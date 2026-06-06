Масиран удар: поразена база на руския ВМФ в Санкт Петербург

В последния ден на Международния икономически форум, украинските въоръжени сили отново атакуваха северната руска метрополия Санкт Петербург. Според данни на губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко, през нощта са били отблъснати над 140 дрона. Част от падащите отломки са повредили фасади и прозорци на сгради. Освен това в близост до военен обект е избухнал пожар.
Според данните на губернатора на Санкт Петербург Александър Беглов, в града трима души са получили леки наранявания. Рано сутринта на международното летище „Пулково“ временно бяха преустановени излитанията и кацанията поради опасност от дронове. Съобщава се, че е имало атаки и в източноморското пристанище Кронщад, част от Санкт Петербург, което се използва от руския военноморски флот.
От сряда в града се провежда икономически форум – още на първия ден, след атака срещу нефтопреработвателния завод, над старата част на града се извиха черни облаци дим, припомня германската обществена медия АРД.
Москва: Свалени са стотици дронове
За атаки с дронове се съобщава и от други руски региони. Руските информационни агенции „ТАСС“ и „Интерфакс“, позовавайки се на Министерството на отбраната в Москва, съобщиха, че в рамките на 24 часа са били свалени общо 911 дрона и 13 управляеми бомби – 376 само през изминалата нощ. Според информацията, атаките са засегнали близо 20 региона – сред които Москва, Курск, Брянск, Белгород, Ростов, Рязан, Тула, както и анексирания от Русия полуостров Крим.
Руските медии съобщиха също за пожар в нефтохранилище в Краснодарския край вследствие на атака с дронове. Според съобщенията, пристанището в Мариупол, намиращо се в анексирания от Москва Донецки регион, също е било ударено. Има поразени нефтохранилища, които са избухнали в пламъци, съобщиха медиите.
В социалните мрежи се разпространяват видеоклипове от независими източници, които не могат да бъдат проверени, показващи огромни пожари и облаци дим. Пожар е избухнал и в рафинерията „Антипински“ в региона Тюмен, най-голямото недържавно нефтопреработвателно съоръжение в Русия. Според властите обаче причината са нарушения на процедурите в пречиствателна инсталация, а не украинска атака с дронове.
Удари срещу руската нефтена промишленост
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди в платформата X, че са били нанесени удари срещу нефтения терминал в Краснодар и военната база в Санкт Петербург. „Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу живота“, написа той. Всяка несправедливост спрямо Украйна ще получи справедлив отговор.
Украинските дронови атаки срещу руската нефтена промишленост и военни цели станаха тема и на икономическия форум, който приключва днес в Санкт Петербург. С тези контраатаки Украйна се защитава срещу руската агресивна война, която продължава вече повече от четири години.
В петък вечерта на форума шефът на Кремъл Владимир Путин призна, че атаките нанасят „определени щети“ на икономиката. „Тези атаки, разбира се, не водят до нищо добро“, каза той. Важно е да се укрепи противовъздушната отбрана. Но според президента няма рискове за руската икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чорбара
19:39 06.06.2026
3 Яшар
Коментиран от #13
19:39 06.06.2026
4 Софиянец
Или е забранено да се съмнява човек в бамдеровските измислици 😅😂😅
Коментиран от #8, #14, #62
19:39 06.06.2026
5 Пълни глупости
19:39 06.06.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #84
19:40 06.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аз съм
До коментар #4 от "Софиянец":Ами за снимки или видео на тия неща в русия си в затвора.
19:41 06.06.2026
9 Хахахаха
19:42 06.06.2026
10 Примати
19:43 06.06.2026
11 Сатана Z
Владимир Путин
19:43 06.06.2026
12 Ха ха ха
Коментиран от #15
19:43 06.06.2026
13 Хахахаха
До коментар #3 от "Яшар":Абе рашите от толкова много биене, след 4 години войната е на тяхна територия. Щот много бият.
Коментиран от #16
19:43 06.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хахахаха
До коментар #12 от "Ха ха ха":Е па те са ги свалили дроновете. С нефтената база и с базата на ВМФ са ги свалили!
19:45 06.06.2026
16 Яшар
До коментар #13 от "Хахахаха":Абе да ти кажа не сме там и не знаем
Коментиран от #21
19:46 06.06.2026
17 Хахахаха
19:46 06.06.2026
18 Софиянец
До коментар #14 от "Пак аз":А ок, значи ще вярваме на укрите 😂 както предните пъти, когато бяха ударили летище с бомбардировачи, а на следващата седмица същите бомбардировачи бомбиха по 404, или когато бяха ударили завода за Искендъри и на др ден 50 Искендъра по кииф 😅😅😅
19:47 06.06.2026
19 Отговорът
Масови бомбардировки на Киев и сие
Коментиран от #22, #78
19:47 06.06.2026
20 У ДРИ БАЦЕ
У .. йло Сдо ХНЕ
19:48 06.06.2026
21 Хахахаха
До коментар #16 от "Яшар":Какво не знаеш бе. Виж в тубата клиповете от любители, дроновете хвърчат свободно в масква и Петербург. Не е нужно човек да е там, за да го разбере. Все пак сме в 21 век и всеки може да снима и да качи видео, за да се види какво е.
Коментиран от #26, #29
19:48 06.06.2026
22 Хахахаха
До коментар #19 от "Отговорът":Киев го бомбардират от повече от 4 години. И какво?
19:49 06.06.2026
23 стоян георгиев
19:49 06.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахахаха
До коментар #24 от "Наблюдател":Аха. И като ДВ не е твой агент, да не би това да спира дроновете по руска територия?
19:51 06.06.2026
26 Хихихи
До коментар #21 от "Хахахаха":В тубата виждам само ревящи урки на фона на горящия киiф, аххаха
А най-смешното е, че гори основно заради некадърното им пво, буахахй
Коментиран от #30, #81
19:51 06.06.2026
27 Цеко Бомбардировача
Станаа..52 корабли и 2 подводници... Фира!
Абе мани...
Ееееедехееее
19:51 06.06.2026
28 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Коментарът ти е верен и справедлив...... Но либералния Путин от три-четири години издиша отвсякъде и стана за посмешище.... 2018 година когато представяше новите оръжия пред руския Елит Путин заяви, че войните вече ще се водят извън територията на Русия, но за съжаление това се оказа невярно.... Крайно време е е Путин да се вземе в ръце и да спре да жали украинската фашистка хунта..... Четири години три месеца нищо не постигна от целите задачите на специалната военна операция, напротив загуби много и донесе много несгоди и унижение на руснаците..... Тактиката му за водене на войната е не разбираема във всяко едно отношение..... Не се струва да коментирам повече либералния Путин, но така ако продължава да се излага и унижава чувствата на руснаците още преживе руснаците ще развенчаят култа към личността му ...
Коментиран от #32, #41
19:51 06.06.2026
29 Яшар
До коментар #21 от "Хахахаха":Смешно и несериозно е това което написа ...и да ти кажа ако не беше Русия сега щеше да се хихикаш на турски или арабски ...никакъв Левски или там някви помашки въстания нямаше да те спасят
Коментиран от #36, #46
19:52 06.06.2026
30 Хахахаха
До коментар #26 от "Хихихи":Не ти се гледат, как ревът руските, нали?
19:52 06.06.2026
31 az СВО Победа 81
19:53 06.06.2026
32 Хахахаха
До коментар #28 от "Европеец":Тупин от 4 години води война срещу Украйна. Само, че това са му възможностите. Няма какво повече да направи. Бутона за ЯО е в Си Дзин Пин.
19:54 06.06.2026
33 Без име
19:56 06.06.2026
34 Механик
19:57 06.06.2026
35 дядо поп
Коментиран от #38
19:57 06.06.2026
36 Хахахаха
До коментар #29 от "Яшар":Ако не беше раша, но с украинската армия. Защото нашите освободители за дошли от територията на днешна Украйна, от градовете Киев, Николаев, Одеса, Бердянск, Херсон, Запорожие, Харков и други градове разположени на територията на днешна Украйна и където техните наследници в момента водят Отечествена война. А причината, че те са дошли от Украйна е проста, това е най-близко до България. Или мислиш, че са те асвабадили буряти?
19:57 06.06.2026
37 az СВО Победа 81
Провал на поредна дръзка PR акция на Сирски....
Появи се красиво видео от демилитаризацията.
Коментиран от #45, #47, #50
19:58 06.06.2026
38 Хахахаха
До коментар #35 от "дядо поп":След като рашата мачка, защо в раша няма бензин? А в Украйна има!
19:58 06.06.2026
39 Няма край руският позор
19:59 06.06.2026
40 Курти
20:00 06.06.2026
41 Ами
До коментар #28 от "Европеец":И проруски и антируски ти слагат минуси.
20:00 06.06.2026
42 Ачо
20:01 06.06.2026
43 Лошо Седларов...лошо
По неква..." Непонятна причина".. господаря на москалската Провинция ---- Император СИ,..вдигнал цените на дроновете и Комплектацията ( по братски)...САМО... 4 .. ПЪТИ!!!
Инфаркти, инсулти, и алкохолен делириум у Фашагите кремльовски!
ЗАКРИВАЙ
Хехехехехехе
20:01 06.06.2026
44 ОНЯ с ДРОНЯ
ПУШАТ ПАПИРОСИ.
ГОРИТ ТРАВА.
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ.
20:02 06.06.2026
45 Е нали👇
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Киев за два дня и все 😂🤣 😂😅😂?
Коментиран от #52, #57
20:03 06.06.2026
46 Заблудена Копейка
До коментар #29 от "Яшар":Ако не беше русия, България щеше да е едно по добро място за живеене...
Коментиран от #51
20:03 06.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Механик
20:05 06.06.2026
49 Божей, всичките тия "удари" са
Нищо чудно да чуем скоро Питин да казва на обикновенните украинци - ако искате да живеете, вървете в Беларус. В Украйна да останат (и да бъдат унищожени) само мераклиите да воюват (бандеровските .....).
Коментиран от #54
20:06 06.06.2026
50 Слепото
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Фашистките Мултики са интересни, тези за Без- аналоговото москалско ПВО,..но важното е че завтра па ле превземаме Селото ПОКРОВСК (25 км от Донецк),.. Купянск и Малая Токмачка!
Хихихихихи
20:06 06.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 az СВО Победа 81
До коментар #45 от "Е нали👇":Руснаците бяха в Киев още в първия ден на СВО, после се изтеглиха оттам по молба на Макрон, за да се състоят преговорите в Истанбул, където Киев подписа, а после по указание от Англия се отказа от договореното ...
Коментиран от #55, #63, #64
20:07 06.06.2026
53 Оцет Паниций
20:08 06.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ха ха хаааа
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":Ха хааа хаааа .. С парадни униформи , нали ?!😀
20:10 06.06.2026
56 ШЕЛОМОВ как е?
20:12 06.06.2026
57 Ами
До коментар #45 от "Е нали👇":Накрая тва ще напишат Украйна в мирния договор,поне не можаха за 2дни:)))и не я гледайте досега върната 20 процента Руската територия от Украйна,нищо работа е,колкото цяла България:))))И за Курск така се радваха и като Бисмарк отдавна е предупредил преговорните позиции на Украйна се влошиха:)))
Коментиран от #70
20:13 06.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хо Хо
20:14 06.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Айд бе
До коментар #54 от "То е ясно":Кой избяга,който е тръгнал към Москва с оръжие как е завършил,а къде са зъбите и част от черепа на Хитлер,в Москва:)))И къде бяха границите на Украйна при Минските споразумения и къде са сега:))Ха ,ха:)И защо наркоманът и либерастите искат преговори:))
Коментиран от #97
20:16 06.06.2026
62 Нямаш ли достъп до ютюб?
До коментар #4 от "Софиянец":Да не живееш в КНДР, Китай или Рисия?
20:16 06.06.2026
63 Тия ПЕН дел мурафети
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":Ги разправяй на хомо вечеринките при коце Пен ДАЛА и оная Пияната! АааааааХахахаха
64 км Колона монголья ( с Парадните униформи) затъна в нивята и полята на 45 км от Киев!! Всички бяха.. Чувализирани !! Тенекиите оше ръждясват у нивята а кучетата влачат изгнили монголски Парадни униформи!!
Десанта на елитните уж...ВДВ( ПЕ дали )на летището ( 28 десантни вертушки)..за 4 часа бяха избити до крак!!
АааааааХахахаха
20:16 06.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 хахахахха
20:18 06.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Абе
До коментар #58 от "ОНЯ С ДРОНЯ":Имат разбита държава и хора вече нямат и територията им намалява и искат преговори:)))
20:18 06.06.2026
69 Дик диверсанта
20:18 06.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Абе
До коментар #67 от "ОНЯ С ДРОНЯ":Така разменим и загиналите на 1 руснак 10 бандера:)))
20:19 06.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Абе
До коментар #70 от "Хаха":Само по вашата статистика ,иначе наркоманът търси вече и украинците в чужбина и на границата на фронта къндиса 19 процента от територията на Украйна:))и преговори искат:)))
20:22 06.06.2026
76 Механик
20:22 06.06.2026
77 ЛУКАШЕНКО
И ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ РАЗКАЖА
КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО.
ПРОСТО ЧАКА
ДА РИТНАТ БУНКЕРНИЯ КАРЛИК
И ИСТИНАТА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ.
Искам поляците, литовците и украинците да ме чуят. Не искаме да се бием с вас. Но винаги сме готови да ви защитим", каза още той, макар да не стана ясно от кого смята да ги защитава. Още повече, че веднага след това побърза да добави, че Беларус остава съюзник на Владимир Путин.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
20:22 06.06.2026
78 Анти рашист 89
До коментар #19 от "Отговорът":Подстрекатели рашисти и садисти да си дават сметка ,че страдат хора и от двете страни . Милиони хора !
20:23 06.06.2026
79 стоян георгиев
Коментиран от #102
20:23 06.06.2026
80 Няма край путинското унижение
20:24 06.06.2026
81 Груз 200
До коментар #26 от "Хихихи":Този месец го започнах ударно - средно по 700 товара на ден. Добре че съм аз да съживя малко руската икономика.
20:25 06.06.2026
82 Дон Корлеоне
20:25 06.06.2026
83 АРСЕНАЛЪТ
ГЪРМИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО.
ДЪРЖАВА БЕЗ ФЛОТ
ПОПИЛЯ ФЛОТЪТ НА
МАГУЧАЯ .
И В ЧЕРНО МОРЕ И В БАЛТИЙСКО .
РА РА РА
Коментиран от #86
20:26 06.06.2026
84 Анти рашист
До коментар #6 от "Сатана Z":Това е руски лозунг за всв а не рашистки ! Рашистките дела не са човешки !
20:27 06.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 хахахахха
До коментар #83 от "АРСЕНАЛЪТ":мечти мечтиии,само това ви остана на евр0гейт@ците🤣🤣
20:28 06.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Браво на Украинците
20:29 06.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 хахахахха
До коментар #89 от "Направи добро!":ще направя добро,щи направя братче че ти нещо се оказа дефектен
20:32 06.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Абе
До коментар #85 от "Нема се сдухваш Петушила":Накрая в мирния план тва ще пишат гърци,границите отидоха та се не видяха ,ама имаме марки с кораби руски и не можаха за 3 дни:))))И финландия така победила:)),върнала на Русия победоносно цяла Карелия и още няколко по малки области:))))
20:33 06.06.2026
94 ПРИГОЖИН
А ГДЕ БЕНЗИН ?
ОН СГОРЕЛ !
РА РА РА
20:34 06.06.2026
95 Ами
До коментар #92 от "Тавариши и Таварашутки":Явно наркоманът и либерастите нещо са разбрали,щото искат преговори:)))А на Тръмп генералите казаха как ще завърши конфликта :)))
20:34 06.06.2026
96 Прекрасно
До коментар #87 от "ПРЕКРАСНО":Е да гледаш как евтини драскачи скимтят от безпомощност и доказват падението на к0чин@т@ наречена ес🤣🤣
20:35 06.06.2026
97 Рублевка
До коментар #61 от "Айд бе":Това е друго. Хитлер не е имал дрончета, а десетки хиляди бойни самолети и шест милионна армия. Затова е загубил.
И оная сериозна песен. Ставай страна огромная.
Между другото германците не са поверявали огнестрелно оръжие на бандеровците, защото бандеровците са ненормални маниаци.
Коментиран от #108
20:36 06.06.2026
98 Факти факти
Коментиран от #103
20:36 06.06.2026
99 Българин
Коментиран от #107
20:38 06.06.2026
100 Хо хо
20:39 06.06.2026
101 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #104
20:39 06.06.2026
102 Абе
До коментар #79 от "стоян георгиев":Запали ,а после ще свикват пак Оон да плачат:))),а за границите на Украйна да не говорим:))Той и наркоманът е готов по границите на фронта да преговаря,ама преговорите позиции се влошава,както Бисмарк е предупредил:))и сега като с Курск глупаците си мислят,че ще преговарят от някаква позиция:)))
20:40 06.06.2026
103 Руската пропаганда
До коментар #98 от "Факти факти":Има за цел глупаците.
20:40 06.06.2026
104 Руския Мусорник
До коментар #101 от "Удри копейката с лопатЕто!":По принцип се О.С.ИРА
Одеколона върши
Добра работа.
20:41 06.06.2026
105 Рублевка
Судоплатов, съветски разузнавач, герой на Съветския съюз.
20:43 06.06.2026
106 Путин гол до кръста на пони
20:44 06.06.2026
107 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #99 от "Българин":Къв българин си ве м@нг@л н@ср@н, България и българския народ подкрепят Русия и ненавиждат хахлите!
20:44 06.06.2026
108 Абе
До коментар #97 от "Рублевка":Ей този отговор показва нивото на либерастката мисъл:)))Не се нуждае от коментар:)))
20:45 06.06.2026
109 Глупости
20:47 06.06.2026
110 Путин гол до кръста на пони
20:47 06.06.2026