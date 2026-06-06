Ген. Румен Миланов за "Баба Алино": Прецедент е да се отмени заповед за експулсиране

За да се изгради този обект по този начин, в такъв мащаб във времето и пространството - това означава, че има въздействие на вътрешни мощни фактори и на външно влияние. Това заяви относно казуса "Баба Алино" депутатът от "Прогресивна България" и бивш шеф на НСО ген. Румен Миланов пред Bulgaria ON AIR.
По думите му големият проблем е как се осъществявало финансирането на този обект. Това коментира в ефира на "Опорни хора" ген. Румен Миланов - депутат от "Прогресивна България" и бивш шеф на НСО.
"Въпросът е в проследяването на паричните потоци, което е изключително важно и от гледна точка на финансовата сигурност, което оказва влияние и на националната. Големият въпрос е кой стои зад тези финансови потоци и кой стои зад това огромно мълчание", добави той.
Според него в момента отговорността се прехвърля чисто политически, въпреки че по-важни са финансовите измерения и хората в сянка, диктували този процес.
Ген. Миланов коментира и информацията за издадената от ДАНС и по-късно отменена заповед за експулсиране на собственика на имота на Олег Невзоров.
"Прецедент е да се отмени заповед за експулсиране, защото, за да се предприеме първата заповед е имало някакви факти. Как тези факти са се изменили за 10 дни", запита ген. Миланов.
Той увери, че това е една от темите, които ще бъдат разгледани в парламентарната комисия, която е оглавявана от него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
23:01 06.06.2026
2 Цветанчо
Коментиран от #10, #39
23:02 06.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Ганя Путинофила
Активни помагачи са нашите руски еничари в руската губерния Варна!
Невзоров е доказан руски агент от Одеса с украински паспорт!
Коментиран от #24
23:24 06.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Смърфиета
23:28 06.06.2026
16 Запознат
23:29 06.06.2026
17 Не разрушавайте
Коментиран от #31
23:32 06.06.2026
18 Без име
23:35 06.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пецата
23:42 06.06.2026
22 Празен варел
23:44 06.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Aлфа Bълкът
Коментиран от #29
23:56 06.06.2026
26 Иван
23:57 06.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 КОЛЕГА
00:13 07.06.2026
29 пуми
До коментар #25 от "Aлфа Bълкът":Мое ли да си представиш един в грозната си мутра.
00:14 07.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 то хубаво
До коментар #17 от "Не разрушавайте":Ама в закона пише - да се разруши!
Това което ти предлагаш е да НЕ се спази закона. А ако не спазим този закон, защо да спазваме другите?
00:14 07.06.2026
32 Въпрос
00:15 07.06.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ВСИЧКО ДРУГО СА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИКАЗКИ
00:18 07.06.2026
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДРУГАТА СЕДМИЦА ИМ ПРАЩАМ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ
" АВСТРИЙСКИТЕ ФИРМИ" И " ФОНДАЦИИТЕ ОТ АБУ ДАБИ"
00:20 07.06.2026
35 ако бяхте гласували с 10
Коментиран от #37
00:23 07.06.2026
36 Факти трият коментари.
00:24 07.06.2026
37 ние гласувахме с 21
До коментар #35 от "ако бяхте гласували с 10":За отваряне на лагера в Белене и пълненнето му с евроатлантици.
Коментиран от #38
00:25 07.06.2026
38 оправията е
До коментар #37 от "ние гласувахме с 21":всички копейки и русофили да бъдат екстрадирани в руското блато заедно със всички "партии" и "бизнесмени" а който не иска гилотина!
00:28 07.06.2026
39 мхм
До коментар #2 от "Цветанчо":очевидно и със син произход доста се постига
00:31 07.06.2026