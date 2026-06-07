Русия атакувала два украински цивилни спасителни кораби в Черно море

Русия атакува два граждански спасителни кораба в Черно море, грубо нарушавайки международното право, съобщи във Фейсбук зам. министър-председателят по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна Алексей Кулеба.
„Врагът атакува два кораба на Морската служба за търсене и спасяване, които изпълняваха хуманитарна мисия в украинския морски коридор. За съжаление има жертви. Евакуацията с кораби на украинския флот продължава“, написа той.
Министърът отбеляза, че малките крайбрежни спасителни кораби са под специална защита съгласно международното хуманитарно право.
Според пресслужбата на украинския флот и двата кораба, в съответствие с международното право, са били маркирани със съответните цветове и маркировка SAR, което е съкращение от „Търсене и спасяване“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А50
Коментиран от #44
23:19 06.06.2026
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7 Двата спасителя
23:22 06.06.2026
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17 Без име
23:40 06.06.2026
18 Хохо Бохо
23:40 06.06.2026
19 Ай ся...?!
23:40 06.06.2026
20 ДрайвингПлежър
23:40 06.06.2026
21 Сандо
23:41 06.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Последния Софиянец
Коментиран от #45
23:43 06.06.2026
24 Сандо
23:45 06.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе Гуньо
Така може, ама инака не може!
Що бе, Гууууу
23:46 06.06.2026
27 Z-ахарова
Коментиран от #31
23:46 06.06.2026
28 Мои им направиш
До коментар #22 от "Българин":фирк😝и.
23:48 06.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Що не си навреш
До коментар #27 от "Z-ахарова":Главата от там, откъдето е излязла!
23:52 06.06.2026
32 А50
23:52 06.06.2026
33 az СВО Победа 81
Коментиран от #47
23:56 06.06.2026
34 Гориил
23:56 06.06.2026
35 сериозно?
До коментар #22 от "Българин":Нима Румъния не обслужваше безпрекословно украинските интереси? Нима ние не ги обслужваме достатъчно, че най-нагло изсичат горите ни и строят незаконно, стрелят се посред бял ден и раняват възрастна българка, някаква безумно ходи и намушква българи без никакви причина, а т.нар. бежанци ни наричат цигани и пишат по стените ни, че България е най-гадната държава докато ядат хляба ни и ползват всичко безплатно? Не се прави така. Ако Украйна представлява реална опасност за нас, НАТО отказва да ни пази, а ЕС отказва да ни подкрепя, значи се обръщаме за помощ към Русия и се отърваваме от паразитите и опасността, която те представляват за нас. Не бива да храним куче, което ни лае и хапе до кръв, това дори не е мазохизъм, а откровена лудост. Наричайте нещата с истинските им имена, ако не искате да станете тяхна жертва.
Коментиран от #37
23:56 06.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Българин
До коментар #35 от "сериозно?":Ако ти се водят войни, ходи на фронта да избиваш укри. А ако не ти стиска, по-добре да не се перчиш много, а да се съобразяваш със ситуацията!
Защото всички ще бъдем наказани, заради неподчинението си!
На тебе може и да ти се седи гладен, ама народа иска да има поне мир и хляб!
Коментиран от #41
00:00 07.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 az СВО Победа 81
1. По-рано днес с помощта на БПЛА "Геран" с телеуправление, руснаците удариха два бързоходни катера тип "Зодиак с десант от ССО на Украйна на борда в открито море на юг от Одеса.
2. Вероятно тези са пратени да издирват и спасяват десантчиците, преквалифицирани във "водолази" от руснаците.
3. На свой ред и тия са поели към дъното....
Коментиран от #42
00:01 07.06.2026
40 Жълтопаветник
00:01 07.06.2026
41 Много лесно
До коментар #37 от "Българин":си подлагаш зад ...
....Ника за иВане бре Путур
00:03 07.06.2026
42 Жълтопаветник
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Войводо, ти ли си бе, пенсионер демeнтирал! Лягай, ни са злагай!
00:04 07.06.2026
43 предположение
00:07 07.06.2026
44 Това лято плажовете пак ги засадиха
До коментар #1 от "А50":с чадъри, ама май не е твърде сигурна защита против изгаряне.
00:15 07.06.2026
45 Стенли
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Аз пък едно ще ти кажа само мърт, ия украинец е добър украниец
00:17 07.06.2026
46 Една малка подробност
00:19 07.06.2026
47 Стенли
До коментар #33 от "az СВО Победа 81":А ти си пий хапчета приятелче , аман от откачалки😮💨🚽🇺🇦♿
00:19 07.06.2026
48 Бобина
00:21 07.06.2026
49 ВВП
00:21 07.06.2026
50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЕМИИТЕ НА ВЕРМАХТА
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ЛЕТИТ ГЕРАНЬ :)
00:25 07.06.2026