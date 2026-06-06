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Драма в Италия: Наполи постави краен срок на Алегри

Драма в Италия: Наполи постави краен срок на Алегри

6 Юни, 2026 22:11 402 0

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Преговорите за разтрогването на договора на Масимилиано Алегри с Милан се бавят

Драма в Италия: Наполи постави краен срок на Алегри - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масимилиано Алегри все още не е успял да се споразумее за разтрогването на договора си с Милан, така че ръководството на Наполи му е поставило краен срок, твърди calciomercato.com, предаде БТА.

Миланският гранд уволни Алегри, след като той не успя да класира отбора за Шампионската лига, а също така освободи главния изпълнителен директор Джорджо Фурлани, спортния директор Игли Таре и техническия директор Джефри Монкада.

Треньорът обаче остава с валиден договор до юни 2027 година и трябва да го прекрати по взаимно съгласие, преди да може да поеме предлаганата му работа в Наполи.

Това се оказва по-трудно от очакваното, въпреки че информациите за съдебна битка бяха отхвърлени в началото на тази седмица.

Преговорите обаче се проточват, като calciomercato.com предполага, че проблемът са исканите от Алегри 2 милиона евро, за да прекрати предсрочно контракта си, плюс още 3 милиона за екипа му.


Италия
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