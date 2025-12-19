Зеленски приветства финансовата подкрепа на ЕС за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в „Телеграм“, че е важно руските активи да останат блокирани, като същевременно Украйна получава финансови гаранции за следващите години, предава Укринформ, цитирана от БТА.

„Благодарен съм на всички лидери на Европейския съюз за решението на Европейския съвет да предостави 90 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна за периода 2026–2027 година. Това е значителна помощ, която реално укрепва нашата устойчивост“, написа Зеленски.

Той подчерта, че замразяването на руските активи и осигуряването на финансови гаранции са ключови за сигурността на страната. Президентът също благодари на лидерите на ЕС за постигнатия консенсус и тяхното единство, което според него подпомага защитата на бъдещето на Европа.