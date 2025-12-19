Новини
САЩ и Европа вече не диктуват тенденциите в автомобилната сфера

19 Декември, 2025 17:33 364 3

Азия и Латинска Америка променят правилата

САЩ и Европа вече не диктуват тенденциите в автомобилната сфера - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Глобалният автомобилен пазар претърпява коренна промяна, като данните за 2025 годинапотвърждават, че електрическата революция е излязла далеч извън традиционните си крепости в Запада. Докато преди Европа и САЩ диктуваха посоката на глобалните тенденции, сега темпото на приемането се определя от нова вълна от нововъзникващи пазари в Югоизточна Азия и Латинска Америка. Само за шест години броят на страните, в които електромобилите съставляват повече от една десета от продажбите на нови автомобили, е нараснал от едва четири през 2019 година до тридесет и девет днес. Важно е да се отбележи, че една трета от тези нови лидери на пазара се намират извън Европа, което е знак за истински децентрализиран преход от двигателите с вътрешно горене.

В Изтока регионалният пейзаж се прекроява с изумителна скорост. Докато континенталният гигант официално премина прага от 50% за продажбите на електромобили през тази година, неговите съседи отбелязват още по-агресивен ръст. Виетнам удвоява пазарния си дял за дванадесет месеца, достигайки 40%, което значително надвишава средната стойност за Европейския съюз от 26% и дори надминава 33% за Обединеното кралство. Този ръст се дължи на нова класа ултракомпактни градски автомобили, проектирани специално за гъсто населени градски среди.

Промяната е също толкова драматична в регионите, които дават приоритет на енергийната независимост и местните ресурси. В Източна Африка пълната забрана на вноса на автомобили с бензинови двигатели е довела до ръст на продажбите на електромобили до 60% от пазара, като се използват огромните хидроелектрически възможности на страната, за да се намали зависимостта от чуждестранния петрол.

Латинска Америка също се превръща в сериозен играч в глобалната надпревара, като някои страни достигат почти 30% дял от новите регистрации на електромобили. В региони като Бразилия преходът е особено значим поради изключително чистата електроенергийна мрежа, която може да намали потреблението на изкопаеми горива с 90% при преминаване към електрически транспорт. С настъпването на края на ерата на бензиновите двигатели, икономическите последици са значителни, като се очаква до средата на века секторът да създаде милиони нови специализирани работни места в тези нововъзникващи производствени центрове. С един електрически на всеки четири автомобила, продадени в световен мащаб между януари и октомври 2025 година, индустрията вече не чака традиционните лидери да я настигнат.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Виж, това е новина.🤣🤣🤣

    17:39 19.12.2025

  • 2 Интересно

    0 0 Отговор
    САЩ са алчни и лукави брокери, които ще се намърдат и в него влак. ЕС ще бъде прецакан.

    17:40 19.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    🚗То вече и автомобилите не са това което бяха❗

    17:42 19.12.2025