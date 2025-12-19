Новини
Руснаци към президента Путин: По-зле сме от Папуа Нова Гвинея! Да вадим ли алкохола

19 Декември, 2025 15:15

Кремъл не коментира веднага появата им на щателно планираната и хореографирана пресконференция, гледана от милиони руснаци, Путин също не ги спомена

Саркастични съобщения се появиха за кратко на големия екран в залата, където руският президент Владимир Путин проведе днес своята голяма годишна пресконференция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Медийното събитие е съчетано с телевизионното предаване „Пряка линия“, по време на което руските граждани могат да изразяват своите проблеми, да изискват решения от държавния глава и да му задават най-различни въпроси.

„Не е пряка линия, а цирк”, гласеше един от коментарите.

Друго съобщение, използващо собственото и бащиното име на Путин, гласеше: „Владимир Владимирович, вече е петък, можем ли да вадим пиенето?”

Появилите се неочаквано коментари се появиха на екрани, показващи входящи текстови съобщения, предназначени за Путин, по време на годишното събитие, по време на което обикновените руснаци биват насърчавани да изпращат въпроси.

Кремъл не коментира веднага появата им на тази внимателно планирана и режисирана пресконференция, гледана от милиони руснаци. Путин също не ги коментира.

В едно съобщение, което се отнасяше до състоянието на руската икономика, се питаше защо обикновените руснаци са по-зле от хората в Папуа-Нова Гвинея.

В друг коментар, отнасящ се до управляващата партия на Путин „Единна Русия“, се казваше: „Гледайки живота в страната, е странно, че (тя) печели мнозинство на изборите! Може би изборите са фикция?“


  • 1 Пустиняк

    62 3 Отговор
    Е, па, вадете го, де. Ние тука не сме го и прибирале даже.

    Коментиран от #91

    15:18 19.12.2025

  • 2 Клоуна пусин 🤡💩

    35 55 Отговор
    Дайте надписа за Купянкс де, да се посмеем докато копейките хленчат . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #8, #42

    15:18 19.12.2025

  • 4 зИленски

    61 15 Отговор
    ТЕЗИ "СТАТИИ" ДОРИ И АЗ НЕ ГИ ЧЕТЯ

    Коментиран от #54

    15:19 19.12.2025

  • 5 При Зеления вървете

    53 19 Отговор
    в Бандерландия, там ще сколасате .😂

    15:19 19.12.2025

  • 6 Верно ли

    42 14 Отговор
    Мурсола и Зельо са хакнали "щателно планираната и хореографирана пресконференция" :))))

    15:19 19.12.2025

  • 7 Ще, ще, ще

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Чичак":

    ще, ще, ще...🤣😂🤣😂

    15:19 19.12.2025

  • 8 Той Купянск и бездруго нямаше никакво

    31 12 Отговор

    До коментар #2 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    стратегическо значение.

    15:20 19.12.2025

  • 9 Миролюб Войнов, русофиль

    30 38 Отговор
    Всяка сутрин 140млн руснаци се събуждат с въпроса - НАТО пришло ? 😁😁😁

    Коментиран от #24, #44, #139

    15:20 19.12.2025

  • 10 Значи аз не мога да разбера

    64 19 Отговор
    С подобни малоумни статии какво си мислите че постигате? Журналистиката удря дъното, ако въобще може журналистика да се нарече. Ееее хубаво.... Тогава щом е така нека да кажем: Виждате ли каква свобода на словото и каква демокрация има в Русия, а в Брюксел бият земеделците и ги тровят с газ.... Доволни ли сте?

    Коментиран от #31, #65, #89, #128

    15:20 19.12.2025

  • 11 Папуасец от Папуа НГ

    11 18 Отговор
    Това е така оти сте е(б@)(ни) у главите, те това е.

    15:20 19.12.2025

  • 13 БОЛШЕВИК

    44 13 Отговор
    Не им се получава пропагандата на западняците, когато почнат да си съчиняват за живота в Русия!

    15:21 19.12.2025

  • 14 Зеленски

    38 9 Отговор
    Вие изпращайте месечните си заплата за Украйна, а мен ме болят златните тоалетни.

    15:21 19.12.2025

  • 15 Българин 🇧🇬

    38 15 Отговор
    Като знам в бг (евроатлантически ! ) форуми какви идиоти и неграмотници пишат "коментари" , руснаците са направо цвете пред нас ! Браво на Путин , че смело се изправя , въпреки че се очаква , че ще има и простаци сред питащите !

    Коментиран от #20

    15:21 19.12.2025

  • 16 аz CВО Победа 80

    13 17 Отговор
    "По-зле сме от Папуа Нова Гвинея"...
    Ей само това съм пропуснал🤣🤣🤣

    15:22 19.12.2025

  • 17 пешо

    35 12 Отговор
    гледах предаването директно всичко беше перфектно просто не пишете глупости

    Коментиран от #83

    15:22 19.12.2025

  • 18 ООрана държава

    36 10 Отговор
    Европа ще е папуа нова гвинея ако урсулата не се махне

    15:22 19.12.2025

  • 19 Копейкин

    16 28 Отговор
    Колхозниците се усетиха! Техният водач Кървавата Борджия с Високите токчета ги прекара с 300...

    Коментиран от #58

    15:22 19.12.2025

  • 20 Питам

    15 25 Отговор

    До коментар #15 от "Българин 🇧🇬":

    Кога ще го изкарат от бункера?

    Коментиран от #34

    15:23 19.12.2025

  • 21 Факт

    55 26 Отговор
    На бункерния фашист и палячо не вярват и болшинството руснаци.

    15:23 19.12.2025

  • 22 Робин Хорсфол

    23 46 Отговор
    Четем коментарите на троловете и ги правим новина. Велика журналистика....

    15:23 19.12.2025

  • 23 Ето на,... Русия е пример за демокрация

    29 50 Отговор
    И свобода на словото за разлика от нацисткият коптор наречен ЕК

    Коментиран от #32

    15:23 19.12.2025

  • 24 А в Украйна всяка сутрин останалите

    30 14 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, русофиль":

    19 млн украинци се събуждат и се питат, дали Зеленски си купи днес нова златна тоалетна.

    15:23 19.12.2025

  • 25 Смешник

    20 15 Отговор
    Не се говори за основните послания на тая пресконференция а отново се говори за простотиите на някакви недоброжелателни хакери спонсорирани навярно от Запада за да се очерни Русия Добре че Путин не им се върза и не им обърна внимание

    15:24 19.12.2025

  • 27 Путин е най-великият овчар!

    22 23 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце Изкла един милион от тях,а останалите го молят да ги нахрани.
    При най-слабият американски президент той върши прекрасна работата на американците по разсипията на Русия.

    Коментиран от #88

    15:24 19.12.2025

  • 28 Хаха

    11 22 Отговор
    Руснаците за по-зле и от папуасите. Да живее Путлер.

    15:24 19.12.2025

  • 29 Факти

    16 19 Отговор
    В Папуа и Нова Гвинея не умират за кефа на дитатора. Със сигурност са по-добре.

    15:25 19.12.2025

  • 30 Златната тоалетна на Зеленски

    19 7 Отговор
    Пък шефа ака в мен.

    15:25 19.12.2025

  • 31 А лъжа ли е?

    21 8 Отговор

    До коментар #10 от "Значи аз не мога да разбера":

    Чиста истина на 100%, но малоумните атлантенца няма как да го осъзнаят

    15:25 19.12.2025

  • 32 Оди у Русиа

    9 15 Отговор

    До коментар #23 от "Ето на,... Русия е пример за демокрация":

    Демокрация да видиш.Дрдовия ли ми държиш в ЕС?

    Коментиран от #38

    15:26 19.12.2025

  • 33 Ние , с гайдите !

    22 5 Отговор
    На коя дата Урсула щеше да отговаря на въпросите ни ? ❓ Нали тя ни е като Путин за Русия ?.

    15:26 19.12.2025

  • 34 пешо

    10 6 Отговор

    До коментар #20 от "Питам":

    когато го изкарат от задника на наркомана

    Коментиран от #80

    15:27 19.12.2025

  • 35 7373727227

    17 5 Отговор
    Глупости ,гледах конференцията му ,такива въпроси както вие ги интерпреторате нямаше,в друг смисъл бяха изказани,учете руски ,че да си превеждате правилно г-н журналист.

    15:27 19.12.2025

  • 36 Дивуй

    12 3 Отговор
    Е ,те тука хептен сте под хомот модераторите.То страшна цензура ве.

    15:27 19.12.2025

  • 37 БАРС

    14 4 Отговор
    НИЩО ВЯРНО ИЗМИШЛЬОТИНИ ТАКИВА ПЛАКАТИ НЕ Е ИМАЛО И НА АСИЧКОТО ОТГОРЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ КОНФЕР.КАЗАХА ЧЕ АЕЧЕ 5 ИЛИ 6 ГОД.КАКТО СА ЗАБРАНЕНИ ГОЛЕМИТЕ ПЛАКАТИ ЕДИНСТВЕННО ЛИСТА .А ТАКИВА СТАТИИ ДОКАЗАНО РУЩАТ ГИ УКРИТЕ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА БУДАНОВ.ДОКАЗАНО И ОТ ДРУГИ ТАКИВА ФЕЙКОВИ НОВИНИ.

    15:28 19.12.2025

  • 38 Регулировчик

    17 4 Отговор

    До коментар #32 от "Оди у Русиа":

    А ти се прибирай при натовските си братя по оръжие от Алианса - в Турция !

    15:28 19.12.2025

  • 39 Ма как бе?

    6 14 Отговор
    Нали там всякакви международни, народни, между галактически фондове, мондове ни разказаха че нашата Русия е най добре от всичките, богатее, цъфтее и връзва, и Костя ни го каза, и проф. Гечев... господ живот и здраве да му дава, да ни оправи инфлацията, и той го каза, и други професори и другари ни го казваха, сега кво става нашите братушки ревът и се оплакват, бедни били като папуаси🙊... а ся де, на кой да вярвам?, на Владимир Владимирович ли, на проф. Гечев ли?... на братушките ни завалиите, на кой?

    15:28 19.12.2025

  • 40 000

    18 4 Отговор
    Няма дъно уважаеми. За българите небето вече е дъно. Много ще страдате още в либералната кочинка.

    15:29 19.12.2025

  • 41 Независим

    9 15 Отговор
    Време е истинските руснаци да покажат каква русия искат и да освободят и собствената си страна и Украйна.

    15:30 19.12.2025

  • 42 Клоуна пусин 🤡💩

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Дали ще го пуснат СМС-а ?

    15:30 19.12.2025

  • 43 По-зле сме Папуа Нова Гвинея

    7 13 Отговор
    Копейки,коментирайте.

    Коментиран от #46

    15:31 19.12.2025

  • 44 Гагауз Тагаренко

    15 6 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, русофиль":

    По скоро урсулитите се будят обляни в пот с навит чаршав около шията! Сънуват руснаци, дронове и златните бидета на наркомана!

    15:32 19.12.2025

  • 45 Няма край руският позор

    8 15 Отговор
    Няма и дъно.

    15:32 19.12.2025

  • 46 Дон Дони

    7 5 Отговор

    До коментар #43 от "По-зле сме Папуа Нова Гвинея":

    Фейк!

    Коментиран от #52

    15:33 19.12.2025

  • 47 Благо Джизъса

    6 9 Отговор
    На мен изобщо не ми пука как живеят крепостните, аз ще се оженя за Митрофанова и Кадир паша ще ми е кум.

    15:33 19.12.2025

  • 48 Копейки,

    11 6 Отговор
    Светилото в световната икономика професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    15:34 19.12.2025

  • 50 Дас Хаген

    12 4 Отговор
    Браво значи в Русия има по голяма свобода на словото! Защото от протестите в Брюксел срещу Урсула нищо не показвате!

    15:35 19.12.2025

  • 51 Асен

    8 6 Отговор
    Ама нали санкциите не им влияеха???

    Коментиран от #59, #143

    15:35 19.12.2025

  • 52 Не е фейк

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Дон Дони":

    Излъчва се по цял свят в момента.😂😂

    15:35 19.12.2025

  • 53 стоян георгиев

    7 9 Отговор
    Напълно изплеска водата тоя монголоид.ракива глупости наговори че би тези на тръмп.

    15:35 19.12.2025

  • 54 Kaлпазанин

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "зИленски":

    Как да четеш ,псалми на бо@@@@ ,ние вчера ядохме слама днес сме на сено даже незнаен какво е това интернет

    15:35 19.12.2025

  • 55 и тоа

    5 2 Отговор
    анаболи като тъпото мара.

    15:35 19.12.2025

  • 58 Факти

    11 9 Отговор

    До коментар #19 от "Копейкин":

    Какво са се усетили... Те си знаят отдавна. В Москва мразят Путин, но ги е страх да говорят на публични места и пред непознати, защото има случаи, в които ти чукат посред нощ на вратата и те прибират. Плюят го само у дома пред познати. Един руснак каза, че не вижда никакво бъдеще за Русия. Дори са му минавали мисли да отиде да се бие за Украйна, което си е направо суицидна депресия.

    15:37 19.12.2025

  • 59 Е нали имат

    6 4 Отговор

    До коментар #51 от "Асен":

    За водка.

    15:37 19.12.2025

  • 60 Интересен факт е

    10 8 Отговор
    Че атлантическите пропагандатори по принцип са изключително неграмотни, некъдърни и очевидно нищо не разбират от пропаганда. Впрочем колеги да ви кажа, щото съм го проверявал, че в целият САЩ само в два университета от бръшляновата лига има специалност Пропаганда и Политология и един държавен! Тва не е за всеки и е смехотворно и бутафорно когато разни журналета и журналистически недоразумения се опитват да го правят. ...... цяла лекция по темата мога да изнеса с подобни стотици примери които постигат точно обратният на желаният резултат щото просто аaaaтлантенцата са си принципно завършени о0000лигофрени защото иначе нямаше да са аaaaтлантенца ...(WSWS) !

    Коментиран от #100

    15:38 19.12.2025

  • 61 Петър

    8 4 Отговор
    Секирите вадете, алкохола няма да ви помогне

    Коментиран от #84

    15:38 19.12.2025

  • 62 Ами прав е човека

    9 6 Отговор
    Президентът на Папуа Нова Гвинея поне не изпраща своите хора да умират.

    15:39 19.12.2025

  • 63 RIP Сесесере 1920 1991💀

    5 7 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме c безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    15:39 19.12.2025

  • 64 Пьотр Волгин

    6 6 Отговор
    Все ми е тая за папуасите от матушката, ма бедни били, ама нали сте велики бре, аз си взех бонусите за Коледа от бедния и загниваща ЕС, и отивам да унищожавам евраците на Малдивите.... обичам ви руски братя, ама от 10хил. километра ви обичам.

    15:39 19.12.2025

  • 65 1234

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Значи аз не мога да разбера":

    Явно си с лява резба/убеждения/

    15:39 19.12.2025

  • 66 WC Куфарче 💼🚽

    4 3 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация и депопулация

    15:39 19.12.2025

  • 67 Свободен човек

    4 7 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    15:40 19.12.2025

  • 68 ру БЛАТА

    5 6 Отговор
    Рашките имат поговорка в родината е хубаво но още по-хубаво е извън нея

    15:40 19.12.2025

  • 69 Копейка

    4 3 Отговор
    Тука кво да викаме?

    15:41 19.12.2025

  • 70 Рашка Феодалия

    2 7 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    15:41 19.12.2025

  • 71 Сесесере2🤢🤮

    5 5 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда и болшевишката орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    15:41 19.12.2025

  • 72 БеГемот

    4 4 Отговор
    Нали се сещате че това е акция на украинските палячовци......и явно пресконференцията не е режисирана щом толкова лесно са се включили...

    15:41 19.12.2025

  • 73 И Преди и сега

    5 6 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    15:42 19.12.2025

  • 75 Путлеристан 🤮🤮

    4 6 Отговор
    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА

    15:42 19.12.2025

  • 76 БРАВО

    5 4 Отговор
    Цирка свърши , Вадете Водката и всичко ще е харашо !

    15:42 19.12.2025

  • 77 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    5 6 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада 🍌🍌🍌

    15:43 19.12.2025

  • 78 скучно и точка.

    5 3 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    15:43 19.12.2025

  • 79 Любо пита

    5 3 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    15:43 19.12.2025

  • 80 Зелю

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "пешо":

    Аа , не! Не давам да ми го вадят, защото както го извадят от моя и го слагат в този на госпожата. А тя започва да се блещи все едно много ги харесва тези работи, и вика за да ме дразни.

    15:43 19.12.2025

  • 81 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 4 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    15:43 19.12.2025

  • 82 А где

    2 4 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #94, #97

    15:43 19.12.2025

  • 83 Как си го гледал,

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    като в Свободния и Съвсем Демократичен ЕС има свобода на словото и подобно гледане и мислене е забранено?

    15:43 19.12.2025

  • 84 Та викаш да вадят ...секирите?!

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Петър":

    Да не стане като във филма-,,Индиана Джоунс"...!
    И по-точно-
    Един чаршаф се дърви на Инди,с некви супер стойки,размахващ срещу него меч...!
    Нашият го гледа,гледа..., та извади пищова и го гръмна без да му мигне окото ...😝!

    15:44 19.12.2025

  • 85 Тома

    3 0 Отговор
    Тази новина е изкараха много прясна от хидрофора

    15:44 19.12.2025

  • 86 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Отворих статията да видя кой е е аФтора на този паксвил.

    Аха анадолии...

    Коментиран от #93

    15:45 19.12.2025

  • 87 Преди бяхте крепостни

    3 4 Отговор
    Сега сте роби!!Каква жалка нация.

    15:45 19.12.2025

  • 88 Хе,хе...!

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Путин е най-великият овчар!":

    Как пък мозъчето ти не можа да измисли нещо ново...?!
    Но те разбирам...,за нещо ново требе и акъл...!

    15:45 19.12.2025

  • 89 Евала пич

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Значи аз не мога да разбера":

    Но атлантическият планктон това няма как да го разбере...(Карлуково нюз:
    Днес се проведе рехабилитация и неколкократно пациентите пяха: "Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Същото се пя и за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В един момент хора се прегърнаха и скандираха: "Заедно ще победим", докато скачат.......).....тва е нивото на атлантенцата за съжаление

    Коментиран от #95

    15:45 19.12.2025

  • 90 Дон Трълълъмп🤣🤣🤣

    1 2 Отговор
    Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣, чакай да си спомня?.... на папуасите налагал ли съм им санкции? 🤣, голям майтап с тая Русия, авера се изложи🤣🤣🤣

    15:46 19.12.2025

  • 91 Дядо ви

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиняк":

    Дръж коня исте малце, останаха пет деня от коледния пост и после ще се почерпим по нашенски. Хайде поздрав

    15:46 19.12.2025

  • 92 Олигофрени

    2 3 Отговор
    Стига повече вълнения , До година Пак !

    15:46 19.12.2025

  • 93 Копей,

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не се отклонявай от темата на статията!Пак се излагаш!Темата е за Папуа Нова Гвинея....пърдон за Русия!

    15:47 19.12.2025

  • 94 ЧНГ Пловдив

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "А где":

    гАлоша кога 🗿💥🔨

    Коментиран от #98

    15:48 19.12.2025

  • 95 Копей,

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Евала пич":

    По темата!За Папуа Нова Гвинея иде реч!

    Коментиран от #105

    15:49 19.12.2025

  • 96 РФ е един огромен КЕН eф !

    3 2 Отговор
    Това е от минали години.

    "Защо едно яйце в Дагестан струва 550 рубли?"
    " Защо нашата реалност е различна от (рисуваната от Вас) действителност? "
    "Г-н президент, кога реалната Русия няма да се различава от телевизионната?",
    "Защо Вашата реалност се разминава с нашата?",
    "Дадохме газ на Китай, дадохме газ на Европа, а кога ще има газ в Хакасия?",


    "Здравейте, как можем да се преместим в тази Русия, която показват по Първи канал?",

    Коментиран от #107

    15:49 19.12.2025

  • 97 В твою...

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "А где":

    ...за@ницу...!
    И канкретнее...- дуло ,,Шпагина,руского воина...😂🤣😂!

    15:49 19.12.2025

  • 98 ВЗРИВЯАВАЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "ЧНГ Пловдив":

    АЛЬОША

    Коментиран от #123

    15:49 19.12.2025

  • 99 Андропов

    0 2 Отговор
    Преди 20 години, Путин постави задача. в Русияв да достигнат жизненото равнище на Португалия - най бедната държава в ЕС по това време. Обаче се оказа, че за тая цел трябва част от парите на олигархията, трябва да се дадат на обикновените хора. За да не се стига до такива крайности, Путин реши да им даде величие и "вставание с колен". И руския Ваня е доволен!
    Поне за сега.

    15:50 19.12.2025

  • 101 УАу

    3 2 Отговор
    Как се гърчат копеите.😂🤣😁

    15:52 19.12.2025

  • 102 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    3 2 Отговор
    Както пише Достоевски, „чак онемяхме от негодувание”.
    „изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях...и като връх на всичкото това по три православни църкви на всяка джамия – и ще се бием за вярата на поробените”!
    Достоевски хем споделя същото раздразнение, хем ужасно се възмущава от подобни настроения сред руското общество, защото целта на поредната руско-турска война изобщо не е освобождаването на някакви си там българи, както ясно се изразява писателят.

    Коментиран от #109

    15:53 19.12.2025

  • 104 Копейкиииии

    6 1 Отговор
    След 12 дни или ставате €вропейци или палите подметките към Папуа Нова Гвинея.

    Коментиран от #119

    15:54 19.12.2025

  • 105 Тъй деее, нали за тва говоря

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Копей,":

    Че като нашите малоумни атлантенца и в Папуа Нова Гвинея даже олигофрени няма ....нали точно за това иде реч!

    15:55 19.12.2025

  • 106 Историческа истина

    2 0 Отговор
    Когато Ленин умрял с мозък, направен на пихтия от сифилиса, се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание,
    където по-късно му сцепили главата с пикел.
    Скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода.
    След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
    Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
    Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
    Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
    След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
    Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
    В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!

    За Путин не се очакват никакви изненади.
    От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
    Хотели как лучше, а получилось как всегда

    Коментиран от #121

    15:55 19.12.2025

  • 108 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    1 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:57 19.12.2025

  • 109 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Запуши им устите с боксова ръкавица, браво.
    👍👍👍👍

    15:57 19.12.2025

  • 110 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:57 19.12.2025

  • 111 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    2 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:57 19.12.2025

  • 112 🤣, нашите копейки са в ступор

    2 1 Отговор
    След воплите на техните братушки🤣, забравиха да превземат и обкръжават Покровск и Купянск, и да пленяват по 10хил. украинци на час🤣

    15:57 19.12.2025

  • 113 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Айде бе ейййй, руснаците кво знаят? Соросоиди! Руснаците да питат копейките от България, колко добре се живее в раша!

    15:58 19.12.2025

  • 114 Следя форума

    3 3 Отговор
    Прави впечатление, че действително коментарите на "атлантиците" са потресаващо неграмотни и малоумни. Повтаря се едно и също, сякаш са склерозирали. При това то няма и връзка с реалността даже

    Коментиран от #124

    15:59 19.12.2025

  • 115 Нямам повече вьпроси

    1 3 Отговор
    Унгария, Словакия и Чехия донякьде се отказаха от 90 млрд. $ помощ за Украйна като казаха че поставят поставят собствените си народи на пьрво место. А кьде сме ние? Нашите дериб-еи са сьгласни на всичко само ЕС да си затваря очите пред това което се случва у нас.

    Коментиран от #126

    15:59 19.12.2025

  • 116 Гориил

    1 3 Отговор
    Слава Богу, че Папуа Нова Гвинея не е простреляла президента в ухото. Сред всички бели овце винаги има черна. Русия е сред десетте най-социално ориентирани страни в света. Животът в Русия може да бъде нещастен само за чуждестранен агент или терорист.

    Коментиран от #120

    15:59 19.12.2025

  • 117 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 2 Отговор
    БГ розовите понита разтреперани ръце и изтощени батерии на виб раторите !!

    15:59 19.12.2025

  • 118 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Цък":

    Бе те и немците са обожавали Хитлер, ама не знам колко им е помогнало.

    16:00 19.12.2025

  • 119 Палят

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "Копейкиииии":

    цървулите но до там. Щото там няма да им трябват. Вождът Коце ще ги храни с духовна храна и ще одат боси но ще имат всичко за което са мечтали.

    16:00 19.12.2025

  • 120 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "Гориил":

    И за теб живота в раша е нещастен, за това живееш в България с жена ти рускиня!

    16:01 19.12.2025

  • 121 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Историческа истина":

    На този пост няма да получиш опровержение

    16:01 19.12.2025

  • 122 Владимир Владимирович....

    1 1 Отговор
    На нас всички ни завиждат!

    16:01 19.12.2025

  • 123 И аз така викам,ама...

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "ВЗРИВЯАВАЙ":

    ...от дивана-не става...😨😨😨?!

    16:02 19.12.2025

  • 124 Абе, на кой

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Следя форума":

    му пука за твоите впечатления и терзания. Шльокай си шлоькавицата и не се прави на анализатор

    16:03 19.12.2025

  • 125 Това е! Този коментар е най добрият

    2 1 Отговор
    и бязспорно най логичен... там доло беше някъде (Значи аз не мога да разбера с подобни малоумни статии какво си мислите че постигате? Журналистиката удря дъното, ако въобще може журналистика да се нарече. Ееее хубаво.... Тогава щом е така нека да кажем: Виждате ли каква свобода на словото и каква демокрация има в Русия, а в Брюксел бият земеделците и ги тровят с газ.... Доволни ли сте?).....

    16:04 19.12.2025

  • 126 Уили

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Нямам повече вьпроси":

    Ако не е ЕС и ти ще се чувстваш като жител на Папуа Нова Гвинея.Нали помниш Жан?

    16:04 19.12.2025

  • 127 Маргарита Смотанян

    1 0 Отговор
    Трябва да нападнем Папуа Нова Гвинея при това положение, да им врътнем едно четири годишно-тридневно СВО, кой им е разрешил да живеят по добре от нас?, и да разстройват крепостните а?

    16:05 19.12.2025

  • 128 Дядо ви

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Значи аз не мога да разбера":

    Мдаа, чичо Мерц изкъде германско, завел дор 4000 дела срещу хора дето го плюят в мрежата, голяма част вече осъдил... у английско педофилията и изнасилването на момичета от имигранти вече е държавна политика, намколко си човека са осъдени за критики на правителството и извратените му джендъро-имигранто-и пр. политики, зад голямата локва, къде американско, застреляха като куче християнски проповедник на живо по телевизията защото не бил съгласен извратеняците да се гаврят с децата и много му знаела устата, че и студентите масово го харесвали(какъв скандал!), при френците осъдиха детски учител щото и той мискинина се опитвал да опази децата а олимпиадата приличаше на юбилейно тържество на сатанистите, в края на коридора, у испанско си организират педофилски манифестации по площадите с малки момиченца преоблечени като момиченца(мажоретки) с къси полички и тежък грим, за Белгия и Холандия по-добре да не говорим, там вече превъртяха играта и може би ще се насочат към некрофилство и други "перформънси", скандинавците и те на същото влакче на ужасите се возят и люлеят... До утре можем да пишем и говорим за талазите от гъста смрад на мърша които се стрелят изкъде запада. Онзи ден на митинг за свободно слово, докато буля Урсула разясняваше същността на свободата, пред камерите арестуваха човек опитващ се да протестира. Толкова за свободното слово в днешна Европа.

    Коментиран от #134, #144

    16:06 19.12.2025

  • 129 Гориил

    4 1 Отговор
    Човекът, който е задал глупав въпрос, ще получи наградата „Сахаров“ на Европейския съюз на провокаторите и подстрекателите. Бездомник в Париж или скитник в Берлин може да зададат същия глупав въпрос.

    16:06 19.12.2025

  • 130 Знае

    2 0 Отговор
    По паритет на покупателната способност класацията е . 1 Китай , 2 САЩ , 3 Индия , 4 Русия, 5 Япония , .... Зад тях остават държави Като Германия, Бразилия , Индонезия ... що е паритет на покупателната способност . Това е какво реално можеш да си купиш с 1 долар в дадена държава . Можеш да получаваш например голяма заплата като в Германия . Но когато и данъците и консумативи те ти са големи , да имаш реално по малко пари за харчене . И става така , че руснак вземащ по малка заплата от германеца , може да харчи повече пари от него . Та защо му е на обикновен руснак живеещ в държава , чието население е на 4 място в света да емигрира в Папуа?

    16:07 19.12.2025

  • 131 А Мърсулата кога

    4 1 Отговор
    Ще отговаря на въпроси? А?

    16:07 19.12.2025

  • 132 Уса

    2 2 Отговор
    То и тук има два-три объркани соросоида,които пишат глупости и ги затрупват с минуси ама си пишат простотиите..Та така е навсякъде по 2-3 идиота безделници на 1 милион

    Коментиран от #135

    16:09 19.12.2025

  • 133 Лафът на годината😂😂😂

    2 1 Отговор
    След Нигер Нигерия със сняг, Рашката стана Папуа Нова Гвинея 🤣🤣🤣🤣
    Сипвам си едно за здравето на президента на Папуа Нова Гвинея 👍

    16:09 19.12.2025

  • 134 Наборе копирах си го

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Дядо ви":

    да го прочета на спокойствие че сега с бастуня се боря да вляза в 5-цата че я чаках 48 минути

    16:10 19.12.2025

  • 135 Бате,

    0 2 Отговор

    До коментар #132 от "Уса":

    А къде ви е Мочата като сте само в интернет?

    16:11 19.12.2025

  • 136 🤣Вой и рев на копейки🤣

    0 1 Отговор
    Кееееф🤣, копейки вие сте руско-г@Zол......ци,това е ясно, но разберете бе, кенефа си е кенеф, колкото и да го парфюмираш, той си вони, за какво сте изненадани🤣

    Коментиран от #142

    16:11 19.12.2025

  • 138 Гориил

    2 0 Отговор
    Нает провокатор (той има акредитация на чуждестранен журналист) създава митове за Русия в медиите на BBC.Не е случайно, че американският президент съди лъжец.

    16:12 19.12.2025

  • 139 джудж ,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, русофиль":

    Нет , не пришло , а навсегда ушло ! Понял ?!

    16:12 19.12.2025

  • 140 Пала Марко

    2 0 Отговор
    След като свърших ,го забърсах небрежно в на Анатолий брадата ,прекрасна работа свъши ,да ви кажа под секрет .Малко материал изхвърча и по очилата ,Но какво са няколко си капки Амброзия между приятели ?

    16:13 19.12.2025

  • 141 Ауууууу....

    2 0 Отговор
    И картофите ни били внос от Египет представете си. До къде ни докараха атлантенцата...

    16:13 19.12.2025

  • 142 прошляк ,

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "🤣Вой и рев на копейки🤣":

    Вече знаем колко си неумен , не е нужно всеки ден да ни го напомняш по сто пъти !

    16:14 19.12.2025

  • 143 Знае

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Асен":

    И как според теб санкциите влияят на руснаците , след като тяхната държава е на 4 място по приоритет на покупателната способност в Света ? Пред Русия са само 1 Китай , 2 САЩ и 3 Индия ! Зад Русия са Япония , Бразилия , Германия, Индонезия , Британия, Франция... Та на кого казваш са навредили санкциите ?

    Коментиран от #145

    16:14 19.12.2025

  • 144 Копей,

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Дядо ви":

    Не се разсейвай!По темата!

    Коментиран от #147

    16:14 19.12.2025

  • 145 ЪХЪ

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Знае":

    Със 100€ пенсии.Брги бръже.

    16:17 19.12.2025

  • 146 оня с коня

    0 0 Отговор
    Глад мори добитъка и Галкините корморани масово са ги пуснали на паша ,че зе задава тежка ,студена и гладна зима и даже местата около кофите на ресторанта на Шеф Ангелов отдавна са заазени за верни и отдадени на каузата хора .

    16:17 19.12.2025

  • 147 селски ,

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "Копей,":

    Да те видим какъв цент ще си след Новата година , като и сега си на изпарения . Щраус , непоръбен , мамин , сладък , и той тръгнал да коментира ....

    16:17 19.12.2025

  • 148 пРосия

    0 0 Отговор
    Страната на идиотите.

    16:18 19.12.2025

