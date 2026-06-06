Румънският президент след взривяването на украински дрон в Констанца: Русия е виновна

Румънският президент Никушор Дан заяви след заседание с представители на институциите в сферата на отбраната и сигурността в град Констанца, че властите са спазили всички процедури за намеса, след като в черноморското пристанище вчера сутринта беше открит излязъл извън контрол украински морски дрон, който впоследствие се взриви, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.
Той обясни, че първите екипи от специалисти са пристигнали на мястото по-малко от час след получения сигнал, а решението за пълна евакуация е взето след получена информация, че той ще се самовзриви. Държавният глава подчерта, че Украйна е нападнатата страна във войната с Русия и се защитава, както може, и добави, че разследването ще покаже след 7-10 дни как групата дронове са стигнали до района на пристанището.
"Имахме украински дрон - част от група от четири дрона, контролът върху които беше загубен. Бяха натоварени с експлозиви. Украйна е нападната страна. За всякакви събития, които възникнат, отвореността е на Русия, защото тя е страната агресор, а Украйна се отбранява", подчерта на пресконференция държавният глава, цитиран от сайт Хотнюз.
На въпрос защо след като първата информация за дрона е била от 06:10 часа сутринта, намесата на властите е започнала чак около 10 часа, той обясни, че веднага след обявяването на тревогата са започнали дейности съгласно протоколите. В 10:00 часа е получена информация, че в 10:26 часа дронът ще се самовзриви и само в рамките на няколко минути е бил евакуиран целият периметър, обясни президентът.
Никушор Дан отрече твърдения, че украинските дронове са имали за цел да атакуват плавателен съд от руския "сенчест флот", чрез който Русия заобикаля санкциите срещу износа на петрол.
"Имаше спекулации, че четирите дрона преследвали кораб от сенчестия флот на Русия, който идвал да разтоварва петрол в (компанията) Ромпетрол. Не е кораб от сенчестия флот, това е плавателен съд, който е преминавал многократно тези търговски маршрути между Новоросийск и Ромпетрол. Не е включен от ЕС или САЩ в списъка на санкциите", посочи държавният глава.
Той добави, че разследването за това какво точно се е случило и как дроновете са стигнали до пристанището се очаква да приключи в рамките на 7-10 дни и да даде отговор на въпросите.
На въпрос доколко е подготвена Румъния за подобен род събития, президентът изтъкна, че "това е нова технология, която беше развита в контекста на тази война". "Намираме се в ситуация, подобна на тази с въздушните дронове, и се адаптираме към тази технология. Румъния има в ход програма за оборудване. Във военноморския аспект още следващия месец ще пристигне оборудване в Румъния", добави той.
Държавният глава каза, че само преди няколко седмици румънските военноморски сили са участвали в учение на НАТО точно за този тип предизвикателства. Той също така напомни, че Румъния, България и Турция участват в съвместна група за разминиране в Черно море. Президентът посочи още, че по искане на Румъния на предстоящата среща на НАТО през юни ще има сесия, посветена на Черно море.
На въпрос дали е разговарял с украинския си колега Володимир Зеленски след вчерашния инцидент, той отговори: "Не, но ще го направя. Част от разговорите, които имахме днес (на заседанието в Констанца), беше за елементите на един протокол (с Украйна), който да работи в подобни ситуации", посочва Диджи 24.
Държавният глава заяви, че гражданите се интересуват също така доколко е безопасно да отидат на почивка на Черно море. В този контекст той отбеляза, че "от една страна ще имаме дискусия в НАТО и очакваме допълнително оборудване, а от друга страна Гранична полиция ще увеличи екипите, които изпълняват мисии по проучване и разпознаване на евентуални заплахи".
"На трето място има постоянен диалог с Украйна и вече е предвидена форма на протокол, която до покрива включително събития от този род (...) Имаме война, която за съжаление продължава вече четири години, и като вторичен ефект от тази война имаме и мини, и морски дронове, които са навлизали в териториалните води, стигали са до брега и не е имало жертви, защото с оборудването, което властите имат, са действали по съответния начин", подчерта президентът.
Украински морски дрон експлодира вчера в близост до нефтен терминал на пристанище Констанца, като при инцидента нямаше пострадали. Киев заяви, че дронът е излязъл от контрол заради руските средства за радиоелектронна борба и се е отклонил към румънския бряг. Румънският министър на отбраната Раду Мируца посочи, че румънските власти са успели да евакуират застрашените хора в пристанище Констанца преди взрива благодарение на предупреждение, което е получено от украинската страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този е
Коментиран от #5, #24
20:06 06.06.2026
2 Яшар
20:08 06.06.2026
3 Глупави становища
20:08 06.06.2026
4 ами айде скачай мистър мамалига
20:08 06.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Герги
Коментиран от #33, #48
20:09 06.06.2026
7 седесарко
20:10 06.06.2026
8 Тоя нелегитимен и избран с мушенгия
20:10 06.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Така е
20:12 06.06.2026
11 Киро
20:12 06.06.2026
12 7777
20:12 06.06.2026
13 Аас
20:12 06.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хахаха
До коментар #9 от "гост":Русия е виновна, че не е пропуснала дрона да удари нея. Хахаха.
0лиг00. F рени. Мухаха.
Коментиран от #31
20:13 06.06.2026
16 Механик
20:14 06.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Психично
20:16 06.06.2026
20 До10
Коментиран от #27, #40
20:18 06.06.2026
21 az СВО Победа 81
20:19 06.06.2026
22 Хи хи
20:19 06.06.2026
23 Последния Софиянец
20:19 06.06.2026
24 Те урсулите затова си го избраха
До коментар #1 от "Този е":Истинският президент е Джорджеску....Румънещите обаче са заспали дълбок сън и си правят с тях ,каквото искат.
20:19 06.06.2026
25 дали румънците
20:20 06.06.2026
26 стоян георгиев
20:21 06.06.2026
27 Опорки Опорки
До коментар #20 от "До10":не ти ли омръзна да дъвчеш все едно и също...папугай...
20:22 06.06.2026
28 стоян георгиев
20:22 06.06.2026
29 Анонимен
20:23 06.06.2026
30 Тактичен
20:23 06.06.2026
31 Каза
До коментар #15 от "Хахаха":главното Оли....
20:23 06.06.2026
32 Руснаков
Коментиран от #41, #46
20:25 06.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Без име
20:28 06.06.2026
35 Феникс
20:28 06.06.2026
36 Язе
20:30 06.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Майор Мишев
Коментиран от #39
20:34 06.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хм Хм
До коментар #20 от "До10":Ние сме сигурни в това. Нали на азиатския форум Лавров каза "Когато Украйна ни нападна...". Не разбрах само защо Моди и другите шефчета нещо се смееха.
20:36 06.06.2026
41 Кривоверен алкаш
До коментар #32 от "Руснаков":Смърди дрр Тиа ти г3333 ,ама ти не си разбрал че сисе насс раллл. !
20:36 06.06.2026
42 Цензура
Русия била "виновна" за укpoпската терopистична атака ??? Защото тоя дрон не е бил неуправляем, той е извършил сложни маневри, за да влезе в пристанището !!! Бил е насочен към депо за петролни продукти, в съседство има и склад за селитра. Направо не ми се мисли какво е можело да се случи !!!
Цялата схема е съвсем прозрачна - укpoпите са се опитали да причинят страховита експлозия, която да yбие много хора и да отнесе половин Kонстанца - само за да обвини Русия !!! Това не е нищо особено за нaцистките звepове - те убивaт и свои граждани със същата цел.
И как спокойно разказва, че целта е била руски танкер? Поразяването на танкер, пълен с петрол би предизвикало тотална екокатастрофа в Черно море, но явно на тая мариoнетка не и дреме !!!
Не виждам какво да препоръчам на румънците, освен да свалят това нищoжество. Вижте го в интернет как посреща военен парад... няма такава жaлка гледка !!!
Коментиран от #44
20:38 06.06.2026
43 Майор Мишев
До коментар #39 от "стоян георгиев":Можеше по толерантно да се държиш с мен, лично аз ,Десислава не съм я мандръсал ?!
Коментиран от #47
20:38 06.06.2026
44 стоян георгиев
До коментар #42 от "Цензура":Така е украинците са искали да ударят румънски склад с гориво преди да им го подарят .те понеже по цял ден дишат лепило и шмъркат.само се чудя как русия не може да ги победи?
Коментиран от #49
20:40 06.06.2026
45 Румъния веле е готвят за война.
20:40 06.06.2026
46 стоян георгиев
До коментар #32 от "Руснаков":миши .не стига че си дърт умирисан пръч .ами си и много жалък .
20:41 06.06.2026
47 стоян георгиев
До коментар #43 от "Майор Мишев":По толерантно от какво?да кажа че си бил майор ли?хах...ето изтри ми поста ти си номер едно другарю майор.разкажи пак за танка как мачкал румънците...и защо ги е мачкал като е имал поне две картечници?явно си е нямал друга работа а ?хаха...освен за чуждите жени за друго няма какво да говорите...точно като пред евтиния магазин за алкохол нали мишев.хубаво име!
Коментиран от #54
20:43 06.06.2026
48 И пак, и пак:
До коментар #6 от "Герги":Единствената вина на Русия е, че не смaза укропитeшките нaцистки изpoди с няколко Термоядрени още преди четири години.
20:43 06.06.2026
49 Пъстър свят
До коментар #44 от "стоян георгиев":СиСи ,шмъркача в случая си ти ,ама щот си мизерник и нюхаш прясни. фъшш кии и се дрогираш ☝️ .
20:44 06.06.2026
50 така, така
Вече напълно разбирам защо румънската евродепутатка Диана Шошоака заяви, че Румъния президент няма, а има някакъв нелеп второкачествен служител на Брюксел.
Да, след прочетеното не мога да си изкривя душата, факт е, че Диана Шошоака е напълно права.
Коментиран от #53
20:45 06.06.2026
51 Румъния вече е готвят за война.
20:45 06.06.2026
52 Факт
Коментиран от #59
20:46 06.06.2026
53 стоян георгиев
До коментар #50 от "така, така":Сега се загрижи и за румъния...хаха...
20:46 06.06.2026
54 Майор Мишев
До коментар #47 от "стоян георгиев":Старшинка ,така не се разговаря със старши офицер ,явно не си преспивал в атеста !
Коментиран от #60
20:46 06.06.2026
55 Ха ха ха ха
20:46 06.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ВВС
20:47 06.06.2026
59 стоян георгиев
До коментар #52 от "Факт":Кажи на путин да превземе одеса другата седмица.кво плачат руснаците че вече крим не е руски?да почнат да зареждат крим с гориво и да освобождават одеса...хаха...тия украински шмъркачи вече пета година ги правят за смях!
20:47 06.06.2026
60 стоян георгиев
До коментар #54 от "Майор Мишев":С тая казарма...явно доста комплекси ти е оставила.атести...старши офицер....
20:48 06.06.2026