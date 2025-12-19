Новини
Путин: Направих компромиси, топката вече е в полето на Запада и Украйна

19 Декември, 2025

Руският президент говори за мирни преговори, бойните действия в Украйна, ролята на дроновете и икономическите предизвикателства по време на годишната си пресконференция

Путин: Направих компромиси, топката вече е в полето на Запада и Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп през август в Аляска е бил помолен да направи компромиси и се е съгласил с това. По думите му сега „топката е в полето на Запада и Украйна“. Изявлението беше направено на годишната пресконференция на руския държавен глава, на фона на активните дипломатически усилия на САЩ и Европа за прекратяване на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин подчерта, че Москва не смята Киев за готов за мирни преговори, въпреки че Русия е „готова и склонна“ да сложи край на конфликта по мирен път. Той уточни, че това може да стане въз основа на принципите, които е изложил в своя реч пред служители на руското външно министерство през 2024 г.

По време на ежегодното събитие „Обобщение на годината с Владимир Путин“ президентът засегна и темата за военните действия. Той заяви, че руските войски напредват в Запорожка област, където се водят ожесточени улични боеве в стратегическия град Гуляйполе. Според него в района на Купянск са блокирани около 3500 украински войници без възможност за изтегляне, а руската армия е установила пълен контрол над Северск в Донецка област и е напреднала на запад от града.

Путин добави, че украинската армия практически е останала без стратегически резерви, което според него би трябвало да подтикне Киев към преговори. Той също така посочи, че руските сили продължават да създават зони за сигурност по границата с Украйна, включително в Сумска област.

В коментар за военните технологии руският президент призна, че на фронта все още има недостиг на тежки безпилотни летателни апарати. Той увери, че Министерството на отбраната и Министерството на промишлеността и търговията работят по въпроса и проблемът ще бъде решен. По думите му министърът на отбраната Андрей Белоусов лично се занимава с развитието на дроновете и благодарение на това ситуацията на фронта се е подобрила значително.

Путин подчерта, че Русия е сред лидерите по брой използвани дронове, макар да призна, че при тежките апарати все още има недостиг. Въпреки това, според него, руските сили превъзхождат противника по този показател на почти всички участъци от фронта.

Руският лидер коментира и с ирония селфи на украинския президент Володимир Зеленски пред стелата на входа на Купянск, като постави под съмнение автентичността на кадрите. Той добави, че в момента небето над града е изпълнено с дронове и влизането в Купянск е практически невъзможно.

В икономически план Путин обясни забавянето на растежа на руската икономика до около 1% тази година спрямо 4,3% през миналата с умишлени действия на Централната банка за овладяване на инфлацията. Според него инфлацията ще се забави до 5,5–5,7% от 9,5% година по-рано. Той подчерта, че въоръжените сили на Русия се нуждаят от стабилно финансиране от държавния бюджет.


  • 1 Майна

    50 32 Отговор
    Човекът ,който обърна Епохата!
    Уважения!

    Коментиран от #61

    13:37 19.12.2025

  • 2 Пич

    33 13 Отговор
    Хан Крум:
    - Никифоре , като не пощя мира , получи секира !

    13:37 19.12.2025

  • 3 Санчо

    15 6 Отговор
    Много здраве от генерал-майор Андрей Аверянов.Фиуууууу

    13:38 19.12.2025

  • 4 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    27 34 Отговор
    Тебе на снимката питам?М?

    Коментиран от #11, #13, #58

    13:38 19.12.2025

  • 5 Путин

    12 7 Отговор
    Вулик

    13:39 19.12.2025

  • 6 Пламен

    29 39 Отговор
    Хумор и сатира
    От Киев за три дни стана Киев през крив макарон

    Коментиран от #101

    13:40 19.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Опа

    31 45 Отговор
    Русия трябва да се изнесе от Украйна и да плати репарации. Другото е пунта Мара.

    13:41 19.12.2025

  • 9 стоян георгиев

    24 41 Отговор
    Толкова глупости наприказва че даже Тръмп не би могъл да го засенчи.оравилмкомпромиси бил окупирал купянск и даже вкарал в чувал там 3500 украинеца...хаха....то за това руснаците са на тоя хал.дс те управлява подобен е доста тежко предизвикателство

    Коментиран от #114

    13:42 19.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    23 22 Отговор
    Другаря Владимирович е строг но справедлив!
    Ако не ви изнася - знаете какво следва!

    Коментиран от #15

    13:42 19.12.2025

  • 11 Путин ви побърка

    27 16 Отговор

    До коментар #4 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Започнахте да си говорите със снимки !

    13:42 19.12.2025

  • 12 Бункерният махни това пръстче.

    23 25 Отговор
    Зеленски те направи луТ.

    13:42 19.12.2025

  • 13 пони, ама розАво

    13 9 Отговор

    До коментар #4 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс. На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм да си се самоумра или да си посегна на живота си по друг начин. Завещавам ти черния си елекрически пингвин, да си го ползваш за спомен от мене си.

    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #80

    13:42 19.12.2025

  • 14 Малий

    18 19 Отговор
    Вожда олизал корана, е откачил. Много братушки ще загинат заради егото му

    13:43 19.12.2025

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    15 19 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #24

    13:43 19.12.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    18 10 Отговор
    Доста интересни неща бяха казани досега!

    Пресконференцията продължава и в момента!

    Гледайте, ако имате възможност!

    Коментиран от #32, #38, #59

    13:44 19.12.2025

  • 17 Путине

    11 7 Отговор
    Где покровск и купянск?!?!?!?!?!

    13:45 19.12.2025

  • 18 Защо уби един милион руски войника?

    20 19 Отговор
    И чакаш Дончо да ти подари Донбас.Ама Дончо губи Конгреса.

    13:45 19.12.2025

  • 19 Ехеее... глей ти...

    4 3 Отговор
    И всички им завиждат.... 🤭

    13:46 19.12.2025

  • 20 Путине

    20 15 Отговор
    Кога ще дадете истинския списък с жертвите ви?
    Скоро украинската ви спициална апирация ще стане по-дълга от Великата отечествена...

    13:47 19.12.2025

  • 21 Моряка

    17 16 Отговор
    Императора си е Император.Да му мисли Кирчо и Кокорчо,дето изгониха руските дипломати.Не само аз не съм забравил.И Народния съд не забравя.

    Коментиран от #70

    13:47 19.12.2025

  • 22 Кевин, сам в къщи

    12 8 Отговор
    "...Путин обясни забавянето до около 1% тази година с умишлени действия на Централната банка..."

    Кевин порасна, стана президент, но евтините палячовски номера останаха 😁

    13:47 19.12.2025

  • 23 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    17 11 Отговор
    Малко ти остана, недорасляк npocт !

    13:48 19.12.2025

  • 24 Пада се🤔

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Четири години без три месеца и три дни.

    13:48 19.12.2025

  • 25 Путине, Путине...

    15 12 Отговор
    Верно направи компромис, изби над милион путинисти,ама има мегдан за още....

    13:49 19.12.2025

  • 26 РФ е въздух под налягане !

    15 9 Отговор
    Я да покажем на Путин успехите на ордите му за две години.

    Коментиран от #39, #41

    13:50 19.12.2025

  • 27 Никой

    7 15 Отговор
    Живеем много бедно - отколкото при комунизма.

    13:50 19.12.2025

  • 28 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    20 14 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе, бакшиш ?!

    13:51 19.12.2025

  • 29 Истината

    16 11 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    13:52 19.12.2025

  • 30 Стиф Фиткоф

    12 7 Отговор
    Русия е рай населяван от идиоти, аз бях там, и ме приеха за един от тях😜

    13:52 19.12.2025

  • 31 Пенсионер

    13 9 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон.
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #43

    13:52 19.12.2025

  • 32 Какво да го гледам този?

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    На тежки медикаменти е и не може две изречения да върже.Вероятно ще благодари на вдовиците и майките,че е убил мъжете и синовете им.И ще им подари по една месомелачка.

    13:52 19.12.2025

  • 33 Голем смех

    9 6 Отговор
    След четири години война, докъде стигна бе....кой почерни майките и вдовиците на над милион избити путинисти....

    13:52 19.12.2025

  • 34 Атина Палада

    13 7 Отговор
    братушките са нямали толкова глупав цар

    13:52 19.12.2025

  • 35 Миролюб Войнов, историк

    15 10 Отговор
    Русия вчера, днес и утре 😁

    Коментиран от #48, #95

    13:53 19.12.2025

  • 36 Атина Палада

    13 10 Отговор
    руската армия се оказа особено некадърна и слаба

    13:54 19.12.2025

  • 37 Въх, упаших сЪ !

    14 8 Отговор
    Този ypoд буди само отвращение и погнуса !

    13:54 19.12.2025

  • 38 Копейкотрошач

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #42, #66

    13:54 19.12.2025

  • 39 🤔.....

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "РФ е въздух под налягане !":

    А бе ква е тази снимка?, Лисабон защо не се вижда🤔

    Коментиран от #49, #53

    13:55 19.12.2025

  • 40 Обективен

    7 7 Отговор
    Надявам се тоя компромис е подсигурен военно защото ако на колективния запад подадеш пръст ще ти отхапят цялата ръка ако не съумееш да им избиеш зъбите навреме.

    Коментиран от #47

    13:56 19.12.2025

  • 41 Кажи честно ... 🤣

    7 5 Отговор

    До коментар #26 от "РФ е въздух под налягане !":

    Ще му трябва безаналогов телескоп с руски изкуствен интелект за да открие разликите 🤣🤣🤣

    13:56 19.12.2025

  • 42 🤔.....

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Копейкотрошач":

    А дупе(нцето) му????, колко ще издържи?

    13:56 19.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Боже господи

    8 8 Отговор
    Колко наивен клетник е този Путин.....само СВО и война му е в главата....то тва СВО продължи колкото отечествената война бре...

    13:57 19.12.2025

  • 45 Киев за два дня

    10 6 Отговор
    Пумияр с пумияр.

    13:57 19.12.2025

  • 46 Обикновен човек

    8 8 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    Коментиран от #73

    13:58 19.12.2025

  • 47 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    4 9 Отговор

    До коментар #40 от "Обективен":

    О нагло прехвърля топката на Запада....тоя не знае на кой свет е....мужиците също....

    13:59 19.12.2025

  • 48 Митя Медведа........

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов, историк":

    Движуха... так и надо... держитесь!

    13:59 19.12.2025

  • 49 Миролюб Войнов, астроном

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "🤔.....":

    "... абе ква е тази снимка?..."

    Това е снимка на Млечния път в инфрачервения диапазон. Пабеда будет за нами 😁

    Коментиран от #64

    13:59 19.12.2025

  • 50 дцикасе

    11 7 Отговор
    Много голям държавник. Много голям. Соросоидите само могат да плюят. Пред целия народ и пред 100 западни журналисти, стои и отговаря на всякакви въпроси. Всякакви, без режисура. Точно и ясно отговаря на всички. Слава на Господ Иисус Христос имат си президент руснаците.

    Коментиран от #54, #55

    14:00 19.12.2025

  • 51 пожизнен президент помияр

    7 7 Отговор
    нищожеството путин!

    14:01 19.12.2025

  • 52 Путинистче идиотче

    5 6 Отговор
    Гледам Путин и съм готов да са гръмна.....

    Коментиран от #68

    14:02 19.12.2025

  • 53 Смех в блатото

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "🤔.....":

    Оппррррдянно ,умирррсанноо, м33333рнооо СОТ аджийче ,като си изпереш смрррр дуиввитте работни, станали кожени гащи от киррр,ще разбереш що нищо не се вижда ,от смрррдттта ти е замъглено зрението и нищо не виждаш 😂
    😂😂 .

    14:02 19.12.2025

  • 54 слепи русофили фашаги

    6 9 Отговор

    До коментар #50 от "дцикасе":

    М,да русия е най-демократичната Фашистка кочина! :))))

    14:02 19.12.2025

  • 55 Този ли бе?

    6 8 Отговор

    До коментар #50 от "дцикасе":

    Този е една монголотатарска пръдня.

    14:02 19.12.2025

  • 56 Путине, Путине...

    5 6 Отговор
    На колко въпроса на почернени руски жени отговори....

    14:04 19.12.2025

  • 57 Андро

    8 9 Отговор
    Приказките на Путин са за пред местната публика.В Европа и целия човешки свят,този е абсолютно никой.

    Коментиран от #69, #91

    14:06 19.12.2025

  • 58 ШЕФА

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    М мучиш ли гов.до ?

    14:06 19.12.2025

  • 59 Тоз да гледам?!!

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Гледайте си го шепата русодебили.Тук не е Москва!

    14:06 19.12.2025

  • 60 az СВО Победа 80

    6 4 Отговор
    Преди малко В.В.Путин даде разгромяващ отговор на провокационният въпрос на "журналиста" от BBC, когото Путин нарече "колега", явно защото оня не работи точно за BBC, а по скоро е служител на Mi-6.... 🤣🤣🤣

    Намерете го и го изгледайте!

    Коментиран от #67, #71, #74, #81

    14:06 19.12.2025

  • 61 хаяско бункерния

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Тоя rлуnaк путин е по кух и от тебе

    14:06 19.12.2025

  • 62 Русия

    5 2 Отговор
    Вова,не прави компромис с фашист и евро-либерал,той разбира само от бой и смъ....

    14:07 19.12.2025

  • 63 Владо

    4 5 Отговор
    Изкарайте го от бункера сбърканвка!Негодник.

    14:08 19.12.2025

  • 64 🤔.....

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Миролюб Войнов, астроном":

    Ъъъъъъъ.... ама да не се блъснем пак в луната докато търсим млечният път🙊

    14:08 19.12.2025

  • 65 Слава алкохолу

    3 3 Отговор
    Довечера с бутилка водка, всичко ша опрай кремълския. сатрап.

    14:08 19.12.2025

  • 66 оня с х.я

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Копейкотрошач":

    Пееее р аааас444еее , чудя се ,дпппп ряггата ти колко ли дълго ще издържи напорррра на на моя яkkk ...Й ?

    14:09 19.12.2025

  • 67 Гледай си ги ти

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "az СВО Победа 80":

    Късият кретен.Нормалните хора се забавляваме.

    14:10 19.12.2025

  • 68 Варна

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Путинистче идиотче":

    Ами какво чакаш действай идио..

    14:10 19.12.2025

  • 69 Димитър Георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Андро":

    Андро ,хайде не се прави на интересен,и теб съм те еееее .....бал много пъти ,риишш .

    14:11 19.12.2025

  • 70 Нямам повече вьпроси

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Моряка":

    Принципно, правилно го нарече император но е обьркал епохата. Погледнете в Тубата за Чубайс бившия сив кардинал и безпроблемното му напускане на РФ с загуби повече от 300 млрд. $ за бюджета на страната. Кой напуска с толкова откраднати пари!? Риторичен вопрос нали!!!

    14:11 19.12.2025

  • 71 Геро

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "az СВО Победа 80":

    Нали ти казах че мнението на от-падък като теб е без значение?

    Коментиран от #87

    14:11 19.12.2025

  • 72 БАРС

    4 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ КОЙ Е ПРЕВОДАЧА НО АЗ ГО ГЛЕДАМ ОТ САМОТО НАЧАЛО НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ А ТА ЗА СЕЛЫИТО НА ЗЕЛИНСКИ ТОЙ КАЗА ЧЕ СТЕЛАТА НА КУПЯНСК СЕ НАМИРА НЕ ДО НАЧАЛОТО НА ГРАДА А НА НЯ КИЛОМЕТРИ ОТ КУПЯНСК ,А ЗАЩО НЕ СЕ СНИМАЛ В ГРАДА ЗА ДА Е ДОСТОВЕРЕН НЯМАШЕ НИКАКВА ИРОНИЯ НАЙ СПОКОЙНО ГО КАЗА.

    14:11 19.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Демократ

    2 3 Отговор
    На този и сополът не бих си хвърлил.

    14:13 19.12.2025

  • 76 Путине, Путине...

    3 3 Отговор
    Бомбят Русия като за последно...ти ни са прайш на герой....

    14:14 19.12.2025

  • 77 Доставям

    2 3 Отговор
    си удоволствие като чета разпенявените от безсилие рОзави понита.

    Коментиран от #90

    14:14 19.12.2025

  • 78 Путине

    4 1 Отговор
    Кажи що западно оръжие ти бомби държавата....

    Коментиран от #84

    14:16 19.12.2025

  • 79 Питам

    2 1 Отговор
    Колко майки,жени и деца разплака от своите?И то за нищо.

    14:16 19.12.2025

  • 80 Обонго

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "пони, ама розАво":

    Не се кахари брат ,аз ще те управя ,няма да имаш нужда от избелване защото ще имаш зачервяване

    14:17 19.12.2025

  • 81 😂😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "az СВО Победа 80":

    Ти явно си истински к.рртен.

    14:18 19.12.2025

  • 82 БАРС

    2 1 Отговор
    НЕ ПРОЧЕТОХ ДЕТО ПУТИН ПОТТВЪРДИ ДУМИТЕ НА СТАРШИЛЕЙТЕНАНТА ГЕРОЯ ,ЧЕ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ГРАДА УКРИТЕ РАЗТРЕЛВАЛИ ТИЯ ХОРА ДЕТО ОТКАЗВАЛИ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ С ТЯХ .ЕДНО ЧЕ ГИ ДЪРЖАЛИ ЗА ЗАЛОЖНИЦИ А ПОСЛЕ ГИ ЗАСТРЕЛВАЛИ НАЙ МНОГО РАЗТРЕЛВАЛИ МЛАДИТЕ МЪЖЕ ОТ 30 ДО 40 ГОД ПОТВЪРДЕНО И ТОВА СА МИРНИ ЖИТЕЛИ .

    14:18 19.12.2025

  • 83 Сатъра на Хана

    1 1 Отговор
    Наближава Видов Ден и и вие решете козяшките провокатори къде ще ги беее ссси мммее ,те са спокойни и си мислят че VPN aaa ги пази ,не са разбрали че следите остават и даже за семействата миюост няма да има ,доо 3то коляно сеччч !

    Коментиран от #86

    14:19 19.12.2025

  • 84 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Путине":

    70% от избитите руснаци са с американски оръжия.

    Коментиран от #102

    14:19 19.12.2025

  • 85 Д. Тръм.... корифей на сделките

    2 1 Отговор
    Нито този лъжец и нефелник ще спечели войната, нито пък Лефски ще стане шампион!

    14:20 19.12.2025

  • 86 Правокатор

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Сатъра на Хана":

    Една тесла ти стига.Ррзко!!!

    Коментиран от #93

    14:21 19.12.2025

  • 87 Иво

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Геро":

    Геро много бих се насладил на сочните ти кълки и най вече тяссснаттта ти халллкааа !

    14:22 19.12.2025

  • 88 37т

    1 2 Отговор
    Много разбирачи по Русия,а като излезнеш навън в Бгето само боклуците не "м;о....ем"изчистим вече 30-40 години,да не забравите и колко години робство......

    14:22 19.12.2025

  • 89 не може да бъде

    2 1 Отговор
    За мен е странно и необяснимо защо не може директно да се чуе мнението на Путин по-най-различни въпроси -но и не само неговото!?Не е ли необяснимо защо е спряна руската телевизия защо няма достъп до такова авторитетно издание като Взглядь напр. а има достъп до Комсомольская правда!? Защо е отнет достъпа на такива хора като Жак Бо Емануел То Флориан Филипо ...а Карлсон Тъкър може да говори свободно само по американски канали!?Къде отиде демокрацията и свободата на словото!?По времето на соца даже в най-рестриктивните години излизаше вестник "За рубежом " -90% статии от западни автори -невъзхваляващи социализма -който е чел това издание знае!?Следя внимателно и Путини другите и мога съвсем категорично да кажа че Путин е най-комуникативният най-възпитаният най.културният най-дипломатичният най-диалогичният- никога не прибягва до обиди простащини и недоказани твърдения както много известни политици!?Отделно трябва да се каже колко е аргументиран обоснован и изчерпателен -можете да не съгласите с това което казва но не можете да отречете това проявление на политик от висока класа!?Не може да не се забележи колко е информиран и с какво количество факти данни обосновава позицията си -и това спокойно без истерии ругатни и т.н!?А какво се вижда от отсрещната страна -най.често догми недоказани твърдения мантри и отричане на очевидни факти в стил -не това е друга!?...Отново сме на грешната страна която е много ама много грешна!?

    Коментиран от #94, #97, #107

    14:22 19.12.2025

  • 90 Даньо айгъра

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Доставям":

    Аз мога и по голямо удоволствие да ти доставя.

    14:23 19.12.2025

  • 91 ВВП

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Андро":

    Не трябва да бьркаме двете неща Путин и Русия, все пак има сьществена разлика. Както у нас така и там никой не ги избира , те сами се избират и живеят в своя измислен свят.

    Коментиран от #98

    14:24 19.12.2025

  • 92 Факт

    0 1 Отговор
    СВО-то се развива добре.Нещата си идват на местата.

    Коментиран от #100

    14:24 19.12.2025

  • 93 Сатъра на Хана

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Правокатор":

    Пробвай с на теслата дрррржката ,заври си я дъллл Боко в г3ааа ,ще те успокои моментално ,Генерал Гномов е на същото мнение !

    14:25 19.12.2025

  • 94 Оди у Русиа

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "не може да бъде":

    Па гледай тоя не нормалник

    14:25 19.12.2025

  • 95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов, историк":

    Жените на снимката са негърки. Ми ,Зерник

    14:25 19.12.2025

  • 96 Цвете

    3 2 Отговор
    ТИ ГЛЕДАЙ ДА НЕ ПОЛЕТИ НЯКОЯ ТОПКА ВЪРХУ ТВОЯТА ГЛАВА, КОЯТО ПРЕДИЗВИКА РАЗМИРИЦИ.ОГЛЕЖДАЙ СЕ. 🤔🙄☹️

    14:26 19.12.2025

  • 97 Въх мър мале...

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "не може да бъде":

    Просто невероятен човек нали?, трябва да предложиш на Гундяев да го канонизира за светец.

    14:26 19.12.2025

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "ВВП":

    В грешка си. Видях опашките по секции. Това не е Б-г със бюлетини в боклука

    Коментиран от #113

    14:26 19.12.2025

  • 99 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Да изкъпем стадото....

    Коментиран от #106, #110

    14:26 19.12.2025

  • 100 Мдаа

    3 3 Отговор

    До коментар #92 от "Факт":

    Още един руски генерал е фръкнал към Кобзон.
    Но това е по план.

    14:27 19.12.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Българин":

    Не позна, със старт съветски.

    14:28 19.12.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Доналд Тръмп офишъл

    5 1 Отговор
    Владимир, започвай ги всичките,че започнаха много да ме дразнят

    14:30 19.12.2025

  • 105 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    КАКВИ СА КОМПРОМИСИТЕ НА ........................ ФАШИСТ И САТРАП КАТО ПУТЛЕР ? ? ? .....................

    14:31 19.12.2025

  • 106 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Кривоверен алкаш":

    Да беше изкъпал поне maй касси ,преди да я набуташ във фризера м333рниkkk ,за да и вземаш пенсията ...😂 !

    14:32 19.12.2025

  • 107 Нямам повече вьпроси

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "не може да бъде":

    Макар че си прав ти гледаш на него само от една страна или само така да го кажем като на министр на вьншните работи а той е президент т. е с много повече функции и возможности още повече в дьржава като РФ . А дано си разбрал но ако си сляп фен, едва ли!

    14:33 19.12.2025

  • 108 Давай,Вова

    3 1 Отговор
    Смачкай корумпираната евродиктатута на психо урсулите

    Коментиран от #112

    14:33 19.12.2025

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Децата на Сорос масово бранят демограцията с дупе, хвхахахаха. Путин е вашия БОГ!!! Хахаха. Ако беше Никой немаше по света да го гледат директно. Няма такъв Президент!!!

    14:33 19.12.2025

  • 110 Ветеран от протеста

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Кривоверен алкаш":

    Така и не разбрах след като ми звучиш палав и нестандартен,все още е .....шшш ли се в г.....3аа ,дядо ,че съм ти мераклия от дълго време ?

    14:34 19.12.2025

  • 111 Расия почва

    3 2 Отговор
    Да се пълни с индуси щели да им работят .Гоните кавказците сега ман га ли.В Сибир само китайци.и с.корейци.Изчезвате като муха в г.з.

    Коментиран от #119, #126

    14:34 19.12.2025

  • 112 Лекувай се

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Давай,Вова":

    Бе Утепляк.

    Коментиран от #115, #121

    14:35 19.12.2025

  • 113 Помисли по това

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Там живея. Нямам какво да добавя.

    14:35 19.12.2025

  • 114 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Не се къхари бе Стоянчо,нали знаеш,че Украйна,такава държава няма.Ами няма и да има.Всеки ще си вземе неговото- Русия,Полша, Унгария,Словакия,Румъния.Най интересно ще е ,кагато поляците припомнят на галицийците Волинското клане.Надявам се тогава да застанеш на страната на справедливостта.

    Коментиран от #118, #122

    14:36 19.12.2025

  • 115 Генерал Гномов

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Лекувай се":

    Суссс бре минн дилл нбинаррен ,сядай на х .....я !

    14:37 19.12.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Европейски съюз

    2 0 Отговор
    Путине, кажи колко млади руски момчета умряха заради теб в Украйна.Над 1200000 невинни руснаци
    Колко украински деца отвлече,колко украинки изнасили и уби.Има ли страна в Европа и света
    народите да не мразят руснацита пак заради теб.

    Коментиран от #123

    14:40 19.12.2025

  • 118 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Моряка":

    Морски ,виждам че си в добра форма ,не можеш ли да начешешшш жената ,Десислава , та да я успокош ,че слана попари ланшния праз и никой няма и в къщи вече не се живее .

    14:40 19.12.2025

  • 119 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Расия почва":

    Ами те и сега рускините предпочитат да се омъжват за китайци.Вярно било,че им са били по малки,но за това пък не пиели и си вършели работата старателно.

    Коментиран от #124

    14:41 19.12.2025

  • 120 Копейки,

    0 0 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    14:41 19.12.2025

  • 121 Лекувай

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Лекувай се":

    М@й касси от бяло течение ,сухота и сърбеж и неприятна миризма в интимната област с Вагизан !

    14:42 19.12.2025

  • 122 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Моряка":

    Кога да чакаме падането на киев? Това лято се размина даже и Одеса...хах...и няма как да не се кахъря умират православни наши братя заради тоя монголоид и милиционер.

    14:42 19.12.2025

  • 123 украинска майка

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Европейски съюз":

    Фашиста Путин ще гори в ада в компанията на Сталин и Хитлер.

    14:43 19.12.2025

  • 124 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Моряка":

    А пък българките предпочитали правоверни турци ,щото били наддарени държали на хигиената и сиренье не правели .

    14:44 19.12.2025

  • 125 Владо

    0 0 Отговор
    Този сбърканяк е още жив благодарение на милоста на Запада.

    14:45 19.12.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

