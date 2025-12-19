Още един от луксозните модели на Mercedes ще бъде обновен през 2026-та

Mercedes-Benz официално обявява сегмента на луксозните MPV-та с нов поглед към предстоящия VLE, автомобил, който според марката ще запълни празнината между изтънчеността на луксозните лимузини и практичността на семейните автомобили. Планиран за световно представяне на 10 март 2026 година, VLE е готов за производство вариант на впечатляващия концепт Vision V, представен по-рано тази година. Той навлиза в изключително конкурентна област, в която се намират играчи като Volvo EM90 и Zeekr 009, носейки технологичен арсенал, който има за цел да разбие стигмата на традиционния квадратен ван. Визуалните елементи, потвърдени от най-новите тийзъри, включват изтънчени трилъчеви дневни светлини, заимствани от новите GLC и CLA, както и масивна, осветена решетка в стил „Panamericana“, която потенциално може да служи като индикатор за състоянието на зареждането с 942 пиксела.

Инженерните прототипи вече са забелязани да усъвършенстват динамиката на шасито си на легендарната писта за тестове Nardo в Италия, където инженерите фино настройват „изключителен“ аеродинамичен профил и усъвършенствана система за управление на задния мост. Тази конфигурация обещава да предостави на VLE – който по същество е наследник на настоящия EQV – нискоскоростна маневреност и високоскоростна стабилност, които обикновено са запазени за флагмански седани като EQS. В основата на тази трансформация е дебютът на платформата VAN.EA, специално разработена електрическа архитектура, която премахва компромисите на вътрешните горещи двигатели. По време на неотдавнашно дълго разстояние от Щутгарт до Рим, тестовият автомобил с един двигател измина над 1000 км с само две 15-минутни спирки за бързо зареждане, което показва, че реалният пробег значително надхвърля настоящите стандарти.

Модулността на системата VAN.EA позволява както предно, така и задно задвижване, поддържано от 800-волтова електрическа система, способна на скорост на зареждане от 320 kW. Mercedes прави ясно разграничение между своите предложения за пътници и търговски превози, като използва обозначението „VAN.EA-P“ за луксозни модели и висококачествени семейни превози, докато „VAN.EA-C“ ще се занимава с по-утилитарни задачи. Интересното е, че марката не се отказва напълно от бензиновите двигатели; в бъдеще ще се появи вариант с двигател с вътрешно горене на „модерната“ платформа VAN.CA, произвеждана заедно с електрическите си събратя във Витория, Испания. Вътре, VLE – позициониран като E-Class на миниван – се очаква да побере до осем пътници в салон, доминиран от най-новата инфоразвлекателна система MB.OS и огромен дисплей с пълна ширина.

В по-далечна перспектива VLE е само първата глава в по-широка луксозна офанзива. Mercedes вече потвърди, че работи по по-голям флагмански модел VLS, който марката описва като „грандиозна лимузина“, предназначена да създаде свой собствен уникален сегмент. И двата модела ще разполагат с „постоянно включена“ свързаност за безжични актуализации и автоматизирано шофиране от ниво 2 при пускането на пазара, като се очаква ниво 3 да бъде налице преди края на десетилетието. Като дава приоритет на високотехнологичната окачване и специално разработената архитектура на електромобила, Mercedes явно се стреми да превърне VLE в машина, която ще определи сегмента и ще предложи „истинска величие“ на тези, които ценят пространството, без да жертват престижа на тризвездната емблема.