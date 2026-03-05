Спортната журналистка "затапи" бивш директор на ЦСКА

Спортната журналистка и водеща Лора Уудс защити страстно любимия си Арсенал и скочи срещу бившия директор и треньор на ЦСКА, както и бивш мениджър от Висша лига - Алън Пардю, заради критиките му към играта на „артилеристите“.

Коментарът на Пардю дойде след победата на лондончани над Брайтън и Хоув Албиън, която ги изведе със 7 точки преднина на върха пред преследвача Манчестър Сити. "Гражданите" обаче са и с мач по-малко.

Пардю, който коментираше мача по talkSPORT, не спести критиките си и дори заяви, че ако Арсенал стане шампион, до името на отбора ще има „звездичка“, защото успехите им идвали благодарение на статични положения, игрови хитрости и прагматичен стил.

Според него отборът е „професионален и ефективен, но без нищо красиво в играта“.

Това обаче явно беше твърде много за Ууд, известна с откритата си любов към клуба на Микел Артета. Тя се включи в ефир и директно отговори на Пардю с доза емоция и типична фенска откровеност.

„Алън, обичам те, но това е най-неуважителното нещо, което съм чувала!“, заяви тя.

„Защо? Защото изпълняваме корнери и статични положения? Ако спечелим титлата, на нас, феновете, изобщо не ни интересува как ще стане. Защо трябва да ни пука дали на вас ви е забавно да ни гледате?“ - каза откровената спортна журналиастка.

Спорът се разгоря още повече след думите на треньора на Брайтън Фабиан Хюрцелер, който след загубата с 0:1 от Арсенал обвини отбора на Артета в бавене на играта и дори заяви, че „си създават собствени правила“.

За Уудс обаче подобни критики не значат много.

Тя отдавна не крие страстта си към клуба и дори е влизала в словесни престрелки дори с фронтмена на Ноел Галахър, след като той нарече феновете на Арсенал „идиоти“. Тогава водещата отговори с усмивка: „Имаме повече фенски канали, защото имаме повече фенове - съжалявам, Ноел.“