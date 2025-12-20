Новини
Явор Колев: Скритите камери са били 100% злонамерени

20 Декември, 2025 09:33

Камерите са били маскирани като датчици за движение, което ги прави невидими за учениците

Явор Колев: Скритите камери са били 100% злонамерени - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят с директора на 138-о училище в София Александър Евтимов, който е поставил скрити камери в тоалетните на учебното заведение, продължава да предизвиква остри реакции. Въпреки откритите в дома му флашки със записи, съдът освободи Евтимов срещу гаранция от 5000 лева с мотив, че към момента няма данни за създаване на порнографско съдържание. Прокуратурата обаче обяви, че ще протестира решението.

В студиото на „Събуди се” по NOVA експертът по киберсигурност Явор Колев беше категоричен в оценката си за действията на директора. „100% абсолютно злонамерено в този случай“, заяви той, като обясни, че камерите са били маскирани като датчици за движение, което ги прави невидими за учениците. По думите му техническото изпълнение показва ясен умисъл: „Тези камери са изведени в неговото помещение, в директорския кабинет, а отделно от това той ги е извел и на личния си мобилен апарат чрез приложение”.

Експертът подчерта, че експертизата на иззетите устройства може да отнеме месеци и е логично в рамките на два дни разследващите все още да не са извадили всички материали, доказващи сексуалния мотив.

Явор Колев очерта тревожна картина за сексуалното насилие над деца в България, като разкри, че само Дирекция „Киберпрестъпност” в ГДБОП годишно задържа между 100 и 120 сексуални насилници. „95% от тях са мъже, често самотно живеещи. Те целенасочено търсят професии като възпитатели, учители и треньори, за да имат лесен достъп до деца”, поясни той.

Експертът обърна специално внимание на методите, по които педофилите „зарибяват“ жертвите си в мрежата. Често това става през онлайн игри, където насилниците печелят доверието на децата, като им подаряват виртуални „артефакти“, оръжия или дрехи за техните герои. Крайната цел на тези манипулатори винаги е да изведат детето от дигиталното в реалното пространство, за да злоупотребят с него.

Колев отправи апел към родителите да бъдат изключително внимателни със съдържанието, което споделят в социалните мрежи. „В САЩ сексуалните насилници събират цели албуми със снимки на деца, които родителите им са качили - как ги къпят в банята или как са на плажа“, сподели той информация от колеги от ФБР.

Съветът на експерта е родителите да поддържат постоянен диалог с децата си и да се интересуват от онлайн живота им толкова, колкото и от оценките им в училище. Вместо пълни забрани, той препоръчва съвместно изграждане на профили в социалните мрежи и постоянен родителски надзор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    5 2 Отговор
    Да ви е честита либералната демокрация

    09:34 20.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Кой ползва такива първобитни камери с кабели,?

    09:34 20.12.2025

  • 3 Обективно

    4 1 Отговор
    Кой е монтирал камерите? Той не е ли забелязал, че това са тоалетни. Надали директора е теглил кабели по коридора.

    09:35 20.12.2025

  • 4 иван костов

    4 2 Отговор
    Да не забравяме, че директорът членува в ппдб!
    Там всички са такива!

    09:36 20.12.2025

  • 5 Експертизи

    4 0 Отговор
    Експертизите след два месеца, а той вече знае всички поверителни материали от делото.
    Това е най-сигурния начин обвинението в съда на падне.

    09:36 20.12.2025

  • 6 Учителка

    4 0 Отговор
    Във тоалетните на всички държавни институции, почти във всички училища също, през последната година бяха монтирани детектори за движение. Защо трябва да има детектор за движение в тоалетна?

    09:37 20.12.2025

  • 7 Пич

    3 3 Отговор
    От кадрите на Пеньоара какво да очакваш ? Ако не са ЛГБТ или поне педофили , нямат място в ПП !!! Забравихте ли скандала на Кирчо и Кокорчо с ГРИНДР !!! Онзи новият педофил , и той с българското име - Шарл Теодор , или нещо подобно беше !!! Веднага стопляш , че е от паветниците!!!

    09:37 20.12.2025

  • 8 дядото

    2 0 Отговор
    много въпроси.поставянето на камерите дали е дело само на извратени учители.има ли участие и цели на служби и олигарси.посяга се на децата на българия,какви трябва и какви ще са наказателните мерки или пак така - куче влачи,дира няма.

    09:42 20.12.2025

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    Явор Колев ви наблюдава през камерите на лаптопите и телефоните ви, за да гледа дали вършите престъпления.

    09:45 20.12.2025

  • 10 чак сега ги видяха

    1 0 Отговор
    я бягай

    09:45 20.12.2025

