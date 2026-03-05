Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Какви са сценариите за времето след войната

Иран: Какви са сценариите за времето след войната

5 Март, 2026 20:35 1 124 40

  • иран-
  • али хаменей-
  • сащ-
  • израел-
  • война

САЩ ще са доволни, ако наследникът на Хаменей е човек, лоялен към Вашингтон

Иран: Какви са сценариите за времето след войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Реакцията на хората в Техеран, след като там паднаха първите бомби на 28 февруари, бе изненадваща: те се радваха, макар че ставаше дума за началото на оспорвана от гледна точка на международното право война, водена от САЩ и Израел – държавите, които иранското правителство винаги е обявявало за смъртни врагове.

Много иранци обаче са готови да се примирят с цивилните жертви и щетите от войната, ако по този начин бъде свален омразният теократичен режим – каквото цел обяви Доналд Тръмп с началото на ударите. Той отправи директен апел към хората в Иран, които през януари участваха в брутално потушените масови демонстрации – да поемат властта в свои ръце: „Това вероятно ще е единственият шанс за поколения напред“, каза той.

Само няколко часа по-късно стана известно, че върховният водач Али Хаменей е убит, но въпреки това режимът продължи да функционира. Съвсем открит остава въпросът дали САЩ и Израел ще постигнат целта си с войната. Какви са възможните сценарии след нейния край?

Венецуелският сценарий

САЩ ще са доволни, ако наследникът на Хаменей е човек, лоялен към Вашингтон. Тръмп каза пред „Ню Йорк Таймс“, че има предвид „три много добри опции“, които обаче не е назовал конкретно. Смяна на върха без промяна в структурата на властта – по тази схема вече се реализира операцията на САЩ във Венецуела. След отвличането на президента Николас Мадуро мястото бе заето от заместничката му Делси Родригес. „Това, което направихме във Венецуела, е перфектният сценарий“, каза Тръмп, имайки предвид и Иран.

Сходно мнение застъпва експертът по Иран Корнелиус Адебар от германското Дружество за външна политика, който заяви пред АРД: „Иран може да използва търсенето на наследник на Хаменей, за да изгради нова власт, основана на силата на Революционната гвардия, и да предложи на американците нови отношения. „Това е сценарий като във Венецуела. Сменя се само върхът и накрая промените са значително по-малки, отколкото са очаквали хората“.

Но няма сигурност, че САЩ наистина фаворизират този сценарий: в интервю за „Ню Йорк Таймс“ Тръмп повтори вероятността иранското население да се вдигне за всеобхватна смяна на системата.

Ключовият въпрос: какво ще стане с иранското ръководство?

Падането на режима е възможно следствие от войната, казва изследователят на конфликти от Харвард Пейман Асадзаде. Той смята, че има и втора опция – ако т.нар. Експертен съвет в Иран определи някой прагматик за наследник на Хаменей. „Вътрешнополитическите приоритети ще са икономическото възстановяване, стабилизацията и политическите реформи, докато външната политика ще се насочи към деескалация.“ Това развитие също се вписва във вече споменатия венецуелски сценарий.

„Ако следвоенното ръководство в Техеран поеме по прагматичен курс, това ще доведе до деескалация със САЩ и до икономически облекчения в полза на иранците“, казва пред ДВ експертката по Близкия изток Бурджу Йозчелик. „Така би могъл да се проправи пътят към една стабилна и спешно необходима фаза на възстановяване.“

Асадзаде посочва като трети вариант възможността съществуващата система да се сплоти около някой консервативен хардлайнер и дори да укрепи досегашната идеология.

Джулиан Боргър, кореспондент на британския „Гардиън“, изразява по този повод следните опасения: „След атаките оцелелите членове на ръководството могат да стигнат до извода, че единствената стратегия за оцеляване е атомната бомба. Те могат да потиснат още по-жестоко опозицията и режимът все повече да заприлича на този в Северна Корея: изолиран, параноиден и с ядрено оръжие“.

Ако системата се смени – колко демокрация ще е възможна?

Две седмици преди началото на войната, паралелно с Мюнхенската конференция по сигурността, 250 000 живеещи в изгнание иранци и други демонстранти дадоха конкретен знак за това какво може да се случи след режима на аятоласите: те приветстваха Реза Пахлави, сина на прогонения от Ислямската революция шах. Той многократно подчерта, че не се стреми към връщане на монархията, а към демократизация на Иран.

Пахлави не е безспорна фигура, но привлече голямо внимание по време на протестите през януари – включително защото режимът арестува много от останалите опозиционери или пък по друг начин ги принуди да замлъкнат.

Пахлави е направил сериозни планове за организацията на прехода, написаха Марк Дубовиц и Бен Коен от американската Фондация за защита на демокрацията. „Но планирането не е власт.“ Тъй като там няма сигурност кой ще управлява Иран, ако там падне режимът. „Освен това Иран не е монолит, а мозайка – от азери, кюрди, араби, белуджи и други народностни групи.“

Дали след войната насилието в страната няма да нарасне?

В навечерието на Ислямската революция от 1979 година армията ускори падането на шаха, заявявайки, че няма да стреля срещу неговите противници. След това новото ръководство основа Революционната гвардия на Иран, която се превърна в опора на режима.

И до днес армията и Революционната гвардия съществуват паралелно, макар повечето анализатори да смятат, че гвардията има много повече мощ. Тя разполага със собствени войски, ВВС, ВМС и тайни служби, както и с влиятелни компании. След участието на Революционната гвардия в кървавото потушаване на протестите в Иран, ЕС я категоризира като терористична организация. В началото на войната Тръмп призова гвардейците и полицаите да сложат оръжие, но засега няма признаци за разпадане на техните структури.

Бурджу Йозчелик допуска, че Революционната гвардия може постепенно да се натъкне на все по-голям вътрешнополитически отпор, включително да се стигне до нарастващо разединение между гвардията и редовната армия, като армията стане „реформираното“ лице на новия ирански патриотизъм и на способната да функционира държава.

Така поне теоретично е възможен и сценарият, при който армията и Революционната гвардия да се окажат в различни политически лагери. При това положение няма да е изключена и гражданска война, каквато от три години тече в Судан.

А и вече споменатото етническо многообразие на Иран може да се окаже опасно за вътрешната сигурност, ако различни сепаратистки групи решат да се възползват от властовия вакуум. Само седмица преди началото на войната пет кюрдски организации се обединиха във фронт срещу режима. Те отхвърлят управление на Реза Пахлави и този пример показва колко сложно ще бъде установяването на нов политически ред в Иран.

Автор: Давид Ел


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    7 6 Отговор
    вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    20:37 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дойчеве ли иска да каже

    15 4 Отговор
    че новият в иран трябва да е подлога на съединените щати като тях. Покорна главица сабя не я сече.
    Тази главица няма достойнство и никой не я зачита за международен играч но за сметка на това я правят на въртоглава стара баба като Европа. Всички се смеят А тя на помадена и с много грим закриващ бръчките се прави на млада и силна

    Коментиран от #10

    20:40 05.03.2026

  • 4 Българин

    15 5 Отговор
    Само че никой в Иран не пита САЩ.

    Коментиран от #7

    20:40 05.03.2026

  • 5 Яшар

    15 4 Отговор
    Аз едно мога да кажа ...Иран не беше лъжица за устата на сащ ..или по точно не можеш да се опитваш да унижиш 100 милиона хора ..богата държава ...а не корумпирана укра и то собствена територия на Русия ...Тръмп е аб да л ..ниска топка ...опитва се да впечатли Путин ..но нада ли

    20:40 05.03.2026

  • 6 ахах

    4 12 Отговор
    Пислямистите на кол... това е сценария. И без това персите започнаха да се връщат към зороастризма.

    Коментиран от #11

    20:40 05.03.2026

  • 7 хаха

    4 10 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Нали? Тебе ще питат. Някаква си ватнишка подлога тоест. ХАХАХА

    20:41 05.03.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    13 3 Отговор
    Агресорите ще получат големи поражения, къде нападнаха Иран!

    20:42 05.03.2026

  • 9 А бе

    8 2 Отговор
    На оня нацист намериха ли му поне ушите?

    20:42 05.03.2026

  • 10 хаха

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Дойчеве ли иска да каже":

    Вие путлерастките байганьовци най-добре ги разбирате тези неща - "Покорна главица сабя не я сече."

    Коментиран от #25

    20:42 05.03.2026

  • 11 Ма наф

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ахах":

    Не викай ахах, ти си му свикнал.

    Коментиран от #17, #18

    20:43 05.03.2026

  • 12 След войната

    8 2 Отговор
    сашт ще са Абортиралата гугутка-провал и Импийчмънт на Пуяка

    Коментиран от #16, #20

    20:44 05.03.2026

  • 13 Лост

    5 1 Отговор
    По добре да се започват отзад напред статиите.Автор Давид Ел .И няма смисъл да я четеш.

    Коментиран от #21

    20:44 05.03.2026

  • 14 Иван

    4 2 Отговор
    Сценариите са Сауд Арабел, Туркието, хазарския нацистки Израел и терористичното НАТО-ОТАН да престанат да съществуват ( вкл.трансджендъра Марк Пут.те).

    20:44 05.03.2026

  • 15 Гост

    8 2 Отговор
    Тия иранци много се дърпат. Стария номер с демокрацията не минава. С ракети пак не става..... Сега какво? Атома ли следва? Щото ако нищо не се постигне има само една дума за това което започнаха Нетаняхо и Тръмп и тя е Провал.

    20:44 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ма наф":

    Я лай още бе путлер@стки пислямист одрищян.

    20:45 05.03.2026

  • 19 Папата

    2 1 Отговор
    БЕЛИЯТ байрак(в случая белите чаршафи)

    20:46 05.03.2026

  • 20 Провал

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "След войната":

    И заличаване на ционистите...

    20:46 05.03.2026

  • 21 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Лост":

    И по средата сатанинските еврейски плъхове Гад Зееви.

    20:46 05.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пия ракия и пиша

    5 3 Отговор
    Най-накрая ще убият рижавия пуяк, когото отначало харесвах, а пък ЕС се самоуби отдавна...

    20:48 05.03.2026

  • 24 ?????

    5 4 Отговор
    Ха ха.
    Кво да му коментираш на Дойче Велле?
    Голяма радост пада в Иран щото ги бомбардират добрите и им мислят доброто, а не щото искат да им вземат суровините.

    20:49 05.03.2026

  • 25 Нищо лично но в действителност

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Урсула фондерлайън френската кокошка и останалите от Евросъюза на столчета в страничния коридор пред овалният кабинет в белия дом чакат Тръмп да приключи разговора с Путин. Има снимки гледай.
    Доказателство номер 2.
    Прием на великата Урсула ,, върховен главнокомандващ,, на Европейския съюз в Пекин.
    Снимки на Урсула в отдалечения край на залата за преговори върху една табуретка и обратният превоз към нейния самолет с микробусче. Ако ти се считаш за велик европеец е смехотворно

    20:49 05.03.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Техеран за три дейс ще стане като Афганистан за туенти иърс.

    20:49 05.03.2026

  • 27 Удри

    2 6 Отговор
    Тръмп каза 4-5 седмици и специалната военна операция приключва. За първите 3 дни унищожиха иранското ПВО, авиация и флот и обезглавиха командването включително и аятолаха.

    20:50 05.03.2026

  • 28 Нормлно

    3 6 Отговор
    Иран в момента е като обезглавена кокошка, която още бяга на двора и хвърля ракети наляво и надясно.

    20:51 05.03.2026

  • 29 Иранец

    1 1 Отговор
    Продавам магаре-от две години насам яде камъни и още е живо-вече свикна..

    20:53 05.03.2026

  • 30 Равносметка

    3 4 Отговор
    Американците се взеха Сирия и Венецуела, а сега ще си вземат и Иран. Си стои отстрани и се чуди дали да си взима Тайван или да не рискува. Путин от своя страна набута руснаците в украинската кал за поколения напред и пренесе войната в Русия.

    Коментиран от #31

    20:54 05.03.2026

  • 31 Равносметка се прави с мозък

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Равносметка":

    А не с пропаганда за глупаци. 😄

    20:55 05.03.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Сценария е само един.
    По-далеч от руската джамахирия и всичко руско !!!
    Както направи процъфтяваща България ☝️

    20:56 05.03.2026

  • 33 Рачков

    0 0 Отговор
    Преобладаващо облачно!Тук,там мъгливо!

    20:57 05.03.2026

  • 34 Газ

    2 2 Отговор
    Без ПВО и авиация Иран са обречени. Сега тепърва САЩ и Израел започват да хвърлят евтини бомби от втората световна с управляеми модули. Изчистват си складовете вместо да ги бракуват.

    Коментиран от #38

    20:57 05.03.2026

  • 35 Епстийн

    0 0 Отговор
    бил Щирлиц!

    20:59 05.03.2026

  • 36 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Стигнах до как се радвали на падащите бомби и омразният режим и спрях с пропагандата. Пълни глупости предназначени за едноклетъчни жалкопаветни амеби вярващи в пълномащабната и с нищо не предизвикана и вярващи в едната гледна точка

    20:59 05.03.2026

  • 37 Кой сега

    0 0 Отговор
    е върховния лидер?

    21:00 05.03.2026

  • 38 Без сухопътна операция

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Газ":

    Не могат-територията е огромна, освен това хутите, хамас..... Прас прас...

    21:01 05.03.2026

  • 39 Хайо

    1 0 Отговор
    И ние искаме Сащ да не съществува

    21:02 05.03.2026

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДОЙЧЕ ВЕЛЕ - ГЕРМАНСКАТА ВЪЛНА
    ....
    СИ Е ЧИСТА ВЪЛНА ОТ КАТЕРИЦАТА НА ДЖОУЗЕФ ХИМЛЕР
    .....
    ПРОЧЕТЕТЕ ИМЕТО НА АВТОРА - ДАВИД ЕЛ :)

    21:05 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания