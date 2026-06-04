За седмица: Четири нови случая на морбили в Монтана

Четири са регистрираните случаи на морбили в Монтана за последната седмица на май. За три от тях се чака потвърждение от Националната референтна лаборатория в София.

Един е доказан. Това е бебе на 10-месечна възраст, което не е достигнало възрастта за поставянето на първа ваксина срещу морбили, съобщи Ива Иванова, директор дирекция "Надзор на заразните болести" в Регионалната здравна инспекция в Монтана:

"Същото дете е било в контакт с друго дете - кърмаче, с вече потвърден случай на морбили."

От началото на годината до момента са регистрирани 15 случая на морбили в област Монтана, като 10 са лабораторно потвърдени. Основно заболелите се в общините Лом и Брусарци.

"Морбили е силно заразно заболяване, което може да доведе до сериозни усложнения, особено при кърмачетата. Отново апелираме родителите - нека да проверят имунизационния статус на децата си, нека да посетят личните лекари и да имунизират своите деца", каза Ива Иванова.