Драма в Италия: Наполи постави краен срок на Алегри

Масимилиано Алегри все още не е успял да се споразумее за разтрогването на договора си с Милан, така че ръководството на Наполи му е поставило краен срок, твърди calciomercato.com, предаде БТА.

Миланският гранд уволни Алегри, след като той не успя да класира отбора за Шампионската лига, а също така освободи главния изпълнителен директор Джорджо Фурлани, спортния директор Игли Таре и техническия директор Джефри Монкада.

Треньорът обаче остава с валиден договор до юни 2027 година и трябва да го прекрати по взаимно съгласие, преди да може да поеме предлаганата му работа в Наполи.

Това се оказва по-трудно от очакваното, въпреки че информациите за съдебна битка бяха отхвърлени в началото на тази седмица.

Преговорите обаче се проточват, като calciomercato.com предполага, че проблемът са исканите от Алегри 2 милиона евро, за да прекрати предсрочно контракта си, плюс още 3 милиона за екипа му.