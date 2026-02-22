Изследване: Евтина подправка намалява вредния холестерол и високото кръвно налягане

Семена от кориандър – широко използвана подправка в кулинарията – могат да окажат благоприятен ефект върху някои ключови показатели за сърдечносъдовото здраве. Данни от експериментални изследвания сочат, че те биха могли да допринесат за понижаване на нивата на холестерола и артериалното налягане – два основни рискови фактора за развитие на сърдечносъдови заболявания, инфаркт и инсулт.

Проучване, публикувано през 2008 г. в Journal of Environmental Biology, изследва ефекта на семена от кориандър при лабораторни плъхове. Резултатите показват, че при животните, приемали екстракт от семената, се наблюдава понижение на нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL), известни като „лош“ холестерол, както и на липопротеините с много ниска плътност (VLDL). Едновременно с това се отчита повишение на липопротеините с висока плътност (HDL) – т.нар. „добър“ холестерол. Авторите посочват, че в експерименталната група LDL и VLDL холестеролът намаляват, докато HDL холестеролът се увеличава в сравнение с контролната група.

Допълнително изследване, публикувано през 2009 г. в Journal of Ethnopharmacology, разглежда влиянието на плодовете (семената) на кориандъра върху артериалното налягане. Според авторите растението проявява стимулиращ и инхибиторен ефект върху чревната мускулатура и притежава хипотензивно действие. Предполагаемите механизми включват въздействие върху холинергичната система, антагонистично действие спрямо калциевите канали или комбинация от тези механизми. Отбелязва се и наличие на диуретичен ефект, който може да допринася за понижаване на кръвното налягане.

Медицинските стандарти определят, че общият холестерол в кръвта следва да бъде 5 mmol/l или по-нисък. Нивата на HDL холестерол обичайно се считат за нормални при стойности от 1 mmol/l или повече, а LDL холестеролът – при 4 mmol/l или по-ниски. Оценката на липидния профил се извършва чрез лабораторно изследване, назначено от общопрактикуващ лекар или специалист.

По отношение на артериалното налягане, редовното му проследяване е препоръчително при пациенти с установена хипертония или повишен риск. Измерването може да се извършва с домашен апарат или в лекарски кабинет и аптека.

Семената от кориандър се използват както цели, така и смлени на прах, и са традиционна съставка в редица ястия, най-вече яхнии. Листната част на растението също намира широко приложение в кулинарията. Въпреки обещаващите експериментални данни, специалистите подчертават, че са необходими допълнителни клинични проучвания при хора, за да се потвърди потенциалният терапевтичен ефект и да се уточнят дозировките и безопасността при дългосрочна употреба.