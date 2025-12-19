Зеленски приветства финансовата подкрепа на ЕС за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в „Телеграм“, че е важно руските активи да останат блокирани, като същевременно Украйна получава финансови гаранции за следващите години, предава Укринформ, цитирана от БТА.
„Благодарен съм на всички лидери на Европейския съюз за решението на Европейския съвет да предостави 90 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна за периода 2026–2027 година. Това е значителна помощ, която реално укрепва нашата устойчивост“, написа Зеленски.
Той подчерта, че замразяването на руските активи и осигуряването на финансови гаранции са ключови за сигурността на страната. Президентът също благодари на лидерите на ЕС за постигнатия консенсус и тяхното единство, което според него подпомага защитата на бъдещето на Европа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 евреин
Коментиран от #61, #106
08:56 19.12.2025
2 Ъхъъъъъъ
Коментиран от #103
08:56 19.12.2025
3 пешо
Коментиран от #84
08:56 19.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Oтвpaт
Коментиран от #27
08:58 19.12.2025
7 Гошо
08:58 19.12.2025
8 И ТРЪМП ПОЗНА
08:58 19.12.2025
9 зеленкио наркоман
08:58 19.12.2025
10 пешо
Коментиран от #115
08:58 19.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 йикийи
09:00 19.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Още пари
Коментиран от #24, #33
09:03 19.12.2025
18 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:03 19.12.2025
19 Иван Вазов
бездушен жид те управлява?"
09:04 19.12.2025
20 Евроджендър
09:04 19.12.2025
21 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #47
09:04 19.12.2025
22 Пич
До коментар #12 от "Пич":Като следствие на това , след въвеждането на еврото и зверската инфлация която няма как да не се случи , следващите протести ще са срещу всички национални предатели !!! ГЕРБ се прегръщат с ПП когато продават държавата , Пеевски се прегръща с ДБ по същата причина , а глупаците на павета рипат ли рипат !!! Накрая нали знаете какво следва - на паветата автентично ще дойдат да рипат селяните , и жална им родителка на всички !!!
09:04 19.12.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #118
09:05 19.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 чугун
Корумпето ще има за бело.
09:05 19.12.2025
26 Тома
09:05 19.12.2025
27 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Oтвpaт":Дават се оръжия на Украйна...не пари.....кой разбрал, разбрал.
Коментиран от #113
09:06 19.12.2025
28 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #30
09:06 19.12.2025
29 Малейййй
09:07 19.12.2025
30 Евала ФАКТИ
До коментар #28 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Снимката на зеленски, кошмара на путинистите.
09:08 19.12.2025
31 Тошо
Коментиран от #131
09:08 19.12.2025
32 Галина Колева
Коментиран от #37
09:08 19.12.2025
33 Цун Кайми Го
До коментар #17 от "Още пари":сополив
09:08 19.12.2025
34 С европейски пари
09:09 19.12.2025
35 Миролюб Войнов, доволен
Стана мъж, направи кинти и си осигури охолен живот за още Два года 👍
Коментиран от #40
09:09 19.12.2025
36 Фен
09:10 19.12.2025
37 Я пъ тоа
До коментар #32 от "Галина Колева":Изнасяме оръжия за Украйна за милиарди. Трупаме дебели пачки.....войната е супер за нас...вервай ми.
Коментиран от #68
09:10 19.12.2025
38 Коко Н
09:10 19.12.2025
39 БАРС
Коментиран от #43
09:11 19.12.2025
40 Я пъ тоа
До коментар #35 от "Миролюб Войнов, доволен":В сравнение с Путин, Зеленски е сирота бре....
09:11 19.12.2025
41 БАРС
09:11 19.12.2025
42 Вужъст
Не може ли да и аме позиция, като Чехия поне?
09:11 19.12.2025
43 Стига бе
До коментар #39 от "БАРС":То и Путин са радва....ти как мислиш....
09:12 19.12.2025
44 Европеец
Коментиран от #49
09:12 19.12.2025
45 Демек
Коментиран от #53
09:13 19.12.2025
46 Още пари
09:13 19.12.2025
47 Орк
До коментар #21 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Обично не отговарям на тъпо@тии,но този път супер т@по!!
09:14 19.12.2025
48 Е. На това се казва
Сега ще ни свият следния номер! От тези по домовата книга, всички заемат по- сигуркн пост, отколкото ветровития мин- председател! Всички ще откажат и Желязков ще се върне на поста!
Ръцете на Радев са вързани, но на нас не сега!
Събудихме се от летаргията! Децата ни пробудиха!
Продължението следва!
Коментиран от #51, #74
09:14 19.12.2025
49 Баш европеец
До коментар #44 от "Европеец":От продажба на оръжия за Украйна печелим много повече.
Коментиран от #64
09:14 19.12.2025
50 Истината:
Ще Унищожат Икономически ЕС!
Коментиран от #52
09:16 19.12.2025
51 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Е. На това се казва":За изтребване на руския агресор, никакви средства не са безсмислени.
09:16 19.12.2025
52 Тръмп:
До коментар #50 от "Истината:":Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
след 20 или по-малко години.
Коментиран от #56
09:16 19.12.2025
53 Я се подуши
До коментар #45 от "Демек":Не ти ли мирише на изгоряла вълна м/ у кривите ти крака?!
09:17 19.12.2025
54 Евала Зеленски
Коментиран от #79, #114
09:18 19.12.2025
55 Еееех
09:19 19.12.2025
56 Остави я Европа
До коментар #52 от "Тръмп:":Там си живеят живота. Гледай че бомбят нон стоп...Русия....
09:20 19.12.2025
57 Философия
Коментиран от #83
09:21 19.12.2025
58 Дас Хаген
09:24 19.12.2025
59 Анонимен
09:24 19.12.2025
60 Боклука
09:27 19.12.2025
61 Фермерите и земеделците
До коментар #1 от "евреин":Ще ядем рошкове и супа от патрони..
09:27 19.12.2025
62 Звяр
09:27 19.12.2025
63 Ама па убавец бе!!!
И благодарен, че европейските народи с радост ще плащат!
Няма нужда дори да благодари - удоволствието е наше!
09:27 19.12.2025
64 Дон Дони
До коментар #49 от "Баш европеец":Не видях от започването на войната живота да ми се е подобрил, напротив на зле вървим! Какви печалби бълнуваш повечето е дарения!
09:27 19.12.2025
65 Ами
Коментиран от #86
09:28 19.12.2025
66 😁.........
п@
н@
ри🤣.
Коментиран от #73, #91
09:28 19.12.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Сериозен ли си ?.
До коментар #37 от "Я пъ тоа":Папки трупат няколко оръжейни олигарха в бг-то . Ние събираме капачки за здравни нужди !
09:30 19.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Опаа,
09:31 19.12.2025
72 Анонимен
Коментиран от #82
09:32 19.12.2025
73 Да питам
До коментар #66 от "😁.........":На теб кеф ли ти е,че взимат пари от нас и ги дават на тоя наглец?!?
Коментиран от #77
09:32 19.12.2025
74 Продължението
До коментар #48 от "Е. На това се казва":Копейките и те ще плащат за избиването на орки.😁
09:33 19.12.2025
75 Зеленото човече
Коментиран от #81
09:34 19.12.2025
76 Браво на еврофашистите!
Ще има парички нвнятната му опростачена женичка да си купува бижута и дрехи от ликсозните бутици,а той да си шмърка бялото .
Няма проблеми -ще си попълва списъка с луксизни имоти.
В загадкато се пита кой ще ползва тези блага след няколко месеца , него вече няма да го има?
Коментиран от #78
09:34 19.12.2025
77 Я пъ тоа
До коментар #73 от "Да питам":Кво взимат от теб, че нещо не са разбра.....иначе 90 милиарда евро са гарантирани със замразените милиарди на Путин....
Коментиран от #100
09:34 19.12.2025
78 Стига бе
До коментар #76 от "Браво на еврофашистите!":Спрямо жените и любовниците на Путин, ЗеленскА е сирота.
09:36 19.12.2025
79 АБВ
До коментар #54 от "Евала Зеленски":"Осигури си 90 милиарда Евро, от ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ АКТИВИ....Путин губи милиардите, оръжията за избиване на путинисти са увеличават."
Ти прочете ли статията, ама с разбиране ? Явно второто ти е без успех щото изисква минимална интелигентност.
09:36 19.12.2025
80 Ами,
Коментиран от #85
09:37 19.12.2025
81 Така требе
До коментар #75 от "Зеленото човече":За избиване на руските агресори, парите ви аги не стигат....
Коментиран от #121
09:37 19.12.2025
82 Я пъ тоа
До коментар #72 от "Анонимен":Кой дава пари, които ги НЯМА бре....
09:38 19.12.2025
83 Всъщност се оказа- с твойте пари
До коментар #57 от "Философия":по твоята глава!
Май не четеш новините от бързане на гониш план, а само заглавията!
Коментиран от #88
09:39 19.12.2025
84 гешо
До коментар #3 от "пешо":Не е виновен тоя дето е изял баницата!
А тоя,дето му я е дал...!
09:39 19.12.2025
85 90 милиарда за Украйна
До коментар #80 от "Ами,":Гарантирани със замразените активи на Путин....кво ни дреме на нас...
09:39 19.12.2025
86 АБВ
До коментар #65 от "Ами":"европейците винаги са се обединявали срещу руснаците. И сега така. Нищо ново под слънцето."
И с изключение на Кримската война, винаги са яли голям бой !
Коментиран от #98
09:39 19.12.2025
87 бай зелкарко
корупция и чекмеджета
дадени от наивните ес данъкоплатци
Коментиран от #89
09:40 19.12.2025
88 Я пъ тоа
До коментар #83 от "Всъщност се оказа- с твойте пари":Заема е гарантиран с милиардите на Путин....да не би тия замразени милиарди да са Български бре....де да беха наши.
Коментиран от #93
09:40 19.12.2025
89 Ново пет
До коментар #87 от "бай зелкарко":Така се гушкат милиардите на Путин...ние нищо не губим...
09:42 19.12.2025
90 Гого Мого
Да намериш такива глупаци си късмет веднъж на цивилизация :-))
09:42 19.12.2025
91 Ти да не си Мазохист,ве...?!
До коментар #66 от "😁.........":Та се радваш,че ти изтупват за пореден път евро-джоба...?!
09:42 19.12.2025
92 Трол
09:42 19.12.2025
93 Да те светна
До коментар #88 от "Я пъ тоа":Два милиарда са гарантирани от България! Като поръчител.
Коментиран от #97
09:43 19.12.2025
94 Путине, Путине...
09:43 19.12.2025
95 Петър
09:43 19.12.2025
96 стоян георгиев
Коментиран от #99, #107
09:44 19.12.2025
97 Така де
До коментар #93 от "Да те светна":Само че тия ДВА МИЛИАРДА, са покриват от ЗАМРАЗЕНИТЕ АКТИВИ НА ПУТИН....и аз да тъ светна...
Коментиран от #105
09:44 19.12.2025
98 Аре бе
До коментар #86 от "АБВ":А 1916 в Добруджа кой им изтупа прахта.Генерал Колев.Ограмоти се малко преди да умуваш.Русия трябва да благодари на САЩ и Европа за всичко.Знаеш ли кой индустриализира Русия през 30 те год.създавайки 25000 предприятия САЩ.Знаеш ли благодарения на кой въпреки огромните жертви победиха през ВСВ Ленд Лиза от САЩ и Англия.Ограмоти се.Кой спаси от глад Русията ти скед перестройката САЩ с пари и храна.Чети мойто момче познанията са злато.
09:45 19.12.2025
99 Не го мисли
До коментар #96 от "стоян георгиев":Пари не се дават, а оръжия.....дай боже от една гаубица биде златно да си направиш....
09:45 19.12.2025
100 Шушумиго
До коментар #77 от "Я пъ тоа":Гарантирано са от всяка държава,член на ЕС.И двойно гарантирани от държавите в еврозоната!Като не четеш,поне телевизия не гледаш ли,чиче?!
Коментиран от #102
09:46 19.12.2025
101 Путине, Путине...
09:46 19.12.2025
102 Стига бе
До коментар #100 от "Шушумиго":Замразените АКТИВИ на Путин, гарантират заема....май ти не четеш или само гледаш БСТВ.....ама тя не фалира ли бре....
Коментиран от #137
09:48 19.12.2025
103 стоян
До коментар #2 от "Ъхъъъъъъ":До 2 ком - лъжеш бе копей - на златно гърне седеше протежето на путин -янокович дето украинците го изгониха в москвабад - а златното гърне украинците го показват в музей да видят хората къде е седяла рузката подлога янокович
Коментиран от #110
09:49 19.12.2025
104 90 милиарда за Украйна
09:49 19.12.2025
105 Да те светна
До коментар #97 от "Така де":Замразени,не разпределени!Ако длъжника Украйна не плаща България трябва да ги плати с лихвите и после да ги търси от Урсула.А тя не дава.Само взима!
09:50 19.12.2025
106 Лука
До коментар #1 от "евреин":Бъди цял живот тъжен !
09:50 19.12.2025
107 Стоенчо мале
До коментар #96 от "стоян георгиев":Ти скоро гледал ли си пленени ватенки мило на какво приличат и какво разправят.Който не иска да участва в месните щурмове го зануляват своите.Гледай на ден по колко мрът от дронове изпратени в самоубийствени мисии.Абе превзеха ли Покровск и Мирноград.Абе превзеха ли Купянск отговор не.За 4 г минаха 40 км от Донбас с 1 милион жертви.Смех.Искали Донбаска област най защитената е няма .Ще има още 1 милион ватенки умрели.Ама парите нещо байДончо им врътна крана сега като подпука и сенчестия флот .Няма да има пари за скъсаните крепостни дето за 2 хил долара мрът ,а някои не ги и взимат.
09:50 19.12.2025
108 Ще има
09:51 19.12.2025
109 Пука му на малоумното премиерче дЖилезку
09:52 19.12.2025
110 Честно
До коментар #103 от "стоян":Верваш ли си?
Коментиран от #130
09:52 19.12.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 стоян
09:52 19.12.2025
113 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Я пъ тоа":Оръжия за колко пари до сега загробиха укросвинете ?
Коментиран от #122
09:54 19.12.2025
114 1001
До коментар #54 от "Евала Зеленски":Нещо не си разбрал. Такива като теб ще ги плащат.
09:54 19.12.2025
115 Лука
До коментар #10 от "пешо":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Украинците защитават родината си от рашисти .
09:54 19.12.2025
116 Щом трябва
09:54 19.12.2025
117 Бялата Златка
09:56 19.12.2025
118 Лука
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":На български пиши!
09:56 19.12.2025
119 Смисълът
09:56 19.12.2025
120 Къде е това
09:57 19.12.2025
121 Бай Фидан
До коментар #81 от "Така требе":Аги стигат, аги не стигат с пари и оръжие Украйна не печели! Руския агресор ще я смачка! Това е факт и до сега!
Коментиран от #129
09:57 19.12.2025
122 ХаХа
До коментар #113 от "Ха ХаХа":А пък рускитеСвине мрат.Това е важно.
09:57 19.12.2025
123 ние ще плащаме заема
09:57 19.12.2025
124 РАЗБИРА СЕ
09:58 19.12.2025
125 Хи хи
Коментиран от #132, #133, #136
10:00 19.12.2025
126 Факт ли е обаче това за което
10:00 19.12.2025
127 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
10:00 19.12.2025
128 Ще има още не златни тоалетни
10:01 19.12.2025
129 А сородоидни агресор той спира ли
До коментар #121 от "Бай Фидан":Иди---оти
10:02 19.12.2025
130 стоян
До коментар #110 от "Честно":До 110 ком - вярвам си другар защото съм гледал по украинската телевизия Униян филм за двореца на рузката подлога янукович - тая подлога заради тая златна тоалетна украинците го прогониха от Украйна
10:03 19.12.2025
131 Лука
До коментар #31 от "Тошо":Незнам какво пиеш но ефекта е умопомрачителен!!! Путин и рашистите нападнаха Украйна; факт.
10:03 19.12.2025
132 Кобзон
До коментар #125 от "Хи хи":Не е нищо.
10:03 19.12.2025
133 Не е 90 милиарда колега
До коментар #125 от "Хи хи":Вчера вечерта ставаше дума за предоставяне на гаранции, неограничени до конкретна сума, тъй като експроприацията на държавни активи е безпрецедентна стъпка, изпълнена с „непредсказуеми рискове“..... Тази сума може да стигне десетки пъти самият кредит ако арбитража я определи.... Има подобни случаи примерно с арбитража в Сингапур по едно дело с Виетнам
10:04 19.12.2025
134 Стенли
Коментиран от #141
10:05 19.12.2025
135 Абе
ЕС никога няма да се примири със съществуването на Русия. Войната срещу руснаците се води на всички фронтове, освен директно на бойното поле, засега.
10:05 19.12.2025
136 Я пъ тоа
До коментар #125 от "Хи хи":С кви пари ли избиха над 1,2 милиона путинисти....
10:06 19.12.2025
137 Дон Дони
До коментар #102 от "Стига бе":Шушумиго а ти мислиш че Путин ще ги даде така, след края той ще излезне победител! Да си чул победител да плаща, ще си ги потърси и всички ние ще ги плащаме! Затова Мерц поиска еднаква тежест от всички държави членки на ЕС!
10:06 19.12.2025
138 Факти
10:07 19.12.2025
139 На мен лично ми е интересно
10:08 19.12.2025
140 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
ЩЕ СИ СЛОЖА МАЛКО ДИАМАНТИ В ЗЛАТНИТЕ КЕHEФИ 😝
10:08 19.12.2025
141 Я пъ тоа
До коментар #134 от "Стенли":Жужи е премиер в оставка...изпълнява всички свои задължения и ПРАВА до назначаването на ново правителство.....
10:08 19.12.2025