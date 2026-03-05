Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Левски: Главите горе и напред към следващата битка!

5 Март, 2026 20:49 565 8

Въпреки това обаче Левски продължава да води уверено в класирането на efbet Лига

Левски: Главите горе и напред към следващата битка! - 1
Снимка: sportal.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски пусна публикация в социалните мрежи веднага след края на двубоя с Лудогорец. “Сините” загубиха с 0:1 като гости и така разликата с “орлите” падна от 12 на 9 точки. Въпреки това обаче Левски продължава да води уверено в класирането на efbet Лига.

"Главите горе и напред към следващата битка. Отборът има нужда от вашата подкрепа! Чакаме ви у дома!", написаха от Левски.


  • 1 Ник

    10 2 Отговор
    "Главите горе и напред към следващата битка." Към следващата КАЛЪФКАААА

    20:52 05.03.2026

  • 2 Актуално и след 20години

    7 1 Отговор
    Играли смо добро,али смо немали шанса!

    20:53 05.03.2026

  • 3 Мимч

    6 0 Отговор
    Стига вече с тия големи приказки.От няколко мача нищо не играете.Добре,че лудите паднаха от другите отбори и се получи разлика.До края има още много мачове....Нищо не е решено с такава игра....

    20:57 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КАК ДА ВДИГНЕШ

    4 0 Отговор
    ГЛАВА КОГА НЯМА ЗА КАКВО. УНИЗЕНИ БЕЗ ДОСТОЙНСТВО БЯГАТ ПО ТЕРЕНА КАТО МУХИ БЕЗ ГЛАВИ. НЯМА ТЕХНИКА ТАКТИКА РАЗУМ. РИТАЙ НАПРЕД И ЩО СТАНЕ. НЕ МОЙМ ВДИГНЕМ ГЛАВИ ЗАЩОТО ВЕЧЕ БИЯТ НИ ПЪТИ ТРИ. А танас В ТУНЕЛА СТОИ СЪС СВОЯТ ЗЕТ СКАУТ ДОБИЛ ТЕН В ДУБАЙ И ГЛЕДА КЪТ ОАКОНО ДЕТЕ МАЙКА СИ. Дека сте големите разбирачи 1914 и един левскар.

    20:57 05.03.2026

  • 6 Етоо

    2 0 Отговор
    Светльо,чакай ни,идваме!

    21:00 05.03.2026

  • 7 Калъфкаа

    2 0 Отговор
    Калъфката е запазена марка на подуенци

    21:01 05.03.2026

  • 8 Хахаха

    1 0 Отговор
    Даниела да пише декларация

    21:02 05.03.2026

