Времето днес, прогноза за неделя, 7 юни: Неустойчиво, с валежи и гръмотевични бури

Времето ще бъде неустойчиво, с валежи, гръмотевични бури и максимални температури между 25° и 30°С.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни явления в големи части от страната поради риск от порои и градушки.

През нощта валежите в Северна България ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще намалее. Сутринта в котловините и Лудогорието ще има намалена видимост.

През деня ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи с гръмотевици.

Най-интензивни ще бъдат бурите в Централна България, североизточните и планинските райони. Има висок риск от градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад.

Температурите ще останат стабилни и през следващите дни, като в средата на новата седмица се очаква кратко затопляне с преминаване на 30-градусовата граница на отделни места.

Около четвъртък се очаква промяна в атмосферната обстановка с усилване на северозападния вятър и понижение на температурите с 5–6 градуса, като на места ще има и по-активни валежи.

Около четвъртък предстои метеорологична рокада – северозападният вятър ще се усили, температурите най-накрая ще отстъпят с 5–6°.









