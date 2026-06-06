Масиран удар: поразена база на руския ВМФ в Санкт Петербург

В последния ден на Международния икономически форум, украинските въоръжени сили отново атакуваха северната руска метрополия Санкт Петербург. Според данни на губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко, през нощта са били отблъснати над 140 дрона. Част от падащите отломки са повредили фасади и прозорци на сгради. Освен това в близост до военен обект е избухнал пожар.

Според данните на губернатора на Санкт Петербург Александър Беглов, в града трима души са получили леки наранявания. Рано сутринта на международното летище „Пулково“ временно бяха преустановени излитанията и кацанията поради опасност от дронове. Съобщава се, че е имало атаки и в източноморското пристанище Кронщад, част от Санкт Петербург, което се използва от руския военноморски флот.

Още новини от Украйна

От сряда в града се провежда икономически форум – още на първия ден, след атака срещу нефтопреработвателния завод, над старата част на града се извиха черни облаци дим, припомня германската обществена медия АРД.

Москва: Свалени са стотици дронове

За атаки с дронове се съобщава и от други руски региони. Руските информационни агенции „ТАСС“ и „Интерфакс“, позовавайки се на Министерството на отбраната в Москва, съобщиха, че в рамките на 24 часа са били свалени общо 911 дрона и 13 управляеми бомби – 376 само през изминалата нощ. Според информацията, атаките са засегнали близо 20 региона – сред които Москва, Курск, Брянск, Белгород, Ростов, Рязан, Тула, както и анексирания от Русия полуостров Крим.

Руските медии съобщиха също за пожар в нефтохранилище в Краснодарския край вследствие на атака с дронове. Според съобщенията, пристанището в Мариупол, намиращо се в анексирания от Москва Донецки регион, също е било ударено. Има поразени нефтохранилища, които са избухнали в пламъци, съобщиха медиите.

В социалните мрежи се разпространяват видеоклипове от независими източници, които не могат да бъдат проверени, показващи огромни пожари и облаци дим. Пожар е избухнал и в рафинерията „Антипински“ в региона Тюмен, най-голямото недържавно нефтопреработвателно съоръжение в Русия. Според властите обаче причината са нарушения на процедурите в пречиствателна инсталация, а не украинска атака с дронове.

Удари срещу руската нефтена промишленост

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди в платформата X, че са били нанесени удари срещу нефтения терминал в Краснодар и военната база в Санкт Петербург. „Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу живота“, написа той. Всяка несправедливост спрямо Украйна ще получи справедлив отговор.

Украинските дронови атаки срещу руската нефтена промишленост и военни цели станаха тема и на икономическия форум, който приключва днес в Санкт Петербург. С тези контраатаки Украйна се защитава срещу руската агресивна война, която продължава вече повече от четири години.

В петък вечерта на форума шефът на Кремъл Владимир Путин призна, че атаките нанасят „определени щети“ на икономиката. „Тези атаки, разбира се, не водят до нищо добро“, каза той. Важно е да се укрепи противовъздушната отбрана. Но според президента няма рискове за руската икономика.