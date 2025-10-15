София се превърна в център на иновациите и трансформациите

Над 500 професионалисти от повече от 100 компании се събраха на Business Agility Bulgaria 2025, която се проведе на 9 октомври в Интер Експо Център. Цял ден, изпълнен с вдъхновение, реални истории и практически опит за прилагане на гъвкавост в бизнеса.



В три паралелни зали се проведоха над 30 сесии с лектори от България и осем други държави – Германия, Израел, Бразилия, Швеция, Нидерландия, Швейцария, Грузия и Великобритания. Експо зоната с 25 изложители кипеше от активности, а 40-те възможни места за безплатен коучинг в Coaching Clinic бяха раздадени още преди обяд – доказателство, че agile общността в България расте и се развива с бързи темпове.



Програмата обхвана целия спектър на бизнес гъвкавостта – от организационна култура, лидерство и емоционална интелигентност до иновации, технологии и коучинг.



Събитието завърши с вдъхновяваща панелна дискусия, модерирана от Милена Радева-Бачовска, с участието на Боян Юруков, Мартин Атанасов, Александра Бонева и Нина Тодорова, които говориха за силата на един човек да променя обществото.





„Дойдохме да говорим за инструменти, а си тръгнахме с партньорства“, сподели един от изложителите.

„Експо зоната беше като жива лаборатория – хората бяха любопитни, ангажирани и готови да експериментират.“



Дори след официалното закриване разговорите продължиха до късно вечерта – доказателство, че общността има нужда и желание да се свързва, учи и расте заедно.



„Business Agility Bulgaria не е просто конференция. Това е движение, което обединява хората около идеята да направим българския бизнес по-ефективен, по-свързан и по-разпознаваем в света.“- споделиха основателите на Agile Pool и организатори на събитието.

Организатори на събитието са братята Богой и Никола Богданови, които са бизнес трансформатори, помагащи на организации и екипи, работещи хора, да се адаптират към бързо променящия се и силно конкурентен свят. С тяхна помощ са се преобразували цели екипи, бизнес разбирания и системи за производства.

Гъвкавостта (Agile философия) е най-голямото им вдъхновение и в същото време инструментариум и направление.