Как студеното време през зимата се отразява на кръвното налягане?

С понижаването на температурите през зимните месеци лекарите традиционно отчитат ръст на сърдечносъдовите инциденти. Причината не е само в сезонните вируси или намалената физическа активност. Студът има пряко физиологично въздействие върху кръвното налягане – както при хората с хипертония, така и при тези с ниско кръвно.

Защо кръвното се повишава при студ?

Когато сме изложени на ниски температури, организмът реагира чрез свиване на периферните кръвоносни съдове – процес, известен като вазоконстрикция. Това е защитен механизъм, който намалява загубата на топлина. Свитите съдове обаче увеличават съпротивлението, срещу което сърцето трябва да изпомпва кръвта, и така артериалното налягане се покачва.

Наблюденията показват, че през зимата стойностите на кръвното налягане средно са по-високи в сравнение с летните месеци. Дори разлика от няколко градуса може да доведе до осезаемо повишение на систолното налягане. При хората с вече диагностицирана хипертония това означава по-висок риск от инфаркт, инсулт и обостряне на сърдечна недостатъчност.

Допълнителни фактори през зимата – по-малко движение, по-калорично хранене, повече сол, стрес около празниците – също допринасят за нестабилни стойности.

Как реагира организмът при хора с ниско кръвно?

При хората с хипотония студът може да има двупосочен ефект. От една страна, вазоконстрикцията може временно да повиши стойностите. От друга – резките температурни промени, например излизане от топло помещение на студено, могат да предизвикат колебания в съдовия тонус, замайване, слабост или дори прилошаване.

Особено чувствителни са хората с вегетативна нестабилност, анемия или хронична умора. При тях студът често засилва усещането за отпадналост и световъртеж.

Как да се грижим за себе си през зимата?

При високо кръвно налягане

Редовно измерване – през зимата е препоръчително по-често проследяване на стойностите, особено при вече установена хипертония.

Не спирайте медикаментите самоволно – ако забележите повишение, консултирайте се с лекар. Понякога се налага корекция на терапията през студените месеци.

Поддържайте топлина – обличайте се на слоеве, пазете главата и ръцете. Избягвайте внезапно излизане на силен студ без подготовка.

Движение, но разумно – умерената физическа активност подобрява съдовия тонус, но интензивните натоварвания в много студено време могат да натоварят сърцето.

Ограничете солта и алкохола – зимните трапези често са по-солени и по-тежки, което допълнително повишава налягането.

При ниско кръвно налягане

Избягвайте резки температурни контрасти – ставайте по-бавно от леглото, обличайте се преди да излезете на студено.

Хидратация – дори през зимата приемът на достатъчно течности е ключов за стабилното кръвно.

Лека физическа активност – кратки разходки стимулират кръвообращението и намаляват риска от световъртеж.

Редовно хранене – пропускането на хранения може да задълбочи симптомите на хипотония.

Консултация при чести прилошавания – повтарящи се епизоди на замайване изискват медицинска оценка.

Кога да потърсим лекар?

Незабавна медицинска помощ е необходима при силно главоболие, болка в гърдите, задух, внезапна слабост в крайниците или загуба на съзнание. Зимата е период, в който тези симптоми не бива да се подценяват.

Студът сам по себе си не е болест, но е фактор, който влияе пряко върху сърдечносъдовата система. Разбирането на тези механизми и навременната грижа могат значително да намалят риска от усложнения през най-студените месеци на годината.