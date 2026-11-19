В свят, в който съвременните автомобили често се сменят като носни кърпички след изтичане на гаранцията и лизинга, историята на 64-годишния Мартин Лефевер звучи почти като старомодна притча от златната ера на автомобилостроенето. Неговото Audi 80 от 1991 година официално премина границата от 1 000 000 километра, като през целите тридесет и пет години вярна служба е запазило заводския си двигател, съединител и скоростна кутия. Днес много рядко срещаме подобна неподправена техническа вярност, при която километражът се върти без драматични аварии и скъпи ремонти в сервиза.

Началото на тази забележителна одисея е поставено през 1991 година, когато Лефевер купува чисто ново Audi 80 B3 с 1.6-литров турбодизелов мотор, генериращ скромните, но жилави 80 к.с. и 152 Нм въртящ момент. Първоначалният му план е бил да кара колата около шест години, обаче когато през 1998-а настъпва моментът за смяна, той взима решение да не търси наследник и остава верен на същия автомобил. Средногодишното му натоварване се движи между 28 600 и 29 000 километра, което за подобен период е равносилно на непрекъснато присъствие по пътищата.

Самото постижение придобива още по-ясни измерения, когато се съпостави със статистиката на белгийския офис на Audi, според която средният автомобил, отправен към пунктовете за скрап в страната, навърта около 200 000 километра. Седанът на Лефевер е изминал пет пъти повече, като освен силовата линия и трансмисията редица други възли по колата също са останали в първоначалния си вид. По думите на собственика през годините са сменяни само консумативи, а поцинкованата каросерия успешно е устояла на ръждата и капризите на времето.

Зад този впечатляващ резултат не стои някаква тайна магия, а четвърт век опит зад волана като инструктор по шофиране и премерен подход към техниката. Лефевер подчертава, че ключът се крие в спокойното каране без излишно насилие, редовното обслужване и съхранението на автомобила в гараж, обобщавайки успеха си с думите, че става дума за комбинация от късмет, плавно шофиране и заводско качество. В крайна сметка човекът просто е пазил колата си като очите си, а тя му се е отблагодарила с рядко срещана надеждност.