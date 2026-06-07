Времето днес, прогноза за неделя, 7 юни: Неустойчиво, с валежи и гръмотевични бури

Времето ще бъде неустойчиво, с валежи, гръмотевични бури и максимални температури между 25° и 30°С.
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни явления в големи части от страната поради риск от порои и градушки.
През нощта валежите в Северна България ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще намалее. Сутринта в котловините и Лудогорието ще има намалена видимост.
През деня ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи с гръмотевици.
Най-интензивни ще бъдат бурите в Централна България, североизточните и планинските райони. Има висок риск от градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад.
Температурите ще останат стабилни и през следващите дни, като в средата на новата седмица се очаква кратко затопляне с преминаване на 30-градусовата граница на отделни места.
Около четвъртък се очаква промяна в атмосферната обстановка с усилване на северозападния вятър и понижение на температурите с 5–6 градуса, като на места ще има и по-активни валежи.
Около четвъртък предстои метеорологична рокада – северозападният вятър ще се усили, температурите най-накрая ще отстъпят с 5–6°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХУЯТмуДА ядете на кретенеОТкозлодуй
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
03:59 07.06.2026