Илон Мъск, Джеф Безос и Уорън Бъфет са сред най-известните милиардери на нашето време, но историята познава владетели и индустриалци, чието икономическо влияние е било несравнимо по мащаб. Някои от тях са контролирали ресурси, които според съвременни оценки се равняват на десетки и дори стотици трилиони долари, пише SEE News.

Сравнението обаче е условно. Докато богатството на днешните милиардери се измерва чрез стойността на техните компании, акции и лични активи, при историческите владетели често става въпрос за контрол върху цели държави, територии, данъчни системи и природни ресурси.

Според публикуваната класация най-богатият човек в историята е Манса Муса, владетел на империята Мали през XIV век. Неговото богатство се основавало на контрола върху едни от най-значимите залежи на злато в света и търговските маршрути през Сахара.

Легендарното му състояние станало особено известно през 1324 г., когато предприел поклонение до Мека. Според историческите сведения той раздал толкова големи количества злато по време на престоя си в Кайро, че повлиял върху цената на благородния метал. Точната стойност на богатството му остава невъзможна за надеждно изчисляване.

На второ място е Чингис хан, основателят на Монголската империя, с условна оценка на контролираните от него ресурси от 120 трилиона USD. Въпреки огромните завоевания той не натрупвал богатство по начина, по който го правят съвременните предприемачи, а разпределял значителна част от военната плячка сред своите военачалници и войници.

Третата позиция заема китайският император Шъндзун от династията Сун, управлявал през XI век. Икономическите ресурси, свързвани с неговото управление, са оценени условно на 44,5 трилиона USD. По това време Китай е сред най-развитите икономики в света, с процъфтяваща търговия, земеделие и технологични нововъведения.

Следва моголският император Акбар Велики, управлявал голяма част от Индийския субконтинент през XVI век. При неговото управление Моголската империя се превръща в един от водещите икономически центрове в света. Контролираните от него ресурси са оценени на около 30 трилиона долара.

Петото място е за китайската императрица У Дзътиен, единствената жена, управлявала Китай с официалната титла император. Икономическите ресурси на държавата по време на нейното управление са оценени условно на 25 трилиона USD.

Сред най-богатите исторически личности изненадващо попада и съветският диктатор Йосиф Сталин. Класацията му приписва икономически ресурси, равняващи се на 11 трилиона USD. Тази сума обаче не представлява лично богатство, а оценка на мащаба на съветската икономика, върху която той упражнявал политически контрол.

На седмо място е първият римски император Октавиан Август, чието икономическо влияние е оценено на 5,8 трилиона долара. По време на неговото управление Римската империя контролирала огромни територии и значителна част от световната икономическа дейност.

Осмата позиция заема руската императрица Екатерина Велика с условна оценка от 1,5 трилиона USD. Нейното богатство е свързано с властта ѝ над обширните територии, природните ресурси и данъчните приходи на Руската империя.

Последните две места са за американски индустриалци, чиито богатства са значително по-добре документирани.

Девети е стоманодобивният магнат Андрю Карнеги, чието състояние според използваната в класацията методика се равнява на около 667 млрд. USD. През 1901 г. той продава компанията си Carnegie Steel на финансиста Джей Пи Морган, а впоследствие дарява голяма част от богатството си за образование, библиотеки и културни институции.

Десетото място е за петролния магнат Джон Рокфелер, основател на Standard Oil, с оценено състояние от 561 млрд. USD. В края на XIX и началото на XX век неговата компания контролира огромна част от американската петролна индустрия.

Интересното е, че според Книгата на рекордите на Гинес именно Рокфелер е най-богатият човек в историята, когато се използва критерият за лично притежавано богатство, коригирано спрямо инфлацията. Гинес оценява състоянието му на около 631 млрд. USD по стойности от 2024 г.

Различията между класациите показват колко трудно е да се определи кой действително е бил най-богатият човек на всички времена. Контролът върху държавна икономика не е равнозначен на лично притежание на нейните активи, а историческите данни често не позволяват точни финансови изчисления.

Затова внушителните суми, приписвани на древни императори и владетели, трябва да се разглеждат като ориентировъчни оценки на икономическата им власт, а не като доказани лични състояния.