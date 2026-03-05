Левски: Главите горе и напред към следващата битка!

Левски пусна публикация в социалните мрежи веднага след края на двубоя с Лудогорец. “Сините” загубиха с 0:1 като гости и така разликата с “орлите” падна от 12 на 9 точки. Въпреки това обаче Левски продължава да води уверено в класирането на efbet Лига.
"Главите горе и напред към следващата битка. Отборът има нужда от вашата подкрепа! Чакаме ви у дома!", написаха от Левски.
