Когато един електромобил изненада дори създателите си с темпото на заявките, в централата започват да пренареждат графика и приоритетите, точно каквото се случва около новия Volkswagen ID.Polo. Поръчките растат стремглаво, а срокът за доставка на най-достъпното изпълнение Trend вече е набъбнал до 21 месеца, докато клиентите за по-високите нива получават колите си значително по-бързо. Още в средата на септември концернът отчиташе около 30 000 заявки, а само за два месеца след това обемът им почти се удвои, при положение че производственият капацитет за 2027 година вече е запълнен и във Волфсбург търсят начини да забързат темпото.

Най-дългото чакане се пада на базовия ID.Polo Trend, който в Германия стартира от 24 995 евро, разполага с батерия от 37 kWh и обещава пробег до 334 км по цикъла WLTP. На противоположния край стои по-динамичният ID.Polo GTI, който пристига при собственика си ориентировъчно за седем месеца. Е, хайде де, кой да предположи, че базовата версия ще се окаже с толкова дълга опашка, след като търговската логика е съвсем пресметлива: концернът дава предимство на по-скъпите модификации с по-добра рентабилност, а по-евтините остават по-назад в поточния ред.

Самата структура на поръчките също обърка първоначалните сметки на марката по няколко показателя. Докато в началото очакванията бяха между 90 и 95 процента от клиентите да предпочетат лизинг, на практика делът му се движи около 50 процента. Освен това модификацията с по-голямата батерия от 52 kWh привлича далеч по-силен интерес от предвиденото, а близо 90 процента от купувачите добавят подвижен теглич за 810 евро, позволяващ теглене на ремаркета до 1200 кг.

Производството на ID.Polo се осъществява в завода на Volkswagen Group в Марторел край Барселона рамо до рамо с Cupra Raval, където общият капацитет достига до 600 000 автомобила годишно. В момента само половината от тези мощности са отредени за електромобили, но при подобен натиск върху конвейера в концерна обсъждат да разширят дела на електрическите модели за сметка на тези с двигатели с вътрешно горене. Подобна картина се наблюдава и при новия Skoda Epiq в друг испански завод на групата: за електрическия кросоувър са постъпили над 80 000 поръчки, като Epiq 55 се чака около 17 месеца, докато по-скъпият Epiq Sportline пристига за около пет.