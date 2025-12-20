Новини
Какво преживях в руски плен: разтърсващият разказ на Олексий
  Тема: Украйна

20 Декември, 2025 09:23 1 021 52

  • украйна-
  • русия-
  • военнопленници-
  • мъчения-
  • изтезания-
  • война-
  • олексий сивак-
  • военни престъпления

"Носеха се диви, нечовешки викове": много украински мъже, попаднали в руски плен, разказват за нечовешки изтезания и брутално сексуално насилие

Какво преживях в руски плен: разтърсващият разказ на Олексий - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Когато в самото начало на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 руски войски нахлуват в украинския град Херсон , Олексий Сивак е сред онези жители на града, които с риск за живота си се противопоставят на нашествениците и излизат по улиците на града да протестират. Олексий е задържан, като свен за оказване на съпротива, той е обвинен и за това, че е организирал кухня за бедни в неговия квартал. Впоследствие украинецът е изпратен в руски затвор, където преживява невъобразими ужаси .

"Беше ужасно, исках просто да ме застрелят"

Още новини от Украйна

"Още на първия разпит очаквах да ме пребият до смърт. Почти не спираха да ме удрят. По време на втория разпит с опрян до главата ми пистолет - не знам дали беше зареден или не - само една мисъл ме занимаваше: сега ще приключат с мен. Беше ужасно болезнено, исках просто да ме застрелят", спомня си Олексий.

Сред обвиненията срещу него е и това: Олексий е боядисвал капаците на канализационни шахти и бордюрите на тротоарите в неговия квартал в жълто и синьо - цветовете на украинското знаме. "Всички знаеха какъв риск крият подобни действия. Но просто не можех да стоя безучастен", казва Олексий пред ДВ. По думите му руснаците вървели след него и пребоядисвали всичко в червено.

Олексий е прекарал почти два месеца в руски лагер за военнопленници. Там е бил подложен на физически изтезания, психически и сексуален тормоз. "Забиваха ми игли под ноктите, измъчваха ме с давене. И тогава един от тях започна да ме рита с върха на ботуша си - в пикочния мехур, в гениталиите, в ануса. Бяха целенасочени, прецизни удари", спомня си украинецът.

Понякога използвали и така наречения "детектор на лъжата" - полеви телефон, който руските надзиратели свързвали с кабели и клеми, които закрепвали по тялото на затворника, за да предизвикат у него мъчителни електрошокове при задействане на устройството.

"Ако не им предоставях очакваната информация, следваше "обаждане до Байдън" или "обаждане до Зеленски": свързваха проводник с гениталиите ми, а другият край оставаше на ухото ми. Забавляваха се по всякакъв възможен начин - имаха властта да го правят", разказва Олексий.

Според правозащитни организации по този начин са били измъчвани по-голямата част от затворниците - сексуалното насилие е бил предпочитаният начин за изтезания и унижение.

"Когато не ни измъчваха, чувахме как довеждат нови хора или извличат някого от килията, за да го измъчват в мазето. Носеха се диви, нечовешки викове... А ти просто седиш и чакаш да дойдат да те вземат."

След почти два месеца в руски плен Олексий е освободен. Но това не слага край на страданията му: чак след девет месеца получава адекватна помощ, от която спешно се нуждае. В Украйна все още няма единна програма за подпомагане на жертвите на изтезания, а бюрократичните пречки са големи.

"Искам да бъда в помощ на момчетата"

За да бъде полезен, Олексий създава група за самопомощ за жертви на изтезания. "Тук всички сме сходни по дух, знаем кой кой е. Всички се разбираме помежду си и това е успокояващо", казва мъж на име Микола.

"В групата всеки може да говори свободно, да се запознае с другите, да потърси бивши съкилийници и да разбере какво се е случило с тях", допълва Степан, друг участник в групата за самопомощ. За участниците е важно и това: че групата предлага емоционална подкрепа, която никой друг не може да им даде.

"Подкрепяме се взаимно, защото никой психолог не може да ни помогне. Само хора, които са преживели същото , знаят какво означава това", споделя трети участник в групата, който пред ДВ се представя като Олександър.

Инициативата на Олексий Сивак цели да запълни пропуските в държавната програма за подкрепа. "Нашата мрежа расте, което всъщност не е добър знак. Но искам да бъда в помощ на момчетата", казва Олексий.

И той го прави: все повече мъже се обръщат към него за помощ. А докато войната продължава, броят им ще расте.

Автор: Ребека Ритерс


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 26 гласа.
Свързани новини


  • 1 Кадиров

    20 8 Отговор
    В харема ми му беше много хубаво

    Коментиран от #11

    09:24 20.12.2025

  • 2 Баце ЕООД

    28 8 Отговор
    А той завалията, на екскурзия си мислел че ще ходи

    Коментиран от #34, #51

    09:25 20.12.2025

  • 3 Баце ЕООД

    26 7 Отговор
    Направо ботуша да ти се скъса от съчувствие за жашкият фашист

    09:26 20.12.2025

  • 4 Ха ХаХа

    15 4 Отговор
    Хахахаха

    09:26 20.12.2025

  • 5 Пич

    27 7 Отговор
    Щом е жив да разкаже , да не ми се прави !!! Защото украинците които биват грабнати от фашистките украински служби , никога повече не разказват !!! Има клипове , и заплахи от Европейския съд срещу Украйна !!!

    09:27 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Що за име олексий

    25 6 Отговор
    Руското име е Алексей-измислена украйна с измислени имена и език

    09:27 20.12.2025

  • 8 Сила

    11 20 Отговор
    Руский мир !!! Мечтата на Волгин и Копейкин !!! Обаче Волгин е в Брюксел и седи на 25 000 евро месечна заплата и води семейството си във Венеция и Женева , а Копейкин къта евро в европейски банки и купува имоти и строи в Европа .....!??

    Коментиран от #32

    09:27 20.12.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    4 10 Отговор
    Сеги мисията на Олексей е съветник по отношение на окупаторите-пленници към СБУ.

    Коментиран от #38

    09:28 20.12.2025

  • 10 Друг път

    20 1 Отговор
    Не воювай срещу рускийй.

    09:29 20.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фантазии на садо-мазохист

    21 3 Отговор
    Дори 5% от това да бе вярно, най-малкото щеше да бъде без глава и генитали.

    09:31 20.12.2025

  • 13 гръмовержецът

    21 2 Отговор
    Дойче зелето стигна дъното и продължава да копае за още !

    09:32 20.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дик диверсанта

    4 15 Отговор
    Руснаците са утайката на човечеството и заплаха за развитието му.

    Коментиран от #20

    09:34 20.12.2025

  • 16 зИленски

    6 1 Отговор
    ни ми пукъ зъ теп

    09:34 20.12.2025

  • 17 000

    11 2 Отговор
    Пълен крах за лондон!

    09:34 20.12.2025

  • 18 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    18 3 Отговор
    Олексий лъже, за да получи германски папири и да се спаси от украинските нацюги.

    09:34 20.12.2025

  • 19 ФЕЙК - либераст

    16 1 Отговор
    Автор, Автора Ребека Ритерс: ЗА КАКВОТО МИ ПЛАЩАТ ТОВА ПИША!

    09:35 20.12.2025

  • 20 селски ,

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дик диверсанта":

    За заплахата съм съгласен , но , ако бяха утайката , нямаше да са заплаха , нали , мой ?!

    09:35 20.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Олексей/Алексей Железният генитал

    8 1 Отговор
    Ритали го по гениталите, пускали му ток по гениталите и т.н. Но генвителите му гордо мълчали!

    09:36 20.12.2025

  • 23 Падниааа

    7 0 Отговор
    Кир... Стани... Паднииии..... Стани..... Пълзиииии.... Лай кат кучи..... ААААА.. Кого ЛАЙШ ти бъ......

    09:37 20.12.2025

  • 24 спомени

    10 0 Отговор
    Аз пък се сетих как Байдъновците принудиха Франция да се включи в играта за да помогне на Украйна. Забраниха им да продадат Мистралите договорени с Русия. Първоначално Оланд се опъваше. Но американците казаха, че Сосиете Женерал е нарушила някакъв американски закон и глобата за банката е няколко милиарда долара. И Франция застана на "правилната страна". И така след няколко години подготовка, войната започна. От Украйна се искаше само месото за фронта. Останалото са приказки за непровокираната русска агресия....

    09:37 20.12.2025

  • 25 МАРШАЛ Василий Данилович СОКОЛОВСКИЙ

    9 2 Отговор
    Предайте се без ум ци! Останахте 15 милиона население!

    09:37 20.12.2025

  • 26 Истината в Урсуланд

    11 0 Отговор
    За първи път в историята на Европейския съюз 24 държави-членки съвместно отпуснаха военен заем на държава извън Съюза. Това не е технически детайл, а качествена промяна. Логиката на заема е ясна: който дава пари назаем, иска да ги върне. В този случай погасяването не е обвързано с икономически растеж или стабилизация, а с военна победа.

    За да бъдат възстановени някога тези пари, Русия трябва да бъде победена. Това не е логиката на мира, а логиката на войната. Военният заем неизбежно интересува финансистите му от продължаването и ескалацията на конфликта, защото поражението би означавало и финансова загуба. От този момент нататък вече не говорим само за политически или морални решения, а за твърди финансови ограничения, които тласкат Европа в една посока: към война.

    Следователно брюкселската военна логика се засилва. Тя не се забавя, не се облекчава, а се институционализира. Рискът днес е по-голям от всякога, защото продължаването на войната вече е съчетано с финансов интерес.

    09:38 20.12.2025

  • 27 Да бе!

    10 0 Отговор
    Изобщо не вярвам на нацистите, нито на медиите им!😂

    09:38 20.12.2025

  • 28 Дива

    9 0 Отговор
    Неграмотна пропъргандарс.

    09:38 20.12.2025

  • 29 9689

    8 0 Отговор
    Този цървул тарикат си намери препитание.

    09:38 20.12.2025

  • 30 НЕ МОГА ПЕРЕМОГА

    8 0 Отговор
    С такива ремаркета на село возят прасетата

    09:38 20.12.2025

  • 31 шаа

    10 0 Отговор
    странни фантази има тази ребека, написала материала. за местните мисирки съмнения нямам.

    09:38 20.12.2025

  • 32 Върви

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    На фронта питко, недей циври тук

    09:39 20.12.2025

  • 33 така, така

    8 0 Отговор
    Никой не би се изненадал от разкази за преживян ужас, тормоз и други издевателства по време на плен, при това "лошия" винаги е другата страна, па била тя 0сранийска или руска. По-скоро, странното би било да се разказва за уют и топъл прием. Благодарение на шоу индустрията, въображението на разказвачите има възможност да се развихри до небесата, та и в космоса - граници няма - всякакви оправдани и неоправдани истории могат да бъдат говорени.
    Факт е обаче, че украинците предпочитат да попаднат в плен, отколкото да бъдат занулени, заради мераците н клоуна. Очевидно и най-страшните историйки, които пропагандната машина е в състояние да избълва, за да плаши хората не е достътчна и бледнее пред ужаса на реалната ситуация във ВСУ. Живота и реалностите винаги са по-силни от лъжите и празните приказки. Статистиката е безмилостна - броя на украинците, които бягат и се предават е в пъти по-висок от този на руснаците. Вероятно, една от причините е, че руснаците на фронта в по-голямата си част са доброволци, докато украинците са изловени по улиците и са изпратени да бъдат обречени.

    09:40 20.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Наблюдател

    9 2 Отговор
    Показателно е името "Олексий" ! Да си припомним , че киевската хунта проведе Възродителен процес , и българските и руски имена бяха забранени за новородените . Но когато у нас имаше такава забрана на турски имена , католическите кръгове скочиха да бранят Турция и наложиха ограничения на търговията с България . А сега се кефят на украинските дивотии .

    Коментиран от #46

    09:40 20.12.2025

  • 36 Христо

    8 1 Отговор
    Два месеца бил в руски плен, защото боядисвал бордюри е синьо и жълто... Единственото, което ми харесва от този пасквил е телефонното обаждане до Зеленото и Байдън:)

    09:41 20.12.2025

  • 37 !!!

    6 1 Отговор
    А что Олексий не разкаже колко ласкали бяха разстреляни в Херсон от ВСУ след Като го напуснаха руснаците?
    Над 100 мирни души-педагози бяха разстреляни от бандеровците защото са преподавали на руски език в училище.

    09:41 20.12.2025

  • 38 пони, ама розАво

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по друг начин. Завещавам ти черния си елекрически пингвин, да си го ползваш за спомен от мене си.

    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    09:41 20.12.2025

  • 39 Хммм

    2 7 Отговор
    Русофилите се изпразниха по 5-6 пъти докато четяха това. Изрожденци.

    Коментиран от #52

    09:42 20.12.2025

  • 40 МАРШАЛ Николай Александрович БУЛГАНИН

    8 1 Отговор
    За пачка пари украинецът ще продаде и родната си майка, като главнокомандващия Сирски, етнически руснак. Майка му почина в Русия.

    09:42 20.12.2025

  • 41 az СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    DW е забранен пропаганден канал в РФ, так че не очаквайте да напише нещо обективно за РФ! 🤣

    09:43 20.12.2025

  • 42 Чудя се...

    9 0 Отговор
    Кому са нужни тези гнусотии да се пишат???

    09:43 20.12.2025

  • 43 Олександър и Олексей

    5 0 Отговор
    Трогателна новела от DW! Майсторски и увлекателно написана! Браво на Овтора!

    09:45 20.12.2025

  • 44 МАРШАЛ Иван Христофорович БАГРАМЯН

    3 0 Отговор
    Нужно е на Искандер, Кинжал и Калибър да се използват спец боеприпаси по 50 килотона.

    09:45 20.12.2025

  • 45 МАРШАЛ Сергей Семёнович БИРЮЗОВ

    0 0 Отговор
    Нашата противовъздушна отбрана е най-добрата в света!

    09:48 20.12.2025

  • 46 Хималая

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Наблюдател":

    Ти пpoст ли си? Каква и разликата между Олексий и Алексий? Това не е преименуване. Но Хасан на Иван е. А в Русия имената на всички са променени. Имената на чеченци, осетинци, татари въобще не са такива, каквито ги изписват по руски.

    Възродителните процеси са руско изобретение.

    09:49 20.12.2025

  • 47 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Е кво толкова му се е случило на Олексий ,сигурно са го .......ли ,ами дай боже всеки му ,някои мечтаем за това и си плащаме яко даже .

    09:49 20.12.2025

  • 48 МАРШАЛ Андрей Антонович ГРЕЧКО

    0 1 Отговор
    Заедно със съюзниците от САЩ ние осигурихме мирът в Европа.

    09:50 20.12.2025

  • 49 Нормално

    1 0 Отговор
    Рашистите (и русофилите ) са безподобни ypoди и това не е тайна .
    Даже няма да си правя труда да се аргументирам .

    09:50 20.12.2025

  • 50 Тома

    0 0 Отговор
    Колко жалко, че стотиците дезертиращи украински войници дневно не четат "Факти"... След такова инфо двама-трима от тях може и да се откажат от намеренията като предпочетат да станат част от статистиката "1000:20".

    09:50 20.12.2025

  • 51 Краз

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Човекът е бил на родна земя, не е бил в Урал.

    09:50 20.12.2025

  • 52 Димитър Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хммм":

    Полирай дебърциння и недей акъл да даваш !

    09:51 20.12.2025

