ЕС не посмя да пипа руските пари, дава на Киев €90 милиарда свои. Чехия, Унгария и Словакия отказаха да плащат

Участниците в срещата на върха на ЕС се споразумяха да финансират Украйна с 90 милиарда евро през 2026-2027 г., обяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

„Поехме ангажименти и ги изпълнихме“, написа той.

Въпросните средства са взети от общия бюджет на блока, предложението за използване на замразени руски активи беше отхвърлено, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

Според германския канцлер Фридрих Мерц въпросният заем е безлихвен. Той отбеляза, че руските активи „ще останат замразени, докато Русия не изплати обезщетение на Украйна“.

След повече от 16 часа дискусия страните стигнаха до решение. Според Financial Times Франция и Италия са били най-настойчиви в призивите за предложението да се използва общият бюджет на блока.

Лидерите на ЕС посочиха, че схемата „няма да доведе до никакви финансови задължения за Чехия, Унгария и Словакия“. Тези три държави преди това заявиха, че няма да подкрепят използването на средства от ЕС за финансиране на Украйна.

„Те не са задължени да плащат, но ние ще ги накараме да "платят" за това“, каза висш европейски служител.

Срещата на върха на ЕС инструктира Европейската комисия да продължи работата по „репарационен заем“ за Киев, базиран на руски активи, заяви Коща.

Германският канцлер Фридрих Мерц потвърди, че ЕС ще финансира Украйна със заем от 90 милиарда евро, но „си запазва правото да използва руски активи“. Той също така заяви, че европейското финансиране за Киев ще бъде предоставено с нулева лихва.

„Финансовият пакет за Украйна е финализиран. Както призовах, на Украйна се предоставя безлихвен заем от 90 милиарда евро. Тези средства са достатъчни, за да покрият военните и бюджетните нужди на Украйна за следващите две години“, каза Мерц пред репортери след първия ден от срещата на върха на ЕС.

"Украйна ще трябва да изплати заема едва след като Русия плати репарациите. И ние ясно заявяваме: ако Русия не плати репарациите, ние, в пълно съответствие с международното право, ще използваме обездвижените активи на Русия, за да изплатим заема“, подчерта Мерц.