Търсенето на електромобили с ДВГ удължител на пробега нараства драстично

Докато светът на автомобилите продължава да се лута между чистата електрификация и традиционното гориво, на хоризонта изгрява един нов, „хитър“ играч. Технологията EREV (Electric Vehicles with Range Extender) вече не е просто екзотичен експеримент за технически маниаци, а се превръща в спасителен пояс за големите концерни. В ера на главоломни цени на батериите и вечния страх от това „да не закъсаме някъде по пътя“, електрическите возила с вграден генератор предлагат най-доброто от двата свята – безшумно плъзгане по асфалта и спокойствието на бензиновия резервоар.

Магията тук е в простотата: колелата се задвижват единствено от електричество, а малкият двигател с вътрешно горене под капака няма никаква механична връзка с тях. Неговата единствена мисия е да влезе в ролята на малка електроцентрала, която зарежда батерията в движение. Еха! Това позволява на инженерите да използват по-леки и евтини батерии, без да жертват комфорта и екологичния отпечатък.

Гигантите в индустрията вече усещат накъде духа вятърът. Volkswagen подготвя мащабна офанзива с петгодишен план за специализирана EREV платформа, като официалният старт се очаква през пролетта на 2026 година. В същото време Stellantis вече запретна ръкави, подготвяйки версии с удължен пробег за американските икони Jeep Grand Wagoneer и Ram 1500. Дори в BMW не спят, насочвайки ресурси към този тип задвижване, първоначално за гладния китайски пазар, но с едно око към европейските магистрали. От Renault също виждат в това идеалния мост към пълната електрификация, намалявайки зависимостта си от скъпоструващите суровини за батерии.

Истинският мотор на тази тенденция обаче е Китай. Там продажбите на EREV модели буквално експлодираха, изпреварвайки традиционните plug-in хибриди. Потребителите масово гласуват с портфейлите си за „електрическо усещане“ с допълнителна застраховка под формата на генератор. Това е ясен сигнал, че хората търсят прагматични решения тук и сега, а не просто обещания за бъдеща инфраструктура.

В крайна сметка, технологията за удължен пробег се очертава като златната среда. Тя сваля цената на автомобила, премахва паниката от празния индикатор на батерията и запазва удоволствието от мигновения въртящ момент. Ако цените на батериите не тръгнат рязко надолу, EREV моделите имат всички шансове да се превърнат в доминиращия сценарий за втората половина на десетилетието.