Путин: Направих компромиси, топката вече е в полето на Запада и Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп през август в Аляска е бил помолен да направи компромиси и се е съгласил с това. По думите му сега „топката е в полето на Запада и Украйна“. Изявлението беше направено на годишната пресконференция на руския държавен глава, на фона на активните дипломатически усилия на САЩ и Европа за прекратяване на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин подчерта, че Москва не смята Киев за готов за мирни преговори, въпреки че Русия е „готова и склонна“ да сложи край на конфликта по мирен път. Той уточни, че това може да стане въз основа на принципите, които е изложил в своя реч пред служители на руското външно министерство през 2024 г.

Още новини от Украйна

По време на ежегодното събитие „Обобщение на годината с Владимир Путин“ президентът засегна и темата за военните действия. Той заяви, че руските войски напредват в Запорожка област, където се водят ожесточени улични боеве в стратегическия град Гуляйполе. Според него в района на Купянск са блокирани около 3500 украински войници без възможност за изтегляне, а руската армия е установила пълен контрол над Северск в Донецка област и е напреднала на запад от града.

Путин добави, че украинската армия практически е останала без стратегически резерви, което според него би трябвало да подтикне Киев към преговори. Той също така посочи, че руските сили продължават да създават зони за сигурност по границата с Украйна, включително в Сумска област.

В коментар за военните технологии руският президент призна, че на фронта все още има недостиг на тежки безпилотни летателни апарати. Той увери, че Министерството на отбраната и Министерството на промишлеността и търговията работят по въпроса и проблемът ще бъде решен. По думите му министърът на отбраната Андрей Белоусов лично се занимава с развитието на дроновете и благодарение на това ситуацията на фронта се е подобрила значително.

Путин подчерта, че Русия е сред лидерите по брой използвани дронове, макар да призна, че при тежките апарати все още има недостиг. Въпреки това, според него, руските сили превъзхождат противника по този показател на почти всички участъци от фронта.

Руският лидер коментира и с ирония селфи на украинския президент Володимир Зеленски пред стелата на входа на Купянск, като постави под съмнение автентичността на кадрите. Той добави, че в момента небето над града е изпълнено с дронове и влизането в Купянск е практически невъзможно.

В икономически план Путин обясни забавянето на растежа на руската икономика до около 1% тази година спрямо 4,3% през миналата с умишлени действия на Централната банка за овладяване на инфлацията. Според него инфлацията ще се забави до 5,5–5,7% от 9,5% година по-рано. Той подчерта, че въоръжените сили на Русия се нуждаят от стабилно финансиране от държавния бюджет.