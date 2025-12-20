Новини
Любопитно »
С ефектна гола СНИМКА Асдис Ран пожела „Весела Коледа“ на всички

20 Декември, 2025 09:40 516 4

  • асдис ран-
  • плейбой-
  • playboy-
  • гола снимка-
  • коледа-
  • ледената кралица

За да поддържа огъня, Ледената кралица от време на време пуска голи снимки

С ефектна гола СНИМКА Асдис Ран пожела „Весела Коледа“ на всички - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Асдис Ран пак се разголи в социалните мрежи и нагорещи страстите по света. Така тя отбеляза годишнина от фотосесията ѝ за Playboy, която бързо я превърна в знаменитост у нас, също в останалата част на Европа и не само, пише hotarena.net.


Преди 15 години Асдис Ран за пръв път зарадва народа със снимки в българския вариант на Playboy. След това те бързо бяха взети и от немскоезичния вариант на голото издание. После Ран бързо започнаха да я търсят и от други места, пускащи примамливата красота на голата истина или поне части от нея. По това време тя бе съпруга на централния нападател на столичните армейци Гардар Гунглаунгсон (Гюнльойсон, както твърдят, че се произнася на исландски фамилията му). За Гардар, който така и не успя да отбележи гол за футболния гранд, феновете забравиха бързо, но Асдис остана в сърцата не само на обичащите футбола и оттам се появи прозвището ѝ Ледената кралица.

Тя остана и в буквалния смисъл у нас. В столицата си купи апартамент, от чийто балкон се открива прекрасна гледка към Витоша. Новото разголване се смята, че е снимано именно там, в хола с изглед към залеза. А преди 15 години снимките за Playboy бяха в Бургас.

За да поддържа огъня, Ледената кралица от време на време пуска голи снимки, но толкова предизвикателни колкото сега не е имало от десетина години.

С ефектната гола снимка тя пожелава и „Весела Коледа“ на всички.



Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор
    Щом е ледена, тая требва да е девствена. Никой неплющи хладилник.

    09:43 20.12.2025

  • 2 Някога

    0 0 Отговор
    Когато беше наистина хубава, бръмчеше заедно с една известна наша бръмчалка и много обичаше здравото жасане. Премятал съм ги на "кучешки кръст"(една връз друга)!

    Коментиран от #3

    09:45 20.12.2025

  • 3 Оги

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някога":

    Премятал си ту лявата, ту дясната ръка на кръст да жулиш шпека. Това си премятал.

    09:47 20.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.