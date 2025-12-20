С ефектна гола СНИМКА Асдис Ран пожела „Весела Коледа“ на всички

Асдис Ран пак се разголи в социалните мрежи и нагорещи страстите по света. Така тя отбеляза годишнина от фотосесията ѝ за Playboy, която бързо я превърна в знаменитост у нас, също в останалата част на Европа и не само, пише hotarena.net.

Преди 15 години Асдис Ран за пръв път зарадва народа със снимки в българския вариант на Playboy. След това те бързо бяха взети и от немскоезичния вариант на голото издание. После Ран бързо започнаха да я търсят и от други места, пускащи примамливата красота на голата истина или поне части от нея. По това време тя бе съпруга на централния нападател на столичните армейци Гардар Гунглаунгсон (Гюнльойсон, както твърдят, че се произнася на исландски фамилията му). За Гардар, който така и не успя да отбележи гол за футболния гранд, феновете забравиха бързо, но Асдис остана в сърцата не само на обичащите футбола и оттам се появи прозвището ѝ Ледената кралица.

Тя остана и в буквалния смисъл у нас. В столицата си купи апартамент, от чийто балкон се открива прекрасна гледка към Витоша. Новото разголване се смята, че е снимано именно там, в хола с изглед към залеза. А преди 15 години снимките за Playboy бяха в Бургас.

За да поддържа огъня, Ледената кралица от време на време пуска голи снимки, но толкова предизвикателни колкото сега не е имало от десетина години.

С ефектната гола снимка тя пожелава и „Весела Коледа“ на всички.