4 Отговор
    Няма.

    17:19 06.06.2026

  • 108 Tётя Мyтpaфановна

    6 4 Отговор
    ДругарЕ русофили,
    Путин ви зове под знамената на мадараша ! Няма да мине без вашата помощ. Настъпи момента да покажете на дело признателността си към мадараша .
    С драскане по форумите сте безполезни иди0ти !
    Грабвайте мешките, синове и внуци с Ура, за матушка ....
    Чакам ви в посоль да оформим документите.

    17:19 06.06.2026

  • 109 Анонимен

    6 4 Отговор
    Боже! Прости на автора! Той не е виновен! Толкоз си му дал!

    17:21 06.06.2026

  • 110 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    7 3 Отговор
    Алкохоликът Евгений Дайнов пише за разпада на Русия и провала на Путин още от 2008г имаше седмична колонка във в. Сега. Едва ли някой от болните русофоби, коментиращи тук може да направи елементарна сметка колко години минаха от 2008г и така очаквания разпад все още не се е състоял.
    Дайнов прави тези "прогнози" защото иначе ще умре от глад и няма да има пари за пиячка.

    Може да се каже, че най-яростните русофоби и най-големите привърженици на "евроантлантизма" в България произхождат от тъмно-червената номенклатура на БКП, какъвто е бил бащата на Дайнов, бащата на Мирчев, майката на Христо Иванов (Бойкиев), списъка е безкраен.
    Те и бащите на русофобите, които пишат в този сайт са били шофьори или пазачи от УБО или какъвто и да е обслужващ персонал и подмазавачи към бившата БКП.

    Затова България е пред фалит, защото се дава трибуна на най-големите некадърници в тази държава.
    ---
    Ето една "прогноза" на Дайнов от 2022г , откъдето всъщност е преписал този пасквил:

    Nov 4, 2022 — Русия е пред разпад? Евгений Дайнов: След унизителни поражения в големи войни Русия има навика да се разпада.

    17:26 06.06.2026

  • 111 Шизофрен

    7 1 Отговор
    На едната статия Русия ще напада юропа, на другата ще се разпада. Айде да уточним кое последно, щото двете се взаимоизключват. Поне през ден ги пущайте да забравим малко

    17:26 06.06.2026

  • 112 Неоспорим факт!

    3 5 Отговор
    Всичко е точно така.
    Само хомосъветикус не искат да видят очевадното !

    Коментиран от #118, #120

    17:29 06.06.2026

  • 113 Абе

    7 1 Отговор
    С мненията на такива бездарни пияници границите на Украйна отидоха ,та се не видяха .Точно по предупрежденията на Бисмарк и разпадът на натото почна и затова наркоманът и евролиберастите преговори искат:)

    17:29 06.06.2026

  • 114 Ветеран от протеста

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Руснаков":

    Смрадта се носи от фризера в който си напъхал май .касси ,за да и всемаш пенсията ,а понякога топиш и чушката 🌶️за охлаждане на страстите .

    17:30 06.06.2026

  • 115 Зелето

    4 2 Отговор
    отново се из ра върху българския читател

    17:33 06.06.2026

  • 116 Пиуесъсзеуе

    4 2 Отговор
    Зелето пак зави на умряло. Това би било много забавно, ако не беше толкова жалко.

    17:34 06.06.2026

  • 117 Ако наистина си

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Офицер от БА":

    офицер не можа ли да разбереш, че тия 40 000 руски войници са "извадени от строя" бойци. В тази бройка са всички от категориите убити и различно ранени изброени от теб. Освен всичко за 40 000 души месечно се говори от началото на тази година защото украинците разполагат вече с почти неограничен брой и все по-качествени дронове. Преди извадените от строя бяха около 1000 дневно, сега са 1300-1400 на ден

    Коментиран от #121

    17:35 06.06.2026

  • 118 Айде бе

    4 3 Отговор

    До коментар #112 от "Неоспорим факт!":

    И кой е фактът:)))Вижте границите от Минските споразумения и сегашните или 20 процента от Украйна,колкото е цяла България ви се вижда малко:)))Ами Русия фалира ли или май натото се клати и в Европа либерастите са го докарали до 10 15 процента подкрепа:)И Как живеят в Русия всеки ден може да видите в ютуба клипове и с тези ли факти ще седнат да преговарят :)))бандерите:))

    17:35 06.06.2026

  • 119 Мемори кард

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Очевидно в Брюксел. Гинкото изпи ли си?

    17:36 06.06.2026

  • 120 София прайд

    4 1 Отговор

    До коментар #112 от "Неоспорим факт!":

    Хомото си ти

    17:37 06.06.2026

  • 121 Абе

    4 4 Отговор

    До коментар #117 от "Ако наистина си":

    Стига вярвайте в таласъми,$границите вижте и вижте като разменят загиналите 10 към 1 и пак си помислете до къде ще отидат границите на Украйна:)))

    Коментиран от #128

    17:38 06.06.2026

  • 122 Хахахайай

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "🤣🤣🤣🤣":

    Жена Дойнов, ти ли си ма? Да не се засегна нещо. Офф, време ти е да идеш на фронта да преброиш загубите на укрите...

    17:38 06.06.2026

  • 123 Алф

    3 2 Отговор
    Майтап бе Уили .

    17:39 06.06.2026

  • 124 ВСВ е между

    5 8 Отговор

    До коментар #60 от "Офицер от БА":

    Съюзниците (Великобритания, САЩ и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония) а не само между Германия и Русия както лъжат руснаците. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Финландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    Коментиран от #130

    17:39 06.06.2026

  • 125 Нострадамус

    8 4 Отговор
    В Европейския съюз разпадът вече започна.
    Икономически, политически, управленски и обществен.
    Кризата е налице и УРСУЛИТЕ няма средствата, нито интелект да се справят с нея.
    Ще бъде като лавина!

    17:40 06.06.2026

  • 126 Ахил

    1 3 Отговор

    До коментар #86 от "мдаааа... интересно":

    Да, да да! Евженийййййй, на Е. в г..а@!@

    17:41 06.06.2026

  • 127 Олег Тягнибог

    7 4 Отговор
    Първият бандера фашист е ранен смъртоносно от руски дрон
    Разстреля стотици деши на майдана
    КАКВОТО ПОСЕЕШ ТОНА ЩЕ ПОЖЪТЕШ

    17:41 06.06.2026

  • 128 Броят на разменени трупове

    2 6 Отговор

    До коментар #121 от "Абе":

    нищо не означава. Откъде украинците да намерят руски трупове, те отстъпват макар и бавно. Руснаците събират труповете и връщат всички украински за да затруднят икономически Украйна да плаща вдовишки пенсии. Към загиналите прибавят и труповете на починали или убити украински военнопленници. Всичко са разменени около 20 000 украински и около 3000 руски тела. Въпреки по-големия брой, Зеленски призна преди 3 месеца за 55 000 убити и още толкова безследно изчезнали или броят им превишава многократно върнатите трупове. Руснаците заравят в братски могили или изгарят в инсинератори телата на своите за да не плащат пенсии и обезщетения на вдовиците, водят ги безследно изчезнали. Като цяло правят руските тела дефицитни.

    Коментиран от #137

    17:45 06.06.2026

  • 129 Аз предлагам:

    4 10 Отговор
    Да оставим комунистите да си помяукат, защото не им е лесно. Толкова време ги залъгваха ,че Крепостна рус е велика и непобедима... читател

    17:48 06.06.2026

  • 130 Войната

    5 3 Отговор

    До коментар #124 от "ВСВ е между":

    На Източния фронт приключва, когато Червената армия побеждава Квантунгската армия с над милион войници, вече без помощта от съюзниците.

    Учи история, че ставаш за смях!

    17:59 06.06.2026

  • 131 Тома

    9 2 Отговор
    Много много мокър сън са сънували DW

    18:01 06.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Стискайте палци

    6 3 Отговор
    Да не се стига дотам. Защото Путин ви го заяви - тръгне ли Русия да потъва, няма да е сама и ще повече и САЩ, и Европа със себе си!

    18:03 06.06.2026

  • 134 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 2 Отговор
    Ся последно,успяха ли около гаражите да открият главата🎃 на Сирски или бездомни кучета продължават да я разнасят като топка за боулинг ?Добри хора ,предварително ви благодаря за отговора 👌 !

    18:05 06.06.2026

  • 135 Този индивид

    5 2 Отговор
    никога нищо не познава! Върл русофоб,постигнал нещо благодарение на БКП и тате! Отвратително съ щест во!

    18:09 06.06.2026

  • 136 Благой

    5 1 Отговор
    Сигорен съм че в твоята глава нещо се разпада фатално

    18:09 06.06.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    18:11 06.06.2026

  • 139 Истната

    3 1 Отговор
    Дойче Веле да не се радва много, защото самата Германия икономически рухва заради скъпите енергийни средства и конкуренциятя на Китай и Щатите.
    Евгени Дайнов да бе написал някой ред за заубитите деца в Стробелск и че Укрите са използували Старлинк на Илон Мъск. В Русия разциване няма да има , но има недоволство, че не се използвант възможностите за уннищожаване наълно на Укрите нацисти и спътниците на Илон Маск и заеграването на Путин в Тръм, което е в ущърб на Русия. В бъдеще Тръп ще се правие не ударен.
    Може би чак когато Американски войски влязат в Куба в Кремъл ще се усетят, че а изиграни.
    Що се отная за тунела Аляска – Азия е неоъщетвимо, поради постоянните движения на земната кора в този район – от Аляска до Мексико, толокова близо до Огнения пръстен. .

    18:11 06.06.2026

  • 140 А МОЧАТА?

    2 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #146

    18:12 06.06.2026

  • 141 Ей,ама много познавам...!

    4 1 Отговор
    Видях заглавието и веднага познах автора...!

    Коментиран от #151

    18:12 06.06.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    18:13 06.06.2026

  • 144 604

    4 2 Отговор
    нищо няма се разпадне преди голямата война, а кой ще се разпадне ще разберем ако има оцелели!

    18:14 06.06.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Дв при вас мозъка ви се е разсъхнал и ра

    4 2 Отговор
    Разпаднал. Дв ненормални сте

    18:16 06.06.2026

  • 148 Братя и сьостри?!

    2 2 Отговор
    Да направим една " Соболева акция" за нашите ненаглядни Крепостници вирнали петала в Украйна. Да им пратим биндзин, чорапи, както е споменал Батката, ватенки, картошки, че да не ходят голи, боси и гладни.То и при нас матрялът е кът, но за братушките, ако требе пак ще щурмуваме Одринский базар. Пък току виж, се изправили на крака богатирите, непобедими, и немедлено са дофтасали да ни "асвабаждават" от НАТО-вско робство и тиранство.

    18:17 06.06.2026

  • 149 Бай той Толстой

    6 3 Отговор
    Гената пак е жабнал две големи рикии и се е осветил😁

    18:17 06.06.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Ами така е!

    6 2 Отговор

    До коментар #141 от "Ей,ама много познавам...!":

    Швабите още не могат да преглътнат че ядоха голям пердах от руският войник,през ВСВ и постоянно избиват комплекси на тема....,,Русия"...!

    18:18 06.06.2026

  • 152 Продажници

    4 3 Отговор
    Нищо повече от евтина пропаганда за полирани мозъци... Факти, добри пари ли взимате, за да публикувате подобни смехории?

    18:20 06.06.2026

  • 153 Хи хи

    4 3 Отговор
    Пълни глупости, само като видиш автора.

    18:22 06.06.2026

  • 154 Шести

    5 2 Отговор
    Този Дайнов е изпил много лимонади и добре се е вдъхновил,а ако удари и пет, шест рскиики още повече глупости ще напише.

    18:24 06.06.2026

  • 155 леле

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Офицер от БА":

    росия победи сама германия а сега още 10 г победа наша в донбас

    18:25 06.06.2026

  • 156 До когато

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тити на Кака":

    Закрият такива долно пробни сайтове като дойч зеле и анти факти

    18:25 06.06.2026

  • 157 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 5 Отговор
    ДА РАZПАДА ВЕЧЕ ZAПОЧНА С .................. ИДВАНЕТО НА ВЛАСТ НА ПУТЛЕР В РУСИЯ .................... ПО СЪЩИЯ НАЧИН БЕШЕ И "МУМИЯТА" - БРЕЖНЕВ ZA SSSR .................. ФАКТ !

    Коментиран от #165

    18:27 06.06.2026

  • 158 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    4 2 Отговор
    Изтрещяха
    Значи всичко е Ок.

    18:27 06.06.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 не обичам смъртта

    2 2 Отговор
    Украйна на Зеленски не е по- добре в икономическо и политическо отношение от Русия на Путин. Но никоя от нашите медии не говори за това. Престанете да лансирате Украйна и да провеждате антируска пропаганда. Този "филм" го гледаме вече 4 години , сменете лентата.

    18:33 06.06.2026

  • 161 Делириум

    3 2 Отговор
    Неизтрезняващият Женя пак е изпаднал в алкохолен делириум. То си му стана навик.

    18:33 06.06.2026

  • 162 4496

    1 1 Отговор
    А как е Европа? Цъфти и връзва ли?

    Коментиран от #163

    18:33 06.06.2026

  • 163 В Европа сме си екстра.

    0 1 Отговор

    До коментар #162 от "4496":

    Не мрем в Донбаската кал

    18:34 06.06.2026

  • 164 Медийни прости т4тки

    2 0 Отговор
    Факти всеки ден публикуват по 5-6 буломача за Русия, имат някаква фиксация, сън не ги лови... Само смях и презрение предизвикват подобни жалки напъни у всеки мислещ човек

    18:35 06.06.2026

  • 165 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ти първо виж Едгар Кейси какво е казал за Русия и защо я нарича "Фар на надеждата за човечеството "и после ръси бездарни мисли на невеж неудачник:))

    18:36 06.06.2026