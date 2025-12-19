Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски приветства финансовата подкрепа на ЕС за Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски приветства финансовата подкрепа на ЕС за Украйна

19 Декември, 2025 08:54 1 606 141

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски-
  • финансова подкрепа

Президентът акцентира върху замразяването на руските активи и гаранциите за сигурност

Зеленски приветства финансовата подкрепа на ЕС за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в „Телеграм“, че е важно руските активи да останат блокирани, като същевременно Украйна получава финансови гаранции за следващите години, предава Укринформ, цитирана от БТА.

„Благодарен съм на всички лидери на Европейския съюз за решението на Европейския съвет да предостави 90 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна за периода 2026–2027 година. Това е значителна помощ, която реално укрепва нашата устойчивост“, написа Зеленски.

Той подчерта, че замразяването на руските активи и осигуряването на финансови гаранции са ключови за сигурността на страната. Президентът също благодари на лидерите на ЕС за постигнатия консенсус и тяхното единство, което според него подпомага защитата на бъдещето на Европа.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евреин

    65 3 Отговор
    му се радвам само кога спре да хаби въздуха

    Коментиран от #61, #106

    08:56 19.12.2025

  • 2 Ъхъъъъъъ

    80 3 Отговор
    Човека със златното гърне.

    Коментиран от #103

    08:56 19.12.2025

  • 3 пешо

    82 3 Отговор
    наркомана ще доведе целия ЕС до просяшка тояга

    Коментиран от #84

    08:56 19.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Oтвpaт

    68 3 Отговор
    Ще има за златни тоалетни и други най-необходими неща.

    Коментиран от #27

    08:58 19.12.2025

  • 7 Гошо

    54 5 Отговор
    Ехаа...ще има за златни тоалетни и бидета...

    08:58 19.12.2025

  • 8 И ТРЪМП ПОЗНА

    63 4 Отговор
    .........НАЙ ГОЛЕМИЯ ТЪРГАШ.....КЪСИЯ КОМИК......!

    08:58 19.12.2025

  • 9 зеленкио наркоман

    51 4 Отговор
    Малко са, но ще стигнат за няколко златни тоалетни. Давайте още че с Ермак имаме много имоти.

    08:58 19.12.2025

  • 10 пешо

    69 4 Отговор
    браво на УНГАРИЯ , ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ НИТО ЕВРО ЗА УКРАЙНСКАТА ХУНТА

    Коментиран от #115

    08:58 19.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 йикийи

    60 4 Отговор
    ГЕРБ, ПП и ДБ педофили, ИТН, БСП, ДПС в затвора или да дават милиардите от джоба си. Мръсни национал предатели, за българите няма, бандера фашистите ще хранят освен че ни ограбиха. Хем грабят парите ни хем хранят фашистите с нашите пари. В затвора всичките под строй и Роско хотела да чука камъни. Мръсни маймуни. Тука ровят по кофите за боклук възрасните хора, тези мръсници бандера фашистите ще хранят. Да дават милиардите от джоба си. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    09:00 19.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Още пари

    5 50 Отговор
    За трепане на путинисти.....

    Коментиран от #24, #33

    09:03 19.12.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    44 3 Отговор
    Ще има за крадене.....

    09:03 19.12.2025

  • 19 Иван Вазов

    33 2 Отговор
    "О, Английо, защо ли днес

    бездушен жид те управлява?"

    09:04 19.12.2025

  • 20 Евроджендър

    58 3 Отговор
    Един телевизионен клоун ще успее да фалира целия "велик" ЕС

    09:04 19.12.2025

  • 21 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    4 45 Отговор
    Ша са утеши с бутилка водка....литровка.

    Коментиран от #47

    09:04 19.12.2025

  • 22 Пич

    32 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Като следствие на това , след въвеждането на еврото и зверската инфлация която няма как да не се случи , следващите протести ще са срещу всички национални предатели !!! ГЕРБ се прегръщат с ПП когато продават държавата , Пеевски се прегръща с ДБ по същата причина , а глупаците на павета рипат ли рипат !!! Накрая нали знаете какво следва - на паветата автентично ще дойдат да рипат селяните , и жална им родителка на всички !!!

    09:04 19.12.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 2 Отговор
    Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что набор новобранцев столкнулся с трудностями из-за ожирения и тупости американской молодежи, передает РИА «Новости». «Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», – заявил на встрече с рекрутерами Хегсет.

    Коментиран от #118

    09:05 19.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 чугун

    30 4 Отговор
    Е има си хас.
    Корумпето ще има за бело.

    09:05 19.12.2025

  • 26 Тома

    31 4 Отговор
    Дадени пари до последния украинец

    09:05 19.12.2025

  • 27 Я пъ тоа

    11 25 Отговор

    До коментар #6 от "Oтвpaт":

    Дават се оръжия на Украйна...не пари.....кой разбрал, разбрал.

    Коментиран от #113

    09:06 19.12.2025

  • 28 КОЛЬО ПАРЪМА

    35 3 Отговор
    Ало факти стига го слагайте тоя НАРКОМАН всеки ден

    Коментиран от #30

    09:06 19.12.2025

  • 29 Малейййй

    5 29 Отговор
    С тия милиарди що путинисти ша изтрепат7369

    09:07 19.12.2025

  • 30 Евала ФАКТИ

    5 31 Отговор

    До коментар #28 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Снимката на зеленски, кошмара на путинистите.

    09:08 19.12.2025

  • 31 Тошо

    34 4 Отговор
    Смешник, съсипа държавата Украйна, усмърти над милион украинци за да стане милиардер.Украинците трябва да го линчуват този.

    Коментиран от #131

    09:08 19.12.2025

  • 32 Галина Колева

    35 5 Отговор
    Жална ни майка Българиьо . Ще даваме пари ,а за нас никой не мисли.Това не наша война.

    Коментиран от #37

    09:08 19.12.2025

  • 33 Цун Кайми Го

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Още пари":

    сополив

    09:08 19.12.2025

  • 34 С европейски пари

    8 20 Отговор
    Ша са громят обекти в Русия....боже какви времена доживяхме....

    09:09 19.12.2025

  • 35 Миролюб Войнов, доволен

    21 7 Отговор
    Браво на момчето.
    Стана мъж, направи кинти и си осигури охолен живот за още Два года 👍

    Коментиран от #40

    09:09 19.12.2025

  • 36 Фен

    19 3 Отговор
    Време е тик-токърите да почват да подскачат! Нашият дял в гранта за Зеленски е 6 пъти повече, отколкото сумата, която щеше да влезе в бюджета от така омразният им данък дивидент.

    09:10 19.12.2025

  • 37 Я пъ тоа

    7 20 Отговор

    До коментар #32 от "Галина Колева":

    Изнасяме оръжия за Украйна за милиарди. Трупаме дебели пачки.....войната е супер за нас...вервай ми.

    Коментиран от #68

    09:10 19.12.2025

  • 38 Коко Н

    3 19 Отговор
    Всички копейки, освен Путин, не знаят какво е игра с блъфиране,също като пияно Карате.

    09:10 19.12.2025

  • 39 БАРС

    17 4 Отговор
    КАТО БЯХ В ИЗРАЕЛ СТАРИТЕ ЕВРЕИ МИ КАЗВАХА ЗАПОМНИ КАТО НЯМА ВОЙНА НЯМА И ПАРИ.ТА ЕСТЕСТВЕННО ЗЕ СЕ РАДВА ИМА КАКВО ДА КРЪДЕ .

    Коментиран от #43

    09:11 19.12.2025

  • 40 Я пъ тоа

    4 18 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов, доволен":

    В сравнение с Путин, Зеленски е сирота бре....

    09:11 19.12.2025

  • 41 БАРС

    15 1 Отговор
    КАТО БЯХ В ИЗРАЕЛ СТАРИТЕ ЕВРЕИ МИ КАЗВАХА ЗАПОМНИ КАТО НЯМА ВОЙНА НЯМА И ПАРИ.ТА ЕСТЕСТВЕННО ЗЕ СЕ РАДВА ИМА КАКВО ДА КРЪДЕ .

    09:11 19.12.2025

  • 42 Вужъст

    20 2 Отговор
    Защо антибългарските управници отново харизват милиарди пари на българите на този измамник и узурпатор!?!? Някакво правителство, което е подало оставка хвърля парите ни за здравно осигуряване, пенсии, детски и развитие на този нацист за да ги окрадат!? Защо???
    Не може ли да и аме позиция, като Чехия поне?

    09:11 19.12.2025

  • 43 Стига бе

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "БАРС":

    То и Путин са радва....ти как мислиш....

    09:12 19.12.2025

  • 44 Европеец

    12 7 Отговор
    Не се стискайте гражданье! За да дадем един милиард евро, се пада по 160 лв на гражданин. Ако си затруднен и бъркаш в кoфите, ще дам и за теб!

    Коментиран от #49

    09:12 19.12.2025

  • 45 Демек

    6 18 Отговор
    Ще продължава да мирише на изгоряла вата.

    Коментиран от #53

    09:13 19.12.2025

  • 46 Още пари

    5 19 Отговор
    За загробване на путинисти. Путин сам са насади на големия х.....

    09:13 19.12.2025

  • 47 Орк

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Обично не отговарям на тъпо@тии,но този път супер т@по!!

    09:14 19.12.2025

  • 48 Е. На това се казва

    19 1 Отговор
    Коледен подарък за наркомана и шамар за българите, който ни заби Желязков Българопредател!
    Сега ще ни свият следния номер! От тези по домовата книга, всички заемат по- сигуркн пост, отколкото ветровития мин- председател! Всички ще откажат и Желязков ще се върне на поста!
    Ръцете на Радев са вързани, но на нас не сега!
    Събудихме се от летаргията! Децата ни пробудиха!
    Продължението следва!

    Коментиран от #51, #74

    09:14 19.12.2025

  • 49 Баш европеец

    4 18 Отговор

    До коментар #44 от "Европеец":

    От продажба на оръжия за Украйна печелим много повече.

    Коментиран от #64

    09:14 19.12.2025

  • 50 Истината:

    20 3 Отговор
    Този Наркоман влАдимир Зеленски и Урсулиците,
    Ще Унищожат Икономически ЕС!

    Коментиран от #52

    09:16 19.12.2025

  • 51 Я пъ тоа

    3 21 Отговор

    До коментар #48 от "Е. На това се казва":

    За изтребване на руския агресор, никакви средства не са безсмислени.

    09:16 19.12.2025

  • 52 Тръмп:

    18 1 Отговор

    До коментар #50 от "Истината:":

    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
    след 20 или по-малко години.

    Коментиран от #56

    09:16 19.12.2025

  • 53 Я се подуши

    9 1 Отговор

    До коментар #45 от "Демек":

    Не ти ли мирише на изгоряла вълна м/ у кривите ти крака?!

    09:17 19.12.2025

  • 54 Евала Зеленски

    2 21 Отговор
    Осигури си 90 милиарда Евро, от ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ АКТИВИ....Путин губи милиардите, оръжията за избиване на путинисти са увеличават.

    Коментиран от #79, #114

    09:18 19.12.2025

  • 55 Еееех

    4 9 Отговор
    за бъдещето на Европа е всичко това...

    09:19 19.12.2025

  • 56 Остави я Европа

    4 12 Отговор

    До коментар #52 от "Тръмп:":

    Там си живеят живота. Гледай че бомбят нон стоп...Русия....

    09:20 19.12.2025

  • 57 Философия

    3 15 Отговор
    С парите на Путин, по главата на...Путин....

    Коментиран от #83

    09:21 19.12.2025

  • 58 Дас Хаген

    13 2 Отговор
    Европа не разбра че удължава агонията на Украйна с всяко дарено евро! Резултата в крайна сметка ще е един, цяла южна Украйна под контрол на Русия и капитулация!

    09:24 19.12.2025

  • 59 Анонимен

    9 3 Отговор
    Жалко за украйнския народ. Зеленски се прибра с обещания но не с реални пари.

    09:24 19.12.2025

  • 60 Боклука

    9 1 Отговор
    И престъпник най хаяши ни набута да теглим кредити и да ги даваме на хунтата на златните кенефи.тоя боклук ще завърши плачем на някой уличен стълб.никой в историята ни не е унижа3али ограбвал народа от тая долна европейска паплач

    09:27 19.12.2025

  • 61 Фермерите и земеделците

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "евреин":

    Ще ядем рошкове и супа от патрони..

    09:27 19.12.2025

  • 62 Звяр

    9 1 Отговор
    Това е най-мръсният хазарски боклук, който се е раждал в Дикое поле. Изби толкова много славяни, че 300 дни да бъде рязан са му малко.

    09:27 19.12.2025

  • 63 Ама па убавец бе!!!

    7 1 Отговор
    Да му се ненагледаш!

    И благодарен, че европейските народи с радост ще плащат!
    Няма нужда дори да благодари - удоволствието е наше!

    09:27 19.12.2025

  • 64 Дон Дони

    12 1 Отговор

    До коментар #49 от "Баш европеец":

    Не видях от започването на войната живота да ми се е подобрил, напротив на зле вървим! Какви печалби бълнуваш повечето е дарения!

    09:27 19.12.2025

  • 65 Ами

    6 3 Отговор
    европейците винаги са се обединявали срещу руснаците. И сега така. Нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #86

    09:28 19.12.2025

  • 66 😁.........

    3 11 Отговор
    Дневната смяна проруски тролове нададе вой😄с пяна на уста, приятно квичене т@
    п@
    н@
    ри🤣.

    Коментиран от #73, #91

    09:28 19.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Сериозен ли си ?.

    11 1 Отговор

    До коментар #37 от "Я пъ тоа":

    Папки трупат няколко оръжейни олигарха в бг-то . Ние събираме капачки за здравни нужди !

    09:30 19.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Опаа,

    10 2 Отговор
    зеленият шмъркач ще си купи още едно имение .. .

    09:31 19.12.2025

  • 72 Анонимен

    4 2 Отговор
    Разберете. Това е само насока пари няма. Политическо решение не отваря касата. Тя е празна уви.

    Коментиран от #82

    09:32 19.12.2025

  • 73 Да питам

    8 1 Отговор

    До коментар #66 от "😁.........":

    На теб кеф ли ти е,че взимат пари от нас и ги дават на тоя наглец?!?

    Коментиран от #77

    09:32 19.12.2025

  • 74 Продължението

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "Е. На това се казва":

    Копейките и те ще плащат за избиването на орки.😁

    09:33 19.12.2025

  • 75 Зеленото човече

    8 3 Отговор
    Направи ЕС на глупаци! Даже ги подигра с златни тоалетни! Давайте му още!

    Коментиран от #81

    09:34 19.12.2025

  • 76 Браво на еврофашистите!

    6 2 Отговор
    Ухааа !
    Ще има парички нвнятната му опростачена женичка да си купува бижута и дрехи от ликсозните бутици,а той да си шмърка бялото .
    Няма проблеми -ще си попълва списъка с луксизни имоти.
    В загадкато се пита кой ще ползва тези блага след няколко месеца , него вече няма да го има?

    Коментиран от #78

    09:34 19.12.2025

  • 77 Я пъ тоа

    3 8 Отговор

    До коментар #73 от "Да питам":

    Кво взимат от теб, че нещо не са разбра.....иначе 90 милиарда евро са гарантирани със замразените милиарди на Путин....

    Коментиран от #100

    09:34 19.12.2025

  • 78 Стига бе

    2 5 Отговор

    До коментар #76 от "Браво на еврофашистите!":

    Спрямо жените и любовниците на Путин, ЗеленскА е сирота.

    09:36 19.12.2025

  • 79 АБВ

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "Евала Зеленски":

    "Осигури си 90 милиарда Евро, от ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ АКТИВИ....Путин губи милиардите, оръжията за избиване на путинисти са увеличават."

    Ти прочете ли статията, ама с разбиране ? Явно второто ти е без успех щото изисква минимална интелигентност.

    09:36 19.12.2025

  • 80 Ами,

    6 2 Отговор
    Стягайте коланите! Трябват още кинти за зеления наркоман и Урсула!

    Коментиран от #85

    09:37 19.12.2025

  • 81 Така требе

    3 7 Отговор

    До коментар #75 от "Зеленото човече":

    За избиване на руските агресори, парите ви аги не стигат....

    Коментиран от #121

    09:37 19.12.2025

  • 82 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Анонимен":

    Кой дава пари, които ги НЯМА бре....

    09:38 19.12.2025

  • 83 Всъщност се оказа- с твойте пари

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Философия":

    по твоята глава!
    Май не четеш новините от бързане на гониш план, а само заглавията!

    Коментиран от #88

    09:39 19.12.2025

  • 84 гешо

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Не е виновен тоя дето е изял баницата!
    А тоя,дето му я е дал...!

    09:39 19.12.2025

  • 85 90 милиарда за Украйна

    2 5 Отговор

    До коментар #80 от "Ами,":

    Гарантирани със замразените активи на Путин....кво ни дреме на нас...

    09:39 19.12.2025

  • 86 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    "европейците винаги са се обединявали срещу руснаците. И сега така. Нищо ново под слънцето."

    И с изключение на Кримската война, винаги са яли голям бой !

    Коментиран от #98

    09:39 19.12.2025

  • 87 бай зелкарко

    4 1 Отговор
    Това е значителна помощ, която реално укрепва и увеличава нашата
    корупция и чекмеджета
    дадени от наивните ес данъкоплатци

    Коментиран от #89

    09:40 19.12.2025

  • 88 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Всъщност се оказа- с твойте пари":

    Заема е гарантиран с милиардите на Путин....да не би тия замразени милиарди да са Български бре....де да беха наши.

    Коментиран от #93

    09:40 19.12.2025

  • 89 Ново пет

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "бай зелкарко":

    Така се гушкат милиардите на Путин...ние нищо не губим...

    09:42 19.12.2025

  • 90 Гого Мого

    2 1 Отговор
    Ох и на мен да ми дадът 90 милиарда, дето не се знае да ли ще ги връщам не ще ги приветствам тия дето ми ги дават ами ще ги обожавам направо.
    Да намериш такива глупаци си късмет веднъж на цивилизация :-))

    09:42 19.12.2025

  • 91 Ти да не си Мазохист,ве...?!

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "😁.........":

    Та се радваш,че ти изтупват за пореден път евро-джоба...?!

    09:42 19.12.2025

  • 92 Трол

    2 0 Отговор
    Скромна подкрепа, но от сърце.

    09:42 19.12.2025

  • 93 Да те светна

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Я пъ тоа":

    Два милиарда са гарантирани от България! Като поръчител.

    Коментиран от #97

    09:43 19.12.2025

  • 94 Путине, Путине...

    2 1 Отговор
    Пак ЕС та прецака...внимавай кво ша говориш днес на пресконференцията....

    09:43 19.12.2025

  • 95 Петър

    5 2 Отговор
    България не трябва да има финансово отношение към тази война, тя не е нейна. На влошеното ни икономическо положение не ни трябват такива финансови ангажименти. Манипулацийте на Зеленски подлъгват Европа за пари.

    09:43 19.12.2025

  • 96 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Ха, тези пари за нищо няма да стигнат. Половината ще заминат за златни бидета, а укрите ще си умират в окопите с лятни униформи без храна и вода. Сега целия свят видя защо наркоманчето бавеше преговорите. Изобщо не е имал намерение да сключва мир, неговите господари също. Какъв грах ги чака тези изверги.

    Коментиран от #99, #107

    09:44 19.12.2025

  • 97 Така де

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "Да те светна":

    Само че тия ДВА МИЛИАРДА, са покриват от ЗАМРАЗЕНИТЕ АКТИВИ НА ПУТИН....и аз да тъ светна...

    Коментиран от #105

    09:44 19.12.2025

  • 98 Аре бе

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "АБВ":

    А 1916 в Добруджа кой им изтупа прахта.Генерал Колев.Ограмоти се малко преди да умуваш.Русия трябва да благодари на САЩ и Европа за всичко.Знаеш ли кой индустриализира Русия през 30 те год.създавайки 25000 предприятия САЩ.Знаеш ли благодарения на кой въпреки огромните жертви победиха през ВСВ Ленд Лиза от САЩ и Англия.Ограмоти се.Кой спаси от глад Русията ти скед перестройката САЩ с пари и храна.Чети мойто момче познанията са злато.

    09:45 19.12.2025

  • 99 Не го мисли

    2 6 Отговор

    До коментар #96 от "стоян георгиев":

    Пари не се дават, а оръжия.....дай боже от една гаубица биде златно да си направиш....

    09:45 19.12.2025

  • 100 Шушумиго

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Я пъ тоа":

    Гарантирано са от всяка държава,член на ЕС.И двойно гарантирани от държавите в еврозоната!Като не четеш,поне телевизия не гледаш ли,чиче?!

    Коментиран от #102

    09:46 19.12.2025

  • 101 Путине, Путине...

    2 1 Отговор
    Пак та врътна ЕС.....и то баш преди пресконференцията....

    09:46 19.12.2025

  • 102 Стига бе

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Шушумиго":

    Замразените АКТИВИ на Путин, гарантират заема....май ти не четеш или само гледаш БСТВ.....ама тя не фалира ли бре....

    Коментиран от #137

    09:48 19.12.2025

  • 103 стоян

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъъъъ":

    До 2 ком - лъжеш бе копей - на златно гърне седеше протежето на путин -янокович дето украинците го изгониха в москвабад - а златното гърне украинците го показват в музей да видят хората къде е седяла рузката подлога янокович

    Коментиран от #110

    09:49 19.12.2025

  • 104 90 милиарда за Украйна

    3 2 Отговор
    Колко ли руски путинисти ша пратят в небитието с тия оръжия.....

    09:49 19.12.2025

  • 105 Да те светна

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Така де":

    Замразени,не разпределени!Ако длъжника Украйна не плаща България трябва да ги плати с лихвите и после да ги търси от Урсула.А тя не дава.Само взима!

    09:50 19.12.2025

  • 106 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "евреин":

    Бъди цял живот тъжен !

    09:50 19.12.2025

  • 107 Стоенчо мале

    3 4 Отговор

    До коментар #96 от "стоян георгиев":

    Ти скоро гледал ли си пленени ватенки мило на какво приличат и какво разправят.Който не иска да участва в месните щурмове го зануляват своите.Гледай на ден по колко мрът от дронове изпратени в самоубийствени мисии.Абе превзеха ли Покровск и Мирноград.Абе превзеха ли Купянск отговор не.За 4 г минаха 40 км от Донбас с 1 милион жертви.Смех.Искали Донбаска област най защитената е няма .Ще има още 1 милион ватенки умрели.Ама парите нещо байДончо им врътна крана сега като подпука и сенчестия флот .Няма да има пари за скъсаните крепостни дето за 2 хил долара мрът ,а някои не ги и взимат.

    09:50 19.12.2025

  • 108 Ще има

    0 2 Отговор
    КРАЖБА!

    09:51 19.12.2025

  • 109 Пука му на малоумното премиерче дЖилезку

    1 2 Отговор
    Че щял да предостави гаранции, неограничени до конкретна сума, тъй като експроприацията на държавни активи е безпрецедентна стъпка, изпълнена с „непредсказуеми рискове“.....няма пък ... "неограничени гаранции" ще поеме мощно, че направо държавата от ряз с един арбитраж после да фалира. Така прави истинското малоумно атланте. Само се чудя обаче къде точно ще се крият после тези боклуци

    09:52 19.12.2025

  • 110 Честно

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "стоян":

    Верваш ли си?

    Коментиран от #130

    09:52 19.12.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 стоян

    1 2 Отговор
    Много ми харесаха първите путинофилски коментари - ако можеха щяха да зареват с ред сълзи ред сополи

    09:52 19.12.2025

  • 113 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Я пъ тоа":

    Оръжия за колко пари до сега загробиха укросвинете ?

    Коментиран от #122

    09:54 19.12.2025

  • 114 1001

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Евала Зеленски":

    Нещо не си разбрал. Такива като теб ще ги плащат.

    09:54 19.12.2025

  • 115 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Украинците защитават родината си от рашисти .

    09:54 19.12.2025

  • 116 Щом трябва

    0 2 Отговор
    Ще помагаме.

    09:54 19.12.2025

  • 117 Бялата Златка

    0 2 Отговор
    Копейката ми изяде хляба.

    09:56 19.12.2025

  • 118 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На български пиши!

    09:56 19.12.2025

  • 119 Смисълът

    1 0 Отговор
    на ЕС е да противостои на Русия. Съвсем очаквано е да се стигне докрай. Много вероятно е в бъдеще в ЕС да реши да изпрати в Украйна и военен контингент. Това е екзестинцскен въпрос за ЕС. Иначе организацията губи смисъла на съществуване.

    09:56 19.12.2025

  • 120 Къде е това

    3 0 Отговор
    решението на Европейския съвет да предостави 90 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна за периода 2026–2027 година ? А?

    09:57 19.12.2025

  • 121 Бай Фидан

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Така требе":

    Аги стигат, аги не стигат с пари и оръжие Украйна не печели! Руския агресор ще я смачка! Това е факт и до сега!

    Коментиран от #129

    09:57 19.12.2025

  • 122 ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "Ха ХаХа":

    А пък рускитеСвине мрат.Това е важно.

    09:57 19.12.2025

  • 123 ние ще плащаме заема

    4 1 Отговор
    честито на ППДБЛГБТ+- либе растите за все по-голямата помийна яма в която ни вкарват

    09:57 19.12.2025

  • 124 РАЗБИРА СЕ

    1 2 Отговор
    НАЛИ ПОНЕ 20% ЩЕ КРАДНЕ.

    09:58 19.12.2025

  • 125 Хи хи

    2 4 Отговор
    90 милиарда е смешна сума спрямо предните. бидоня например даде към 500 милиарда, и нищо.

    Коментиран от #132, #133, #136

    10:00 19.12.2025

  • 126 Факт ли е обаче това за което

    0 3 Отговор
    ""Благодарен съм за...." А? Какво е подписало нашето престъпно правителство в оставка през ноща ?

    10:00 19.12.2025

  • 127 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    1 2 Отговор
    Лоши новини за болните блатни подстилки......😂😂😂😂😂😂😂😂

    10:00 19.12.2025

  • 128 Ще има още не златни тоалетни

    1 2 Отговор
    Ами платинени и диамантени в палатите на фашистите от Киев и кору--пц--ионер--ите от ЕС

    10:01 19.12.2025

  • 129 А сородоидни агресор той спира ли

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "Бай Фидан":

    Иди---оти

    10:02 19.12.2025

  • 130 стоян

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Честно":

    До 110 ком - вярвам си другар защото съм гледал по украинската телевизия Униян филм за двореца на рузката подлога янукович - тая подлога заради тая златна тоалетна украинците го прогониха от Украйна

    10:03 19.12.2025

  • 131 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Тошо":

    Незнам какво пиеш но ефекта е умопомрачителен!!! Путин и рашистите нападнаха Украйна; факт.

    10:03 19.12.2025

  • 132 Кобзон

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Хи хи":

    Не е нищо.

    10:03 19.12.2025

  • 133 Не е 90 милиарда колега

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Хи хи":

    Вчера вечерта ставаше дума за предоставяне на гаранции, неограничени до конкретна сума, тъй като експроприацията на държавни активи е безпрецедентна стъпка, изпълнена с „непредсказуеми рискове“..... Тази сума може да стигне десетки пъти самият кредит ако арбитража я определи.... Има подобни случаи примерно с арбитража в Сингапур по едно дело с Виетнам

    10:04 19.12.2025

  • 134 Стенли

    0 0 Отговор
    А на мен ми чудно точно като какъв този убавец джелязко представлява България и поема задължение за милиарди 🤔😡👎

    Коментиран от #141

    10:05 19.12.2025

  • 135 Абе

    0 0 Отговор
    Противоборството с руснаците в ЕС започна 10 години преди преврата в Киев през 2014г, наречен "евро майдан".
    ЕС никога няма да се примири със съществуването на Русия. Войната срещу руснаците се води на всички фронтове, освен директно на бойното поле, засега.

    10:05 19.12.2025

  • 136 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Хи хи":

    С кви пари ли избиха над 1,2 милиона путинисти....

    10:06 19.12.2025

  • 137 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Стига бе":

    Шушумиго а ти мислиш че Путин ще ги даде така, след края той ще излезне победител! Да си чул победител да плаща, ще си ги потърси и всички ние ще ги плащаме! Затова Мерц поиска еднаква тежест от всички държави членки на ЕС!

    10:06 19.12.2025

  • 138 Факти

    1 0 Отговор
    Един клоун направи за смях многоходовия.

    10:07 19.12.2025

  • 139 На мен лично ми е интересно

    0 0 Отговор
    Да прочета стенограмата от заседанието на МС относно оторизацията на позицията която дЖилезку ще заяви. Всеки един министър да прочета какво е казал и каква позиция е имал. Нещо обаче отново не я откривам на сайта на МС. Ако е засекретена би трябвало да се разсекрети, а ако е нямало решение и заседание на МС дЖилезку трябва да бъде съден.

    10:08 19.12.2025

  • 140 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    0 0 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ 😆
    ЩЕ СИ СЛОЖА МАЛКО ДИАМАНТИ В ЗЛАТНИТЕ КЕHEФИ 😝

    10:08 19.12.2025

  • 141 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Стенли":

    Жужи е премиер в оставка...изпълнява всички свои задължения и ПРАВА до назначаването на ново правителство.....

    10:08 19.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания