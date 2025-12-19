Новини
България »
Бойко Борисов: Убеден съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила

Бойко Борисов: Убеден съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила

19 Декември, 2025 12:51 647 78

  • бойко борисов-
  • избори-
  • машинно гласуване

„ГЕРБ е побеждавал с машини и с хартии, така че за нас е все едно“, заяви той

Бойко Борисов: Убеден съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами. ГЕРБ е побеждавал с машини и с хартии, така че за нас е все едно. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение в социалните мрежи.

„Опустошително е обаче мълчанието на ПП–ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като „ала-бала с президента“. Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи?“, запита Борисов.

„Или в името на поредната „сглобка“, която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за „честни избори“, които са честни само когато резултатът им харесва? За нас това няма значение. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия“, категоричен бе той.

„И съм убеден, че и на тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ“, заяви лидерът на ГЕРБ.

„Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила“, заключи Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    47 4 Отговор
    МАХАЙ СЕ БЕ!
    КОЙ ТИ КАЗА ДА СЕ ПОКАЗВАШ!????

    Коментиран от #10, #52, #72

    12:53 19.12.2025

  • 2 пери

    47 4 Отговор
    Продължавай да мечтаеш. Мечтите са безплатни.

    Коментиран от #38

    12:53 19.12.2025

  • 3 Гербер

    7 33 Отговор
    Време е за избори време е за победа!

    Коментиран от #8, #14, #63

    12:54 19.12.2025

  • 4 охлюв

    18 3 Отговор
    тоя и оня дебелия явно са партия с пепейците и се готвят пак некоя мизерия да правят по избори,я с флашки я с готови бюлетини,за това на избори никой не трябва да гласува,щото колкото повече се гласува толкова повеч1е тия трите партии печелят,а ако никой не гласува ша ма фанат за

    12:54 19.12.2025

  • 5 ГЕРБ ПОБЕДА

    6 33 Отговор
    Няма по-голям държавник от Бойко Велики !!

    12:54 19.12.2025

  • 6 Eдин

    28 2 Отговор
    "Убеден" ? Обиден! Да бе ! Обеща 120 лева на най-бедния електорат - за да гласува за него!
    ТРИЖДИ ПРОКЛЕТ ТА Е ВСЕКИ КОЙТО ГЛАСУВА ЗА Бойко и за гербаджийската шайка!

    12:55 19.12.2025

  • 7 Ми добре,

    24 3 Отговор
    само да не се отметнете. Искаме машинно гласуване, и който спечели, да спечели, поне ще е честно.

    Коментиран от #31

    12:55 19.12.2025

  • 8 шоко

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гербер":

    напикал си се по крачолите

    Коментиран от #19

    12:55 19.12.2025

  • 9 Ник.А

    25 3 Отговор
    Този е пълен дебил... Наистина ли не разбира, 0е е "Чао"

    12:55 19.12.2025

  • 10 Промяна

    4 31 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    БОРИСОВ Е ЛИДЕР НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ А ТИ СИ ДРАСКАЙ ТУК

    Коментиран от #23, #28, #65

    12:56 19.12.2025

  • 11 Дориана

    18 3 Отговор
    Протестите показват омразата и нетърпимостта на хората към Борисов и Пеевски, които са носители и проводници на корупция, мафия , олигархия. Те са свикнали да печелят избори чрез тяхното фалшифициране чрез всички възможни средства. Реформите в България се спират именно от управляващите Борисов и Пеевски и техните сателити. Наглото и арогантно поведение на Борисов и Пеевски на базата – „Разделяй и владей” продължава чрез техните патерици КНДБ. Неистово чрез тях искат да предизвикат умишлена конфронтация между хората и да причинят кървава революция. Борисов и Пеевски вместо да се крият да излязат пред протестиращите и да кажат това ли искат? Излагат България пред Европа и Америка , които ни гледат и следят събитията.

    Коментиран от #43

    12:56 19.12.2025

  • 12 Соня

    13 4 Отговор
    Време е да изметем шарлатаните.

    12:56 19.12.2025

  • 13 хаха

    26 2 Отговор
    Бойко Борисов: Убеден съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила... отзад напред.
    Чака ви наказателен вот.

    12:56 19.12.2025

  • 14 Тиква у пандиза

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гербер":

    Сте първи.

    12:56 19.12.2025

  • 15 Коментиращ

    10 1 Отговор
    Ако ги манипулирате отново, може би да!
    Но сега ще трябва да се състезавате по измами и манипулации с дпс и шишко!

    Това определено е залезът на тиквата!
    Краде краде, като за последно и накрая сметката започна да го гони с 200!
    Така става с престъпните диктатори!

    А тия от ппдб са дори по-долни отрпки от боко и шиши, щото правиха сглобка с тях, пиха кафе от скута им, а накрая протестират срещу тях??? Пълна шзфрения!!!

    12:56 19.12.2025

  • 16 Казуар

    12 3 Отговор
    И да побеждаваш ще си кукла на конци на Пеевски.

    12:56 19.12.2025

  • 17 Емо

    10 1 Отговор
    Уууу, бре, да ти с...а в устата.

    12:56 19.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "шоко":

    САМО ГЛУПОСТИ ОТ ВАС ШАРЛАТАНИЯТА ХАХАХАХАХА ТИ ЯВНО СЕ НАПИКАВАШ НАЛИ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #36

    12:57 19.12.2025

  • 20 Дориана

    15 1 Отговор
    Колко нагъл и арогантен може да бъде човек, който си въобразява, че чрез диктатура и мафиотско управление може да подчини един цял народ превръщайки го в подчинено стадо? Народа, Борисов не е стадо и лош материал. Борисов и Пеевски са тотално провалени политици , които изобщо нямат място в Парламента и политиката. ГЕРБ / СДС се сриват надолу и никога повече не могат да управляват самостоятелно. Особено пък с Пеевски. Ако искат да предизвикат кървава революция в България тогава да продължават да се мислят за узурпатори.

    12:57 19.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пич

    10 1 Отговор
    Значи това е била цената на предателството , и плазмодия Роско е подписвал по инструкция !!! И..... Тикво проста , може да спечелите изборите както са ви обещали от Брюксел , но как ще управлявате ?! Целият народ не ви понася , и вас , и ПП , и никакви коалиции с тях няма да ви помогнат!!!

    Коментиран от #48

    12:58 19.12.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    БОРИСОВ Е ЕДИН ПРОСТАК.

    12:58 19.12.2025

  • 24 Промяна

    3 8 Отговор
    700 ХИЛЯДИ СА ЗАД БОРИСОВ ШАРЛАТАНИ

    12:58 19.12.2025

  • 25 Жан Бойко

    10 1 Отговор
    И така да е ! От 20 години неговата свита управлява и какво ? За губите ми времето , живота ми мина във вашето боричкане за власт ,пари и слугинаж пред ЕС

    12:58 19.12.2025

  • 26 дебел

    7 1 Отговор
    и черен

    12:59 19.12.2025

  • 27 а не бе

    0 0 Отговор
    Нека парапитеците пак гласуват за Трифон Зарезан, та после отново да ни управляват коалиции. Ама пък е свежичко. Има живец в българската политика, а не е някво скучно.

    12:59 19.12.2025

  • 28 Дориана

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Борисов е провал и срам за България !

    12:59 19.12.2025

  • 29 Реалист

    2 4 Отговор
    ПП-ДБ + Коалиция около Единение ще имат 150+ депутата.
    Корумпетата бойко и шиши ще им се наложи да бягат .

    Коментиран от #35

    13:00 19.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ми добре,":

    МАДУРОВКИ НЯМА ДА ИМА НИТО АЛА БАЛА 10 % ПРАГ ЗА ВЛИЗАНЕ НА КОАЛИЦИИ И ГЛАСУВАНЕ ЗА ЛИЧНОСТИ ТУК Е БЪЛГАРИЯ МАДУРОВКИ ВЪН

    13:00 19.12.2025

  • 32 гост

    4 2 Отговор
    Шиши прати го на "кино", Сретен - у дома и сега Банкянския тигър със заешко сърце само на запис като "героя" от Киев!

    13:01 19.12.2025

  • 33 Асен Василев е виновен

    3 4 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк - банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Асен Василев е виновен!
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.

    За всичко Асен Василев е виновен!

    13:01 19.12.2025

  • 34 069

    0 1 Отговор
    Бай Краси ще събере по триста гласа.

    13:01 19.12.2025

  • 35 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Реалист":

    29 ТИ СИ КОРУМПЕ ПРИ ТОВА ШАРЛАТАНСКО ТРОЛСКО КОРУМПЕ СИ ХАХАХАХА ПРАВОСЪДИЕ ЗА ШАР.АТАНИТЕ

    13:01 19.12.2025

  • 36 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Този неграмотен и неук човек с примитивно мислене , но с голяма агресия , който се крие зад името "Промяна " е за психиатрията, макар, че вече и психиатър не може да му помогне.Горкия много е зле сигурно никъде не го искат на работа.

    Коментиран от #66, #77

    13:01 19.12.2025

  • 37 еджтафс

    5 2 Отговор
    Ние всички българи сме убедени, че трябва да си първия министър дето да лежи в затвора с много и много години. Мръсен лъглив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, къде са милиардите на българите??? Кой ограби милиардите??? Къде са парите циганин??? Слава на Господ Иисус Христос идват изборите. Да ви изметем и да връщате ограбеното. Време е да счупиш каръка и да си 1 вия в затвора.

    13:02 19.12.2025

  • 38 Ъхъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "пери":

    Ако на изборния ден отидем на лов,риболов,гъби и т.н .в парламента пак ще са тикви и прасета

    13:02 19.12.2025

  • 39 здрасти

    2 2 Отговор
    Изтече гаранцията на машините. Аз на бърникани машини не вярвам.

    13:02 19.12.2025

  • 40 Тервел

    4 1 Отговор
    Е нормално 100 хиляди полицаи, 80 хиляди военни и 600 хиляди държавни служители, даскали и семействата им ще гласуват за ГЕРБ. Който не гласува може да си подава молбата за напускане на сладкото държавно местенце.

    Коментиран от #49

    13:02 19.12.2025

  • 41 сръбския

    4 2 Отговор
    първо да видим колко ще дишаш още - щото не се знае

    13:02 19.12.2025

  • 42 Кабакрадев

    4 1 Отговор
    Интересно,дали ГЕПИ ще са първа сила,след като общини,като Карловска,преминаваме към Ново..то нача..ло,защото Пеев..ски по -добре плаща.....

    13:02 19.12.2025

  • 43 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    ПРОТЕСТИТЕ ЛИ ЧЕОСВЕН ТЕЗИ НА ПРОТЕСТИТЕ ДА ЗНАЕШ ЧЕ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ А ТИ ВЪРВИ ДА КРЯКАШ

    Коментиран от #71

    13:02 19.12.2025

  • 44 Възpожденец 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Носителя на орден Ломоносов за защита на руските интереси пак бълнува.
    Няма да бъде допуснато това безобразие !

    13:02 19.12.2025

  • 45 Промяна

    2 2 Отговор
    НА БОРИСОВ МУ Е МЕК. УУУ....
    ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #53, #56

    13:02 19.12.2025

  • 46 а зулусите

    2 0 Отговор
    на славка и тошко африкански пак ли ще лентяйстват патриотично в парламентя?

    13:03 19.12.2025

  • 47 Лелее

    3 1 Отговор
    Колко убеден е Пенсионера от Банкя!

    13:03 19.12.2025

  • 48 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Коалиция Магнитски Мафия трябва да поемат отговорност за това , че са сключили договор с ЕС България да плаща оръжията произведени в САЩ и в Европа, а пък те ще си затворят очите за бюджета, който уж е на 3 процента.

    13:04 19.12.2025

  • 49 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Тервел":

    ВИЕ КАТО ЗОМБИРАНИ ДРАСКАТЕ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАЩО МРАЗИТЕ БЪЛГАРИТЕ ВИЕ КАКВИ СЕ МИСЛИТЕ ЧЕ СТЕ КОЙ ВИ ЗАБЛУЖДАВА ЧЕСТЕ НЯКАКВИ

    13:04 19.12.2025

  • 50 джиляско

    2 1 Отговор
    браво шефе печатниците са в готовност и баничарките с чувалите с бюлетини са на полусъединител!!

    13:04 19.12.2025

  • 51 Метресата от Барселона

    2 1 Отговор
    Кога си побеждавал с машини, бе Борисов?! Затова ли драпа да върнеш хартиените бюлетини?

    Коментиран от #75

    13:05 19.12.2025

  • 52 Надмина Земенски по смрад и просия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Как изпадна този уж политик
    И съвсем естествено се прикри от надвисналата опасност
    Нали трябва да си ползва къщичката поне
    Може пък и да се поразходи на стари години по екзотични дестинации че той от работа по партийното си строителство бял свят не видя горкия а толкова имате как да го остави като не е сигурен в наследниците дали ще са като него спестовни
    Да го ожалиш макар жив

    Коментиран от #59

    13:05 19.12.2025

  • 53 Ама

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    ама Пенционера от Банкя бил имал политически усет!

    Сега усеща ли накъде духа вятъра.

    13:05 19.12.2025

  • 54 Промяна

    1 1 Отговор
    ШИVVVШИ И БАЦЕ В ОТДЕЛНИ КИ..ЛИИ,ИЛИ ЗАЕДНО,ЧЕ ОФШОРКИТЕ ИМ СА ОБЩИ....

    13:05 19.12.2025

  • 55 Попов

    0 1 Отговор
    На този пак не са му пуснали тока в зайчарника 3 дена и не е чул, какво е "Ала, бала" с президента на консултациите при него.
    Има обявена награда от 10 000 €, който успее да "хакне" кода на машинките. Всеки може да се пробва.

    13:05 19.12.2025

  • 56 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    КОЛКО ШАРЛАТАНСКО НАЛИ А НА ШАРЛАТАНИТЕ КАК Е РОЗОВКО ЛИ ХАХАХАХАХА ПРОСТОТИЯ ОГРОМНА Е

    13:05 19.12.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Безспорно, ГЕРБ ще са първи.

    13:06 19.12.2025

  • 58 Мечти

    0 0 Отговор
    омайни !

    Коментиран от #68

    13:06 19.12.2025

  • 59 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Надмина Земенски по смрад и просия":

    Надмина Земенски по смрад и просия
    00ОТГОВОР
    До коментар 1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Как изпадна този уж политик
    И съвсем естествено се прикри от надвисналата опасност
    -;-
    Червените и етническите боклуци ще се принизят докато отмине вятъра.

    13:06 19.12.2025

  • 60 Курдо Коленков

    0 1 Отговор
    До еджтафс: голям глупак си ти! Боко няма да влезе в затвор, защото няма за какво.

    13:06 19.12.2025

  • 61 Защо

    2 1 Отговор
    Защо след оставката изпълнителното бюро на ГЕРБ заедно с председателя Борисов не подават оставка както е в нормалните държави?

    13:06 19.12.2025

  • 62 Респект

    1 2 Отговор
    Борисов пак мина с 200 всичкия жълтопаветен планктон.

    13:06 19.12.2025

  • 63 Венета дъщеря на бойко от народа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гербер":

    С 200 на мамата ти.

    13:07 19.12.2025

  • 64 Мутри вън

    1 0 Отговор
    Страшно нагъл тип и досаден като хлебарка!!!

    Борисов, един съвет - изчезвай с 200 докато можеш!!!

    Докопа ли те народа - лошо ти се пише!!!

    13:07 19.12.2025

  • 65 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Борисов е лидер на най-голямата ОПГ в България!
    И както свършват всички престъпници, така ще приключи и Борисов!

    13:07 19.12.2025

  • 66 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    ШАРЛАТАНИТЕ ЗНАЯТ САМО ОБИДИ ХАХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИТЕ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ СПРЕТЕ ОМРАЗАТА СИ СПРЕТЕ С ЛЪЖИТЕ СПРЕТЕ СЪС ИЗМАМИТЕ СПРЕТЕ С ПЛАТЕНИТЕ СИ КОМЕНТАРИ

    Коментиран от #73

    13:07 19.12.2025

  • 67 Било

    0 0 Отговор
    кво било ! Чао сте !

    13:07 19.12.2025

  • 68 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мечти":

    Мечти
    00ОТГОВОР
    омайни !
    -;-
    Ама се мислеха за алтернативата и какви светли планове пишеха.

    вижте им програмите на партиите и какви изпълнения иваха?!

    Пропаднала посткомунистическа СМРАД!

    13:08 19.12.2025

  • 69 ХОРАТА У СЕЛОТО

    1 0 Отговор
    НЕ ГО ЩЪТ ТОЙ ПИТА ЗА ПОПОВАТА КЪЩА. МНОГО Е НАГЪЛ. ДА ЩЕ ВЗЕМЕ ГЛАСОВЕ ОТ ОБСЕБЕНИТЕ СЛУЖБИ АДМИНИСТРАЦИЯ И КМЕТЧЕТА ЛОБИРАЩИ ЗА НЕГО. И ТУК ТАМЕ НЯКОЙ ГЛАС ОТ МААЛАТА. А АКО Е МАШИННО ЩЕ ДУА СУПАТА. ПОЗОР СИ. НАКАРА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДА ТЕ ОПЛЮВАТ ПО ПЛОЩАДИТИ И ПАК НАГЛИЯТ МУШИКА ИСКА ДА УПРАВЛЯВА.

    Коментиран от #70

    13:08 19.12.2025

  • 70 НЕ е Нагъл

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "ХОРАТА У СЕЛОТО":

    ХОРАТА У СЕЛОТО
    00ОТГОВОР
    НЕ ГО ЩЪТ ТОЙ ПИТА ЗА ПОПОВАТА КЪЩА. МНОГО Е НАГЪЛ
    ...
    -;-
    не е нагъл а безочлив!

    Коментиран от #76

    13:08 19.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    А ТИ ПЪК КОЙ СИ Я СЕ СКРИЙ ДЯДКА

    13:10 19.12.2025

  • 73 Престани да пълниш страниците

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Промяна":

    Ще се изтриеш от толкова писане и некадърни едни и същи СЛОВА. ПОСПРИ СЕ..

    13:10 19.12.2025

  • 74 големия проблем е

    0 0 Отговор
    че за следващите избори гласовете ще се купуват с Евро. Никой няма да иска умрели български левове.

    13:10 19.12.2025

  • 75 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Метресата от Барселона":

    НЕ НА МАДУРОВКИТЕ НЕ НААЛА БАЛАТА ИЗМАМНИЦИ

    13:10 19.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    Неграмотна, агресивна и неука сте Вие. Във всеки коментар се виждат много грешки, които правите.

    13:11 19.12.2025

  • 78 Стефан

    0 0 Отговор
    Ами ако няма купен вот няма да сте първи

    13:11 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове