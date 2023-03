Tesla се похвали с 4 милиона произведени коли (ВИДЕО)

Илон Мъск може да отбележи още едно постижение в своето портфолио, след като една от компаниите му – Tesla успя да произведе 4 милиона автомобила. Това стана ясно от публикация на марката в Twitter, където бе публикувано и кратко видео по случай постижението. Интересно е да се отбележи, че производството на 4-милионния автомобил и два само 7 месеца след като от компанията се похвалиха с 3 милиона произведени коли.

We produced our 4 millionth vehicle at Giga Texas today ✌ pic.twitter.com/YMxb4zX5WB