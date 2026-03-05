Лудогорец пак победи Левски и намали разликата "със сините" на 9 т.

Лудогорец постигна победа срещу Левски с 1:0 в дербито от 24-ия крът на efbet Лига. Попадението реализира Ерик Маркус (80).

Първата ситуация в срещата бе за домакините. В 5-ата минута Педро Нареси получи пас отдясно и стреля високо над вратата. Последва меле между футболистите на двата тима, след като се оказа, че Кайо Видал е получил контузия. Той бе моментално заменен от Ерик Маркус.

19Лудогорец : Левски

Три минути по-късно "сините" направиха заучено изпълнение на корнер. Майкон нанесе удар от дъгата на наказателното поле, но слабо и право в ръцете на Хендрик Бонман. Три минути след това бразилският краен бранител отправи нов шут от дистанция, но този път бе много неточен и топката излетя високо над вратата.

В 21-ата минута гостите направиха бърза контраатака, която завърши с опит за удар на Евертон Бала, но бразилският голмайстор се подхлъзна и не успя да нанесе качествен изстрел.

В 25-ата минута главният съдия Васил Минев спря временно срещата. Това се случи, след като бяха хвърлени няколко бомбички от гостуващия сектор, които паднаха на метри от вратаря на "зелените".

След тази ситуация играта се накъса още повече, като двата тима разчитаха основно на единоборства и изритани топки.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес не се забави със смените. За втората част в игра се появиха Георги Костадинов и Хуан Переа, които замениха Алдаир и Гашпер Търдин.

В 49-ата минута Антон Недялков даде перфектен пас към Ерик Маркус, който прати с глава топката в наказателното поле, където Квадво Дуа стреля от точката на дузпата, но кълбото прелетя над целта. Пет минути след това Квадво Дуа бе изведен в наказателното поле и стреля от малък ъгъл, но Светослва Вуцов излезе и изби в корнер.

Десет минути по-късно Петър Станич стреля атрактивно със задна ножица, а вратарят на Левски хвана топката. "Сините" отговори с много опасна атака секунди след това. Радослав Кирилов проби по десния фланг, преодоля Антон Недялков и пробва пас по земя в наказателното поле, но защитник на Лудогорец успя да избие.

19Лудогорец : Левски

В 68-ата минута се откри и най-добрата ситуация за гол. Квадво Дуа центрира с десния крак в наказателното поле към Ивайло Чочев, но атакуващият халф с глава отправи топката право в ръцете на Светослав Вуцов.

В 77-ата минута Мазир Сула центрира от фал, където най-съобразителен се оказа Акрам Бурас. Халфът стреля с глава, но твърде слабо, за да затрудни Хендрик Бонман.

В 80-ата минута домакините откриха резултата. Бразилското крило на "орлите" Ерик Маркус стреля от фал от малък ъгъл. Светослав Вуцов докосна топката, но не бе достатъчно, за да се намеси. След попадението Диниш Алмейда провокира агитката на Левски, след което бе изблъскан от Хуан Переа. Колумбиецът бе изгонен с директен червен картон.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ 1:0

1:0 Ерик Маркус (80)

Стартови състави:

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 11. Кайо Видал, 9. Квадво Дуа

Резерви: 1. Серджио Падт, 7. Алберто Салидо, 12. Руан Секо, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус, 99. Станислав Иванов

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс

Резерви: 78. Мартин Луков, 6. Стипе Вуликич, 8. Карлос Охене, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 70. Георги Костадинов