Когато електромобилът намалява, електрическият му мотор може временно да промени ролята си. Вместо да използва ток, за да задвижва колелата, той използва движението им, за да произведе електричество. То се връща в батерията и по-късно може отново да захрани автомобила. Този процес се нарича регенеративно спиране или рекуперация.

При обикновен автомобил накладките притискат спирачните дискове и превръщат кинетичната енергия на движението основно в топлина. При електромобила част от тази енергия може да бъде възстановена. Това е особено важно в градски условия, където автомобилът често спира и потегля заради светофари, кръстовища, задръствания и промени в скоростта.

Същият принцип работи и при спускане. Електромоторът може да забавя автомобила, като едновременно с това изпраща част от произведената електроенергия към батерията. При движение по магистрала възможностите за рекуперация обикновено са по-малко, защото спиранията са по-редки.

Много електромобили позволяват на водача да избира силата на регенеративното спиране. При по-силна настройка отпускането на педала на ускорението води до осезаемо забавяне, без да се натиска спирачният педал. Това е известно и като шофиране с един педал, а някои модели могат да спрат напълно по този начин.

Усещането е различно за хората, които преминават от автомобил с двигател с вътрешно горене. Част от водачите го предпочитат в натоварен трафик, докато други смятат, че движението по инерция е по-плавно и в определени ситуации може да запази повече от набраната скорост. Затова по-силната рекуперация не е автоматично най-ефективният избор при всяко пътуване.

Системата не може да замени напълно традиционните спирачки, за това при нужда автомобилът комбинира електрическото и фрикционното спиране, особено когато е необходима по-голяма спирачна сила.

При напълно заредена батерия, рекуперацията често не работи, защото няма достатъчно свободен капацитет за приемане на нова енергия. Ако батерията е студена пък, тя може временно да приема ограничено количество електричество. Също така, при хлъзгав път системата може да намали силата си, за да запази сцеплението.

В тези ситуации водачът може да усети по-слабо забавяне в студена сутрин или непосредствено след зареждане до 100 процента. Това е нормална работа на системата, а конвенционалните спирачки поемат необходимата функция.

Регенеративното спиране не увеличава пробега с точно определено количество. Ефектът зависи от маршрута, скоростта, наклоните, трафика и начина на шофиране. То обаче намалява използването на накладките и дисковете при обичайното забавяне, което може да удължи живота им. Технологията не връща цялата енергия, изразходвана за ускоряване, но използва част от иначе изгубеното при спиране. Именно това прави електромобилите особено ефективни при чести спирания и потегляния в градска среда