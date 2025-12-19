BMW iX3 се оказа толкова желано, че почти всички бройки планирани за 2026-та вече са продадени

Дългоочакваният iX3 на BMW за който ви разказахме по-рано днес, „Neue Klasse“ – почти изчерпа европейските си поръчки до края на 2026 година. Този скок в търсенето беше потвърден от Масимилиано Ди Силвестре, президент и главен изпълнителен директор на BMW Италия, който разкри, че интересът на потребителите е надминал далеч първоначалните прогнози на марката. За тези, които искат да си осигурят място за този авангарден SAV, списъкът с чакащи вече се простира по-близо до 2027 година, което показва, че пазарът е повече от готов за радикалното отклонение на Мюнхен от традиционната си архитектура. Този търговски импулс идва точно когато новият производствен център на марката в Дебрецен, Унгария, преминава от виртуално планиране към физическа реалност, като първите предсерийни тестови автомобили вече започват да се движат по поточните линии.

Самият завод в Дебрецен е толкова интересен, колкото и автомобилът, който произвежда, и представлява напълно ново виждане за индустриалната ефективност. Разработен в рамките на сложна индустриална метавселена, задвижвана от платформата Omniverse, заводът беше функционално „построен“ и оптимизиран в триизмерна виртуална симулация. Този подход, при който цифровите технологии са на първо място, позволи на инженерите да рационализират логистиката и производствените потоци с хирургическа прецизност. Освен от технологична гледна точка, унгарският завод бележи важен етап в опазването на околната среда, като е първият завод на BMW, който работи изцяло без изкопаеми горива. Използвайки 100% възобновяема енергия и усъвършенствано термично съхранение за бояджийския си цех, заводът е намалил въглеродния отпечатък на всеки автомобил с почти 90% в сравнение с конвенционалните фабрики, поставяйки нов стандарт за визията „iFACTORY“.

„Нашият технологично неутрален подход продължава да се оказва успешен и ни позволява винаги да предлагаме конкретни отговори на нуждите на клиентите чрез всички налични технологии: все по-ефективни бензинови и дизелови двигатели, plug-in хибриди, електрически и от 2028 година също и водородни.“, заяви Масимилиано Ди Силвестре