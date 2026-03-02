Новини
Диетолози: Яжте въглехидратите студени за по-лесно отслабване

2 Март, 2026 19:01 1 013 8

  • въглехидрати-
  • охлаждане-
  • студена храна-
  • калории-
  • отслабване-
  • кръвна захар-
  • инсулин

Мнозина смятат, че след охлаждане и повторно затопляне въглехидратите стават по-малко калорични

Диетолози: Яжте въглехидратите студени за по-лесно отслабване - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Охлаждането на ориз, паста и картофи след готвене може да има ползи за контрола на теглото и кръвната захар, но ефектът не е толкова драматичен, колкото често се представя в социалните мрежи. Това показват анализи и наблюдения на специалисти по хранене в САЩ, цитирани от международни медии.

През последните години в интернет набира популярност т.нар. „ретроградация“ – процес, при който сготвените въглехидратни храни се охлаждат, а след това могат отново да се затоплят. Твърдението е, че така те стават „по-нискокалорични“. Научната картина обаче е по-нюансирана.

Основната част от калориите в ориза, пастата и картофите идва от нишестето. То съдържа два компонента – амилоза и амилопектин. Амилопектинът се разгражда бързо и води до по-рязко повишаване на кръвната захар, докато амилозата се усвоява по-бавно.

Когато тези храни се готвят, нишестето става по-лесно смилаемо. Именно затова прясно приготвеният ориз или картофи могат да повишат по-бързо нивата на глюкоза в кръвта. При охлаждане част от това лесно усвоимо нишесте отново се превръща в т.нар. устойчиво нишесте – форма, която организмът разгражда по-трудно. Интересното е, че този ефект се запазва дори при повторно затопляне.

Проучвания от последното десетилетие показват, че консумацията на сварен и охладен ориз може да доведе до по-ниски стойности на кръвната захар след хранене в сравнение с прясно приготвен ориз. Това е особено важно за хора с диабет или инсулинова резистентност, но има значение и за останалите.

По-стабилната кръвна захар означава по-малки колебания в инсулина – хормон, който участва в складирането на енергия под формата на мазнини. Резките спадове и покачвания на глюкозата могат да засилят глада и да увеличат риска от преяждане. Затова по-бавното усвояване на въглехидратите може индиректно да подпомогне контрола на апетита.

Що се отнася до калориите, експертите са категорични: охлаждането не „премахва“ значително количество енергия от храната. Ефектът е по-скоро метаболитен, отколкото калориен. С други думи, това не превръща пастата или картофите в диетична храна, но може леко да подобри начина, по който организмът ги обработва.

Специалисти по обществено здраве подчертават, че ретроградацията не компенсира липсата на фибри, витамини и минерали в рафинираните продукти. Белият ориз и бялата паста остават по-бедни на хранителни вещества в сравнение с пълнозърнестите им варианти, независимо дали са охлаждани или не.

Най-устойчивият подход остава изборът на минимално преработени, пълнозърнести храни, комбинирани с достатъчно фибри, протеин и здравословни мазнини. Охлаждането на въглехидратите може да бъде малка полезна стъпка, но не заменя балансирания хранителен режим.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 нннн

    4 0 Отговор
    Чудя се, защо пълнозърнестият хляб е доста по- скъп от белия. Това противоречи на логиката. Някой може ли да го обясни?

    Коментиран от #8

    19:09 02.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Така

    3 0 Отговор
    Де! Аз маам тортите право от хладилника!

    19:17 02.03.2026

  • 5 Чао

    3 1 Отговор
    Аз не съм диетолог или лекар но според мен всеки нека да си хапва каквото обича обаче с мярка.Имаме един живот трябва да се наслаждаваме.🙂

    Коментиран от #6

    19:25 02.03.2026

  • 6 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Чао":

    С мярка без марка без кардио ще станеш затлъстял.

    Коментиран от #7

    19:48 02.03.2026

  • 7 Чао

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Аз не съм изобщо със затлъстяване въпреки че не тренирам.Може и да е до организъм.

    20:04 02.03.2026

  • 8 Ром с кола

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    Не бях замислял, ама прав си, няма логика ха-ха, егхаси! Ама знаиш що черния ляб е черен, нали? Ми щот слагат изварено кафе. Да не мислиш, че някой работи с "черно" брашно?

    20:21 02.03.2026