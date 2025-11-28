Новини
Китай изпревари водещите световни сили в иновациите

28 Ноември, 2025 16:23 691 9

Бумът в научноизследователската и развойна дейност там е фокусиран върху приложни области, свързани с индустриалната трансформация

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Благодарение на неуморния си фокус върху научноизследователската и развойна дейност (НИРД), Китай се е превърнал в глобална лаборатория, привличаща специалисти от водещи страни, за да се запознаят с постиженията му, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на експерти.

Според Маркус Хафкемайер, главен технологичен директор на Volkswagen Group, на германската компания са били необходими около 18 месеца, за да разработи, тества и внедри комерсиално една от своите технологии за автономни превозни средства в Китай. Това постижение е осъществено благодарение на екип от 700 души, предимно китайски софтуерни инженери.

Постигането на нещо подобно в Германия би отнело, според неговите оценки, до четири години и половина, през които време „идеите биха били затънали в безкрайни вътрешни спорове и търговски преговори с доставчици“. „През последните 10 години тази страна премина от трета на пета предавка и се състезава с пълна скорост“, отбеляза Хафкемайер. Новините постоянно повтарят, че „китайците заливат европейския пазар с евтини автомобили“. „Елате в Китай и вижте сами тези „евтини автомобили“: те са пълни с технологии, а качеството им е просто отлично“, заявява експертът.

Според Соня Едерстал, ръководител на отдела за научноизследователска и развойна дейност за Китай в шведския производител на камиони Scania, условията за иновации в Китай са „напълно различни“ от тези на Запад. Компанията се е опитала да въведе автономно шофиране в Швеция, САЩ и други страни. Едва в Китай обаче е постигнала успех. „В рамките на една година те успяха да интегрират софтуера в превозното средство и да го направят напълно работещо в този режим“, отбеляза тя.

Много немски инженери идват в центъра за научноизследователска и развойна дейност на концерна в Хефей (провинция Анхуей), за да научат всичко, което могат, от своите китайски колеги. „Възможностите на Китай за научноизследователска и развойна дейност му позволяват да се конкурира със Запада и може би дори да го надмине“, се посочва в изданието. Успехът на Китай ще му позволи да доминира в бъдещите глобални вериги за доставки на енергия и транспорт.

Държавните разходи за научноизследователска и развойна дейност в Китай са надвишили тези на САЩ от 2015 г. насам. Броят на корпоративните изследователски институти почти се е утроил, надхвърляйки 150 000, а броят на корпоративния персонал за научноизследователска и развойна дейност почти се е удвоил, достигайки 5 милиона. Лизи Ли, научен сътрудник в Центъра за анализ на Китай към Института за политика на обществото в Азия, подчерта, че бумът в научноизследователската и развойна дейност в Китай е фокусиран върху приложни области, свързани с индустриалната трансформация. Те включват съвременни материали, комуникации от пето поколение (5G), батерии, енергийно оборудване и други така наречени базови технологии, които служат на стратегически цели.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТИГА БЕ

    9 0 Отговор
    Ами, ние из ЕС нали изобретихме капачката, която да стои на гърлото на бутилката

    16:31 28.11.2025

  • 2 Докато

    5 0 Отговор
    Българофобските демонкрадливи правителства се чудят как да "преместят" България в западнала Европа и унищожават построеното при соца, китайците работят здраво! У нас поговорката " На крив qp вълната му пречи" си е ежедневие!

    Коментиран от #9

    16:37 28.11.2025

  • 3 Пилот на Ферари

    4 0 Отговор
    Айде сега професорите от сайта пак да ни кажат как Китайците копират и всичко е измислено от западняците .


    И как те Китайски автомобил нямало да си купят .
    Бе миришат ви още краката за нов автомобил , па макар и китайски .

    16:39 28.11.2025

  • 4 БРИКС Е БЪДЕЩЕТО

    5 0 Отговор
    Тука само крадци и бандити.

    16:41 28.11.2025

  • 5 Пилот на Ферари

    6 0 Отговор
    Миналата седмица Българска делегация се върна от Китай.
    Нашите били поканени на ниво Премиер , а пратили Станчо глухия .
    Без малко китайците да ги върнат с първия самолет .
    Китай иска взаимодействие с БДЖ и влагане на инвестиции.

    Нашите директно ги отрязали !!!!
    Загуби за милиарди !!!

    Коментиран от #7

    16:42 28.11.2025

  • 6 Танаси

    1 0 Отговор
    За ново донго чакаме от 6 до 8 месеца. Но като седнеш зад волана си като в космически кораб.

    17:13 28.11.2025

  • 7 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пилот на Ферари":

    Нашите са на стипендии всички.

    17:18 28.11.2025

  • 8 СОФИЯ

    0 0 Отговор
    да ама си нямат Сорос, Валенберг и "демократи"

    17:21 28.11.2025

  • 9 Чиба, съветска мумио !

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Докато":

    Китайците работят, за разлика от съветските чykyндypи, които сътвори 45 годишното съветско робство.
    Само трапезни майстори и философи, мързи го в къщи да си изчисти, ама иначе всичко знае.

    17:21 28.11.2025