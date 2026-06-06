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Ген. Румен Миланов за "Баба Алино": Прецедент е да се отмени заповед за експулсиране

Ген. Румен Миланов за "Баба Алино": Прецедент е да се отмени заповед за експулсиране

6 Юни, 2026 23:49, обновена 6 Юни, 2026 22:54 1 389 39

  • румен миланов-
  • баба алино-
  • скандал-
  • проект

Отговорността се прехвърля чисто политически, по-важни са финансовите измерения и хората в сянка, заяви депутатът от "Прогресивна България" и бивш шеф на НСО

Ген. Румен Миланов за "Баба Алино": Прецедент е да се отмени заповед за експулсиране - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

За да се изгради този обект по този начин, в такъв мащаб във времето и пространството - това означава, че има въздействие на вътрешни мощни фактори и на външно влияние. Това заяви относно казуса "Баба Алино" депутатът от "Прогресивна България" и бивш шеф на НСО ген. Румен Миланов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му големият проблем е как се осъществявало финансирането на този обект. Това коментира в ефира на "Опорни хора" ген. Румен Миланов - депутат от "Прогресивна България" и бивш шеф на НСО.

"Въпросът е в проследяването на паричните потоци, което е изключително важно и от гледна точка на финансовата сигурност, което оказва влияние и на националната. Големият въпрос е кой стои зад тези финансови потоци и кой стои зад това огромно мълчание", добави той.

Според него в момента отговорността се прехвърля чисто политически, въпреки че по-важни са финансовите измерения и хората в сянка, диктували този процес.

Ген. Миланов коментира и информацията за издадената от ДАНС и по-късно отменена заповед за експулсиране на собственика на имота на Олег Невзоров.

"Прецедент е да се отмени заповед за експулсиране, защото, за да се предприеме първата заповед е имало някакви факти. Как тези факти са се изменили за 10 дни", запита ген. Миланов.

Той увери, че това е една от темите, които ще бъдат разгледани в парламентарната комисия, която е оглавявана от него.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    13 5 Отговор
    Тоя боклук и бивш шеф на ДАНС защо не е извикан за разпид в следствието?

    23:01 06.06.2026

  • 2 Цветанчо

    13 8 Отговор
    Какъв генерал е това дърто ченге?! В полицията няма такива звания. Четох някъде, че бил и професор. С правилните връзки и мътночервен произход всичко се постига в българия.

    Коментиран от #10, #39

    23:02 06.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ганя Путинофила

    8 14 Отговор
    Баба Алино е активно мероприятие на руското ГРУ за дискредитиране на Украйна, България и Европа!
    Активни помагачи са нашите руски еничари в руската губерния Варна!
    Невзоров е доказан руски агент от Одеса с украински паспорт!

    Коментиран от #24

    23:24 06.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смърфиета

    6 7 Отговор
    С този порозд изрут от УБО, Радев ме загуби завинаги, което не означава, че убичам другите повече от него.

    23:28 06.06.2026

  • 16 Запознат

    7 7 Отговор
    Миланов е шефа, от Радев и чеп за зеле не става!

    23:29 06.06.2026

  • 17 Не разрушавайте

    5 4 Отговор
    Конфинскувайте имотитите на тези дето са подвели хората да стршлоят.Конхискувайте всичко,даже и вашите имоти и ги продайте в полза на хората.

    Коментиран от #31

    23:32 06.06.2026

  • 18 Без име

    4 3 Отговор
    Много умен мъж, дано някой го чуе.

    23:35 06.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пецата

    3 3 Отговор
    Нема никъф прецедент щом си пиа ракиата със салата разбираш ли и ми е кеф 🤣

    23:42 06.06.2026

  • 22 Празен варел

    0 2 Отговор
    Създава ли някаква прозрачност?

    23:44 06.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Aлфа Bълкът

    2 4 Отговор
    Точно така си представям, че изглежда един комунист милиционер агент на ДС.

    Коментиран от #29

    23:56 06.06.2026

  • 26 Иван

    4 0 Отговор
    Държавата на неограничените възможности САЩ ряпа да ядат

    23:57 06.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 КОЛЕГА

    1 2 Отговор
    ГЕН.КОРУМПИРАН И КОМПРОМЕТИРАН. РАДЕВ С ТАКИВА КАДРИ КАКВИТО Е НАСЪБРАЛ БЪРЗО ЩЕ ВЪРНЕ КОЧИНАТА НА ВЛАСТ, АКО ВЪОЩЕ СИ Е ОТИВАЛА.

    00:13 07.06.2026

  • 29 пуми

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Aлфа Bълкът":

    Мое ли да си представиш един в грозната си мутра.

    00:14 07.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 то хубаво

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не разрушавайте":

    Ама в закона пише - да се разруши!

    Това което ти предлагаш е да НЕ се спази закона. А ако не спазим този закон, защо да спазваме другите?

    00:14 07.06.2026

  • 32 Въпрос

    0 1 Отговор
    Докога мурз илки копейки и всякаква руска измет ще дерибейства в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ???

    00:15 07.06.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    МНОГО Е ПРАВ ГЕНЕРАЛА - ТРЪГНЕТЕ ПО ПАРИТЕ И ЩЕ СТИГНЕТЕ ДО " ЦЪРКВАТА НА САТАНАТА"
    ......
    ВСИЧКО ДРУГО СА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИКАЗКИ

    00:18 07.06.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ГЕНЕРАЛ МИЛАНОВ ДА СЕ ГОТВИ
    .....
    ДРУГАТА СЕДМИЦА ИМ ПРАЩАМ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ
    " АВСТРИЙСКИТЕ ФИРМИ" И " ФОНДАЦИИТЕ ОТ АБУ ДАБИ"

    00:20 07.06.2026

  • 35 ако бяхте гласували с 10

    0 2 Отговор
    този щеше вече да е разчленен на някой площад!

    Коментиран от #37

    00:23 07.06.2026

  • 36 Факти трият коментари.

    0 0 Отговор
    Нещо замириса корупция.

    00:24 07.06.2026

  • 37 ние гласувахме с 21

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "ако бяхте гласували с 10":

    За отваряне на лагера в Белене и пълненнето му с евроатлантици.

    Коментиран от #38

    00:25 07.06.2026

  • 38 оправията е

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "ние гласувахме с 21":

    всички копейки и русофили да бъдат екстрадирани в руското блато заедно със всички "партии" и "бизнесмени" а който не иска гилотина!

    00:28 07.06.2026

  • 39 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цветанчо":

    очевидно и със син произход доста се постига

    00:31 07.06.2026

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