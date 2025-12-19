Бойко Борисов: Убеден съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила

Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами. ГЕРБ е побеждавал с машини и с хартии, така че за нас е все едно. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение в социалните мрежи.
„Опустошително е обаче мълчанието на ПП–ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като „ала-бала с президента“. Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи?“, запита Борисов.
„Или в името на поредната „сглобка“, която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за „честни избори“, които са честни само когато резултатът им харесва? За нас това няма значение. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия“, категоричен бе той.
„И съм убеден, че и на тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ“, заяви лидерът на ГЕРБ.
„Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила“, заключи Борисов.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КОЙ ТИ КАЗА ДА СЕ ПОКАЗВАШ!????
Коментиран от #10, #52, #72
12:53 19.12.2025
2 пери
Коментиран от #38
12:53 19.12.2025
3 Гербер
Коментиран от #8, #14, #63
12:54 19.12.2025
4 охлюв
12:54 19.12.2025
5 ГЕРБ ПОБЕДА
12:54 19.12.2025
6 Eдин
ТРИЖДИ ПРОКЛЕТ ТА Е ВСЕКИ КОЙТО ГЛАСУВА ЗА Бойко и за гербаджийската шайка!
12:55 19.12.2025
7 Ми добре,
Коментиран от #31
12:55 19.12.2025
8 шоко
До коментар #3 от "Гербер":напикал си се по крачолите
Коментиран от #19
12:55 19.12.2025
9 Ник.А
12:55 19.12.2025
10 Промяна
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":БОРИСОВ Е ЛИДЕР НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ А ТИ СИ ДРАСКАЙ ТУК
Коментиран от #23, #28, #65
12:56 19.12.2025
11 Дориана
Коментиран от #43
12:56 19.12.2025
12 Соня
12:56 19.12.2025
13 хаха
Чака ви наказателен вот.
12:56 19.12.2025
14 Тиква у пандиза
До коментар #3 от "Гербер":Сте първи.
12:56 19.12.2025
15 Коментиращ
Но сега ще трябва да се състезавате по измами и манипулации с дпс и шишко!
Това определено е залезът на тиквата!
Краде краде, като за последно и накрая сметката започна да го гони с 200!
Така става с престъпните диктатори!
А тия от ппдб са дори по-долни отрпки от боко и шиши, щото правиха сглобка с тях, пиха кафе от скута им, а накрая протестират срещу тях??? Пълна шзфрения!!!
12:56 19.12.2025
16 Казуар
12:56 19.12.2025
17 Емо
12:56 19.12.2025
19 Промяна
До коментар #8 от "шоко":САМО ГЛУПОСТИ ОТ ВАС ШАРЛАТАНИЯТА ХАХАХАХАХА ТИ ЯВНО СЕ НАПИКАВАШ НАЛИ ХАХАХАХАХА
Коментиран от #36
12:57 19.12.2025
20 Дориана
12:57 19.12.2025
22 Пич
Коментиран от #48
12:58 19.12.2025
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #10 от "Промяна":БОРИСОВ Е ЕДИН ПРОСТАК.
12:58 19.12.2025
24 Промяна
12:58 19.12.2025
25 Жан Бойко
12:58 19.12.2025
26 дебел
12:59 19.12.2025
27 а не бе
12:59 19.12.2025
28 Дориана
До коментар #10 от "Промяна":Борисов е провал и срам за България !
12:59 19.12.2025
29 Реалист
Корумпетата бойко и шиши ще им се наложи да бягат .
Коментиран от #35
13:00 19.12.2025
31 Промяна
До коментар #7 от "Ми добре,":МАДУРОВКИ НЯМА ДА ИМА НИТО АЛА БАЛА 10 % ПРАГ ЗА ВЛИЗАНЕ НА КОАЛИЦИИ И ГЛАСУВАНЕ ЗА ЛИЧНОСТИ ТУК Е БЪЛГАРИЯ МАДУРОВКИ ВЪН
13:00 19.12.2025
32 гост
13:01 19.12.2025
33 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Асен Василев е виновен!
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.
За всичко Асен Василев е виновен!
13:01 19.12.2025
34 069
13:01 19.12.2025
35 Промяна
До коментар #29 от "Реалист":29 ТИ СИ КОРУМПЕ ПРИ ТОВА ШАРЛАТАНСКО ТРОЛСКО КОРУМПЕ СИ ХАХАХАХА ПРАВОСЪДИЕ ЗА ШАР.АТАНИТЕ
13:01 19.12.2025
36 Дориана
До коментар #19 от "Промяна":Този неграмотен и неук човек с примитивно мислене , но с голяма агресия , който се крие зад името "Промяна " е за психиатрията, макар, че вече и психиатър не може да му помогне.Горкия много е зле сигурно никъде не го искат на работа.
Коментиран от #66, #77
13:01 19.12.2025
37 еджтафс
13:02 19.12.2025
38 Ъхъъъъъъ
До коментар #2 от "пери":Ако на изборния ден отидем на лов,риболов,гъби и т.н .в парламента пак ще са тикви и прасета
13:02 19.12.2025
39 здрасти
13:02 19.12.2025
40 Тервел
Коментиран от #49
13:02 19.12.2025
41 сръбския
13:02 19.12.2025
42 Кабакрадев
13:02 19.12.2025
43 Промяна
До коментар #11 от "Дориана":ПРОТЕСТИТЕ ЛИ ЧЕОСВЕН ТЕЗИ НА ПРОТЕСТИТЕ ДА ЗНАЕШ ЧЕ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ А ТИ ВЪРВИ ДА КРЯКАШ
Коментиран от #71
13:02 19.12.2025
44 Възpожденец 🇧🇬
Няма да бъде допуснато това безобразие !
13:02 19.12.2025
45 Промяна
ХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #53, #56
13:02 19.12.2025
46 а зулусите
13:03 19.12.2025
47 Лелее
13:03 19.12.2025
48 Дориана
До коментар #22 от "Пич":Коалиция Магнитски Мафия трябва да поемат отговорност за това , че са сключили договор с ЕС България да плаща оръжията произведени в САЩ и в Европа, а пък те ще си затворят очите за бюджета, който уж е на 3 процента.
13:04 19.12.2025
49 Промяна
До коментар #40 от "Тервел":ВИЕ КАТО ЗОМБИРАНИ ДРАСКАТЕ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАЩО МРАЗИТЕ БЪЛГАРИТЕ ВИЕ КАКВИ СЕ МИСЛИТЕ ЧЕ СТЕ КОЙ ВИ ЗАБЛУЖДАВА ЧЕСТЕ НЯКАКВИ
13:04 19.12.2025
50 джиляско
13:04 19.12.2025
51 Метресата от Барселона
Коментиран от #75
13:05 19.12.2025
52 Надмина Земенски по смрад и просия
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Как изпадна този уж политик
И съвсем естествено се прикри от надвисналата опасност
Нали трябва да си ползва къщичката поне
Може пък и да се поразходи на стари години по екзотични дестинации че той от работа по партийното си строителство бял свят не видя горкия а толкова имате как да го остави като не е сигурен в наследниците дали ще са като него спестовни
Да го ожалиш макар жив
Коментиран от #59
13:05 19.12.2025
53 Ама
До коментар #45 от "Промяна":ама Пенционера от Банкя бил имал политически усет!
Сега усеща ли накъде духа вятъра.
13:05 19.12.2025
54 Промяна
13:05 19.12.2025
55 Попов
Има обявена награда от 10 000 €, който успее да "хакне" кода на машинките. Всеки може да се пробва.
13:05 19.12.2025
56 Промяна
До коментар #45 от "Промяна":КОЛКО ШАРЛАТАНСКО НАЛИ А НА ШАРЛАТАНИТЕ КАК Е РОЗОВКО ЛИ ХАХАХАХАХА ПРОСТОТИЯ ОГРОМНА Е
13:05 19.12.2025
57 Данко Харсъзина
13:06 19.12.2025
58 Мечти
Коментиран от #68
13:06 19.12.2025
59 Ха-ха-ха
До коментар #52 от "Надмина Земенски по смрад и просия":Надмина Земенски по смрад и просия
00ОТГОВОР
До коментар 1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":
Как изпадна този уж политик
И съвсем естествено се прикри от надвисналата опасност
-;-
Червените и етническите боклуци ще се принизят докато отмине вятъра.
13:06 19.12.2025
60 Курдо Коленков
13:06 19.12.2025
61 Защо
13:06 19.12.2025
62 Респект
13:06 19.12.2025
63 Венета дъщеря на бойко от народа
До коментар #3 от "Гербер":С 200 на мамата ти.
13:07 19.12.2025
64 Мутри вън
Борисов, един съвет - изчезвай с 200 докато можеш!!!
Докопа ли те народа - лошо ти се пише!!!
13:07 19.12.2025
65 Коментиращ
До коментар #10 от "Промяна":Борисов е лидер на най-голямата ОПГ в България!
И както свършват всички престъпници, така ще приключи и Борисов!
13:07 19.12.2025
66 Промяна
До коментар #36 от "Дориана":ШАРЛАТАНИТЕ ЗНАЯТ САМО ОБИДИ ХАХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИТЕ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ СПРЕТЕ ОМРАЗАТА СИ СПРЕТЕ С ЛЪЖИТЕ СПРЕТЕ СЪС ИЗМАМИТЕ СПРЕТЕ С ПЛАТЕНИТЕ СИ КОМЕНТАРИ
Коментиран от #73
13:07 19.12.2025
67 Било
13:07 19.12.2025
68 Стига бе
До коментар #58 от "Мечти":Мечти
00ОТГОВОР
омайни !
-;-
Ама се мислеха за алтернативата и какви светли планове пишеха.
вижте им програмите на партиите и какви изпълнения иваха?!
Пропаднала посткомунистическа СМРАД!
13:08 19.12.2025
69 ХОРАТА У СЕЛОТО
Коментиран от #70
13:08 19.12.2025
70 НЕ е Нагъл
До коментар #69 от "ХОРАТА У СЕЛОТО":ХОРАТА У СЕЛОТО
00ОТГОВОР
НЕ ГО ЩЪТ ТОЙ ПИТА ЗА ПОПОВАТА КЪЩА. МНОГО Е НАГЪЛ
...
-;-
не е нагъл а безочлив!
Коментиран от #76
13:08 19.12.2025
72 Промяна
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":А ТИ ПЪК КОЙ СИ Я СЕ СКРИЙ ДЯДКА
13:10 19.12.2025
73 Престани да пълниш страниците
До коментар #66 от "Промяна":Ще се изтриеш от толкова писане и некадърни едни и същи СЛОВА. ПОСПРИ СЕ..
13:10 19.12.2025
74 големия проблем е
13:10 19.12.2025
75 Промяна
До коментар #51 от "Метресата от Барселона":НЕ НА МАДУРОВКИТЕ НЕ НААЛА БАЛАТА ИЗМАМНИЦИ
13:10 19.12.2025
77 Наблюдател
До коментар #36 от "Дориана":Неграмотна, агресивна и неука сте Вие. Във всеки коментар се виждат много грешки, които правите.
13:11 19.12.2025
78 Стефан
13:11 19.12.2025