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Русия атакувала два украински цивилни спасителни кораби в Черно море
  Тема: Украйна

Русия атакувала два украински цивилни спасителни кораби в Черно море

7 Юни, 2026 00:06, обновена 6 Юни, 2026 23:16 1 155 50

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  • украйна-
  • русия

При инцидента има пострадали, съобщи зам. премиерът Олексий Кулеба

Русия атакувала два украински цивилни спасителни кораби в Черно море - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия атакува два граждански спасителни кораба в Черно море, грубо нарушавайки международното право, съобщи във Фейсбук зам. министър-председателят по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна Алексей Кулеба.

„Врагът атакува два кораба на Морската служба за търсене и спасяване, които изпълняваха хуманитарна мисия в украинския морски коридор. За съжаление има жертви. Евакуацията с кораби на украинския флот продължава“, написа той.

Министърът отбеляза, че малките крайбрежни спасителни кораби са под специална защита съгласно международното хуманитарно право.

Според пресслужбата на украинския флот и двата кораба, в съответствие с международното право, са били маркирани със съответните цветове и маркировка SAR, което е съкращение от „Търсене и спасяване“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    30 8 Отговор
    На 404 не й трябва море

    Коментиран от #44

    23:19 06.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Двата спасителя

    31 7 Отговор
    какво точно са спасявали? Украинците от Зеления потник, стоварвайки ги на Баба Алино ли? Няма спасители, всичко е точно!

    23:22 06.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Без име

    26 4 Отговор
    Граждански кораби? Катети с украински спецбаз. Хсйде, молим, не на нас тия! Руснаците видео качиха. Къде е тръгнал тоя спецназ? Май към платформите на "Черноморнефтегаз", а?

    23:40 06.06.2026

  • 18 Хохо Бохо

    22 5 Отговор
    Всъщност поставянето на подобни надписи на морски бойни дронове е забранено от поне 5 конвенции. 404 пак се изцепи, Къде са спасителите от тези малки катери пълни с електроника и взрив??????

    23:40 06.06.2026

  • 19 Ай ся...?!

    11 7 Отговор
    Лошата и нехуманна Русия,видите ли отново напада граждански обекти...😝!

    23:40 06.06.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    16 4 Отговор
    Потапяй!

    23:40 06.06.2026

  • 21 Сандо

    18 4 Отговор
    В последните няколко дни Укрия е пример за спазване на международното морско право.Тях поне ги разбирам защо бръщолевят такива идиотии,но тия които им вярват и повтарят простотиите им като папагали - те какъв с какъв акъл го правят?

    23:41 06.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Последния Софиянец

    5 18 Отговор
    Блатните терористи трябва да бъдат чувализирани.

    Коментиран от #45

    23:43 06.06.2026

  • 24 Сандо

    5 13 Отговор
    До като не висне бункерното с ботокса от башнята няма да има мир.

    23:45 06.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе Гуньо

    26 3 Отговор
    А какво е, когато САЩ обстрелват лодки и убиват хора само по предположение, че пренасят дрога?
    Така може, ама инака не може!
    Що бе, Гууууу

    23:46 06.06.2026

  • 27 Z-ахарова

    5 25 Отговор
    Братя, българи, помагайте,Русия гори,Путин ни изгори. Да спасим Русия, да премахнем Путин, моря,моля,моля ви

    Коментиран от #31

    23:46 06.06.2026

  • 28 Мои им направиш

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    фирк😝и.

    23:48 06.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Що не си навреш

    12 3 Отговор

    До коментар #27 от "Z-ахарова":

    Главата от там, откъдето е излязла!

    23:52 06.06.2026

  • 32 А50

    3 13 Отговор
    На трупин му изтече ввемето, Хага го зове.

    23:52 06.06.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    2 12 Отговор
    Горят блатата от всички стани, бункерния бакшиш пуца по цивилни кораби и трепе баби и деца!

    Коментиран от #47

    23:56 06.06.2026

  • 34 Гориил

    12 2 Отговор
    Това не са спасителни лодки. Говорим за модификации на американските бойни лодки клас „Айлънд“.

    23:56 06.06.2026

  • 35 сериозно?

    17 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Нима Румъния не обслужваше безпрекословно украинските интереси? Нима ние не ги обслужваме достатъчно, че най-нагло изсичат горите ни и строят незаконно, стрелят се посред бял ден и раняват възрастна българка, някаква безумно ходи и намушква българи без никакви причина, а т.нар. бежанци ни наричат цигани и пишат по стените ни, че България е най-гадната държава докато ядат хляба ни и ползват всичко безплатно? Не се прави така. Ако Украйна представлява реална опасност за нас, НАТО отказва да ни пази, а ЕС отказва да ни подкрепя, значи се обръщаме за помощ към Русия и се отърваваме от паразитите и опасността, която те представляват за нас. Не бива да храним куче, което ни лае и хапе до кръв, това дори не е мазохизъм, а откровена лудост. Наричайте нещата с истинските им имена, ако не искате да станете тяхна жертва.

    Коментиран от #37

    23:56 06.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Българин

    1 9 Отговор

    До коментар #35 от "сериозно?":

    Ако ти се водят войни, ходи на фронта да избиваш укри. А ако не ти стиска, по-добре да не се перчиш много, а да се съобразяваш със ситуацията!
    Защото всички ще бъдем наказани, заради неподчинението си!
    На тебе може и да ти се седи гладен, ама народа иска да има поне мир и хляб!

    Коментиран от #41

    00:00 07.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 az СВО Победа 81

    11 2 Отговор
    Накратко:

    1. По-рано днес с помощта на БПЛА "Геран" с телеуправление, руснаците удариха два бързоходни катера тип "Зодиак с десант от ССО на Украйна на борда в открито море на юг от Одеса.

    2. Вероятно тези са пратени да издирват и спасяват десантчиците, преквалифицирани във "водолази" от руснаците.

    3. На свой ред и тия са поели към дъното....

    Коментиран от #42

    00:01 07.06.2026

  • 40 Жълтопаветник

    0 10 Отговор
    Лавров все за права зяпа! Сега да се възмути и критикува магучата!

    00:01 07.06.2026

  • 41 Много лесно

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    си подлагаш зад ...
    ....Ника за иВане бре Путур

    00:03 07.06.2026

  • 42 Жълтопаветник

    2 9 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Войводо, ти ли си бе, пенсионер демeнтирал! Лягай, ни са злагай!

    00:04 07.06.2026

  • 43 предположение

    13 0 Отговор
    Вероятно "спасителите" в катерите са били с бронежилетки, а не със спасителни такива. Иначе можеха и да оцелеят във водата.

    00:07 07.06.2026

  • 44 Това лято плажовете пак ги засадиха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "А50":

    с чадъри, ама май не е твърде сигурна защита против изгаряне.

    00:15 07.06.2026

  • 45 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Аз пък едно ще ти кажа само мърт, ия украинец е добър украниец

    00:17 07.06.2026

  • 46 Една малка подробност

    8 0 Отговор
    Че на борда на "спасителните" корабчета е имало натовчета които са търсели руски цели!

    00:19 07.06.2026

  • 47 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "az СВО Победа 81":

    А ти си пий хапчета приятелче , аман от откачалки😮‍💨🚽🇺🇦♿

    00:19 07.06.2026

  • 48 Бобина

    5 0 Отговор
    Малко ви е укри. Путин трябваше да ви изрине...

    00:21 07.06.2026

  • 49 ВВП

    5 0 Отговор
    Само трепане за окраинската паплач.Да се махат от България.

    00:21 07.06.2026

  • 50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    НАПРАВО СИ ПОТОПИХА БРАТУШКИТЕ
    ГЕМИИТЕ НА ВЕРМАХТА
    ......
    ЛЕТИТ ГЕРАНЬ :)

    00:25 07.06.2026

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