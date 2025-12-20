За да не стане така: протест – умора – подмяна – нов протест

Коментар на Мартин Атанасов:
Протестите от последния месец постигнаха невиждан от години успех. Правителството падна под тежестта на собственото си поведение, а протестите показаха нещо, което отдавна се нуждаеше да бъде видяно: българите не сме осъдени на вечна апатия. Видя се обаче, че българите не са прекършени: че можем да се съберем, да излезем, да кажем „стига“ - и да го кажем така, че да се чуе.
Само че след всеки такъв момент неизбежно идва по-трудната част. Еуфорията трае кратко, снимките от площада избледняват, новинарският поток намира следващите теми, а в ежедневието се връщат познатите механизми – удобните оправдания, лекото отстъпление, „айде да видим“, „айде да не се занимаваме“ и „не му е сега времето“.
Тогава въпросът вече не е „успяхме ли“, а „какво следва“ – и най-вече: какво следва, за да не се окажем след няколко месеца отново на същото място, само че по-уморени и по-цинични.
Защо задачата е с повишена трудност
Отвън изглежда лесно: сменяш правителството, идва „другото“, започва „реформата“, всичко тръгва. Тази представа е удобна - и затова е опасна. Опасна е, защото е най-бързият път към разочарованието. А разочарованието е най-ефективният инструмент на статуквото.
Когато говорим за модела Пеевски-Борисов , не говорим за двама души, а за система от зависимости, която работи като добре смазана машина десетилетия. За схема, която се е просмукала навсякъде - в администрацията, в регулаторите, в обществените поръчки, в назначаването „на наши хора“, в начините, по които се взимат решения и после се прикриват следите, дори в семейната наследственост на позиции и роли. Тази система не изчезва автоматично, когато падне един кабинет. Тя просто сменя формата си – снишава се, прегрупира се, сменя тезите си, поставя други лица отпред и продължава да работи през същите навици.
Точно затова „смяната на модела“ не е лозунг, а наистина много сложна задача. За да се случи, трябват три неща, които рядко звучат достатъчно героично, без които обаче няма фундаментално видим резултат: последователност, компетентност и смелост. Последователност – защото реформите са маратони, не спринтове. Компетентност – защото държавата се ремонтира със знания и нови процеси, а не с гняв. И смелост – защото има хора, които печелят от това България да не се променя, и те няма да отстъпят доброволно.
Тук идва и другият мит - „121 депутати“. Да, в публичното пространство се завъртя посланието (и целта), че ПП–ДБ ще се борят за 121 депутати. Това е визионерска цел, и е легитимна. С мнозинство реформите минават по-лесно. Но постигането на мнозинство не е панацея, нито се случва с магическа пръчка.
Можеш да имаш 121 и пак да се окажеш парализиран от кадрови мини, институционални саботажи и дезинформация. Можеш да имаш по-малко от 121 и пак да постигнеш сериозни промени, ако имаш ясна посока, обществен натиск и дисциплина.
Защото моделът не изчезва само с гласуване в пленарна зала. Промяната е дълъг процес, който включва осветляване на процедури, дигитализация, прозрачност, ефективни механизми за контрол, институции, които работят, а не се преструват. И, да - със сблъсък. Истински. Не във Фейсбук.
Нашите стъпки като граждани
Най-лесно е да вярваме, че „ние си свършихме работата“ – излязохме, повикахме на площада, оказахме натиск и постигнахме успех. И да, това си е обществен ангажимент и с не малка роля. Но ако останем само с тази логика, рискуваме да повторим познатия цикъл: протест – кратък успех – умора – подмяна – нов протест. Този цикъл не е победа, дори когато носи отделни успехи. Той е начин системата да оцелява чрез периодично изпускане на парата. Нещо, което никой от площада не иска.
Затова следващата фаза на гражданската енергия не е романтична. Тя е по-практична. Тя е „скучната“ демокрация, която обаче изправя една държава.
Първата стъпка е очевидна: висока избирателна активност. Колкото повече хора гласуват, толкова по-скъпо и неефективно става купуването на избори. Толкова по-трудно става контролирането на вота и толкова по-ясно казваме: „Пука ни. Няма да ни управляват като овце.“
Втората стъпка вече е „некст левъл“. Тя е мястото, където гражданската енергия се превръща в реална защита на демокрацията: честност на вота. Тук няма нужда от патос. Има нужда от хора - наблюдатели, членове на секционни комисии, доброволци, които са обучени как изглеждат типичните схеми и как се спират изборните нарушения.
Това са много усилия, които обаче правят разликата. И тук е важно да не се лъжем: най-смисленото участие не е в удобните ни СИК-ве в центъра на София, Пловдив или Варна – то е там, където рискът от контрол и купуване на гласове е най-висок, а публичността – най-ниска.
От какво трябва да се пазим
Когато обществото се събуди и започне да пречи на модела, моделът реагира. Не непременно с груба сила – по-често с по-рафинирани инструменти: манипулация, умора, разединение, отвличане на внимание. Целта е да ни разсеят. Да ни изморят. Да ни разделят и да направят така, че сами да се откажем.
Първото е „всички са маскари“ . Най-любимата реплика на всеки, който иска нищо да не се промени. Тя звучи като „мъдрост“, но е капитулация. Ако всички са маскари, няма смисъл да избираш, няма смисъл да различаваш, няма смисъл да се бориш. И ето - моделът печели. Не защото е по-силен, а защото ние сме се отказали да правим разлика между правилно и неправилно.
Второто е подмяната на отговорност и история. Изведнъж започват да се появяват едни „обяснения“, в които сложната система се свежда до една удобна мишена. „За всичко е виновен Асен Василев“ - фраза, която вече се върти като мантра. Утре ще е друг. Важното не е кой ще е виновен. Важното е виновникът да е един, прост, удобен - за да не говорим за системата.
Третото е разводняването. Новинарският поток се залива с маловажни теми, скандали, които са шум без съдържание, безсмислени дискусии, които да отклонят вниманието от основния въпрос. И това не е случайно. Това е тактика. Когато не можеш да победиш една кауза, я удавяш в дребнотемие.
И четвъртият риск е най-опасният: „От нас нищо не зависи.“ Не. От нас всичко зависи.
Звучи патетично, докато не си дадем сметка, че демокрацията не е природно явление. Тя не идва като пролетта. Демокрацията е договор, който трябва да бъде защитаван всеки ден. И ако не го защитаваме, той се разпада - тихо, чрез умело изфабрикувани закони, процедурно и никой даже не го осъзнава.
Точно затова, когато започнат да ни внушават, че сме безсилни, трябва да си припомним какво вече се случи: излязохме, настоявахме, свалихме правителство . Това не е „нищо“. Това е доказателство. И който се опитва да ни убеди, че сме без значение, се опитва да ни открадне най-голямото оръжие - убеждението, че имаме сила.
И оттук накъде?
Да, ще бъде трудно. Ще бъде трудно, защото срещу нас е система, която е тренирана с години как да оцелява, как да се снишава и как да се преструва. Тя е преживяла скандали, протести, избори, коалиции, нови партии и по-лошо. Тя оцелява, когато ние се уморим, когато се разделим, когато се подиграем на самите себе си и когато приемем цинизма за реализъм.
И тук идва най-важното: ако отново оставим всичко на политиците пак ще стигнем до площадите. Само че дали ще има следващ път? Затова въпросът „какво следва“ има конкретен отговор. Следва:
- да не се демобилизираме след успеха;
- да не вярваме на приказки, че системата сама ще се поправи;
- да вдигнем избирателната активност;
- да станем пазители на вота там, където бива подменян - в цялата страна;
- да не позволяваме да ни разделят с внушения и фалшиви конфликти;
- да държим фокуса върху големия въпрос: реформи, правила, институции и прозрачност за едно по-добро бъдеще.
Ако трябва да кажем всичко в едно изречение: или ще трябва да поемем отговорност за държавата си всеки ден, или държавата ни ще остане инструмент в ръцете на онези, които знаят как да печелят от слабостите ни. Или по Радой Ралин: „Когато си отидат отвратените, остават отвратителните“. А именно отвратителните, съвсем целенасочено, ще искат да ни отвратят още повече, от всичко и от всеки.
Затова - да, ще е трудно. Но няма как иначе.
1 Гост
Коментиран от #4, #11
10:06 20.12.2025
2 евалата чалгопитеци
Коментиран от #27
10:08 20.12.2025
4 така е
До коментар #1 от "Гост":Не си заслужава човек да си губи времето да чете нещо друго освен ТАСС.
10:09 20.12.2025
7 Винченцо Андолини
Ха!
Шайката шарлатани, сглобени с бъбъ, алабалисти машинни, и билети за островите.
Я стига реклама на компроментирани образи и образки.
Измитане на всякакви там дъпъсътъ, гърбътъ и пъпъдъбътъ.
Капиши??
10:14 20.12.2025
8 хе хе
До коментар #3 от "Пич":Младите неумни пак си счупиха държавата, Сега трябва сами да си я оправят. Не им писна сами да си настъпват мотиката.
10:15 20.12.2025
9 АГАТ а Кристи
Как да бъде вдигната като няма алтернатива - едните мафиоти, другите влюбени в "матушка"...
С тези две категории листата се изчерпва
Коментиран от #13, #32
10:19 20.12.2025
11 Клета неграмотна копейка 🤪
До коментар #1 от "Гост":Аз изобщо не чета.
Слушам само Kapбовски, Boлгин, Явop Дaчkoв и Kиpo брейка.
По някога си пускам канала на Koциту и Пackoв.
Те всичко знаят! Ако има нещо важно ми го казват в каналите си.
Четат само евpoджeндъpитe и жълтonaвeтницитe, щот им е толкова akъла.
10:20 20.12.2025
13 като няма алтернатива
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":стани ти алтернативата и стига ревал
Коментиран от #18
10:22 20.12.2025
14 Добър
До коментар #3 от "Пич":Глупости. Недей да си мислиш, че тиквата е по умен от болшинството хора от площадите. Те не са глупави. Най умното нещо, което може да направи тиквата е да се оттегли, да не се занимава с политика и да зареже всичко. Така ще бъде забравен постепенно и няма да е трънчето в очите на народа. И никой няма да се занимава повече с него. Ако ли пък не, ще си носи кръста, ще се оплаква, ще се жали ще се прави на луд, ако изобщо някой му повярва.
10:24 20.12.2025
15 свиреп ОХЛЮВ
10:26 20.12.2025
16 То си го пише
10:31 20.12.2025
17 Де6или, повече от 80%
10:32 20.12.2025
18 АГАТ а Кристи
До коментар #13 от "като няма алтернатива":Не "рева", защото за себе си имам алтернатива - ръцете и междуушието си. За тях ще гласувам отново и пак ще уцеля "десятката".
А ти си гласувай за двете препокриващи се алтернативи
10:33 20.12.2025
19 Ани
10:36 20.12.2025
20 100 семейства
10:43 20.12.2025
21 много са готини
10:44 20.12.2025
22 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Значи заплашват или купуват, или и двете - милиционерските методи от едно време. Ама не сте уцелили публиката - вие сте от средата на 20ти век, много аналогови, а младежите са от 21ви век и плюят на вашите връзки, заплахи и крадените ви деньги.
Едно време нямахме избор - всичко беше на държавата и Партията се разпореждаше - кой да има жилище, кой да получи хубава работа и кой - не, кого да морят от глад и кого да издават и поставят пиесите му в театъра.
Сега, като взеха и парите на хората, си мислят че пак всичко е тяхно. Ама не са познали.
Едно време Доктора, Бог да го прости, викаше:" бягайте деца, далече от тази страна на измислени герои и истински престъпници!". Ама не трябва да се бяга.
Вземете си, деца, тази страна обратно и разкарайте измислените герои, а истинските престъпници вкарайте в затвора. Ние не успяхме, защото не знаехме как и най-вече - защото се страхувахме.Не от конкретно нещо, а по принцип и по навик. А вие не се страхувате. И заслужавате да живеете така, както ви се иска - честно и с достойнство.
Няма де е бързо, нито лесно, но пък имате най-важното - решимост и смелост.
Дерзайте!
Весели празници на всички в България!
10:45 20.12.2025
23 НАРОД БЕЗ ИСТИНСКИ ВОДАЧИ
Коментиран от #34
10:45 20.12.2025
24 Фен
10:51 20.12.2025
25 Няма да стане по този начин !
Борисов и Пеевски, ще гарнират промяната в курса, за да запазят корупционния си модел, с обилна "атлантическа" реторика.
Триото Борисов-Радев-Пеевски се готви да реализира следващия етап в развитието на проекта "Турски поток"-"Боташ", като бавно завиват на Изток, по познатия сценарий, развил се в Грузия, до пълна диктатура на управление и подчинение на Москва.
Триото тогава си свърши работата да махнат от власт в условията на избори на хора, които могат да им попречат, като запазят тези, които са им нужни. Имат си министър на МВР - който е гаранция, че ще се купуват и манипулират избори, безнаказано. И ще пазят тайните им.
Имат и служби, които ще правят рейдове, прокуратура, която ще обвинява за ОПГ, главен прокурор, КПК, всички регулатори са техни, всички медии са под техен контрол ....
Единствено младите не са, не могат да ги подчинят. Те си искат свободата и Европа! Няма да ви се получи този път!
10:54 20.12.2025
26 Край
10:57 20.12.2025
27 А КОЙ изгони българите
До коментар #2 от "евалата чалгопитеци":Ще ти напомня,че по времето на Борисов един милион млади и образовани българи напуснаха държавата.И това сега е основната причина и за демографския срив,и за спада в икономиката,и за липсата на работна ръка.
11:01 20.12.2025
28 България и Съюзник на Германия в
11:02 20.12.2025
29 Защо задачата е с повишена трудност
докле мъничка е змията
елате да се съберем
и с крака да й смачкаме тиквата
11:03 20.12.2025
30 не знАят
11:08 20.12.2025
31 Видяла жабата
11:09 20.12.2025
32 Причината
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":е точно тази, няма алтернатива и болшинството от хората не гласуват. Съответно и няма как да се промени нито модела, нито хората които го олицетворяват да бъдат махнати от политическия живот на държавата. Патовата ситуация, при която няма на кого да гласуваш доверие се корени в едно единствено нещо - няма партия в България, която да не гледа на Запад или на Изток. Вкопчвайки се в едната от тези две посоки, политиците неминуемо губят подкрепата на другата част от избирателите, които смятат че другата страна на компаса е по подходяща за държавата. Когато има партия, която да гледа само и единствено в една посока - България, без да я интересува и да се съобразява нито със САЩ, нито с Европа, Русия или Турция само тогава ще получи одобрението на 70-80 процента от българите, ще може да управлява самостоятелно и да прави реформи, ще има дори мнозинството да променя конституцията.
11:15 20.12.2025
33 Ами да
11:21 20.12.2025
