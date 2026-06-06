Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Шефът на "Роснефт": Светът е на прага на най-големия в историята балон на финансовия пазар

Шефът на "Роснефт": Светът е на прага на най-големия в историята балон на финансовия пазар

6 Юни, 2026 13:36 8 820 117

  • роснефт-
  • игор сечин-
  • русия-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • икономика

Според шефа на "Роснефт" затварянето на Ормузкия проток е опит да се промени регулирането на енергийния пазар в интерес на САЩ

Шефът на "Роснефт": Светът е на прага на най-големия в историята балон на финансовия пазар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Затварянето на Ормузкия проток, важен канал за световния износ на петрол и природен газ, е опит да се промени регулирането на световния енергиен пазар в интерес на Съединените щати, заяви Игор Сечин, шеф на най-големия руски производител на петрол "Роснефт“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В изказване на Международния икономически форум в Санкт Петербург Сечин, дългогодишен съюзник на президента на Русия Владимир Путин, също заяви, че групата ОПЕК+ на водещите производители на петрол е загубила част от потенциала си с оттеглянето на Обединените арабски емирства от алианса.

Сечин също така обърна внимание на това, че през последните 11 години глобалните военни разходи непрекъснато нарастват, докато инвестициите в промишленото производство и енергетиката спадат, предаде ТАСС.

"Разходите за отбрана на САЩ, които днес съставляват една трета от световните разходи, са се увеличили с 50% през последните десет години и миналата година достигнаха почти 1 трилион долара. До 2027 г. разходите трябва да се увеличат с още 50%“, отбеляза Сечин.

Разходите на европейските членове на НАТО нарастват с най-високи темпове от 1953 г. насам, само през миналата година те са се увеличили с почти една четвърт и са надхвърлили 0,5 трилиона долара. Като цяло, глобалните военни разходи непрекъснато нарастват през последните 11 години.

Според Сечин в Европа особено се откроява Германия, чиито военни разходи за последните три години са се удвоили.

Глобалната милитаризация се осъществява за сметка на съкращаване на инвестициите в промишленото производство, подчерта Сечин. Недофинансирането на добива и преработката на изкопаеми горива е част от тази тенденция, която беше подсилена от илюзиите за ускорен енергиен преход и игнорирането на въпросите за енергийната сигурност. По оценка на Международната енергийна агенция, през последните 10 години инвестициите в изкопаеми горива са намалели с повече от 20%. По-голямата част от това намаление се пада на петролния сектор, където капиталовите разходи са спаднали с 35%.

Шефът на "Роснефт" също така отбеляза в речта си, че експлозивният ръст на капитализацията на технологичните компании води до най-големия "балон" на финансовия пазар от времето на железопътния бум в САЩ през XIX век. Американските фондове BlackRock, Vanguard и State Street разчитат да се превърнат в бенефициенти на кризата.

Докладът на Сечин беше кръстен "Началото на края или краят на началото: какво остана на дъното на кутията на Пандора?"

"На американския фондов пазар през последните десет години делът на десетте най-големи технологични компании се утрои, надхвърляйки 40%. Като се има предвид очакваното излизане на борсата на такива гиганти като SpaceX, OpenAI и Anthropic, с обща оценка от няколко трилиона долара, този показател ще се доближи до 50%. Очевидно светът е на прага на най-големия в историята балон на финансовия пазар от времето на железопътния бум в САЩ през XIX век", каза Сечин.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 69 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    35 51 Отговор
    Чакай, че нещо не разбрах.....не го ли затвориха иранците Ормуз под и с подкрепата (не официално, разбира се) от Русия, като последните очакваха само от тях да започнат да купуват петрол на фона на катастрофата с продажбите му на Европа а и Азия сега.... 🤣

    Коментиран от #2, #26, #86, #99, #112

    13:40 06.06.2026

  • 2 00014

    41 16 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Мунчо .... си е мунчо.

    Коментиран от #6

    13:43 06.06.2026

  • 3 Гориил

    53 28 Отговор
    Сечин е един от най-умните и опитни петролни стратези в света. Той не може да бъде заблуден или победен.Особено с арлекиноподобния начин на дебата. В този спор загубата ви е неизбежна.

    Коментиран от #14, #44

    13:43 06.06.2026

  • 4 Васил

    30 57 Отговор
    По скоро трябва да се тревожи за рашистката кочина и за Зеленски който ви вади зъбите всеки ден !

    Коментиран от #51

    13:45 06.06.2026

  • 5 Тома

    50 7 Отговор
    Времето е на сатанистите които искат да затрият половината хора в света и да приберат всички пари и ценности.Защото мислят че няма да умрат.

    13:46 06.06.2026

  • 6 Мунчо

    22 50 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Така е копейка....слагай тюрбана и отивай да помагаш да довършите "тридневната" специална операция! 🤣

    Коментиран от #28

    13:46 06.06.2026

  • 7 Мишо Дудикоф 🥷

    10 3 Отговор
    Важи само за семикондуктори, АИ и Тесла.

    Останалите сектори са в мечи пазар, особено дрехи/обувки.

    13:49 06.06.2026

  • 8 Гориил

    16 12 Отговор
    Сечин предупреждава, че света очаква адски студ.

    13:50 06.06.2026

  • 9 Доклад

    4 22 Отговор
    Доклад за резултатите на Силите за безпилотни системи (СБС) за една година:За една година от своето създаване, подразделението за дронове "СБС" е ликвидирало 100 000 военнослужещи на противника.За да си представите мащаба на това число, тези 100 000 души биха изпълнили изцяло площта на 15 Червени площада в Москва или обиколка и половина от дължината на московското околовръстно шосе. Ако телата им трябваше да бъдат транспортирани с хладилни вагони според санитарните изисквания (по 100 тела на вагон), щеше да е необходим влак от 1000 вагона с обща дължина 24 километра.

    Коментиран от #92

    13:52 06.06.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    28 5 Отговор
    Тази есен балонът ще се спука и ще повлече всичко надолу.
    Най-богатите вече се готвят за катастрофата.

    13:55 06.06.2026

  • 11 Българин

    36 3 Отговор
    А до преди 5 години, всичките европейци бяха убедени, че войните са минало, а войската излишна… Какво се промени, не знам. Не зам!

    Коментиран от #25, #65

    13:58 06.06.2026

  • 12 Бензин колонка без бензин

    14 14 Отговор
    Управителя на Крим заяви, че се преустановява продажбата на бензин.

    14:00 06.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АУУУУУ

    18 20 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    АБЕ ЗАЩО ТОГАВА СЕЧИН РЕВЕ ЧЕ РОСНЕФТ Е ПРЕД ФАЛИТ И ИСКА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА ....... НАЛИ ВСИЧКО ТАМ Е ПО МЕД И МАСЛО 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    14:04 06.06.2026

  • 15 Примати

    17 31 Отговор
    Само тази сутрин украинските сили са ударили , да се разбира унищожили или извадили от строя няколко обекта за съхранение или преработка на петрол. Петролна база полтавская , която е малка и съдържа само 15 тона петрол. Петролна база уст лабинск която е по - голяма.терминал за преработка в тюменска област , който е най - големия частен терминал в Русия с капацитет на година 9 милиона тона. Отново терминала за износ в Санкт Петербург и също склад , който пряко захранва фронта в Донецк. Победата наистина я близо. Русия ще бъде парализирана съвсем скоро. Всъщност тя вече може да се каже че е парализирана

    14:05 06.06.2026

  • 16 Комунист икономист няма

    14 11 Отговор
    Нещо не им вярвам от миналия век още на източните другари че са можачи на тема икономика 🍌🍌🍌

    14:06 06.06.2026

  • 17 Лавров коня

    19 9 Отговор
    "Ние не настояваме Зеленски да се предаде, ние настояваме да спре да се съпротивлява!"

    Егааа, Коня е гениален. Хахахаха

    Коментиран от #39

    14:07 06.06.2026

  • 18 Един

    17 3 Отговор
    Мисля че трябва да им пратим Спецов, докато е още свободен. Той ще ги оправи преносно и буквално.

    14:10 06.06.2026

  • 19 Тройкаджийка по математика

    2 3 Отговор
    Бе не може ли да се използва магнитното поле ++/-- за движеща енергия🤔🧐

    14:10 06.06.2026

  • 20 Гори

    9 15 Отговор
    А защо не каза че Путин стартира надпреварата във въоръжаването? Преди да нападне Украйна в Европа съкращаваха армиите и оръжията. Германия имаше само 11 000 войници срещу 150 000 на Русия!

    14:11 06.06.2026

  • 21 Гориил

    25 12 Отговор

    До коментар #14 от "АУУУУУ":

    Нека ви напомня, че френската Total и италианската Eni наистина са на ръба на фалита и не знаем кой ще бъде нокаутиран първи и ще се озове на боксовия ринг.

    Коментиран от #27, #56, #59

    14:15 06.06.2026

  • 22 голям балон

    6 1 Отговор
    С него могат да се справят само братя Мангалфие.

    14:16 06.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Въийййй

    9 6 Отговор
    Бега бе другарю ватн1к.
    Цъ,цъ,цъ...
    😂😂😂

    14:19 06.06.2026

  • 25 Коста

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Промени се от откачалките управляващи ЕС.

    14:20 06.06.2026

  • 26 Тити на Кака

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Проявил си някакъв неочакван пристъп на мозъчна дейност, поздравления!
    Само дето не си даваш сметка за фокуса в изказването на Сечин. А фокусът е Европа. Сечин / по азиатски. твърди, че Големият печеливш от ситуацията със затварянето на Ормузкия проток са САЩ. Китай, другата суперсила, е осигурена с петрол - и чрез продължаващите доставки от Иран, и чрез засиления внос от Русия.
    Губещият в тази ситуация е Европа, умниченце, поумняващо мъчителничко. И войната в Украйна, която американците умело измайсториха и подхлъзнаха европейците да се пуснат по пързалката, и сега ударите по Иран удрят най-силно ЕС. Нас, гражданите на Евросъюза, превзет от политици-гинеколози, педофили, наркомани и обикновени идиоти. Отгледаната в САЩ либерална паплач. ЕС е във фаза на отрицателен ръст, деиндустриализира се, губи глобалнополитическите си позиции, минава в Трета глуха...Тройката големи / САЩ, ЕС, Китай/ се трансформира в двойка / Русия няма никакви шансове да замени ЕС в тройната комбинация, тя засега, каквито и да са мераците на Путин, ще си остане голяма регионална сила с армия, способна да я пази от тримата големи/. А цял свят вече разбра, че ЕС и за Русия не става, защото се оказва в позицията на луксозен старчески дом, загубил цялата си тежест, набърбукан с тарамбуки от цял свят, които сменят памперсите на евростарците, и управляван от третополови САЩества право към блатото.
    Осъзнай това и утре ще се събудиш 100 пъти по-умен.
    Което за кръгъл идиот никак ня

    Коментиран от #30, #32, #34, #91

    14:20 06.06.2026

  • 27 ,,,,,,

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    Е що кво толко, няма нищо вечно😂😂

    14:22 06.06.2026

  • 28 Фейк

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мунчо":

    Марк Мили - бывш Председател на Обединен комитет на началниците на штабовете на брифинг в 2022 г. е предположил - Киев за 3 дни.А клюкарите като теб надуват балон до ден днешен.

    14:22 06.06.2026

  • 29 Светът ли?

    7 11 Отговор
    Светът не е на прага, а прекрачи прага на варварщината. Руската, бе мурзиляяяк. Крепостнико на Путлер, нов Хитлер.

    14:24 06.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Фори

    9 7 Отговор
    Сечин не е никакъв бизнесмен . Ме е открил или купил кладенец. Той е назначен за милионер. И на мен да ни дадат петролни кладенци и аз ще продавам нефт на готов пазар. Има голяма разлика между руските бизнесмени и останалия свят. Те са чиновници и богатството не е тяхно с на путин.

    Коментиран от #40

    14:28 06.06.2026

  • 32 Анджо

    8 8 Отговор

    До коментар #26 от "Тити на Кака":

    Ти какво предлага, да се кланя ме на руските терористи. Е няма как да стане на този етап. руснаците показаха ,че за тях договорите не важат.

    Коментиран от #48

    14:29 06.06.2026

  • 33 ....

    4 0 Отговор
    Идиот.

    14:30 06.06.2026

  • 34 Аре

    6 7 Отговор

    До коментар #26 от "Тити на Кака":

    Чемода, вокзал и в Раша!

    Коментиран от #36, #68

    14:31 06.06.2026

  • 35 Тити на Кака

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "ЕС не е виновен на глупака,":

    Твърдиш, че глупостта е въпрос на лично решение, а не на интелектуалния потенциал у една личност?
    Забавна форма на многоумие демонстрираш!
    Кога реши да станеш толкова умен, ако не е тайна?
    😂😂😂

    14:32 06.06.2026

  • 36 Тити на Кака

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Аре":

    Звучиш героичничко, като пещерняк от ППетроханското имение!
    Имаш ли кемпер, педо?

    14:34 06.06.2026

  • 37 Някой може ли да ми обясни

    14 6 Отговор
    Русофобните коментари в този сайт ми се струват примитивни, повърхностни и написани от личности с нисък интелект. Да не говорим, че в тези коментари се допускат елементарни правописни, логически и пунктуационни грешки.
    Някой може ли да ми каже дали това са почерпени/дрогирани хора, някакви майтапчии просто пишат за да мине времето или това са платени от някого тролове?

    Коментиран от #42, #43, #46

    14:35 06.06.2026

  • 38 Вижте

    10 8 Отговор
    само лицето на руския елит. Подпухнало алокохолизирано. За него днес умряха още 1200 руснаци

    Коментиран от #60

    14:36 06.06.2026

  • 39 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Лавров коня":

    Да, ние ще ви превземе и после ще кажем ,че не сте се предали. Това е най новата наука в дипломацията.😂😂😂🙆

    Коментиран от #41

    14:37 06.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тодоров

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Анджо":

    Ееех Анджо ,Анджо ,нито писанията ти писания ,нито името ти име ,Анджо ,ами Анджо да ми посвириш на коженото банджо ,Анджо ?

    Коментиран от #45, #55

    14:40 06.06.2026

  • 42 Не ми се обеснявай!

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Някой може ли да ми обясни":

    Захапи чеппа!

    14:41 06.06.2026

  • 43 Анджо

    6 7 Отговор

    До коментар #37 от "Някой може ли да ми обясни":

    Аз от русофилите по безмозъчни същества не съм видял и няма нужда да се мъчите да го доказвате, аз вече го доказах. Направих сравнение с 🪼и достигнах до това неопровержимо доказателство.

    14:42 06.06.2026

  • 44 Само

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    не разбрах , защо на снимките трява да изглежда като "Газель" в главата .

    14:42 06.06.2026

  • 45 Я си Е.М.

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тодоров":

    Кво шъ речеш??

    Коментиран от #50, #57

    14:42 06.06.2026

  • 46 Истинския Професор Герджиков

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "Някой може ли да ми обясни":

    Това са троловете От Пад Дъци събрани покрай кофите ,наети от емисарите на. Ммонн Галя ,да обръщат хода на СВО в Осрайна ☝️!

    Коментиран от #49

    14:43 06.06.2026

  • 47 Ко ти пука бе?

    3 1 Отговор
    Ти само гледай да не се качваш по високи етажи, другото се някак ще се нареди.

    14:43 06.06.2026

  • 48 Тити на Кака

    9 3 Отговор

    До коментар #32 от "Анджо":

    Би ли ми посочил по какъв начин "договорите" важат за големите сили на този свят?
    Ще ни помниш ли в каква степен Израел спазва резолюция 181 на ОС ООН? В каква степен спазва ДНЯО? Ще ни припомниш ли на какво правно основание САЩ и Израел кормят Иран? На какво правно основание Израел нарушава Женевските конвенции в ивицата Газа? / примерите могат да се продължат до безкрай/
    Та?

    Коментиран от #64

    14:44 06.06.2026

  • 49 Чиниш ми се

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Истинския Професор Герджиков":

    Минедчия.

    Коментиран от #53, #54

    14:44 06.06.2026

  • 50 Тодоров

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Я си Е.М.":

    Не се прави на скромен,доста пъти си ми посвирвал на коженото банджо ,Анджо и съм доволен и съм се отчитал както трябва .

    14:45 06.06.2026

  • 51 сноу

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Васил":

    Брашчед пак си затънал до ушите в помията ..и трудно дишаш нали, и кашлица те мъчи нали..скоро и свят ще ти се вие ...щом започнат да ти треперят ръцете и да викаш помощ ,няма смисъл..

    14:45 06.06.2026

  • 52 Печатниците за пари

    2 0 Отговор
    Производителите на злато

    14:45 06.06.2026

  • 53 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Чиниш ми се":

    Лап Пай У Йотт бре ,козяшки хъесоссс !

    14:46 06.06.2026

  • 54 Чиниш ми се

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Чиниш ми се":

    Дол.лен пиййди раzzzин .

    14:47 06.06.2026

  • 55 Анджо

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тодоров":

    Благодаря,за оценката. Но и аз трябва да ти кажа нещо, защо пишеш само едни и същи цитати , или и ти стана като комунистите , говориш едно и също и даже и ти не си разбираш какво говориш.
    Таман похвалих русофилите , дано не си и ти от тях.🖕👈🤷

    Коментиран от #58

    14:48 06.06.2026

  • 56 АУУУУУ

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    НЕ СТАНА ЯСНО .....ТИ ЗА ТОТАЛ ЛИ ЛЕЕШ КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ ..... ИЛИ ЗА ТОВА ЧЕ ДНЕС ОТНОВО ИМА ПОРАЖЕНИЯ ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ ПО НЕФТЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА РУСИЯ........ 🚀💥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #79

    14:48 06.06.2026

  • 57 Тодоров

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Я си Е.М.":

    Ти сеее✓ ррра в усс. ТаТа ,кво ша речеш ,лепилар ?

    14:49 06.06.2026

  • 58 Тодоров

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Анджо":

    Кви комунисти те гонят бре ,Анджо ,свирукай си на банджото и да не ти пука на дрр Тиа г333 .

    14:51 06.06.2026

  • 59 Кво ти пука?

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    Нали ти пуснаха интернета?

    14:52 06.06.2026

  • 60 И Преди и сега

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Вижте":

    Икономистите на които им се сбъдват прогнозите изглеждат по коренно различен начин от този орк

    Коментиран от #62, #69

    14:52 06.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Пламен

    3 1 Отговор
    Аз предлагам Сечин да построи няколко танкера-ледоразбивачи и да разкаже играта на всички.

    Коментиран от #67

    14:54 06.06.2026

  • 64 Анджо

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Тити на Кака":

    Съгласен съм , но при това положение ти ме убеждаваш ,че русняко е прав и той трябва да нарушава договорите и да чета тъпите анализи на тоя Муньо. Но мога да ти кажа ,че и от него може да научиш нещо или да ползваш някаква идва.

    Коментиран от #111

    14:54 06.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Пламен":

    Предложението се отхвърля .

    14:56 06.06.2026

  • 68 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Аре":

    Ти па що не ходиш обратно намай кясси у ....катаа ?

    14:56 06.06.2026

  • 69 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "И Преди и сега":

    Това от 62 не съм го писал аз. Сигурно е 🪼🪼🪼🪼

    Коментиран от #75

    14:58 06.06.2026

  • 70 Пламен

    7 2 Отговор
    Бензина им с купони, рафинериите горят , искат внос на гориво от Лудкашенко...ама иначе акъл ръсят.
    Рашки, сър. :)

    Коментиран от #72

    15:00 06.06.2026

  • 71 Кажи честно ... 🤣

    5 2 Отговор
    Какво човешко излъчване има този монгол . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #73, #78

    15:02 06.06.2026

  • 72 Анджо

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Пламен":

    Пламка няма да се плашиш ,лигавиш го смело ,няма купони ,а 10 €врака ти се усмихват и те очакват .

    Коментиран от #76, #80

    15:04 06.06.2026

  • 73 Пламен

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "Кажи честно ... 🤣":

    Кажи честно ,кво излъчване има в тебе бе ,мннн гаууу умми риссан 😂😂😂 ?

    15:06 06.06.2026

  • 74 Гресирана ватенка

    2 3 Отговор
    Литър бензин в Крим струва -0,00😁

    Коментиран от #77

    15:08 06.06.2026

  • 75 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Анджо":

    Минедчия ,не се оправдавай .

    15:08 06.06.2026

  • 76 Пламен

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Анджо":

    Ти си пази ераците , че при вас бензина е с купони, Атидже.
    Можеш да си купиш някой купон на черно с тея евраци .

    Коментиран от #83

    15:08 06.06.2026

  • 77 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Гресирана ватенка":

    Но въпреки всичко ,"майоре" ,продължаваш все още на сухо да сиго слагаш в га,zyндера ☝️😬 ,

    15:10 06.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 УУУУИУУАА

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "АУУУУУ":

    НЕ СТАНА ЯСНО .....ТИ ЗА лева ЛИ ЦЕНТ ПРОДАЖЕН ЛЕЕШ КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ ..... СТЕРВО ИЛИ ЗА ТОВА ЧЕ ДНЕС ОТНОВО ИМА ОБЯВЛЕНИЯ ЧЕ СА ТЕ ВКАРАЛИ В ЕВРОЗОНАТА И ЦЕНТА С ИЗМАМА И НЕВЕРНИ ДАННИ И НАКРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ ИМАМ 110 % По ГОЛЯМ ДЕФИЦИТ ДЕМЕК 7 4% ИЛИ КАЗАНО ПРОСТО НА ГАНЯ ЩЕ МУ ЛИПСВАТ 8 МИЛИЯРДА еуро ЛИПСА ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ ПО ДЪРЖАВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА България........
    ХАВАЩАЙ РАКЕТА ЗА ДВЕТЕ БАКИ И Е ДРЪЖ ЗА ГЛАВИЧКАТА 🚀
    💥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #98

    15:12 06.06.2026

  • 80 Анджо

    0 3 Отговор

    До коментар #72 от "Анджо":

    Пламка, ще спонсорирам круза от Средоземно море до Женевското езеро и река Вълтава в Прага .

    Коментиран от #84

    15:12 06.06.2026

  • 81 Тити

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "Пламен":

    Вярно Пламка ,гадни кплттта са ,ти им дууу хашш ,а те не си плащат .

    15:14 06.06.2026

  • 82 Дзак

    4 1 Отговор
    Без дигитални пари няма пазар за прилагане на дигитализация и ИИ. Скоро всички големи икономики ще ги внедрят. За защита от това, трябва кеша да се въведе като златен стандарт.

    15:14 06.06.2026

  • 83 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Пламен":

    Пламка, ще спонсорирам круза от Средоземно море до Женевското езеро и река Вълтава в Прага и специален поздрав за теб с Големият Кораб Минава .

    15:15 06.06.2026

  • 84 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Анджо":

    Какво е това ,,круза" бе ?! :)
    Абе , рожбе, канадките не даваха ж@па за касинки . Дори и гладните филипинки не се излагаха толкова , колкото вашите . :)

    Коментиран от #87

    15:17 06.06.2026

  • 85 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #88, #89

    15:19 06.06.2026

  • 86 СМЕХОРИИ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    МУНЧООО, МУНЧО....чети, четиии и гледай и други телевизии

    15:20 06.06.2026

  • 87 Анджо

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "Пламен":

    Пламка нали си бил на круз от Варна през Средиземно море и чак до Женевското езеро ,сам се похвали ,муцка .

    Коментиран от #94

    15:20 06.06.2026

  • 88 Пиночет

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от "Дон Корлеоне":

    Дон Ку.Лаппоне ,пускаш ли отново в на милото си ,след операцията на анна алла ?

    Коментиран от #96

    15:22 06.06.2026

  • 89 Пламен

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "Дон Корлеоне":

    Къв дон си бре ,хасковски каунь?

    15:22 06.06.2026

  • 90 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор
    Този търбух нищо не казва за Русия че не е спряла да се въоръжава и увеличените разходи за отбрана на ЕС са в резултат от ЗАВОЕВАТЕЛНАТА РУСКА ПОЛИТИКА

    Коментиран от #104, #107

    15:25 06.06.2026

  • 91 Саша Грей

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Тити на Кака":

    Хайде, понеже не всички можем да сме умни като тебе (а всъщност сме доста по-умни) да се допитаме до ИИ. Понеже никой не обича да чете ще го съкратя:
    "Европа внася 80 – 85% от своя петрол (15% собствено производство). Водещи доставчици са САЩ, Норвегия и Казахстан след отказа от руски петрол. 10% от доставките минават през Ормузкия проток."
    Разбираш ли, г-н Умник, 10% минават през протока. Една малка част от петрола минава и през петролопровода "Дружба" от Русия за Унгария и Словакия. Ормузкият проток за Европа е важен единствено за торовете, но това е друга тема.

    Коментиран от #115

    15:25 06.06.2026

  • 92 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Доклад":

    Смешник.

    15:25 06.06.2026

  • 93 Как

    3 0 Отговор
    На Сечин не му сече пипето. Той е само чиновник.

    15:27 06.06.2026

  • 94 Пламен

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "Анджо":

    Кога и къде съм казвал такова нещо ?!
    В Швейария бях по служба (пътувах със самолет), защото те правят най-добрите корабни турбини-,,Brown Boveri Co".
    Техните турбини не са мусор , като руските.

    Коментиран от #102

    15:27 06.06.2026

  • 95 Без име

    0 5 Отговор
    Видно от коментарите, никой не е имал капацитета да разбете за какво иде реч. :-)

    15:27 06.06.2026

  • 96 Пелтеков

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Пиночет":

    от времето ли така запецваш,или някой те е напънал,здраво.

    Коментиран от #101

    15:29 06.06.2026

  • 97 Пламен

    3 2 Отговор
    Пузкото химне пише под чужди имена . Не му обръщайте внимание.

    15:29 06.06.2026

  • 98 АУУУУУ

    4 3 Отговор

    До коментар #79 от "УУУУИУУАА":

    МНОГО СИ НЕРВЕН.....ЗАЩОТО СИ БЕЗСИЛЕН ....ОСВЕН КОМЕНТАРИ НИЩО ДРУГО НЕ МОЖЕШ ........ А ДРОНОВЕ ЛЕТЯТ И УНИЩОЖАВАТ РУСКАТА ИКОНОМИКА...... А ТИ НИЩО НЕ МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:29 06.06.2026

  • 99 Хахаха!🎺🥳😀

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Подготви се за мобилизация. Само с военни разходи не става. Ще облекат европейците с красиви памучни дрехи и ще ги пратят да се сражават в снеговете на Русия.

    Коментиран от #100

    15:29 06.06.2026

  • 100 Фори

    1 2 Отговор

    До коментар #99 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Това да не ти е Първата световна. Сега само да излезеш и дрона те е буфнал в тиквата!

    Коментиран от #106

    15:32 06.06.2026

  • 101 Ветеран от протеста

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Пелтеков":

    Ооо Дългия ,другия Дългия посещавал ли те е в дрррр тиа гаzyндер ,добрички кавале ?

    15:32 06.06.2026

  • 102 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Пламен":

    Някой пише с мойто име.

    Коментиран от #105

    15:33 06.06.2026

  • 103 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    През юни ще напредват със запретнати ръкави като вермахта към Москва. През декември ще тъпчат вестници в крачолите като изпаднали германци.

    15:34 06.06.2026

  • 104 Руснаков

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Кривоверен алкаш":

    Наблюдавай фризера ,гостенино ....че в жегите да не умиришеш маалата ,че и пандиз пиниз те чака след това .

    15:34 06.06.2026

  • 105 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Анджо":

    Някой пише с твойто име ,така ли ?Кой ми ра в гащите ?

    15:36 06.06.2026

  • 106 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "Фори":

    Има филмче във Фейсбук как протича обучението на урките. По лице в прахта на селски път. Пълзене и лицеви опори, а бандеровците с автомати скачат по гърбовете им и ги вардят да не се разбягат. От почти милион армия има няколко стотин дронаджии. Останалите месо.

    15:38 06.06.2026

  • 107 Чиниш ми се

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Кривоверен алкаш":

    Добрички меден кавал .

    15:39 06.06.2026

  • 108 Дебил путинофил

    4 2 Отговор
    Русия е клоака заплашваща останалия свят, затова всички се въоръжават, та човекоподобните да имат 1но на ум

    Коментиран от #110

    15:39 06.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "Дебил путинофил":

    През 2025 година в Европейския съюз са прекратили дейността си четири милиона фирми. Безработицата в някои страни членки достига 20%, замаскирани с програми за метене на улиците. Цените растат със страшна сила.

    15:45 06.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Русия е в най-големият си финансов балон в историята си. Една рубла вече ве струва и една стотинка!

    Коментиран от #114

    15:51 06.06.2026

  • 113 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Не те убеждавам в това, че "русняка е прав", а давам 100% доказателство, че ти си достатъчно "умен", за да твърдиш, че само руснаците нарушават договори, като гарнираш това с инфото, че коментираш твърденията на Сечин без да ги четеш. .
    Не, не само руснаците нарушават действащи договори и норми на международното право.
    Всички свръхсили го правят в ситуациите, които оценяват като заплаха за интересите си.
    Умните хора се съобразяват с този факт, а останалите са свободни да викат плоски лозунги колкото им душа сака.

    15:56 06.06.2026

  • 114 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "ИСТИНАТА":

    Тихоо !Тихо пръддд .льооо ,от 6 месеца вече няма стотинки !

    16:01 06.06.2026

  • 115 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Саша Грей":

    Дал си толкова силно доказателство за транссексуална интелигентност във формат "Саша", че сега се заливам от смях във формат "Грей"!
    Удоволствието да общуваш с ППетроханърни ППедофилофили 😂😂😂🤣

    16:02 06.06.2026

  • 116 Дидо

    0 1 Отговор
    Единствения начин да се оправят нещата е Зеленски да бъде ликвидиран заедно с неговия фашистки елит ! Иначе ядрения апокалипсис е неминуем !!

    16:09 06.06.2026

  • 117 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Учени от Московския Мозъчен Институт присадили женска мозъчна клетка от "Скандалната комунистическа порнозвезда Захарова" в мъжки мозък. Тя била свикнала на водовъртежа в женския мозък – там всички клетки тичат по коридорите на мозъка, бързат, въобще... суетня. А тук – празни коридори, няма никой, никакви клетчици, нищо! И си мисли: - Какво става?! Изведнъж префучава край нея някаква клетка, забелязва я, връща се и вика: - Ама какво правиш тука? Всички са долу!!! Идвай! Воюваме! Оплождаме! После Путин потвърдил, че по негова заповед, женски клетки от Захарова са биле инжектирани в мозъка на Шефът на "Роснефт" Игор Сечин, шеф на най-големия руски производител на петрол "Роснефт“, за да може с Петрол да опложда колите на цяла Европа и да замърсяват и да и унищожават Природата!

    16:11 06.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания