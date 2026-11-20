Honda представи Avancier като нов 7-местен SUV с хибридно задвижване и три реда седалки. Моделът е първият автомобил на марката с новата емблема H, новата система Honda Hybrid и новата средноразмерна платформа.

„Avancier е разработен като SUV с три реда седалки, който да осигури качествено пътуване заедно с близки хора“, заяви Honda при световната премиера. Компанията описва концепцията зад автомобила с името „Grand-Journey“.

Задвижването използва нов 2,0-литров четирицилиндров двигател, комбиниран с електромотори. Honda е променила всмукателния колектор, изпускателния колектор и формата на челата на буталата, за да подобри горивния процес. Двигателят е с приблизително 900 грама по-лек от предходния 2,0-литров агрегат.

Avancier е първият модел на Honda с технологията DualPower eAWD. При нея предната и задната ос се управляват независимо от отделни електромотори. Оборудването включва и Motion Management System – система, която интегрира управлението на спирачната сила, задвижването и поведението на автомобила.

Новата платформа е проектирана за автомобили от сегментите C и D, включително SUV модели и седани. Honda посочва, че е използвала приблизително 40% повече високоякостна стомана, като едновременно с това е намалила теглото спрямо предходната конструкция.

Дизайнът се отличава с новата емблема H, разделени светлини и липса на традиционна голяма радиаторна решетка. Отзад са поставени вертикални стопове и светлинна лента по цялата широчина. Задната чистачка е скрита в спойлера на покрива.

В салона централният инфотейнмънт екран е разположен върху арматурното табло, а дигиталният приборен панел е стандартен. Най-отличителният елемент е новият волан с изцяло плоска долна част. Предвидени са бутони за медията и круиз контрола, както и селектор за скоростите на кормилната колона.

Honda е оборудвала втория ред с широки седалки, отопляеми и вентилирани седалки и сгъваем подлакътник с дисплей за климатичната система. Предвидени са електрически щори, панорамен стъклен покрив и затъмнени задни стъкла.

Сред стандартните функции са 12-говорителна аудиосистема Bose с Dolby Atmos, система за гласово разпознаване и Remote In-Cabin View, която позволява наблюдение на купето. Всички версии ще поддържат актуализации на софтуера по въздуха. Компанията планира да пусне общо 15 хибридни модела от новото поколение до края на финансовата 2029 година.