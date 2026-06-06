Шефът на "Роснефт": Светът е на прага на най-големия в историята балон на финансовия пазар

Затварянето на Ормузкия проток, важен канал за световния износ на петрол и природен газ, е опит да се промени регулирането на световния енергиен пазар в интерес на Съединените щати, заяви Игор Сечин, шеф на най-големия руски производител на петрол "Роснефт“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В изказване на Международния икономически форум в Санкт Петербург Сечин, дългогодишен съюзник на президента на Русия Владимир Путин, също заяви, че групата ОПЕК+ на водещите производители на петрол е загубила част от потенциала си с оттеглянето на Обединените арабски емирства от алианса.
Сечин също така обърна внимание на това, че през последните 11 години глобалните военни разходи непрекъснато нарастват, докато инвестициите в промишленото производство и енергетиката спадат, предаде ТАСС.
"Разходите за отбрана на САЩ, които днес съставляват една трета от световните разходи, са се увеличили с 50% през последните десет години и миналата година достигнаха почти 1 трилион долара. До 2027 г. разходите трябва да се увеличат с още 50%“, отбеляза Сечин.
Разходите на европейските членове на НАТО нарастват с най-високи темпове от 1953 г. насам, само през миналата година те са се увеличили с почти една четвърт и са надхвърлили 0,5 трилиона долара. Като цяло, глобалните военни разходи непрекъснато нарастват през последните 11 години.
Според Сечин в Европа особено се откроява Германия, чиито военни разходи за последните три години са се удвоили.
Глобалната милитаризация се осъществява за сметка на съкращаване на инвестициите в промишленото производство, подчерта Сечин. Недофинансирането на добива и преработката на изкопаеми горива е част от тази тенденция, която беше подсилена от илюзиите за ускорен енергиен преход и игнорирането на въпросите за енергийната сигурност. По оценка на Международната енергийна агенция, през последните 10 години инвестициите в изкопаеми горива са намалели с повече от 20%. По-голямата част от това намаление се пада на петролния сектор, където капиталовите разходи са спаднали с 35%.
Шефът на "Роснефт" също така отбеляза в речта си, че експлозивният ръст на капитализацията на технологичните компании води до най-големия "балон" на финансовия пазар от времето на железопътния бум в САЩ през XIX век. Американските фондове BlackRock, Vanguard и State Street разчитат да се превърнат в бенефициенти на кризата.
Докладът на Сечин беше кръстен "Началото на края или краят на началото: какво остана на дъното на кутията на Пандора?"
"На американския фондов пазар през последните десет години делът на десетте най-големи технологични компании се утрои, надхвърляйки 40%. Като се има предвид очакваното излизане на борсата на такива гиганти като SpaceX, OpenAI и Anthropic, с обща оценка от няколко трилиона долара, този показател ще се доближи до 50%. Очевидно светът е на прага на най-големия в историята балон на финансовия пазар от времето на железопътния бум в САЩ през XIX век", каза Сечин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
Коментиран от #2, #26, #86, #99, #112
13:40 06.06.2026
2 00014
До коментар #1 от "Мунчо":Мунчо .... си е мунчо.
Коментиран от #6
13:43 06.06.2026
3 Гориил
Коментиран от #14, #44
13:43 06.06.2026
4 Васил
Коментиран от #51
13:45 06.06.2026
5 Тома
13:46 06.06.2026
6 Мунчо
До коментар #2 от "00014":Така е копейка....слагай тюрбана и отивай да помагаш да довършите "тридневната" специална операция! 🤣
Коментиран от #28
13:46 06.06.2026
7 Мишо Дудикоф 🥷
Останалите сектори са в мечи пазар, особено дрехи/обувки.
13:49 06.06.2026
8 Гориил
13:50 06.06.2026
9 Доклад
Коментиран от #92
13:52 06.06.2026
10 az СВО Победа 81
Най-богатите вече се готвят за катастрофата.
13:55 06.06.2026
11 Българин
Коментиран от #25, #65
13:58 06.06.2026
12 Бензин колонка без бензин
14:00 06.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АУУУУУ
До коментар #3 от "Гориил":АБЕ ЗАЩО ТОГАВА СЕЧИН РЕВЕ ЧЕ РОСНЕФТ Е ПРЕД ФАЛИТ И ИСКА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА ....... НАЛИ ВСИЧКО ТАМ Е ПО МЕД И МАСЛО 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #21
14:04 06.06.2026
15 Примати
14:05 06.06.2026
16 Комунист икономист няма
14:06 06.06.2026
17 Лавров коня
Егааа, Коня е гениален. Хахахаха
Коментиран от #39
14:07 06.06.2026
18 Един
14:10 06.06.2026
19 Тройкаджийка по математика
14:10 06.06.2026
20 Гори
14:11 06.06.2026
21 Гориил
До коментар #14 от "АУУУУУ":Нека ви напомня, че френската Total и италианската Eni наистина са на ръба на фалита и не знаем кой ще бъде нокаутиран първи и ще се озове на боксовия ринг.
Коментиран от #27, #56, #59
14:15 06.06.2026
22 голям балон
14:16 06.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Въийййй
Цъ,цъ,цъ...
😂😂😂
14:19 06.06.2026
25 Коста
До коментар #11 от "Българин":Промени се от откачалките управляващи ЕС.
14:20 06.06.2026
26 Тити на Кака
До коментар #1 от "Мунчо":Проявил си някакъв неочакван пристъп на мозъчна дейност, поздравления!
Само дето не си даваш сметка за фокуса в изказването на Сечин. А фокусът е Европа. Сечин / по азиатски. твърди, че Големият печеливш от ситуацията със затварянето на Ормузкия проток са САЩ. Китай, другата суперсила, е осигурена с петрол - и чрез продължаващите доставки от Иран, и чрез засиления внос от Русия.
Губещият в тази ситуация е Европа, умниченце, поумняващо мъчителничко. И войната в Украйна, която американците умело измайсториха и подхлъзнаха европейците да се пуснат по пързалката, и сега ударите по Иран удрят най-силно ЕС. Нас, гражданите на Евросъюза, превзет от политици-гинеколози, педофили, наркомани и обикновени идиоти. Отгледаната в САЩ либерална паплач. ЕС е във фаза на отрицателен ръст, деиндустриализира се, губи глобалнополитическите си позиции, минава в Трета глуха...Тройката големи / САЩ, ЕС, Китай/ се трансформира в двойка / Русия няма никакви шансове да замени ЕС в тройната комбинация, тя засега, каквито и да са мераците на Путин, ще си остане голяма регионална сила с армия, способна да я пази от тримата големи/. А цял свят вече разбра, че ЕС и за Русия не става, защото се оказва в позицията на луксозен старчески дом, загубил цялата си тежест, набърбукан с тарамбуки от цял свят, които сменят памперсите на евростарците, и управляван от третополови САЩества право към блатото.
Осъзнай това и утре ще се събудиш 100 пъти по-умен.
Което за кръгъл идиот никак ня
Коментиран от #30, #32, #34, #91
14:20 06.06.2026
27 ,,,,,,
До коментар #21 от "Гориил":Е що кво толко, няма нищо вечно😂😂
14:22 06.06.2026
28 Фейк
До коментар #6 от "Мунчо":Марк Мили - бывш Председател на Обединен комитет на началниците на штабовете на брифинг в 2022 г. е предположил - Киев за 3 дни.А клюкарите като теб надуват балон до ден днешен.
14:22 06.06.2026
29 Светът ли?
14:24 06.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Фори
Коментиран от #40
14:28 06.06.2026
32 Анджо
До коментар #26 от "Тити на Кака":Ти какво предлага, да се кланя ме на руските терористи. Е няма как да стане на този етап. руснаците показаха ,че за тях договорите не важат.
Коментиран от #48
14:29 06.06.2026
33 ....
14:30 06.06.2026
34 Аре
До коментар #26 от "Тити на Кака":Чемода, вокзал и в Раша!
Коментиран от #36, #68
14:31 06.06.2026
35 Тити на Кака
До коментар #30 от "ЕС не е виновен на глупака,":Твърдиш, че глупостта е въпрос на лично решение, а не на интелектуалния потенциал у една личност?
Забавна форма на многоумие демонстрираш!
Кога реши да станеш толкова умен, ако не е тайна?
😂😂😂
14:32 06.06.2026
36 Тити на Кака
До коментар #34 от "Аре":Звучиш героичничко, като пещерняк от ППетроханското имение!
Имаш ли кемпер, педо?
14:34 06.06.2026
37 Някой може ли да ми обясни
Някой може ли да ми каже дали това са почерпени/дрогирани хора, някакви майтапчии просто пишат за да мине времето или това са платени от някого тролове?
Коментиран от #42, #43, #46
14:35 06.06.2026
38 Вижте
Коментиран от #60
14:36 06.06.2026
39 Анджо
До коментар #17 от "Лавров коня":Да, ние ще ви превземе и после ще кажем ,че не сте се предали. Това е най новата наука в дипломацията.😂😂😂🙆
Коментиран от #41
14:37 06.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тодоров
До коментар #39 от "Анджо":Ееех Анджо ,Анджо ,нито писанията ти писания ,нито името ти име ,Анджо ,ами Анджо да ми посвириш на коженото банджо ,Анджо ?
Коментиран от #45, #55
14:40 06.06.2026
42 Не ми се обеснявай!
До коментар #37 от "Някой може ли да ми обясни":Захапи чеппа!
14:41 06.06.2026
43 Анджо
До коментар #37 от "Някой може ли да ми обясни":Аз от русофилите по безмозъчни същества не съм видял и няма нужда да се мъчите да го доказвате, аз вече го доказах. Направих сравнение с 🪼и достигнах до това неопровержимо доказателство.
14:42 06.06.2026
44 Само
До коментар #3 от "Гориил":не разбрах , защо на снимките трява да изглежда като "Газель" в главата .
14:42 06.06.2026
45 Я си Е.М.
До коментар #41 от "Тодоров":Кво шъ речеш??
Коментиран от #50, #57
14:42 06.06.2026
46 Истинския Професор Герджиков
До коментар #37 от "Някой може ли да ми обясни":Това са троловете От Пад Дъци събрани покрай кофите ,наети от емисарите на. Ммонн Галя ,да обръщат хода на СВО в Осрайна ☝️!
Коментиран от #49
14:43 06.06.2026
47 Ко ти пука бе?
14:43 06.06.2026
48 Тити на Кака
До коментар #32 от "Анджо":Би ли ми посочил по какъв начин "договорите" важат за големите сили на този свят?
Ще ни помниш ли в каква степен Израел спазва резолюция 181 на ОС ООН? В каква степен спазва ДНЯО? Ще ни припомниш ли на какво правно основание САЩ и Израел кормят Иран? На какво правно основание Израел нарушава Женевските конвенции в ивицата Газа? / примерите могат да се продължат до безкрай/
Та?
Коментиран от #64
14:44 06.06.2026
49 Чиниш ми се
До коментар #46 от "Истинския Професор Герджиков":Минедчия.
Коментиран от #53, #54
14:44 06.06.2026
50 Тодоров
До коментар #45 от "Я си Е.М.":Не се прави на скромен,доста пъти си ми посвирвал на коженото банджо ,Анджо и съм доволен и съм се отчитал както трябва .
14:45 06.06.2026
51 сноу
До коментар #4 от "Васил":Брашчед пак си затънал до ушите в помията ..и трудно дишаш нали, и кашлица те мъчи нали..скоро и свят ще ти се вие ...щом започнат да ти треперят ръцете и да викаш помощ ,няма смисъл..
14:45 06.06.2026
52 Печатниците за пари
14:45 06.06.2026
53 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #49 от "Чиниш ми се":Лап Пай У Йотт бре ,козяшки хъесоссс !
14:46 06.06.2026
54 Чиниш ми се
До коментар #49 от "Чиниш ми се":Дол.лен пиййди раzzzин .
14:47 06.06.2026
55 Анджо
До коментар #41 от "Тодоров":Благодаря,за оценката. Но и аз трябва да ти кажа нещо, защо пишеш само едни и същи цитати , или и ти стана като комунистите , говориш едно и също и даже и ти не си разбираш какво говориш.
Таман похвалих русофилите , дано не си и ти от тях.🖕👈🤷
Коментиран от #58
14:48 06.06.2026
56 АУУУУУ
До коментар #21 от "Гориил":НЕ СТАНА ЯСНО .....ТИ ЗА ТОТАЛ ЛИ ЛЕЕШ КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ ..... ИЛИ ЗА ТОВА ЧЕ ДНЕС ОТНОВО ИМА ПОРАЖЕНИЯ ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ ПО НЕФТЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА РУСИЯ........ 🚀💥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #79
14:48 06.06.2026
57 Тодоров
До коментар #45 от "Я си Е.М.":Ти сеее✓ ррра в усс. ТаТа ,кво ша речеш ,лепилар ?
14:49 06.06.2026
58 Тодоров
До коментар #55 от "Анджо":Кви комунисти те гонят бре ,Анджо ,свирукай си на банджото и да не ти пука на дрр Тиа г333 .
14:51 06.06.2026
59 Кво ти пука?
До коментар #21 от "Гориил":Нали ти пуснаха интернета?
14:52 06.06.2026
60 И Преди и сега
До коментар #38 от "Вижте":Икономистите на които им се сбъдват прогнозите изглеждат по коренно различен начин от този орк
Коментиран от #62, #69
14:52 06.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Пламен
Коментиран от #67
14:54 06.06.2026
64 Анджо
До коментар #48 от "Тити на Кака":Съгласен съм , но при това положение ти ме убеждаваш ,че русняко е прав и той трябва да нарушава договорите и да чета тъпите анализи на тоя Муньо. Но мога да ти кажа ,че и от него може да научиш нещо или да ползваш някаква идва.
Коментиран от #111
14:54 06.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Анджо
До коментар #63 от "Пламен":Предложението се отхвърля .
14:56 06.06.2026
68 хаха🤣
До коментар #34 от "Аре":Ти па що не ходиш обратно намай кясси у ....катаа ?
14:56 06.06.2026
69 Анджо
До коментар #60 от "И Преди и сега":Това от 62 не съм го писал аз. Сигурно е 🪼🪼🪼🪼
Коментиран от #75
14:58 06.06.2026
70 Пламен
Рашки, сър. :)
Коментиран от #72
15:00 06.06.2026
71 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #73, #78
15:02 06.06.2026
72 Анджо
До коментар #70 от "Пламен":Пламка няма да се плашиш ,лигавиш го смело ,няма купони ,а 10 €врака ти се усмихват и те очакват .
Коментиран от #76, #80
15:04 06.06.2026
73 Пламен
До коментар #71 от "Кажи честно ... 🤣":Кажи честно ,кво излъчване има в тебе бе ,мннн гаууу умми риссан 😂😂😂 ?
15:06 06.06.2026
74 Гресирана ватенка
Коментиран от #77
15:08 06.06.2026
75 Чиниш ми се
До коментар #69 от "Анджо":Минедчия ,не се оправдавай .
15:08 06.06.2026
76 Пламен
До коментар #72 от "Анджо":Ти си пази ераците , че при вас бензина е с купони, Атидже.
Можеш да си купиш някой купон на черно с тея евраци .
Коментиран от #83
15:08 06.06.2026
77 Гресиран козяк
До коментар #74 от "Гресирана ватенка":Но въпреки всичко ,"майоре" ,продължаваш все още на сухо да сиго слагаш в га,zyндера ☝️😬 ,
15:10 06.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 УУУУИУУАА
До коментар #56 от "АУУУУУ":НЕ СТАНА ЯСНО .....ТИ ЗА лева ЛИ ЦЕНТ ПРОДАЖЕН ЛЕЕШ КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ ..... СТЕРВО ИЛИ ЗА ТОВА ЧЕ ДНЕС ОТНОВО ИМА ОБЯВЛЕНИЯ ЧЕ СА ТЕ ВКАРАЛИ В ЕВРОЗОНАТА И ЦЕНТА С ИЗМАМА И НЕВЕРНИ ДАННИ И НАКРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ ИМАМ 110 % По ГОЛЯМ ДЕФИЦИТ ДЕМЕК 7 4% ИЛИ КАЗАНО ПРОСТО НА ГАНЯ ЩЕ МУ ЛИПСВАТ 8 МИЛИЯРДА еуро ЛИПСА ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ ПО ДЪРЖАВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА България........
ХАВАЩАЙ РАКЕТА ЗА ДВЕТЕ БАКИ И Е ДРЪЖ ЗА ГЛАВИЧКАТА 🚀
💥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #98
15:12 06.06.2026
80 Анджо
До коментар #72 от "Анджо":Пламка, ще спонсорирам круза от Средоземно море до Женевското езеро и река Вълтава в Прага .
Коментиран от #84
15:12 06.06.2026
81 Тити
До коментар #78 от "Пламен":Вярно Пламка ,гадни кплттта са ,ти им дууу хашш ,а те не си плащат .
15:14 06.06.2026
82 Дзак
15:14 06.06.2026
83 Анджо
До коментар #76 от "Пламен":Пламка, ще спонсорирам круза от Средоземно море до Женевското езеро и река Вълтава в Прага и специален поздрав за теб с Големият Кораб Минава .
15:15 06.06.2026
84 Пламен
До коментар #80 от "Анджо":Какво е това ,,круза" бе ?! :)
Абе , рожбе, канадките не даваха ж@па за касинки . Дори и гладните филипинки не се излагаха толкова , колкото вашите . :)
Коментиран от #87
15:17 06.06.2026
85 Дон Корлеоне
Коментиран от #88, #89
15:19 06.06.2026
86 СМЕХОРИИ
До коментар #1 от "Мунчо":МУНЧООО, МУНЧО....чети, четиии и гледай и други телевизии
15:20 06.06.2026
87 Анджо
До коментар #84 от "Пламен":Пламка нали си бил на круз от Варна през Средиземно море и чак до Женевското езеро ,сам се похвали ,муцка .
Коментиран от #94
15:20 06.06.2026
88 Пиночет
До коментар #85 от "Дон Корлеоне":Дон Ку.Лаппоне ,пускаш ли отново в на милото си ,след операцията на анна алла ?
Коментиран от #96
15:22 06.06.2026
89 Пламен
До коментар #85 от "Дон Корлеоне":Къв дон си бре ,хасковски каунь?
15:22 06.06.2026
90 Кривоверен алкаш
Коментиран от #104, #107
15:25 06.06.2026
91 Саша Грей
До коментар #26 от "Тити на Кака":Хайде, понеже не всички можем да сме умни като тебе (а всъщност сме доста по-умни) да се допитаме до ИИ. Понеже никой не обича да чете ще го съкратя:
"Европа внася 80 – 85% от своя петрол (15% собствено производство). Водещи доставчици са САЩ, Норвегия и Казахстан след отказа от руски петрол. 10% от доставките минават през Ормузкия проток."
Разбираш ли, г-н Умник, 10% минават през протока. Една малка част от петрола минава и през петролопровода "Дружба" от Русия за Унгария и Словакия. Ормузкият проток за Европа е важен единствено за торовете, но това е друга тема.
Коментиран от #115
15:25 06.06.2026
92 Без име
До коментар #9 от "Доклад":Смешник.
15:25 06.06.2026
93 Как
15:27 06.06.2026
94 Пламен
До коментар #87 от "Анджо":Кога и къде съм казвал такова нещо ?!
В Швейария бях по служба (пътувах със самолет), защото те правят най-добрите корабни турбини-,,Brown Boveri Co".
Техните турбини не са мусор , като руските.
Коментиран от #102
15:27 06.06.2026
95 Без име
15:27 06.06.2026
96 Пелтеков
До коментар #88 от "Пиночет":от времето ли така запецваш,или някой те е напънал,здраво.
Коментиран от #101
15:29 06.06.2026
97 Пламен
15:29 06.06.2026
98 АУУУУУ
До коментар #79 от "УУУУИУУАА":МНОГО СИ НЕРВЕН.....ЗАЩОТО СИ БЕЗСИЛЕН ....ОСВЕН КОМЕНТАРИ НИЩО ДРУГО НЕ МОЖЕШ ........ А ДРОНОВЕ ЛЕТЯТ И УНИЩОЖАВАТ РУСКАТА ИКОНОМИКА...... А ТИ НИЩО НЕ МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
15:29 06.06.2026
99 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #1 от "Мунчо":Подготви се за мобилизация. Само с военни разходи не става. Ще облекат европейците с красиви памучни дрехи и ще ги пратят да се сражават в снеговете на Русия.
Коментиран от #100
15:29 06.06.2026
100 Фори
До коментар #99 от "Хахаха!🎺🥳😀":Това да не ти е Първата световна. Сега само да излезеш и дрона те е буфнал в тиквата!
Коментиран от #106
15:32 06.06.2026
101 Ветеран от протеста
До коментар #96 от "Пелтеков":Ооо Дългия ,другия Дългия посещавал ли те е в дрррр тиа гаzyндер ,добрички кавале ?
15:32 06.06.2026
102 Анджо
До коментар #94 от "Пламен":Някой пише с мойто име.
Коментиран от #105
15:33 06.06.2026
103 Хахаха!🎺🥳😀
15:34 06.06.2026
104 Руснаков
До коментар #90 от "Кривоверен алкаш":Наблюдавай фризера ,гостенино ....че в жегите да не умиришеш маалата ,че и пандиз пиниз те чака след това .
15:34 06.06.2026
105 Пламен
До коментар #102 от "Анджо":Някой пише с твойто име ,така ли ?Кой ми ра в гащите ?
15:36 06.06.2026
106 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #100 от "Фори":Има филмче във Фейсбук как протича обучението на урките. По лице в прахта на селски път. Пълзене и лицеви опори, а бандеровците с автомати скачат по гърбовете им и ги вардят да не се разбягат. От почти милион армия има няколко стотин дронаджии. Останалите месо.
15:38 06.06.2026
107 Чиниш ми се
До коментар #90 от "Кривоверен алкаш":Добрички меден кавал .
15:39 06.06.2026
108 Дебил путинофил
Коментиран от #110
15:39 06.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Рублевка
До коментар #108 от "Дебил путинофил":През 2025 година в Европейския съюз са прекратили дейността си четири милиона фирми. Безработицата в някои страни членки достига 20%, замаскирани с програми за метене на улиците. Цените растат със страшна сила.
15:45 06.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Мунчо":Русия е в най-големият си финансов балон в историята си. Една рубла вече ве струва и една стотинка!
Коментиран от #114
15:51 06.06.2026
113 Тити на Кака
Не, не само руснаците нарушават действащи договори и норми на международното право.
Всички свръхсили го правят в ситуациите, които оценяват като заплаха за интересите си.
Умните хора се съобразяват с този факт, а останалите са свободни да викат плоски лозунги колкото им душа сака.
15:56 06.06.2026
114 Кривоверен алкаш
До коментар #112 от "ИСТИНАТА":Тихоо !Тихо пръддд .льооо ,от 6 месеца вече няма стотинки !
16:01 06.06.2026
115 Тити на Кака
До коментар #91 от "Саша Грей":Дал си толкова силно доказателство за транссексуална интелигентност във формат "Саша", че сега се заливам от смях във формат "Грей"!
Удоволствието да общуваш с ППетроханърни ППедофилофили 😂😂😂🤣
16:02 06.06.2026
116 Дидо
16:09 06.06.2026
117 БУКВАТА "Ч"
16:11 06.06.2026