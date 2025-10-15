Новини
София се превърна в център на иновациите и трансформациите

София се превърна в център на иновациите и трансформациите

15 Октомври, 2025 08:29

  • иновации-
  • business agility bulgaria 2025-
  • богой и никола богданови-
  • експо

Организатори на събитието са братята Богой и Никола Богданови

София се превърна в център на иновациите и трансформациите - 1
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Над 500 професионалисти от повече от 100 компании се събраха на Business Agility Bulgaria 2025, която се проведе на 9 октомври в Интер Експо Център. Цял ден, изпълнен с вдъхновение, реални истории и практически опит за прилагане на гъвкавост в бизнеса.

В три паралелни зали се проведоха над 30 сесии с лектори от България и осем други държави – Германия, Израел, Бразилия, Швеция, Нидерландия, Швейцария, Грузия и Великобритания. Експо зоната с 25 изложители кипеше от активности, а 40-те възможни места за безплатен коучинг в Coaching Clinic бяха раздадени още преди обяд – доказателство, че agile общността в България расте и се развива с бързи темпове.

Програмата обхвана целия спектър на бизнес гъвкавостта – от организационна култура, лидерство и емоционална интелигентност до иновации, технологии и коучинг.

Събитието завърши с вдъхновяваща панелна дискусия, модерирана от Милена Радева-Бачовска, с участието на Боян Юруков, Мартин Атанасов, Александра Бонева и Нина Тодорова, които говориха за силата на един човек да променя обществото.

София се превърна в център на иновациите и трансформациите



„Дойдохме да говорим за инструменти, а си тръгнахме с партньорства“, сподели един от изложителите.

„Експо зоната беше като жива лаборатория – хората бяха любопитни, ангажирани и готови да експериментират.“

Дори след официалното закриване разговорите продължиха до късно вечерта – доказателство, че общността има нужда и желание да се свързва, учи и расте заедно.

„Business Agility Bulgaria не е просто конференция. Това е движение, което обединява хората около идеята да направим българския бизнес по-ефективен, по-свързан и по-разпознаваем в света.“- споделиха основателите на Agile Pool и организатори на събитието.

Организатори на събитието са братята Богой и Никола Богданови, които са бизнес трансформатори, помагащи на организации и екипи, работещи хора, да се адаптират към бързо променящия се и силно конкурентен свят. С тяхна помощ са се преобразували цели екипи, бизнес разбирания и системи за производства.

Гъвкавостта (Agile философия) е най-голямото им вдъхновение и в същото време инструментариум и направление.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Аха....... трансформации на трансджендърите !!! Ся , Тротинетката резна ли го , или не го резна ?!

    08:31 15.10.2025

  • 2 Шперца

    8 0 Отговор
    Тия са яко в матрицата

    Коментиран от #7

    08:31 15.10.2025

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Това са Пауър Рейнджърс, които се трансформират, за да победят Лорд Зет.

    08:40 15.10.2025

  • 4 Едни, преливащи

    7 0 Отговор
    От пусто в празно, събрали, срещу дебела сума пари, едни други да ги научат и тях, как да преливат от пусто в празно за много пари “Agile, коучинг, активности…” - дебелобузите, селски тарикатчета са научили дузина думички и с тях впечатляват балъците, желаещи да изкарват пари само с лалане на празни приказки!

    08:41 15.10.2025

  • 5 Някой

    6 0 Отговор
    Леле! Колко помпозно и подлъгващо заглавие. София с един боклук на няколко квартала не може да се оправи, пък вие ми говорите за иновации и трансформации. Виж, ако иде реч за трансджендър трансформации, може и да сте прави, макар и по този параграф силно да изоставаме от прогресивна Европа

    Коментиран от #8

    08:50 15.10.2025

  • 6 бай Бай

    4 0 Отговор
    На бас, че до едно са евроатлантичета и екоекстремисчета, а в разговорите им половината думи не са на български.
    Иначе приятни свежи деца, ноооооо тръгнали по крив път.

    08:59 15.10.2025

  • 7 иван костов

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шперца":

    До преди година на това събитие му казваха София прайд, или гейпарад!

    09:06 15.10.2025

  • 8 иван костов

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    А ти за какви трансформации си мислиш, че става въпрос! Виж им физиономиите и от, кои държави са лекторите. Зад всички подобни инициативи стои ЛГБТ, или политическото им крило- ппдб.

    09:11 15.10.2025

  • 9 Госあ

    2 0 Отговор
    ха ха ха ха

    09:29 15.10.2025

  • 10 Един

    0 0 Отговор
    При наличието на шишо и тиквата , не разбирам комсомолския ентусиазъм на тези "коучинг" пичове - или не са наясно как стоят нещата или си градят пирамида !

    10:23 15.10.2025