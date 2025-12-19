Nissan стартира производството на новия Leaf

Оригиналният пионер в областта на електромобилите официално се завърна към корените си, но с коренно нова идентичност. На 16 декември 2025 година третото поколение Nissan LEAF започна да излиза от производствената линия в завода в Съндърланд, което бележи важен момент за британската автомобилна индустрия. Подкрепен от масивна инвестиция от 450 милиона лири, заводът беше преобразуван в първия в света център „EV36Zero“ – модерна екосистема, която съчетава сглобяването на автомобили с производство на батерии на място и микромрежа, захранвана изцяло от възобновяема енергия. Това символизира и началото на стратегията „Ambition 2030“ на Nissan, която превръща най-големия автомобилен завод в Обединеното кралство във флагман на устойчивото производство.

Заменяйки традиционния си хечбек силует с елегантен, аеродинамичен кросоувър профил, моделът LEAF може да се похвали с коефициент на аеродинамично съпротивление от едва 0,25. Първият автомобил, излязъл от производствената линия – топ моделът „Evolve“ в цвят Luminous Teal – е оборудван с новата батерия с удължен пробег от 75 kWh, който осигурява впечатляващ пробег от до 622 километра, сертифициран по WLTP. Това представлява значителен скок напред в използваемостта на дълги разстояния, подкрепен от поддръжка за бързо зареждане с 150 kW DC, което може да възстанови 420 километра пробег само за 30 минути спиране. За купувачите, които търсят по-икономичен вариант, се очаква скоро да се присъедини към гамата версия с 52 kWh, което ще гарантира, че LEAF остава достъпен за широк спектър от пазара.

Вътре в интериора еволюцията е също толкова драматична. Кокпитът е дигитализиран с дисплей „Monolith“, състоящ се от два 14,3-инчови широкоформатни монитора, захранвани от интегрирана инфоразвлекателна система на Google. Освен екраните, LEAF въвежда и високотехнологични функции като технологията Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на автомобила да действа като мобилна батерия с мощност 3,6 kW за външни устройства или за спешни случаи в дома. Динамиката на шофиране се контролира от най-новата версия на ProPILOT Assist, която сега интегрира AI на Wayve за по-усъвършенствана навигация в градски условия и по магистрали. Председателят на AMIEO Масимилиано Месина отбеляза, че автомобилът „предефинира границите на възможното“ и е първият от серия електромобили, произведени в Съндърланд, която ще включва изцяло електрически Juke от следващата година.