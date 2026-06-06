Румънският президент след взривяването на украински дрон в Констанца: Русия е виновна

Румънският президент Никушор Дан заяви след заседание с представители на институциите в сферата на отбраната и сигурността в град Констанца, че властите са спазили всички процедури за намеса, след като в черноморското пристанище вчера сутринта беше открит излязъл извън контрол украински морски дрон, който впоследствие се взриви, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Той обясни, че първите екипи от специалисти са пристигнали на мястото по-малко от час след получения сигнал, а решението за пълна евакуация е взето след получена информация, че той ще се самовзриви. Държавният глава подчерта, че Украйна е нападнатата страна във войната с Русия и се защитава, както може, и добави, че разследването ще покаже след 7-10 дни как групата дронове са стигнали до района на пристанището.

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"Имахме украински дрон - част от група от четири дрона, контролът върху които беше загубен. Бяха натоварени с експлозиви. Украйна е нападната страна. За всякакви събития, които възникнат, отвореността е на Русия, защото тя е страната агресор, а Украйна се отбранява", подчерта на пресконференция държавният глава, цитиран от сайт Хотнюз.

На въпрос защо след като първата информация за дрона е била от 06:10 часа сутринта, намесата на властите е започнала чак около 10 часа, той обясни, че веднага след обявяването на тревогата са започнали дейности съгласно протоколите. В 10:00 часа е получена информация, че в 10:26 часа дронът ще се самовзриви и само в рамките на няколко минути е бил евакуиран целият периметър, обясни президентът.

Никушор Дан отрече твърдения, че украинските дронове са имали за цел да атакуват плавателен съд от руския "сенчест флот", чрез който Русия заобикаля санкциите срещу износа на петрол.

"Имаше спекулации, че четирите дрона преследвали кораб от сенчестия флот на Русия, който идвал да разтоварва петрол в (компанията) Ромпетрол. Не е кораб от сенчестия флот, това е плавателен съд, който е преминавал многократно тези търговски маршрути между Новоросийск и Ромпетрол. Не е включен от ЕС или САЩ в списъка на санкциите", посочи държавният глава.

Той добави, че разследването за това какво точно се е случило и как дроновете са стигнали до пристанището се очаква да приключи в рамките на 7-10 дни и да даде отговор на въпросите.

На въпрос доколко е подготвена Румъния за подобен род събития, президентът изтъкна, че "това е нова технология, която беше развита в контекста на тази война". "Намираме се в ситуация, подобна на тази с въздушните дронове, и се адаптираме към тази технология. Румъния има в ход програма за оборудване. Във военноморския аспект още следващия месец ще пристигне оборудване в Румъния", добави той.

Държавният глава каза, че само преди няколко седмици румънските военноморски сили са участвали в учение на НАТО точно за този тип предизвикателства. Той също така напомни, че Румъния, България и Турция участват в съвместна група за разминиране в Черно море. Президентът посочи още, че по искане на Румъния на предстоящата среща на НАТО през юни ще има сесия, посветена на Черно море.

На въпрос дали е разговарял с украинския си колега Володимир Зеленски след вчерашния инцидент, той отговори: "Не, но ще го направя. Част от разговорите, които имахме днес (на заседанието в Констанца), беше за елементите на един протокол (с Украйна), който да работи в подобни ситуации", посочва Диджи 24.

Държавният глава заяви, че гражданите се интересуват също така доколко е безопасно да отидат на почивка на Черно море. В този контекст той отбеляза, че "от една страна ще имаме дискусия в НАТО и очакваме допълнително оборудване, а от друга страна Гранична полиция ще увеличи екипите, които изпълняват мисии по проучване и разпознаване на евентуални заплахи".

"На трето място има постоянен диалог с Украйна и вече е предвидена форма на протокол, която до покрива включително събития от този род (...) Имаме война, която за съжаление продължава вече четири години, и като вторичен ефект от тази война имаме и мини, и морски дронове, които са навлизали в териториалните води, стигали са до брега и не е имало жертви, защото с оборудването, което властите имат, са действали по съответния начин", подчерта президентът.

Украински морски дрон експлодира вчера в близост до нефтен терминал на пристанище Констанца, като при инцидента нямаше пострадали. Киев заяви, че дронът е излязъл от контрол заради руските средства за радиоелектронна борба и се е отклонил към румънския бряг. Румънският министър на отбраната Раду Мируца посочи, че румънските власти са успели да евакуират застрашените хора в пристанище Констанца преди взрива благодарение на предупреждение, което е получено от украинската страна.