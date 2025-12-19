Руснаци към президента Путин: По-зле сме от Папуа Нова Гвинея! Да вадим ли алкохола

Саркастични съобщения се появиха за кратко на големия екран в залата, където руският президент Владимир Путин проведе днес своята голяма годишна пресконференция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Медийното събитие е съчетано с телевизионното предаване „Пряка линия“, по време на което руските граждани могат да изразяват своите проблеми, да изискват решения от държавния глава и да му задават най-различни въпроси.

„Не е пряка линия, а цирк”, гласеше един от коментарите.

Друго съобщение, използващо собственото и бащиното име на Путин, гласеше: „Владимир Владимирович, вече е петък, можем ли да вадим пиенето?”

Появилите се неочаквано коментари се появиха на екрани, показващи входящи текстови съобщения, предназначени за Путин, по време на годишното събитие, по време на което обикновените руснаци биват насърчавани да изпращат въпроси.

Кремъл не коментира веднага появата им на тази внимателно планирана и режисирана пресконференция, гледана от милиони руснаци. Путин също не ги коментира.

В едно съобщение, което се отнасяше до състоянието на руската икономика, се питаше защо обикновените руснаци са по-зле от хората в Папуа-Нова Гвинея.

В друг коментар, отнасящ се до управляващата партия на Путин „Единна Русия“, се казваше: „Гледайки живота в страната, е странно, че (тя) печели мнозинство на изборите! Може би изборите са фикция?“