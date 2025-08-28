Пациентското ни досие вече ще има „Здравна библиотека“

Пациентското досие вече има своя „Здравна библиотека“. Новият модул е достъпен в Националната здравноинформационна система и мобилното приложение еЗдраве. Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области.
Модулът е разработен от „Информационно обслужване“ АД и се намира в секция „Здраве“ на електронното досие. В момента библиотеката включва над 70 публикации – от първите грижи за бебето, през заболяванията и ваксините, до теми като здравословното хранене, рисковете от тютюнопушене и алкохол, безопасността на децата на пътя, затлъстяването и физическата активност. Съдържанието в здравната библиотека ще се обогатява и допълва непрекъснато, с цел предоставяне на актуална и полезна информация за гражданите, пише БГНЕС.
Това е поредната нова функционалност в приложението еЗдраве. В същата секция се намира и модулът „Дългосрочна грижа“, който предоставя персонализирана информация. Там всеки потребител може да види на какви прегледи и изследвания има право според пола и възрастта си. Основната информация за нашето здраве се намира в секция „Досие“, където са достъпни данни за прегледи, издадени направления, резултати от изследвания, изписани рецепти, поставени ваксини, хоспитализации и др. През личното им електронно досие, родителите автоматично получават достъп и до досието на своите деца под 18 години.
За да могат възможно най-много хора да се възползват от функционалностите на електронното досие, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции провеждат лятна кампания под мотото „С един клик – ти контролираш системата“. До края на септември мобилни екипи в цялата страна ще съдействат на гражданите да достъпят своето досие през мобилен телефон. Актуалният график на пунктовете е публикуван на сайта на МЗ.
1 честен циониост
По-скоро системата контролира теб.
11:12 28.08.2025
2 демек
Коментиран от #3
11:39 28.08.2025
3 честен циониост
До коментар #2 от "демек":Не само обществено достояние, а ако някой ти допише у досието, че например си болен от СПИН, можеш да забравиш, да си намериш някаква сносна работа. Също така на работодателят ти ще му е лесно да ти следи здравното състояние и така да те изнудва, или да делите на 2 болничните.
Коментиран от #4, #5
12:12 28.08.2025
5 Бръм
До коментар #3 от "честен циониост":Болничният е, за да боледуваш и излекуваш. Нямам идея как ще те изнудва в тази връзка работодател, нито какъв криминоген визирате, та да се пазим.
Добре е да си поглежда досието човек, за да се предпази от надписване на дейности, процедури и грешни диагнози.
12:34 28.08.2025