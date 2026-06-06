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Масиран удар: поразена база на руския ВМФ в Санкт Петербург
  Тема: Украйна

Масиран удар: поразена база на руския ВМФ в Санкт Петербург

6 Юни, 2026 19:35 1 777 110

  • украйна-
  • санкт петербург-
  • русия-
  • владимир путин

Зеленски потвърди, че са били нанесени удари срещу нефтения терминал в Краснодар и военната база в Санкт Петербург

Масиран удар: поразена база на руския ВМФ в Санкт Петербург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В последния ден на Международния икономически форум, украинските въоръжени сили отново атакуваха северната руска метрополия Санкт Петербург. Според данни на губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко, през нощта са били отблъснати над 140 дрона. Част от падащите отломки са повредили фасади и прозорци на сгради. Освен това в близост до военен обект е избухнал пожар.

Според данните на губернатора на Санкт Петербург Александър Беглов, в града трима души са получили леки наранявания. Рано сутринта на международното летище „Пулково“ временно бяха преустановени излитанията и кацанията поради опасност от дронове. Съобщава се, че е имало атаки и в източноморското пристанище Кронщад, част от Санкт Петербург, което се използва от руския военноморски флот.

Още новини от Украйна

От сряда в града се провежда икономически форум – още на първия ден, след атака срещу нефтопреработвателния завод, над старата част на града се извиха черни облаци дим, припомня германската обществена медия АРД.

Москва: Свалени са стотици дронове

За атаки с дронове се съобщава и от други руски региони. Руските информационни агенции „ТАСС“ и „Интерфакс“, позовавайки се на Министерството на отбраната в Москва, съобщиха, че в рамките на 24 часа са били свалени общо 911 дрона и 13 управляеми бомби – 376 само през изминалата нощ. Според информацията, атаките са засегнали близо 20 региона – сред които Москва, Курск, Брянск, Белгород, Ростов, Рязан, Тула, както и анексирания от Русия полуостров Крим.

Руските медии съобщиха също за пожар в нефтохранилище в Краснодарския край вследствие на атака с дронове. Според съобщенията, пристанището в Мариупол, намиращо се в анексирания от Москва Донецки регион, също е било ударено. Има поразени нефтохранилища, които са избухнали в пламъци, съобщиха медиите.

В социалните мрежи се разпространяват видеоклипове от независими източници, които не могат да бъдат проверени, показващи огромни пожари и облаци дим. Пожар е избухнал и в рафинерията „Антипински“ в региона Тюмен, най-голямото недържавно нефтопреработвателно съоръжение в Русия. Според властите обаче причината са нарушения на процедурите в пречиствателна инсталация, а не украинска атака с дронове.

Удари срещу руската нефтена промишленост

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди в платформата X, че са били нанесени удари срещу нефтения терминал в Краснодар и военната база в Санкт Петербург. „Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу живота“, написа той. Всяка несправедливост спрямо Украйна ще получи справедлив отговор.

Украинските дронови атаки срещу руската нефтена промишленост и военни цели станаха тема и на икономическия форум, който приключва днес в Санкт Петербург. С тези контраатаки Украйна се защитава срещу руската агресивна война, която продължава вече повече от четири години.

В петък вечерта на форума шефът на Кремъл Владимир Путин призна, че атаките нанасят „определени щети“ на икономиката. „Тези атаки, разбира се, не водят до нищо добро“, каза той. Важно е да се укрепи противовъздушната отбрана. Но според президента няма рискове за руската икономика.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чорбара

    16 7 Отговор
    Какво означава в края на пасквила Русия?

    19:39 06.06.2026

  • 3 Яшар

    34 19 Отговор
    Те украинците за туй ядат руската хурка всеки ден . Щот руснака нее кат българина ,естонеца или латвиеца ..първо бие с ракетите и танковете и после пита...да не забравяме другите са немците въпреки че сега да правят на еврогеове

    Коментиран от #13

    19:39 06.06.2026

  • 4 Софиянец

    29 17 Отговор
    Някакво доказателство за разнообразие няма ли да предоставите? Нещо снимка, водео, сателит...нещо?
    Или е забранено да се съмнява човек в бамдеровските измислици 😅😂😅

    Коментиран от #8, #14, #62

    19:39 06.06.2026

  • 5 Пълни глупости

    17 13 Отговор
    Отломките от украинските дронове вършат чудеса.

    19:39 06.06.2026

  • 6 Сатана Z

    14 12 Отговор
    «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

    Коментиран от #84

    19:40 06.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз съм

    13 20 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Ами за снимки или видео на тия неща в русия си в затвора.

    19:41 06.06.2026

  • 9 Хахахаха

    14 28 Отговор
    Работайте братя украинци.

    19:42 06.06.2026

  • 10 Примати

    14 31 Отговор
    В руските социални мрежи хората масово се подиграват с Путин с армията с страната си. Мисля че комбинацията от предстоящата загуба и достъп до YouTube направи така че и този народ разбра истината: Русия никога на а могла да воюва но за съжаление няколко пъти САЩ а спасяват. Сега САЩ поне не пречат на Украйна . Не предстояща а настояща вече победа

    19:43 06.06.2026

  • 11 Сатана Z

    14 9 Отговор
    «Работайте, братья!».
    Владимир Путин

    19:43 06.06.2026

  • 12 Ха ха ха

    14 23 Отговор
    Руснаците уж са свалили дроновете, а всичко гори. Видеоклипове в нета колкото искаш.

    Коментиран от #15

    19:43 06.06.2026

  • 13 Хахахаха

    15 24 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Абе рашите от толкова много биене, след 4 години войната е на тяхна територия. Щот много бият.

    Коментиран от #16

    19:43 06.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахахаха

    11 19 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха":

    Е па те са ги свалили дроновете. С нефтената база и с базата на ВМФ са ги свалили!

    19:45 06.06.2026

  • 16 Яшар

    13 6 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Абе да ти кажа не сме там и не знаем

    Коментиран от #21

    19:46 06.06.2026

  • 17 Хахахаха

    14 19 Отговор
    Тупин не искаше мир, втори шанс няма да получи!

    19:46 06.06.2026

  • 18 Софиянец

    18 11 Отговор

    До коментар #14 от "Пак аз":

    А ок, значи ще вярваме на укрите 😂 както предните пъти, когато бяха ударили летище с бомбардировачи, а на следващата седмица същите бомбардировачи бомбиха по 404, или когато бяха ударили завода за Искендъри и на др ден 50 Искендъра по кииф 😅😅😅

    19:47 06.06.2026

  • 19 Отговорът

    19 12 Отговор
    Господа Руснаци, време е за по твърди действия вече.
    Масови бомбардировки на Киев и сие

    Коментиран от #22, #78

    19:47 06.06.2026

  • 20 У ДРИ БАЦЕ

    10 17 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!
    У .. йло Сдо ХНЕ

    19:48 06.06.2026

  • 21 Хахахаха

    10 19 Отговор

    До коментар #16 от "Яшар":

    Какво не знаеш бе. Виж в тубата клиповете от любители, дроновете хвърчат свободно в масква и Петербург. Не е нужно човек да е там, за да го разбере. Все пак сме в 21 век и всеки може да снима и да качи видео, за да се види какво е.

    Коментиран от #26, #29

    19:48 06.06.2026

  • 22 Хахахаха

    7 14 Отговор

    До коментар #19 от "Отговорът":

    Киев го бомбардират от повече от 4 години. И какво?

    19:49 06.06.2026

  • 23 стоян георгиев

    18 8 Отговор
    Пак ли бандеровски мечти 😂 тия лъжи не минават дори пред жълтопаветните дбили вече, а нормалните хора не им обръщат внимание поне от 3 години

    19:49 06.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахаха

    6 14 Отговор

    До коментар #24 от "Наблюдател":

    Аха. И като ДВ не е твой агент, да не би това да спира дроновете по руска територия?

    19:51 06.06.2026

  • 26 Хихихи

    12 12 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    В тубата виждам само ревящи урки на фона на горящия киiф, аххаха
    А най-смешното е, че гори основно заради некадърното им пво, буахахй

    Коментиран от #30, #81

    19:51 06.06.2026

  • 27 Цеко Бомбардировача

    10 14 Отговор
    Ае... уйдеа,...оше 2 монголски корабли у Цръно Море,.." ЕСЕНИН" и "БОРА"..!!!
    Станаа..52 корабли и 2 подводници... Фира!
    Абе мани...
    Ееееедехееее

    19:51 06.06.2026

  • 28 Европеец

    3 19 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Коментарът ти е верен и справедлив...... Но либералния Путин от три-четири години издиша отвсякъде и стана за посмешище.... 2018 година когато представяше новите оръжия пред руския Елит Путин заяви, че войните вече ще се водят извън територията на Русия, но за съжаление това се оказа невярно.... Крайно време е е Путин да се вземе в ръце и да спре да жали украинската фашистка хунта..... Четири години три месеца нищо не постигна от целите задачите на специалната военна операция, напротив загуби много и донесе много несгоди и унижение на руснаците..... Тактиката му за водене на войната е не разбираема във всяко едно отношение..... Не се струва да коментирам повече либералния Путин, но така ако продължава да се излага и унижава чувствата на руснаците още преживе руснаците ще развенчаят култа към личността му ...

    Коментиран от #32, #41

    19:51 06.06.2026

  • 29 Яшар

    15 8 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Смешно и несериозно е това което написа ...и да ти кажа ако не беше Русия сега щеше да се хихикаш на турски или арабски ...никакъв Левски или там някви помашки въстания нямаше да те спасят

    Коментиран от #36, #46

    19:52 06.06.2026

  • 30 Хахахаха

    6 14 Отговор

    До коментар #26 от "Хихихи":

    Не ти се гледат, как ревът руските, нали?

    19:52 06.06.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    14 7 Отговор
    DW претопля манджите от сряда! 🤣🤣🤣

    19:53 06.06.2026

  • 32 Хахахаха

    9 16 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Тупин от 4 години води война срещу Украйна. Само, че това са му възможностите. Няма какво повече да направи. Бутона за ЯО е в Си Дзин Пин.

    19:54 06.06.2026

  • 33 Без име

    10 6 Отговор
    Поразили са нмп.

    19:56 06.06.2026

  • 34 Механик

    6 10 Отговор
    Уууудри!

    19:57 06.06.2026

  • 35 дядо поп

    13 7 Отговор
    Като онзи шоп на който всичко му било ясно , че е вятърна мелница , само не му било ясно от къде минава водата. Та , бихте ли обяснили след като Украйна нанася такива масирани удари , защо иска спешно събиране на ООН , като изтъква повод зачестилите мощни руски удари?

    Коментиран от #38

    19:57 06.06.2026

  • 36 Хахахаха

    9 13 Отговор

    До коментар #29 от "Яшар":

    Ако не беше раша, но с украинската армия. Защото нашите освободители за дошли от територията на днешна Украйна, от градовете Киев, Николаев, Одеса, Бердянск, Херсон, Запорожие, Харков и други градове разположени на територията на днешна Украйна и където техните наследници в момента водят Отечествена война. А причината, че те са дошли от Украйна е проста, това е най-близко до България. Или мислиш, че са те асвабадили буряти?

    19:57 06.06.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    10 8 Отговор
    Два скоростни катера с десант от ССО на Киев са ударени от БПЛА "Геран" в Черно море.

    Провал на поредна дръзка PR акция на Сирски....

    Появи се красиво видео от демилитаризацията.

    Коментиран от #45, #47, #50

    19:58 06.06.2026

  • 38 Хахахаха

    7 11 Отговор

    До коментар #35 от "дядо поп":

    След като рашата мачка, защо в раша няма бензин? А в Украйна има!

    19:58 06.06.2026

  • 39 Няма край руският позор

    10 10 Отговор
    Няма.

    19:59 06.06.2026

  • 40 Курти

    10 10 Отговор
    Копеи пак почвате да се каните и да виете и тва го правите 100 години и светът се развива а вие пак сте в дупките.Аятоласите са по-умни от вас

    20:00 06.06.2026

  • 41 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    И проруски и антируски ти слагат минуси.

    20:00 06.06.2026

  • 42 Ачо

    9 10 Отговор
    Говори се че украинците имат по 10 дрона за всеки руснак.

    20:01 06.06.2026

  • 43 Лошо Седларов...лошо

    9 12 Отговор
    Фашистката... кремля ТВ в... Истерия! Фашагата чифутин Соло вьев..в Амок!
    По неква..." Непонятна причина".. господаря на москалската Провинция ---- Император СИ,..вдигнал цените на дроновете и Комплектацията ( по братски)...САМО... 4 .. ПЪТИ!!!
    Инфаркти, инсулти, и алкохолен делириум у Фашагите кремльовски!
    ЗАКРИВАЙ
    Хехехехехехе

    20:01 06.06.2026

  • 44 ОНЯ с ДРОНЯ

    7 5 Отговор
    НАШИТЕ МАТРОСИ
    ПУШАТ ПАПИРОСИ.

    ГОРИТ ТРАВА.

    ПО ПЛАНУ

    ПО ГРАФИКУ.

    20:02 06.06.2026

  • 45 Е нали👇

    8 8 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Киев за два дня и все 😂🤣 😂😅😂?

    Коментиран от #52, #57

    20:03 06.06.2026

  • 46 Заблудена Копейка

    11 7 Отговор

    До коментар #29 от "Яшар":

    Ако не беше русия, България щеше да е едно по добро място за живеене...

    Коментиран от #51

    20:03 06.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Механик

    6 5 Отговор
    Ууудриии!

    20:05 06.06.2026

  • 49 Божей, всичките тия "удари" са

    7 7 Отговор
    символични. Но предизвикват Русия все повече и не знам докога тя ще издържи.
    Нищо чудно да чуем скоро Питин да казва на обикновенните украинци - ако искате да живеете, вървете в Беларус. В Украйна да останат (и да бъдат унищожени) само мераклиите да воюват (бандеровските .....).

    Коментиран от #54

    20:06 06.06.2026

  • 50 Слепото

    4 6 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Фашистките Мултики са интересни, тези за Без- аналоговото москалско ПВО,..но важното е че завтра па ле превземаме Селото ПОКРОВСК (25 км от Донецк),.. Купянск и Малая Токмачка!
    Хихихихихи

    20:06 06.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 az СВО Победа 81

    6 10 Отговор

    До коментар #45 от "Е нали👇":

    Руснаците бяха в Киев още в първия ден на СВО, после се изтеглиха оттам по молба на Макрон, за да се състоят преговорите в Истанбул, където Киев подписа, а после по указание от Англия се отказа от договореното ...

    Коментиран от #55, #63, #64

    20:07 06.06.2026

  • 53 Оцет Паниций

    6 5 Отговор
    Амин !!

    20:08 06.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ха ха хаааа

    7 5 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    Ха хааа хаааа .. С парадни униформи , нали ?!😀

    20:10 06.06.2026

  • 56 ШЕЛОМОВ как е?

    8 3 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ и НЕУДАЧНИКЪТ на века?

    20:12 06.06.2026

  • 57 Ами

    7 5 Отговор

    До коментар #45 от "Е нали👇":

    Накрая тва ще напишат Украйна в мирния договор,поне не можаха за 2дни:)))и не я гледайте досега върната 20 процента Руската територия от Украйна,нищо работа е,колкото цяла България:))))И за Курск така се радваха и като Бисмарк отдавна е предупредил преговорните позиции на Украйна се влошиха:)))

    Коментиран от #70

    20:13 06.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хо Хо

    10 6 Отговор
    Изглежда че Зеленски е главно действащо лице в икономическия форум на Путин в Питер. Ужаст тресе орките.

    20:14 06.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Айд бе

    8 4 Отговор

    До коментар #54 от "То е ясно":

    Кой избяга,който е тръгнал към Москва с оръжие как е завършил,а къде са зъбите и част от черепа на Хитлер,в Москва:)))И къде бяха границите на Украйна при Минските споразумения и къде са сега:))Ха ,ха:)И защо наркоманът и либерастите искат преговори:))

    Коментиран от #97

    20:16 06.06.2026

  • 62 Нямаш ли достъп до ютюб?

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Да не живееш в КНДР, Китай или Рисия?

    20:16 06.06.2026

  • 63 Тия ПЕН дел мурафети

    7 4 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    Ги разправяй на хомо вечеринките при коце Пен ДАЛА и оная Пияната! АааааааХахахаха
    64 км Колона монголья ( с Парадните униформи) затъна в нивята и полята на 45 км от Киев!! Всички бяха.. Чувализирани !! Тенекиите оше ръждясват у нивята а кучетата влачат изгнили монголски Парадни униформи!!
    Десанта на елитните уж...ВДВ( ПЕ дали )на летището ( 28 десантни вертушки)..за 4 часа бяха избити до крак!!
    АааааааХахахаха

    20:16 06.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 хахахахха

    5 5 Отговор
    поредната измишльотина на дойче зеле🤣🤣

    20:18 06.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "ОНЯ С ДРОНЯ":

    Имат разбита държава и хора вече нямат и територията им намалява и искат преговори:)))

    20:18 06.06.2026

  • 69 Дик диверсанта

    3 5 Отговор
    Правете си снимки с руската техника, защото Джавелин идва, поддържан от въздуха от Вантор и Призма и в следващия момент ще е скрап.

    20:18 06.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Абе

    5 7 Отговор

    До коментар #67 от "ОНЯ С ДРОНЯ":

    Така разменим и загиналите на 1 руснак 10 бандера:)))

    20:19 06.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Абе

    4 5 Отговор

    До коментар #70 от "Хаха":

    Само по вашата статистика ,иначе наркоманът търси вече и украинците в чужбина и на границата на фронта къндиса 19 процента от територията на Украйна:))и преговори искат:)))

    20:22 06.06.2026

  • 76 Механик

    7 3 Отговор
    Ууудриии!

    20:22 06.06.2026

  • 77 ЛУКАШЕНКО

    5 3 Отговор
    Ще ДОЙДЕ ВРЕМЕ
    И ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ РАЗКАЖА
    КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО.

    ПРОСТО ЧАКА
    ДА РИТНАТ БУНКЕРНИЯ КАРЛИК
    И ИСТИНАТА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ.

    Искам поляците, литовците и украинците да ме чуят. Не искаме да се бием с вас. Но винаги сме готови да ви защитим", каза още той, макар да не стана ясно от кого смята да ги защитава. Още повече, че веднага след това побърза да добави, че Беларус остава съюзник на Владимир Путин.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:22 06.06.2026

  • 78 Анти рашист 89

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Отговорът":

    Подстрекатели рашисти и садисти да си дават сметка ,че страдат хора и от двете страни . Милиони хора !

    20:23 06.06.2026

  • 79 стоян георгиев

    7 6 Отговор
    Украйна запали голям руски кораб носещ ракети калибър.

    Коментиран от #102

    20:23 06.06.2026

  • 80 Няма край путинското унижение

    7 2 Отговор
    Няма.

    20:24 06.06.2026

  • 81 Груз 200

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хихихи":

    Този месец го започнах ударно - средно по 700 товара на ден. Добре че съм аз да съживя малко руската икономика.

    20:25 06.06.2026

  • 82 Дон Корлеоне

    8 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:25 06.06.2026

  • 83 АРСЕНАЛЪТ

    3 6 Отговор
    На БАЛТИЙСКИЯ ФЛОТ

    ГЪРМИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО.

    ДЪРЖАВА БЕЗ ФЛОТ

    ПОПИЛЯ ФЛОТЪТ НА

    МАГУЧАЯ .

    И В ЧЕРНО МОРЕ И В БАЛТИЙСКО .

    РА РА РА

    Коментиран от #86

    20:26 06.06.2026

  • 84 Анти рашист

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Това е руски лозунг за всв а не рашистки ! Рашистките дела не са човешки !

    20:27 06.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 хахахахха

    5 6 Отговор

    До коментар #83 от "АРСЕНАЛЪТ":

    мечти мечтиии,само това ви остана на евр0гейт@ците🤣🤣

    20:28 06.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Браво на Украинците

    6 5 Отговор
    Компенсрат живата сила с високотехнологични дронове. Войната се превърна в геймърска игра за ВСУ, а там възраст няма.

    20:29 06.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Направи добро!":

    ще направя добро,щи направя братче че ти нещо се оказа дефектен

    20:32 06.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Абе

    4 3 Отговор

    До коментар #85 от "Нема се сдухваш Петушила":

    Накрая в мирния план тва ще пишат гърци,границите отидоха та се не видяха ,ама имаме марки с кораби руски и не можаха за 3 дни:))))И финландия така победила:)),върнала на Русия победоносно цяла Карелия и още няколко по малки области:))))

    20:33 06.06.2026

  • 94 ПРИГОЖИН

    5 5 Отговор
    ШАЛОМОВИЧ

    А ГДЕ БЕНЗИН ?

    ОН СГОРЕЛ !

    РА РА РА

    20:34 06.06.2026

  • 95 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #92 от "Тавариши и Таварашутки":

    Явно наркоманът и либерастите нещо са разбрали,щото искат преговори:)))А на Тръмп генералите казаха как ще завърши конфликта :)))

    20:34 06.06.2026

  • 96 Прекрасно

    5 4 Отговор

    До коментар #87 от "ПРЕКРАСНО":

    Е да гледаш как евтини драскачи скимтят от безпомощност и доказват падението на к0чин@т@ наречена ес🤣🤣

    20:35 06.06.2026

  • 97 Рублевка

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Айд бе":

    Това е друго. Хитлер не е имал дрончета, а десетки хиляди бойни самолети и шест милионна армия. Затова е загубил.
    И оная сериозна песен. Ставай страна огромная.
    Между другото германците не са поверявали огнестрелно оръжие на бандеровците, защото бандеровците са ненормални маниаци.

    Коментиран от #108

    20:36 06.06.2026

  • 98 Факти факти

    4 3 Отговор
    Като четеш факти имаш чувството, че укрите само те бомбят хахах, руснаците отрязана пътя харков-суми, напредват в Купянск, освободиха шевченко и почти вкараха в клещи укрите в Константиновка, ама факти нали са платени и мълчът, отделно днеска руснаците удариха 2 кораба в Одеса и бомбят в Днепропетровската област всички украински камиони откъдето се изстрелват дроновете към Крим, алооо факти може да върша вашата работа

    Коментиран от #103

    20:36 06.06.2026

  • 99 Българин

    3 5 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви.

    Коментиран от #107

    20:38 06.06.2026

  • 100 Хо хо

    3 2 Отговор
    Укрочипа превъзхожда безаналоговия оркочип.

    20:39 06.06.2026

  • 101 Удри копейката с лопатЕто!

    3 2 Отговор
    До нас иране!

    Коментиран от #104

    20:39 06.06.2026

  • 102 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    Запали ,а после ще свикват пак Оон да плачат:))),а за границите на Украйна да не говорим:))Той и наркоманът е готов по границите на фронта да преговаря,ама преговорите позиции се влошава,както Бисмарк е предупредил:))и сега като с Курск глупаците си мислят,че ще преговарят от някаква позиция:)))

    20:40 06.06.2026

  • 103 Руската пропаганда

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "Факти факти":

    Има за цел глупаците.

    20:40 06.06.2026

  • 104 Руския Мусорник

    1 3 Отговор

    До коментар #101 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    По принцип се О.С.ИРА
    Одеколона върши
    Добра работа.

    20:41 06.06.2026

  • 105 Рублевка

    2 0 Отговор
    Който пощади бандеровец е по-лош от врага. Бандеровецът е особен вид манияк. Утре той ще убие нечия майка, жена, деца. Помнете това!

    Судоплатов, съветски разузнавач, герой на Съветския съюз.

    20:43 06.06.2026

  • 106 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор
    Кой позволява контраудари на свещена руска земя? Искам веднага виновните при мен да им загрея вратовете!

    20:44 06.06.2026

  • 107 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "Българин":

    Къв българин си ве м@нг@л н@ср@н, България и българския народ подкрепят Русия и ненавиждат хахлите!

    20:44 06.06.2026

  • 108 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Рублевка":

    Ей този отговор показва нивото на либерастката мисъл:)))Не се нуждае от коментар:)))

    20:45 06.06.2026

  • 109 Глупости

    0 0 Отговор
    Яшаре , Яшаре , момче неграмотно , как ще се хихикаме на турски като 500 г в османската империя не сме загубили езика си . Чети историята Яшаре и не се излагай ! И тази Русия няма нищо общо с Царска Русия съгласно декрета на Ленин от 1918 г . Та на кого да сме благодарни , на Путин ли ?

    20:47 06.06.2026

  • 110 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Аз не знам нашата спецяльна аперация на чия територия се води? Петербург гори. Пък в Крим няма биндзин? Какво е това товариши и товаришутки?

    20:47 06.06.2026

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