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Румънският президент след взривяването на украински дрон в Констанца: Русия е виновна
  Тема: Украйна

Румънският президент след взривяването на украински дрон в Констанца: Русия е виновна

6 Юни, 2026 20:05 1 031 60

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  • русия-
  • украйна

Никушор Дан отрече твърдения, че украинските дронове са имали за цел да атакуват плавателен съд от руския "сенчест флот", чрез който Русия заобикаля санкциите

Румънският президент след взривяването на украински дрон в Констанца: Русия е виновна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан заяви след заседание с представители на институциите в сферата на отбраната и сигурността в град Констанца, че властите са спазили всички процедури за намеса, след като в черноморското пристанище вчера сутринта беше открит излязъл извън контрол украински морски дрон, който впоследствие се взриви, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Той обясни, че първите екипи от специалисти са пристигнали на мястото по-малко от час след получения сигнал, а решението за пълна евакуация е взето след получена информация, че той ще се самовзриви. Държавният глава подчерта, че Украйна е нападнатата страна във войната с Русия и се защитава, както може, и добави, че разследването ще покаже след 7-10 дни как групата дронове са стигнали до района на пристанището.

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"Имахме украински дрон - част от група от четири дрона, контролът върху които беше загубен. Бяха натоварени с експлозиви. Украйна е нападната страна. За всякакви събития, които възникнат, отвореността е на Русия, защото тя е страната агресор, а Украйна се отбранява", подчерта на пресконференция държавният глава, цитиран от сайт Хотнюз.

На въпрос защо след като първата информация за дрона е била от 06:10 часа сутринта, намесата на властите е започнала чак около 10 часа, той обясни, че веднага след обявяването на тревогата са започнали дейности съгласно протоколите. В 10:00 часа е получена информация, че в 10:26 часа дронът ще се самовзриви и само в рамките на няколко минути е бил евакуиран целият периметър, обясни президентът.

Никушор Дан отрече твърдения, че украинските дронове са имали за цел да атакуват плавателен съд от руския "сенчест флот", чрез който Русия заобикаля санкциите срещу износа на петрол.

"Имаше спекулации, че четирите дрона преследвали кораб от сенчестия флот на Русия, който идвал да разтоварва петрол в (компанията) Ромпетрол. Не е кораб от сенчестия флот, това е плавателен съд, който е преминавал многократно тези търговски маршрути между Новоросийск и Ромпетрол. Не е включен от ЕС или САЩ в списъка на санкциите", посочи държавният глава.

Той добави, че разследването за това какво точно се е случило и как дроновете са стигнали до пристанището се очаква да приключи в рамките на 7-10 дни и да даде отговор на въпросите.

На въпрос доколко е подготвена Румъния за подобен род събития, президентът изтъкна, че "това е нова технология, която беше развита в контекста на тази война". "Намираме се в ситуация, подобна на тази с въздушните дронове, и се адаптираме към тази технология. Румъния има в ход програма за оборудване. Във военноморския аспект още следващия месец ще пристигне оборудване в Румъния", добави той.

Държавният глава каза, че само преди няколко седмици румънските военноморски сили са участвали в учение на НАТО точно за този тип предизвикателства. Той също така напомни, че Румъния, България и Турция участват в съвместна група за разминиране в Черно море. Президентът посочи още, че по искане на Румъния на предстоящата среща на НАТО през юни ще има сесия, посветена на Черно море.

На въпрос дали е разговарял с украинския си колега Володимир Зеленски след вчерашния инцидент, той отговори: "Не, но ще го направя. Част от разговорите, които имахме днес (на заседанието в Констанца), беше за елементите на един протокол (с Украйна), който да работи в подобни ситуации", посочва Диджи 24.

Държавният глава заяви, че гражданите се интересуват също така доколко е безопасно да отидат на почивка на Черно море. В този контекст той отбеляза, че "от една страна ще имаме дискусия в НАТО и очакваме допълнително оборудване, а от друга страна Гранична полиция ще увеличи екипите, които изпълняват мисии по проучване и разпознаване на евентуални заплахи".

"На трето място има постоянен диалог с Украйна и вече е предвидена форма на протокол, която до покрива включително събития от този род (...) Имаме война, която за съжаление продължава вече четири години, и като вторичен ефект от тази война имаме и мини, и морски дронове, които са навлизали в териториалните води, стигали са до брега и не е имало жертви, защото с оборудването, което властите имат, са действали по съответния начин", подчерта президентът.

Украински морски дрон експлодира вчера в близост до нефтен терминал на пристанище Констанца, като при инцидента нямаше пострадали. Киев заяви, че дронът е излязъл от контрол заради руските средства за радиоелектронна борба и се е отклонил към румънския бряг. Румънският министър на отбраната Раду Мируца посочи, че румънските власти са успели да евакуират застрашените хора в пристанище Констанца преди взрива благодарение на предупреждение, което е получено от украинската страна.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този е

    79 4 Отговор
    Пълен идиот. Точно такъв им трябва на Урсула и компания.

    Коментиран от #5, #24

    20:06 06.06.2026

  • 2 Яшар

    46 4 Отговор
    Васко кръпката има една песен за дървото и храста ..та и тук знаем кой е дървото и храста

    20:08 06.06.2026

  • 3 Глупави становища

    52 5 Отговор
    Мамалиги скапани

    20:08 06.06.2026

  • 4 ами айде скачай мистър мамалига

    41 5 Отговор
    ще ми е интересно

    20:08 06.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Герги

    5 48 Отговор
    Това е повече от ясно,не бе ли нападнала крадливата Русия ....Украйна,,,нямаше да има дронове в Румъния...

    Коментиран от #33, #48

    20:09 06.06.2026

  • 7 седесарко

    46 4 Отговор
    бряаво на влаата Никушор, нали затова бе инсталиран, и язе си знаех, че Путин е виновен.....

    20:10 06.06.2026

  • 8 Тоя нелегитимен и избран с мушенгия

    43 4 Отговор
    Айде бе ,мамалигар долен

    20:10 06.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Така е

    5 47 Отговор
    Много ясно, че Русия е виновна. Тя започна войната и носи отговорно за всички последствия.

    20:12 06.06.2026

  • 11 Киро

    37 4 Отговор
    Мамалигарска работа .Кой се исраа в гащите им.

    20:12 06.06.2026

  • 12 7777

    30 5 Отговор
    Брюкселски натиск за лъжата зеля првокира.

    20:12 06.06.2026

  • 13 Аас

    30 5 Отговор
    Да се кръстят и ракета да не им дойде на гости за дроновете на укрите вече е ясно че ще ги посещават щом веднъж са им ги изпратили да чакаме още гости

    20:12 06.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахаха

    40 5 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Русия е виновна, че не е пропуснала дрона да удари нея. Хахаха.
    0лиг00. F рени. Мухаха.

    Коментиран от #31

    20:13 06.06.2026

  • 16 Механик

    32 3 Отговор
    Путин е виновен, че на тоя жена му му слага рога с шофера на правителствената лимузина и всички знаят тоя факт.

    20:14 06.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Психично

    19 4 Отговор
    болните трябва да се лекуват. Мястото им не е тук.

    20:16 06.06.2026

  • 20 До10

    35 4 Отговор
    Ако можеш да мислиш, Украйна започна войната, подстрекавана от НАТО и Байдън.

    Коментиран от #27, #40

    20:18 06.06.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    22 3 Отговор
    Руснаците прерязаха логистиката между Харков и Суми в района на Богодухов.

    20:19 06.06.2026

  • 22 Хи хи

    25 3 Отговор
    Еурогейчета, чухте ли кво каза Никушор Дан ??!! Русия управлява укродроновете, което значи, че скоро Русия може да ви прати друг укродрон !!

    20:19 06.06.2026

  • 23 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Констанца е атакувана от пет морски дрона.Едва ли е това случайно.

    20:19 06.06.2026

  • 24 Те урсулите затова си го избраха

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "Този е":

    Истинският президент е Джорджеску....Румънещите обаче са заспали дълбок сън и си правят с тях ,каквото искат.

    20:19 06.06.2026

  • 25 дали румънците

    27 2 Отговор
    приемат това обяснение? Русия е виновна, че укрите са нацита, на които изобщо не им дреме колко съюзници ще вкарат в гроба. Това да се бях напънал, не бих могъл да го измисля. Все пак да не забравяме, че този президент го докараха на румънците след като не зачетоха избора на президента, който бяха избрали с мнозинство. Сега на мястото на експлозията да забият украинското знаме и да поставят билборд с надпис Слава Украине.

    20:20 06.06.2026

  • 26 стоян георгиев

    4 11 Отговор
    Уудрий якоо мамалигата !Слава Украiнi !

    20:21 06.06.2026

  • 27 Опорки Опорки

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "До10":

    не ти ли омръзна да дъвчеш все едно и също...папугай...

    20:22 06.06.2026

  • 28 стоян георгиев

    5 13 Отговор
    Това че русия е виновна не е учудващо за никого!

    20:22 06.06.2026

  • 29 Анонимен

    20 2 Отговор
    Русия ли взриви дрона? Не, урките сами го взривиха и то умишлено!

    20:23 06.06.2026

  • 30 Тактичен

    10 5 Отговор
    Ето това е съобразителен президент,учете се.

    20:23 06.06.2026

  • 31 Каза

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Хахаха":

    главното Оли....

    20:23 06.06.2026

  • 32 Руснаков

    2 15 Отговор
    Пак усмърдя сайта проруската св....ч

    Коментиран от #41, #46

    20:25 06.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Без име

    10 2 Отговор
    Сега Русия ще ги връща съзнателно в Румъния. Отиде сезонът там. :-) Мамалигарите ще си харчат парите тук.

    20:28 06.06.2026

  • 35 Феникс

    17 2 Отговор
    Ох мамо затова ли ЕС направи тих преврат в Румъния за да сложи такива като този убавец!

    20:28 06.06.2026

  • 36 Язе

    14 2 Отговор
    Разбирам че Европа вече е навлезнала в нов етап на развитието си засилвайки неонацисткато идеология и пропаганда. Нацизмът в дългосрочен план е води до нищо добро.

    20:30 06.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Майор Мишев

    5 0 Отговор
    Няма да съм досаден и набързо ще ви разкажа една история на руски танкист при Сталингарад от Тубата .Та човекът каза при офанзивата срещу румънските войски в сектора ,те нямаха амуниции и ги мачкахме директно с веригите на танковете .След като спряхме след време цялото дъно на танка и веригите бяха в кръв ,а от ветигите стърчеше бяла кост,най вероятно парче от череп .Дали е вярно ,ами намерете го и проверете сами .

    Коментиран от #39

    20:34 06.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хм Хм

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "До10":

    Ние сме сигурни в това. Нали на азиатския форум Лавров каза "Когато Украйна ни нападна...". Не разбрах само защо Моди и другите шефчета нещо се смееха.

    20:36 06.06.2026

  • 41 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаков":

    Смърди дрр Тиа ти г3333 ,ама ти не си разбрал че сисе насс раллл. !

    20:36 06.06.2026

  • 42 Цензура

    8 0 Отговор
    Тая отврaтителна гни-да не е никакъв "президент", той е нелегитимен - курдисан на поста си, след като истинските избори бяха отменени по заповед от Брюксел.
    Русия била "виновна" за укpoпската терopистична атака ??? Защото тоя дрон не е бил неуправляем, той е извършил сложни маневри, за да влезе в пристанището !!! Бил е насочен към депо за петролни продукти, в съседство има и склад за селитра. Направо не ми се мисли какво е можело да се случи !!!
    Цялата схема е съвсем прозрачна - укpoпите са се опитали да причинят страховита експлозия, която да yбие много хора и да отнесе половин Kонстанца - само за да обвини Русия !!! Това не е нищо особено за нaцистките звepове - те убивaт и свои граждани със същата цел.
    И как спокойно разказва, че целта е била руски танкер? Поразяването на танкер, пълен с петрол би предизвикало тотална екокатастрофа в Черно море, но явно на тая мариoнетка не и дреме !!!

    Не виждам какво да препоръчам на румънците, освен да свалят това нищoжество. Вижте го в интернет как посреща военен парад... няма такава жaлка гледка !!!

    Коментиран от #44

    20:38 06.06.2026

  • 43 Майор Мишев

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Можеше по толерантно да се държиш с мен, лично аз ,Десислава не съм я мандръсал ?!

    Коментиран от #47

    20:38 06.06.2026

  • 44 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Цензура":

    Така е украинците са искали да ударят румънски склад с гориво преди да им го подарят .те понеже по цял ден дишат лепило и шмъркат.само се чудя как русия не може да ги победи?

    Коментиран от #49

    20:40 06.06.2026

  • 45 Румъния веле е готвят за война.

    4 0 Отговор
    Ха ха ха Русия виновна? Тоя военолюбец Румънеца ви готви за война срещу Русия. Но неговите деца и той ще бъдат изведени от Румъния, ще воюват обикновените прости румънци дето му вярват. 2 световна воина в СССР са избити над 2 милиона румънци нахлули с хитлеристите в СССР. Не научихте тая история!

    20:40 06.06.2026

  • 46 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаков":

    миши .не стига че си дърт умирисан пръч .ами си и много жалък .

    20:41 06.06.2026

  • 47 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Майор Мишев":

    По толерантно от какво?да кажа че си бил майор ли?хах...ето изтри ми поста ти си номер едно другарю майор.разкажи пак за танка как мачкал румънците...и защо ги е мачкал като е имал поне две картечници?явно си е нямал друга работа а ?хаха...освен за чуждите жени за друго няма какво да говорите...точно като пред евтиния магазин за алкохол нали мишев.хубаво име!

    Коментиран от #54

    20:43 06.06.2026

  • 48 И пак, и пак:

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    Единствената вина на Русия е, че не смaза укропитeшките нaцистки изpoди с няколко Термоядрени още преди четири години.

    20:43 06.06.2026

  • 49 Пъстър свят

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    СиСи ,шмъркача в случая си ти ,ама щот си мизерник и нюхаш прясни. фъшш кии и се дрогираш ☝️ .

    20:44 06.06.2026

  • 50 така, така

    2 0 Отговор
    Умилителен е мисловния процес, на който е способен Никушор Дан. Щях да се изненадам, ако беше успял да види някакъв друг виновник освен Русия. Този връх на интелигентността е намерил удобния аргумент, с който да обясни всички беди на Румъния, ако ще украинците да им съсипят бизнеса, туризма и дори да срутят граждански обекти или жилищни сгради. Абе слугинаж и верно следване на партийната линия на либерализма.
    Вече напълно разбирам защо румънската евродепутатка Диана Шошоака заяви, че Румъния президент няма, а има някакъв нелеп второкачествен служител на Брюксел.
    Да, след прочетеното не мога да си изкривя душата, факт е, че Диана Шошоака е напълно права.

    Коментиран от #53

    20:45 06.06.2026

  • 51 Румъния вече е готвят за война.

    2 0 Отговор
    Ха ха ха Русия виновна? Тоя военолюбец Румънеца ви готви за война срещу Русия. Но неговите деца и той ще бъдат изведени от Румъния, ще воюват обикновените прости румънци дето му вярват. 2 световна воина в СССР са избити над 2 милиона румънци нахлули с хитлеристите в СССР. Не научихте тая история!

    20:45 06.06.2026

  • 52 Факт

    2 0 Отговор
    Изводът се налага от само себе си-украинските фашисти,терористи не трябва да имат излаз на Черно море.

    Коментиран от #59

    20:46 06.06.2026

  • 53 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "така, така":

    Сега се загрижи и за румъния...хаха...

    20:46 06.06.2026

  • 54 Майор Мишев

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Старшинка ,така не се разговаря със старши офицер ,явно не си преспивал в атеста !

    Коментиран от #60

    20:46 06.06.2026

  • 55 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Лъже мамалигара. Дроновете са техни, те ги насочват срещу руски кораби.

    20:46 06.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ВВС

    0 0 Отговор
    Румънците от Констанца панически бягат към двореца в Балчик /работели и двете каси там/Браво на Окраина !!!

    20:47 06.06.2026

  • 59 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Факт":

    Кажи на путин да превземе одеса другата седмица.кво плачат руснаците че вече крим не е руски?да почнат да зареждат крим с гориво и да освобождават одеса...хаха...тия украински шмъркачи вече пета година ги правят за смях!

    20:47 06.06.2026

  • 60 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Майор Мишев":

    С тая казарма...явно доста комплекси ти е оставила.атести...старши офицер....

    20:48 06.06.2026

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