За да не стане така: протест – умора – подмяна – нов протест

За да не стане така: протест – умора – подмяна – нов протест

20 Декември, 2025

  • протест-
  • мартин атанасов-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • пп-дб

Излязохме, повикахме на площада, оказахме натиск и постигнахме успех. Но свършихме ли си работата?

За да не стане така: протест – умора – подмяна – нов протест - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Мартин Атанасов:

Протестите от последния месец постигнаха невиждан от години успех. Правителството падна под тежестта на собственото си поведение, а протестите показаха нещо, което отдавна се нуждаеше да бъде видяно: българите не сме осъдени на вечна апатия. Видя се обаче, че българите не са прекършени: че можем да се съберем, да излезем, да кажем „стига“ - и да го кажем така, че да се чуе.

Само че след всеки такъв момент неизбежно идва по-трудната част. Еуфорията трае кратко, снимките от площада избледняват, новинарският поток намира следващите теми, а в ежедневието се връщат познатите механизми – удобните оправдания, лекото отстъпление, „айде да видим“, „айде да не се занимаваме“ и „не му е сега времето“.

Тогава въпросът вече не е „успяхме ли“, а „какво следва“ – и най-вече: какво следва, за да не се окажем след няколко месеца отново на същото място, само че по-уморени и по-цинични.

Защо задачата е с повишена трудност

Отвън изглежда лесно: сменяш правителството, идва „другото“, започва „реформата“, всичко тръгва. Тази представа е удобна - и затова е опасна. Опасна е, защото е най-бързият път към разочарованието. А разочарованието е най-ефективният инструмент на статуквото.

Когато говорим за модела Пеевски-Борисов , не говорим за двама души, а за система от зависимости, която работи като добре смазана машина десетилетия. За схема, която се е просмукала навсякъде - в администрацията, в регулаторите, в обществените поръчки, в назначаването „на наши хора“, в начините, по които се взимат решения и после се прикриват следите, дори в семейната наследственост на позиции и роли. Тази система не изчезва автоматично, когато падне един кабинет. Тя просто сменя формата си – снишава се, прегрупира се, сменя тезите си, поставя други лица отпред и продължава да работи през същите навици.

Точно затова „смяната на модела“ не е лозунг, а наистина много сложна задача. За да се случи, трябват три неща, които рядко звучат достатъчно героично, без които обаче няма фундаментално видим резултат: последователност, компетентност и смелост. Последователност – защото реформите са маратони, не спринтове. Компетентност – защото държавата се ремонтира със знания и нови процеси, а не с гняв. И смелост – защото има хора, които печелят от това България да не се променя, и те няма да отстъпят доброволно.

Тук идва и другият мит - „121 депутати“. Да, в публичното пространство се завъртя посланието (и целта), че ПП–ДБ ще се борят за 121 депутати. Това е визионерска цел, и е легитимна. С мнозинство реформите минават по-лесно. Но постигането на мнозинство не е панацея, нито се случва с магическа пръчка.

Можеш да имаш 121 и пак да се окажеш парализиран от кадрови мини, институционални саботажи и дезинформация. Можеш да имаш по-малко от 121 и пак да постигнеш сериозни промени, ако имаш ясна посока, обществен натиск и дисциплина.

Защото моделът не изчезва само с гласуване в пленарна зала. Промяната е дълъг процес, който включва осветляване на процедури, дигитализация, прозрачност, ефективни механизми за контрол, институции, които работят, а не се преструват. И, да - със сблъсък. Истински. Не във Фейсбук.

Нашите стъпки като граждани

Най-лесно е да вярваме, че „ние си свършихме работата“ – излязохме, повикахме на площада, оказахме натиск и постигнахме успех. И да, това си е обществен ангажимент и с не малка роля. Но ако останем само с тази логика, рискуваме да повторим познатия цикъл: протест – кратък успех – умора – подмяна – нов протест. Този цикъл не е победа, дори когато носи отделни успехи. Той е начин системата да оцелява чрез периодично изпускане на парата. Нещо, което никой от площада не иска.

Затова следващата фаза на гражданската енергия не е романтична. Тя е по-практична. Тя е „скучната“ демокрация, която обаче изправя една държава.

Първата стъпка е очевидна: висока избирателна активност. Колкото повече хора гласуват, толкова по-скъпо и неефективно става купуването на избори. Толкова по-трудно става контролирането на вота и толкова по-ясно казваме: „Пука ни. Няма да ни управляват като овце.“

Втората стъпка вече е „некст левъл“. Тя е мястото, където гражданската енергия се превръща в реална защита на демокрацията: честност на вота. Тук няма нужда от патос. Има нужда от хора - наблюдатели, членове на секционни комисии, доброволци, които са обучени как изглеждат типичните схеми и как се спират изборните нарушения.

Това са много усилия, които обаче правят разликата. И тук е важно да не се лъжем: най-смисленото участие не е в удобните ни СИК-ве в центъра на София, Пловдив или Варна – то е там, където рискът от контрол и купуване на гласове е най-висок, а публичността – най-ниска.

От какво трябва да се пазим

Когато обществото се събуди и започне да пречи на модела, моделът реагира. Не непременно с груба сила – по-често с по-рафинирани инструменти: манипулация, умора, разединение, отвличане на внимание. Целта е да ни разсеят. Да ни изморят. Да ни разделят и да направят така, че сами да се откажем.

Първото е „всички са маскари“ . Най-любимата реплика на всеки, който иска нищо да не се промени. Тя звучи като „мъдрост“, но е капитулация. Ако всички са маскари, няма смисъл да избираш, няма смисъл да различаваш, няма смисъл да се бориш. И ето - моделът печели. Не защото е по-силен, а защото ние сме се отказали да правим разлика между правилно и неправилно.

Второто е подмяната на отговорност и история. Изведнъж започват да се появяват едни „обяснения“, в които сложната система се свежда до една удобна мишена. „За всичко е виновен Асен Василев“ - фраза, която вече се върти като мантра. Утре ще е друг. Важното не е кой ще е виновен. Важното е виновникът да е един, прост, удобен - за да не говорим за системата.

Третото е разводняването. Новинарският поток се залива с маловажни теми, скандали, които са шум без съдържание, безсмислени дискусии, които да отклонят вниманието от основния въпрос. И това не е случайно. Това е тактика. Когато не можеш да победиш една кауза, я удавяш в дребнотемие.

И четвъртият риск е най-опасният: „От нас нищо не зависи.“ Не. От нас всичко зависи.

Звучи патетично, докато не си дадем сметка, че демокрацията не е природно явление. Тя не идва като пролетта. Демокрацията е договор, който трябва да бъде защитаван всеки ден. И ако не го защитаваме, той се разпада - тихо, чрез умело изфабрикувани закони, процедурно и никой даже не го осъзнава.

Точно затова, когато започнат да ни внушават, че сме безсилни, трябва да си припомним какво вече се случи: излязохме, настоявахме, свалихме правителство . Това не е „нищо“. Това е доказателство. И който се опитва да ни убеди, че сме без значение, се опитва да ни открадне най-голямото оръжие - убеждението, че имаме сила.

И оттук накъде?

Да, ще бъде трудно. Ще бъде трудно, защото срещу нас е система, която е тренирана с години как да оцелява, как да се снишава и как да се преструва. Тя е преживяла скандали, протести, избори, коалиции, нови партии и по-лошо. Тя оцелява, когато ние се уморим, когато се разделим, когато се подиграем на самите себе си и когато приемем цинизма за реализъм.

И тук идва най-важното: ако отново оставим всичко на политиците пак ще стигнем до площадите. Само че дали ще има следващ път? Затова въпросът „какво следва“ има конкретен отговор. Следва:

- да не се демобилизираме след успеха;

- да не вярваме на приказки, че системата сама ще се поправи;

- да вдигнем избирателната активност;

- да станем пазители на вота там, където бива подменян - в цялата страна;

- да не позволяваме да ни разделят с внушения и фалшиви конфликти;

- да държим фокуса върху големия въпрос: реформи, правила, институции и прозрачност за едно по-добро бъдеще.

Ако трябва да кажем всичко в едно изречение: или ще трябва да поемем отговорност за държавата си всеки ден, или държавата ни ще остане инструмент в ръцете на онези, които знаят как да печелят от слабостите ни. Или по Радой Ралин: „Когато си отидат отвратените, остават отвратителните“. А именно отвратителните, съвсем целенасочено, ще искат да ни отвратят още повече, от всичко и от всеки.

Затова - да, ще е трудно. Но няма как иначе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 6 Отговор
    Аз ДВ не чета. Тия не са хубави хора за мен.

    Коментиран от #4, #11

    10:06 20.12.2025

  • 2 евалата чалгопитеци

    10 6 Отговор
    Как е новото Нормално? По-сигурно ли ви е вече? А по-предвидимо ли ви е? Протестиращите българи в чужбина върнаха ли се в България да раждат българи?

    Коментиран от #27

    10:08 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 така е

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не си заслужава човек да си губи времето да чете нещо друго освен ТАСС.

    10:09 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Винченцо Андолини

    10 4 Отговор
    Пъпъдъбъ ли?
    Ха!
    Шайката шарлатани, сглобени с бъбъ, алабалисти машинни, и билети за островите.
    Я стига реклама на компроментирани образи и образки.
    Измитане на всякакви там дъпъсътъ, гърбътъ и пъпъдъбътъ.
    Капиши??

    10:14 20.12.2025

  • 8 хе хе

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Младите неумни пак си счупиха държавата, Сега трябва сами да си я оправят. Не им писна сами да си настъпват мотиката.

    10:15 20.12.2025

  • 9 АГАТ а Кристи

    7 3 Отговор
    " - да вдигнем избирателната активност;"...

    Как да бъде вдигната като няма алтернатива - едните мафиоти, другите влюбени в "матушка"...
    С тези две категории листата се изчерпва

    Коментиран от #13, #32

    10:19 20.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Клета неграмотна копейка 🤪

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Аз изобщо не чета.
    Слушам само Kapбовски, Boлгин, Явop Дaчkoв и Kиpo брейка.
    По някога си пускам канала на Koциту и Пackoв.
    Те всичко знаят! Ако има нещо важно ми го казват в каналите си.
    Четат само евpoджeндъpитe и жълтonaвeтницитe, щот им е толкова akъла.

    10:20 20.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 като няма алтернатива

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    стани ти алтернативата и стига ревал

    Коментиран от #18

    10:22 20.12.2025

  • 14 Добър

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Глупости. Недей да си мислиш, че тиквата е по умен от болшинството хора от площадите. Те не са глупави. Най умното нещо, което може да направи тиквата е да се оттегли, да не се занимава с политика и да зареже всичко. Така ще бъде забравен постепенно и няма да е трънчето в очите на народа. И никой няма да се занимава повече с него. Ако ли пък не, ще си носи кръста, ще се оплаква, ще се жали ще се прави на луд, ако изобщо някой му повярва.

    10:24 20.12.2025

  • 15 свиреп ОХЛЮВ

    6 2 Отговор
    Бойко е добър в това да разводнява и успива протестите срещу него ! Той предава способностите си и на Шишо.

    10:26 20.12.2025

  • 16 То си го пише

    4 5 Отговор
    Бавно схващащите ще схванат доста скоро че те не свалиха правителството, а правителството им каза: Като не ни искате, ние ще стачкуваме и няма да ви работим на Вас неблагодарниците!

    10:31 20.12.2025

  • 17 Де6или, повече от 80%

    7 4 Отговор
    Правителството "уж" падна, но пак ще е същото.Промяната ще е подмяна.Народът искаше да махнат Кирчо и К0корчо, сега те са на вълната.Едни и същи 6оклуци се въртят в парламента. По-пр0ст народ от българите няма.

    10:32 20.12.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "като няма алтернатива":

    Не "рева", защото за себе си имам алтернатива - ръцете и междуушието си. За тях ще гласувам отново и пак ще уцеля "десятката".
    А ти си гласувай за двете препокриващи се алтернативи

    10:33 20.12.2025

  • 19 Ани

    8 1 Отговор
    Все ми е едно. ДВ не влияе нито на моите виждания, нито на моите решения. Прави впечатление че тези които вярват на Асен Василев, вярват и в Дядо Мраз. Докато пораснат. После ще се присъединят към тълпата разочаровани. Този филм го гледахме наскоро когато ИТН спечели изборите.

    10:36 20.12.2025

  • 20 100 семейства

    1 0 Отговор
    Пролет Велкова. Велкова преди 10 години каза, че ще станем Англия, ако си държим моравата 300 години. 300 години консервиране на елитът, на статуквото. И Путин е същият, затова сравни Сталин с Кромуел. ....... Американците искат Бойко да си ходи, дават му убежище. ГЕРБ ще се разцепи, и никакви държавни договори към техни фирми. Другите ще отхвърлят оковите. И в този хаос слугите на ГЕРБ и БКП, в медиите, политиката, говорещи глави, професори, агенти, продуценти, ще се чудят кой път да хванат. И СТАТУКВОТО НА БКП ЩЕ СВЪРШИ, И МИЛИОНИТЕ И МИЛИАРДИТЕ ИМ, ПРИВАТИЗАЦИИТЕ И КРАЖБИ И КОНЦЕСИИ... ЖИВКОВ ПОДГОТВЯЛ 100 СЕМЕЙСТВА - ЕДНО БИЛО БАНЕВИ. Березовски казал на Литвиненко, че 100 семейства управляват всичко в САЩ. Преходът и перестройката е това. ---- Баневи отказали да спестяват в американски облигации, и Черепът - май? Май ще се види през май? Слава Севрюкова предрекла край на крадливата власт, след 20 правителства, това е 25, но ако махнеп 5 - като броим три правителства на Бойко за едно и тези по две на Донев, Янев и Главчев. ......... СССР.2.0 започва през 2030 година, 2072 година и в целият свят ще е безкласово общество, според Ванга. За демокрация трябва равенство. (Ц.Ц му издърпаха ушите и политическата кариера чрез Свободна Европа - ЦРУ-ВАШИНГТОН, защото не прие паразитът С.ДС, но Бойко го прие), но сега новите техни ку.чи синове на САЩ са кирчо и кокорчо и те с рода от ДС-ЦРУ)

    10:43 20.12.2025

  • 21 много са готини

    1 1 Отговор
    Братя с Грим. Точно ги гледах. ПП могат да си пишат елементарните коментари колкото си искат, но Братята ще останат.

    10:44 20.12.2025

  • 22 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    2 1 Отговор
    Тази вечер ми писа едно младо момиче, че и нея се опитвали да вербуват в Телеграм. "Не се поддадох." Браво, момиче!
    Значи заплашват или купуват, или и двете - милиционерските методи от едно време. Ама не сте уцелили публиката - вие сте от средата на 20ти век, много аналогови, а младежите са от 21ви век и плюят на вашите връзки, заплахи и крадените ви деньги.
    Едно време нямахме избор - всичко беше на държавата и Партията се разпореждаше - кой да има жилище, кой да получи хубава работа и кой - не, кого да морят от глад и кого да издават и поставят пиесите му в театъра.
    Сега, като взеха и парите на хората, си мислят че пак всичко е тяхно. Ама не са познали.
    Едно време Доктора, Бог да го прости, викаше:" бягайте деца, далече от тази страна на измислени герои и истински престъпници!". Ама не трябва да се бяга.
    Вземете си, деца, тази страна обратно и разкарайте измислените герои, а истинските престъпници вкарайте в затвора. Ние не успяхме, защото не знаехме как и най-вече - защото се страхувахме.Не от конкретно нещо, а по принцип и по навик. А вие не се страхувате. И заслужавате да живеете така, както ви се иска - честно и с достойнство.
    Няма де е бързо, нито лесно, но пък имате най-важното - решимост и смелост.
    Дерзайте!
    Весели празници на всички в България!

    10:45 20.12.2025

  • 23 НАРОД БЕЗ ИСТИНСКИ ВОДАЧИ

    1 0 Отговор
    Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население..

    Коментиран от #34

    10:45 20.12.2025

  • 24 Фен

    1 2 Отговор
    Тик-токърите подскачаха, за да не вдигнели осигуровките и данък дивидент. Ставаше дума за около милиард и половина лева. Оня ден приехме да подарим на корумпираната хунта на Зеленски един милиард. Тик-токърите няма ли пак да заподскачат? Или хората зад копчето на тик-тока няма да ги пуснат?

    10:51 20.12.2025

  • 25 Няма да стане по този начин !

    1 1 Отговор
    Ситуацията е точно като 2016-17 година, когато по заповед от Москва Борисов подаде непоискана оставка, само за да изолират Реформаторския блок, с единствената цел да прокарат Турски поток - Пътната карта го доказва. Москва държи ББ и ДП и им нареди ППДБ да бъдат изолирани от реално влияние и тежест в българския политически живот за да може България да последва примера на Словакия и Унгария.
    Борисов и Пеевски, ще гарнират промяната в курса, за да запазят корупционния си модел, с обилна "атлантическа" реторика.
    Триото Борисов-Радев-Пеевски се готви да реализира следващия етап в развитието на проекта "Турски поток"-"Боташ", като бавно завиват на Изток, по познатия сценарий, развил се в Грузия, до пълна диктатура на управление и подчинение на Москва.
    Триото тогава си свърши работата да махнат от власт в условията на избори на хора, които могат да им попречат, като запазят тези, които са им нужни. Имат си министър на МВР - който е гаранция, че ще се купуват и манипулират избори, безнаказано. И ще пазят тайните им.
    Имат и служби, които ще правят рейдове, прокуратура, която ще обвинява за ОПГ, главен прокурор, КПК, всички регулатори са техни, всички медии са под техен контрол ....
    Единствено младите не са, не могат да ги подчинят. Те си искат свободата и Европа! Няма да ви се получи този път!

    10:54 20.12.2025

  • 26 Край

    2 1 Отговор
    Ако не смените избирателната система ще получавате още киселови, тошковци, лъчо мозъковци и диляновци, борисовци и киро добревци докато сте живи.

    10:57 20.12.2025

  • 27 А КОЙ изгони българите

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "евалата чалгопитеци":

    Ще ти напомня,че по времето на Борисов един милион млади и образовани българи напуснаха държавата.И това сега е основната причина и за демографския срив,и за спада в икономиката,и за липсата на работна ръка.

    11:01 20.12.2025

  • 28 България и Съюзник на Германия в

    2 1 Отговор
    ПСВ и ВСВ, Две Световни Войни, Две Национални Катастрофи, днес България е Съюзник на Германия Отново и Пътят към Трета Национална Катастрофа е предначертан.

    11:02 20.12.2025

  • 29 Защо задачата е с повишена трудност

    2 0 Отговор
    затова има революционна песен

    докле мъничка е змията
    елате да се съберем
    и с крака да й смачкаме тиквата

    11:03 20.12.2025

  • 30 не знАят

    0 1 Отговор
    химна и защо са там жлтопаветници !

    11:08 20.12.2025

  • 31 Видяла жабата

    0 2 Отговор
    че подковават вола - и тя вдигнала крак

    11:09 20.12.2025

  • 32 Причината

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    е точно тази, няма алтернатива и болшинството от хората не гласуват. Съответно и няма как да се промени нито модела, нито хората които го олицетворяват да бъдат махнати от политическия живот на държавата. Патовата ситуация, при която няма на кого да гласуваш доверие се корени в едно единствено нещо - няма партия в България, която да не гледа на Запад или на Изток. Вкопчвайки се в едната от тези две посоки, политиците неминуемо губят подкрепата на другата част от избирателите, които смятат че другата страна на компаса е по подходяща за държавата. Когато има партия, която да гледа само и единствено в една посока - България, без да я интересува и да се съобразява нито със САЩ, нито с Европа, Русия или Турция само тогава ще получи одобрението на 70-80 процента от българите, ще може да управлява самостоятелно и да прави реформи, ще има дори мнозинството да променя конституцията.

    11:15 20.12.2025

  • 33 Ами да

    1 1 Отговор
    Поздравления за автора! Реалната опасност, която масово не се осъзнава е, на мястото на явната мутренска псевдо демокрация да ни пробутат обикновена псевдо демокрация, която е по трудно разпознаваема!

    11:21 20.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.