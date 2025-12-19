Новини
Авто »
BMW iX3 се оказа толкова желано, че почти всички бройки планирани за 2026-та вече са продадени

BMW iX3 се оказа толкова желано, че почти всички бройки планирани за 2026-та вече са продадени

19 Декември, 2025 17:16 506 4

  • bmw-
  • ix3-
  • производство

Компанията се радва на успеха

BMW iX3 се оказа толкова желано, че почти всички бройки планирани за 2026-та вече са продадени - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният iX3 на BMW за който ви разказахме по-рано днес, „Neue Klasse“ – почти изчерпа европейските си поръчки до края на 2026 година. Този скок в търсенето беше потвърден от Масимилиано Ди Силвестре, президент и главен изпълнителен директор на BMW Италия, който разкри, че интересът на потребителите е надминал далеч първоначалните прогнози на марката. За тези, които искат да си осигурят място за този авангарден SAV, списъкът с чакащи вече се простира по-близо до 2027 година, което показва, че пазарът е повече от готов за радикалното отклонение на Мюнхен от традиционната си архитектура. Този търговски импулс идва точно когато новият производствен център на марката в Дебрецен, Унгария, преминава от виртуално планиране към физическа реалност, като първите предсерийни тестови автомобили вече започват да се движат по поточните линии.

Самият завод в Дебрецен е толкова интересен, колкото и автомобилът, който произвежда, и представлява напълно ново виждане за индустриалната ефективност. Разработен в рамките на сложна индустриална метавселена, задвижвана от платформата Omniverse, заводът беше функционално „построен“ и оптимизиран в триизмерна виртуална симулация. Този подход, при който цифровите технологии са на първо място, позволи на инженерите да рационализират логистиката и производствените потоци с хирургическа прецизност. Освен от технологична гледна точка, унгарският завод бележи важен етап в опазването на околната среда, като е първият завод на BMW, който работи изцяло без изкопаеми горива. Използвайки 100% възобновяема енергия и усъвършенствано термично съхранение за бояджийския си цех, заводът е намалил въглеродния отпечатък на всеки автомобил с почти 90% в сравнение с конвенционалните фабрики, поставяйки нов стандарт за визията „iFACTORY“.

„Нашият технологично неутрален подход продължава да се оказва успешен и ни позволява винаги да предлагаме конкретни отговори на нуждите на клиентите чрез всички налични технологии: все по-ефективни бензинови и дизелови двигатели, plug-in хибриди, електрически и от 2028 година също и водородни.“, заяви Масимилиано Ди Силвестре


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    3 2 Отговор
    Що ли не ви вярвам😅

    17:21 19.12.2025

  • 2 Ауди

    3 1 Отговор
    Да бе да, не ни будалкайте
    Или пък Урсулките са в повече,,,,,,,😅😂😅😂

    17:22 19.12.2025

  • 3 всеки нормален с пари

    1 3 Отговор
    иска електромобил

    17:29 19.12.2025

  • 4 МПС

    0 0 Отговор
    Много гръмко заглава, ама бройкиъе сигурно са десет хиляди

    17:34 19.12.2025