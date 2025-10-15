София се превърна в център на иновациите и трансформациите

Над 500 професионалисти от повече от 100 компании се събраха на Business Agility Bulgaria 2025, която се проведе на 9 октомври в Интер Експо Център. Цял ден, изпълнен с вдъхновение, реални истории и практически опит за прилагане на гъвкавост в бизнеса.
В три паралелни зали се проведоха над 30 сесии с лектори от България и осем други държави – Германия, Израел, Бразилия, Швеция, Нидерландия, Швейцария, Грузия и Великобритания. Експо зоната с 25 изложители кипеше от активности, а 40-те възможни места за безплатен коучинг в Coaching Clinic бяха раздадени още преди обяд – доказателство, че agile общността в България расте и се развива с бързи темпове.
Програмата обхвана целия спектър на бизнес гъвкавостта – от организационна култура, лидерство и емоционална интелигентност до иновации, технологии и коучинг.
Събитието завърши с вдъхновяваща панелна дискусия, модерирана от Милена Радева-Бачовска, с участието на Боян Юруков, Мартин Атанасов, Александра Бонева и Нина Тодорова, които говориха за силата на един човек да променя обществото.
„Дойдохме да говорим за инструменти, а си тръгнахме с партньорства“, сподели един от изложителите.
„Експо зоната беше като жива лаборатория – хората бяха любопитни, ангажирани и готови да експериментират.“
Дори след официалното закриване разговорите продължиха до късно вечерта – доказателство, че общността има нужда и желание да се свързва, учи и расте заедно.
„Business Agility Bulgaria не е просто конференция. Това е движение, което обединява хората около идеята да направим българския бизнес по-ефективен, по-свързан и по-разпознаваем в света.“- споделиха основателите на Agile Pool и организатори на събитието.
Организатори на събитието са братята Богой и Никола Богданови, които са бизнес трансформатори, помагащи на организации и екипи, работещи хора, да се адаптират към бързо променящия се и силно конкурентен свят. С тяхна помощ са се преобразували цели екипи, бизнес разбирания и системи за производства.
Гъвкавостта (Agile философия) е най-голямото им вдъхновение и в същото време инструментариум и направление.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:31 15.10.2025
2 Шперца
Коментиран от #7
08:31 15.10.2025
3 Трол
08:40 15.10.2025
4 Едни, преливащи
08:41 15.10.2025
5 Някой
Коментиран от #8
08:50 15.10.2025
6 бай Бай
Иначе приятни свежи деца, ноооооо тръгнали по крив път.
08:59 15.10.2025
7 иван костов
До коментар #2 от "Шперца":До преди година на това събитие му казваха София прайд, или гейпарад!
09:06 15.10.2025
8 иван костов
До коментар #5 от "Някой":А ти за какви трансформации си мислиш, че става въпрос! Виж им физиономиите и от, кои държави са лекторите. Зад всички подобни инициативи стои ЛГБТ, или политическото им крило- ппдб.
09:11 15.10.2025
9 Госあ
09:29 15.10.2025
10 Един
10:23 15.10.2025