Русия атакувала два украински цивилни спасителни кораби в Черно море

Русия атакува два граждански спасителни кораба в Черно море, грубо нарушавайки международното право, съобщи във Фейсбук зам. министър-председателят по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна Алексей Кулеба.

„Врагът атакува два кораба на Морската служба за търсене и спасяване, които изпълняваха хуманитарна мисия в украинския морски коридор. За съжаление има жертви. Евакуацията с кораби на украинския флот продължава“, написа той.

Министърът отбеляза, че малките крайбрежни спасителни кораби са под специална защита съгласно международното хуманитарно право.

Според пресслужбата на украинския флот и двата кораба, в съответствие с международното право, са били маркирани със съответните цветове и маркировка SAR, което е съкращение от „Търсене и спасяване“.