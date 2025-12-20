Везенков вкара 17 точки при победа на Олимпиакос в Евролигата

Българският национал Александър Везенков изигра поредния си силен мач, а Олимпиакос прекъсна серията си от три поредни загуби и победи гостуващия Лион-Вильорбан (Франция) със 107:84 точки (26:14, 18:20, 31:22, 32:28) в среща от 17-ия кръг на редовния сезон на Евролигата по баскетбол за мъже, предаде БТА.

За гръцкия отбор това е девета победа от 16 изиграни мача, което му отрежда 10-о място във временното класиране. Лион-Вильорбан записа 13-а загуба и остава на последната позиция.

Везенков вкара 17 точки, като добави на сметката си и 5 борби, 4 асистенции и 1 отнета топка за 29:43 минути на паркета.

Най-резултатен за Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 22 точки. Еван Фурние добави 21. За Лион-Вильорбан се отличи Шакийл Харисън с 11.

На 26 декември Олимпиакос гостува на Виртус Болоня в следващия си мач от турнира. Лион-Вильорбан приема на 23 декември Анадолу Ефес.

В друга среща Цървена звезда (Сърбия) спечели драматично домакинството си на Виртус Болоня (Италия) с 90:89 (23:15, 22:31, 25:24, 20:19).

Ключова роля за успеха за тима от Белград имаше американецът с български паспорт Коди-Милър Макинтайър. Той бе над всички като на 31:22 минути на паркета наниза 21 точки и добави 4 борби и 10 асистенции. Джордан Нвора добави 20 точки. За Виртус Карсън Едуърдс наниза 29 точки.

За Цървена звезда това е десета победа, а тимът заема осмо място в подреждането. Виртус Болоня регистрира девето поражение за сезона. На 23 декември сърбите ще гостуват на БК Париж.

Турският Анадолу Ефес загуби от гостуващия БК Дубай със 76:80 (20:17, 17:13, 20:22, 19:28), Жалгирис (Литва) надделя над Партизан Белград (Сърбия) със 109:68 (28:15, 25:15, 29:18, 27:20), а Монако се наложи над Байерн Мюнхен (Германия) със 103:77 (18:17, 29:22, 35:16, 21:22).

В испанското дерби Барселона победи Баскония със 134:124 след цели три продължения (17:26, 30:27, 23:22, 27:22, 9:9, 16:16, 12:2). Това е най-резултатният мач в историята на Евролигата.

Каталунците са на второ място в класирането с баланс 12-5 след петия си пореден успех, колкото има и Апоел Тел Авив (Израел) на върха. Баскония има 6-11, допускайки 17-тото си поредно поражение на чужд терен.

Кевин Пънтър поведе победителите с 43 точки, нов рекорд в кариерата и нов рекорд за най-много точки на Барса. Томаш Саторански добави 23 точки, 8 борби и 6 асистенции. Уили Ернангомес и Уил Клайбърн, който напусна мача поради контузия, имат по 12, докато Дарио Бризуела вкара 11. Маркус Хауърд беше най-резултатен за Баскония с 33 точки. Тимоте Луваву-Кабаро има 26 точки, докато Мамади Дикайте и Халифа Диоп записаха по 14.

Барселона преодоля пасив от 13 точки, за да поведе с 97:94 в последната минута на редовното време. Хауърд изпрати мача в първо продължение с тройка в края. Ернангомес вкара наказателни удари за 106:106 след 45-ата минута. Баскония поведе със 116:107 малко след това, но Пънтър наниза 13 от следващите 15 точки на отбора си, за да доведе нещата до трето продължение след 122:122. Саторански, Ернангомес и Пънтър допринесоха за серия от 12:0, която сложи край на историческия за Евролигата двубой.