Казахстан счупи редица рекорди през 2025 година

Казахастан – 9-тата по големина държава в света продължи своето бурно развитие и през изминалата 2025 г. „Казахстан направи голяма крачка напред по пътя на модернизацията, превърна се в по-цивилизована държава“, каза президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев в обширно интервю за вестник Turkistan. „Има основания за удовлетворение, но аз постоянно призовавам всички държавни служители в никакъв случай да не се успокояват и да не почиват на лаврите си. Както гласи източната мъдрост: „В най-благоприятната ситуация се крие опасност““.

Изключително важен остава въпросът за редкоземните метали. Търсенето на критични материали ще се увеличи през следващите 5 години, ще се удвои. Тук се отваря нов прозорец от възможности за Казахстан. „Вероятно ще бъдем сред световните лидери в запасите от редкоземни минерали“, прогнозира президентът на Казахстан.

Господин Токаев, традиционният въпрос в началото на всяка година е: каква е равносметката на изминалата година. Разбирам, че събитията бяха много, но кой е, според Вас, основният резултат от 2025 година?

Действително, знаковите събития бяха немалко, годината прелетя като миг и е трудно веднага да се даде еднозначен отговор.

Например, икономиката ни нарасна с над 6%, БВП премина границата от 300 милиарда долара, а в изчисление на глава от населението надхвърли 15 000 долара. Това са рекордни показатели не само за нашата страна, но и за целия регион. Има основания за удовлетворение, но аз постоянно призовавам всички държавни служители в никакъв случай да не се успокояват и да не почиват на лаврите си. Както гласи източната мъдрост: „В най-благоприятната ситуация се крие опасност“. Трябва упорито да се работи и да се върви напред, още повече че нерешените въпроси не са малко.

На първо място това е високата инфлация, която „изяжда“ всички усилия, насочени към повишаване благосъстоянието на гражданите. През тази година правителството и акимите (кметствата) имат върху какво да работят по отношение на укрепването на социално-икономическата основа на държавата.

И все пак основният резултат от годината е необратимостта на реформите. Казахстан направи голяма крачка напред по пътя на модернизацията, превърна се в по-цивилизована държава. В обществото се утвърди разбирането за изключителната важност на мащабните преобразования за благополучието на бъдещите поколения.

Под натиска на стратегията на „здравия разум“ на президента Тръмп глобализацията отстъпва на заден план. В Казахстан също изграждаме общество на справедливост, законност, ред и трудолюбие – нещо критично важно за бъдещето на нашата държава. През настъпилата година тази работа ще продължи с удвоени усилия и с поглед към дългосрочния резултат.

Миналата година се проведе разгорещен дебат около новия данъчен кодекс. Казахстанците имаха много въпроси и притеснения по този въпрос. Има ли оптимален баланс, който, от една страна, ще позволи провеждането на търсените икономически реформи, а от друга, няма да влоши положението на гражданите?

Темата за данъчната реформа, разбира се, е актуална и дискусиите по този въпрос са напълно оправдани, но не толкова, че да всяват паника сред гражданите. Подобни реформи се провеждат в много страни. Например в Русия наскоро ДДС беше повишен до 22%.

Нашата реформа не е обикновена „фискална кампания“, а рестартиране на данъчната система. Основната му задача е да осигури устойчив икономически растеж. Правителството беше натоварено да подготви прозрачен, разбираем данъчен кодекс. Как кабинетът се справи с тази задача, ще видим тази година.

Предвид грешките във фискалната политика предишното правителство сметна за необходимо ДДС да стане 20%. По време на дискусиите сегашното правителство също предложи ДДС да се повиши до 20 процента, но аз го инструктирах предлаганото увеличение да се намали с четири точки.

Новият данъчен кодекс има за цел да измести фокуса от контрола към партньорството, когато всички участници в процеса – държавата, бизнесът, гражданите – добросъвестно изпълняват задълженията си. В такава допълваща се система данъците престават да се възприемат като тежест. Всъщност това е съвременен социален договор. Плащаш данъци - получаваш услуги, инфраструктура, сигурност, възможности. Ще кажа повече, това е инструмент за справедливо преразпределение на натоварването, начин за подкрепа на по-слабите и укрепване на тези в „центъра“ на икономиката.

Ефективността на фискалната политика в световен мащаб се определя както от качеството на администрацията, така и от нивото на данъчна грамотност и съзнание на обществото. Така се формира културата на плащане на данъци, тя се превръща от задължение в съвременна форма на патриотизъм. А това от своя страна е пряк път към отхвърляне на корупцията. Добросъвестните данъкоплатци наистина не харесват, когато парите им се настаняват в джобовете на мошениците.

Икономическите реформи оказват натиск върху цените и митата. Това притеснява гражданите. Вие възложихте на правителството да представи план за конкретни мерки за решаване на този проблем. Това няма ли да повлияе на качеството и темпото на реформите, няма ли да намали до нула резултата, на който хората се надяват, очаквайки да подобрят благосъстоянието си?

Световният опит показва, че реформите много често се сблъскват с неразбиране, отхвърляне от обществото. Следователно ролята на лидера, който поема цялата отговорност, е трудно да се надцени. Като държавен глава поемам такава отговорност и съм готов да го правя и в бъдеще. Хората, които работят с мен, знаят това добре. В същото време разбирам, че това е трънлив път, по който има много препятствия. Историята се отнася по-добре към завоевателите и популистите, отколкото към реформаторите. Но Казахстан няма друг начин, трябва да провеждаме реформи, за да не стоим на едно място, а да вървим напред.

С административни методи, за да се облекчат семейните бюджети на домакинствата, временно се спира увеличението на тарифите през зимата. В същото време правителството е изправено пред задачата за рационално използване на бюджетните средства. Не можете да напълните икономиката с пари, предизвиквайки инфлация. Необходима е строга бюджетна дисциплина. Финансовите ресурси трябва да бъдат насочени само към проекти, необходими на държавата. Миналия ноември правителството, Националната банка и Агенцията за регулиране и развитие на финансовите пазари приеха тригодишна програма. Целта е да се намали инфлацията, което ще подобри благосъстоянието на гражданите.

Международните експерти правилно смятат, че Казахстан е попаднал в „капана на средните доходи“. Ще бъда изключително откровен, това не е абстракция от учебниците по икономика, а реалност, с която много сънародници буквално се сблъскват ежедневно. Има доходи, а понякога и значителни, но те се разтварят в инфлацията и задълженията – ипотеки, образование на деца, подпомагане на родителите. Всяко предизвикателство, било то болест или загуба на работа, може да подкопае стабилността на битието.

Навремето взех решение гражданите да имат възможност да използват пенсионните си спестявания за закупуване на апартаменти, плащане за образование на децата и лечение. Мнозина го направиха и изразиха благодарност за такова решение, но както винаги имаше измамници, които под прикритието на стоматологично обслужване откраднаха повече от 200 милиарда тенге от пенсионния фонд. Сега с тях се занимават правоохранителни органи. Трябваше да забраним този вид медицинска помощ да се плаща от пенсионните фондове, но бяха използвани други трикове, като заплащане на пластични операции.

Бизнесът създава работни места, честно плаща данъци, но големите заеми, ограниченият оборотен капитал не му позволяват да се мащабира, да навлезе на нови пазари и да въведе съвременни технологии.

Структурата на нашата икономика се променя, но от моя гледна точка с бавни темпове. В резултат на това страната, според оценките на международните финансови институции и рейтингови агенции, е просперираща, дори богата, което съответства на реалността, но в икономиката остават дисбаланси, които трябва спешно да бъдат коригирани. Виждаме тази ситуация, няма да я крием. Много страни са изправени пред този проблем. Със сигурност ще се справим с „болестта на растежа“. Има план за действие.

През изминалата година Казахстан стартира най-мащабната реформа в енергийния и комуналния сектор през годините на независимост. Това ще реши ли проблема с критичното износване на инфраструктурата?

Действително, правителството започна мащабна модернизация на енергийните и комуналните съоръжения. Предстои изграждане на стотици километри инженерни мрежи, обновяване на електропроводи. Сега се разработва финансовата матрица на този огромен проект.

В момента броят на ТЕЦ в „червената“ зона е намалял от 19 на 10 обекта. Рискът от аварии на обекти е намален, резултатът от предприетите мерки е видим.

Възстановяването на остарялата инфраструктура обаче не е достатъчно, трябва да променим принципа на работа. Следователно модернизацията е предназначена да реши основния въпрос – да подобри инвестиционната привлекателност на индустрията, да създаде реални пазарни механизми.

Спешните мерки на правителството се дължат на самата същност на проблема, защото енергетиката и комуналните услуги са основата на живота на всяка страна. Ако тази основа се срути, всичко останало ще падне като „къща от карти“.

В продължение на десетилетия дълбоките икономически проблеми бяха заглушени, инфраструктурата на градовете и селата беше разрушена, енергийните съоръжения и комуналните мрежи бяха износени.

Натрупаните въпроси се преплитат в „гордиевия възел“ на проблемите, създавайки „комуналния дракон“, който трябва постоянно да се храни с бюджетни вливания и да се успокоява с аварийно закърпване на дупки. Това започна да се възприема като даденост, гражданите развиха чувство на безнадеждност.

Междувременно нашите правителства не бързаха да разчистват „авгиевите обори“, защото такава сложна работа нямаше да им донесе лаврите на победителите. По-лесно беше да се докладва за подготовката на амбициозни програми, например Казахстан да се нареди сред 30-те най-развити държави в света и за тяхното „успешно“ изпълнение. Стремежът към моментни резултати в ущърб на реалността струва скъпо на нашата държава.

Ако се интересувах от личен рейтинг, щях да оставя решаването на проблемите на следващите поколения ръководители. Но за мен са много по-важни не въображаемите, а реални резултати, дори ако те са свързани с отклонение от обичайните стереотипи.

Кой печели от евтината електроенергия? Не многодетни семейства с ниски доходи, големите предприятия станаха основните бенефициенти.

Кой спечели от евтиния бензин? Не студенти или пенсионери, които обикновено използват обществен транспорт, а предприемачи, близки до властта, които сега обикновено се наричат олигарси.

Кой се възползва от ниските тарифи за комунални услуги? Разбира се, не добросъвестни граждани, които плащат всички сметки навреме, а бизнесмени-посредници, спечелили капитал в „общинското блато“.

Цените и митата в Казахстан са най-ниските в „постсъветското“ пространство. Страната ни неволно се превърна в сенчест доставчик на евтини горива и смазочни материали в съседни държави, подхранвайки техните икономики.

Затова е време да развенчаем мита за рентабилността на ниските мита за хора със скромни доходи. Всъщност, това е скрита субсидия за богати хора.

За да се възстанови социалната справедливост, първо трябва да се промени самият подход за решаване на проблема. Държавата е длъжна да подкрепя тези, които наистина се нуждаят – точно, целенасочено, чрез изплащане на преки компенсации. Следователно повишаването на тарифите е изстрадана стъпка към правилна, честна икономика, в която всеки плаща според потреблението си, но помощ получава този, който наистина се нуждае от нея. Митата трябва да бъдат справедливи: „за повече потребление – повече плащате“. Такава задача си поставих. Постигнати са първите положителни резултати. Въведена е диференциация в платежната система, „социална норма на потребление“ с минимални тарифи за тези, които консумират основния минимум вода или електроенергия.

Сигурен съм, че това ще позволи да се разгърне предишната система към справедливо разпределение на обществените блага, така че ресурсите на страната да работят за всички граждани, а не за избраните. Само така ще можем да изградим модерна инфраструктура и ефективна енергетика, а икономиката ще получи мощен стимул за качествен растеж.

Често говорите за нарастващото значение на транзита и логистиката за Казахстан. Тази област на работа е посочена от Вас като приоритет. Какво се прави за развитието на тази сфера? Какви са плановете?

За нашата страна укрепването на нейния транзитен и логистичен потенциал е задача от стратегическо значение. Без директен излаз на море, Казахстан все пак се намира в центъра на евразийския континент, където преминават повечето транзитни магистрали. Това е голямо предимство, от което сме длъжни умело да се възползваме в полза на страната. Има визия и желание да превърнем Казахстан в транспортено хъб на Евразия, това е основната посока на предстоящата работа в този сектор.

В това отношение отбелязвам значението на пускането в експлоатация на новата железопътна магистрала „Достък – Мойънтъ“, което ще позволи в този участък да се увеличи пет пъти обемът на товарния поток между Китай и Европа. Нашите планове включват въвеждане в експлоатация на нови железопътни линии „Мойънтъ - Къзължар“, „Бахтъ - Аягоз“, „Дарбаза - Мактаарал“. Като цяло до 2030 г. очакваме да изградим и модернизираме 5000 и да ремонтираме 11 000 километра действащи железопътни линии.

От голямо значение е изграждането на магистрала „Център - Запад“, която ще съкрати пътя от столицата до западните райони с повече от 500 километра.

Беше възможно да се създаде обширна транспортна система, която надхвърля националните граници. Далеч от презокеанския транспорт, Казахстан все пак формира мрежа от товарни терминали от Жълто до Черно море. През нашата територия преминават 12 международни транспортни коридора: 5 железопътни и 7 автомобилни, по които се осъществява до 85 процента от сухопътния товарен транспорт между Китай и Европа.

Разбира се, всичко това не означава, че можем да разчитаме на лесни приходи. Конкуренцията в тази област се засилва, тъй като транспортът и логистиката са станали неразделна част от геополитиката. Тази тема твърдо влезе в дневния ред на преговорите на най-високо ниво, което предопределя нейното изключително значение за Казахстан.

Страната ни активно участва в развитието на китайския мегапроект „Един пояс - един път“, коридора „Север - Юг“, както и Транскаспийския транспортен маршрут или „Средния коридор“. Считаме за перспективни превозите по маршрута „Русия - Казахстан - Туркменистан - Иран“ с достъп до морските пристанища. Приветстваме включването на Китай в работата на „Средния коридор“.

Като цяло потенциалът в тази област е голям. Въпросът тук не е само в инфраструктурата. Тук се пресичат почти всички сектори на нашата икономика. Затова правителството е изправено пред задачата да изгради транспортни и логистични възли с модерна инженерна и сервизна инфраструктура, да модернизира и ремонтира морски пристанища, летища, железопътни гари, както и да създаде ефективна дигитална екосистема.

През последните години държавата поставя голям акцент върху развитието на селското стопанство. Всички правителства се занимаваха с това, но този жизненоважен сектор така и не излезе от проблемната зона. Всеки министър идва със собствена програма, огромни средства потъват като вода в пясък. Ще успеем ли най-накрая да реализираме потенциала, който имаме?

В селското стопанство в повечето страни се отделя огромно количество публични средства. Казахстан не е изключение. През 2024 г. 580 милиарда тенге бяха отпуснати за преференциално кредитиране на земеделските производители, миналата година – един трилион тенге. Цифрите са впечатляващи. През последните 10 години подкрепата за фермерите се е увеличила 10 пъти, но ефективността все още е под въпрос. Обемът на брутната селскостопанска продукция от 2015 до 2024 г. се е увеличил 2,5 пъти, но тази цифра може да бъде по-голяма.

В същото време положителните резултати в растениевъдството са приятни. Обемът на износа на зърно и брашно се увеличи до рекордни показатели, географията на доставките се разшири. Това е резултат от мерки за повишаване на производителността и ефективността на селското стопанство.

Сега трябва да се засили работата в други области, преди всичко животновъдството. До 2035 г. световното потребление на „червено месо“ ще нарасне до 233 милиона тона, а вносът му – до 27 милиона тона. Казахстан може да се превърне в основен доставчик на месо, предимно за азиатските страни. Затова вторият форум на фермерите, проведен през ноември миналата година, беше посветен на животновъдството.

Властта прави много за качественото развитие на селското стопанство. Но огромните инвестиции не винаги водят до желания резултат, трябва да работим върху тяхната ефективност. Говорих за това по време на скорошно ми посещение в Тараз.

Такава мощна държавна помощ за селското стопанство няма в нито една съседна страна, там са изненадани от привилегированото положение на казахстанските колеги, които започнаха да се наричат „аграрни олигарси“. В същото време собствениците на малки стопанства не могат да получат достатъчно субсидии. Правителството е натоварено да обърне сериозно внимание на този проблем.

Като цяло субсидиите, разбира се, са необходими, особено на настоящия етап, но те са токсични по свой начин, защото генерират зависимост в селските райони с всички опасни последици за селското стопанство. Затова сега правителството обмисля решение за връщане към кооперациите, сдруженията на фермерите. Кооперациите са в състояние да повишат производителността на труда и ефективността на селскостопанското производство, да го доближат до пазарите на продажби и да изградят дългосрочни отношения с потребителите.

Сътрудничеството в развитите страни се показа от добрата страна, понякога достигайки мащаба на големите корпорации. Предпоставки за създаване на успешно сътрудничество има във всички казахстански села. Селяните могат и трябва да обединят усилията си за лятна паша, събиране и преработка на мляко, месо, кожи, вълна. Това е пътят от оцеляването към просперитета. Сътрудничеството може да се разглежда и като идеология на единството и съзиданието.

Само по себе си обаче сътрудничеството няма да се появи, предстои голяма разяснителна и организационна работа. Кампанията с елементи на натиск, принуда е изключена.

Друга тема, която много обсъждаме, е туризмът. Миналата година редица световни медии определиха Казахстан като една от най-добрите страни за пътуване. Но има съмнения дали нашите курорти и популярни туристически маршрути са готови за масовия приток на гости?

Съмненията са основателни. След моята забележка към правителството работата по развитието на туризма се засили, но предстои голям, трънлив път. Това е сложна област, която съчетава икономика, култура, сигурност, бизнес. В него трябва да работят професионалисти, отдадени на каузата, и най-важното – да са патриоти на Казахстан. Туризмът е несъвместим с мързел, безразличие, алчност, грубост.

Миналата година Казахстан посетиха милиони чуждестранни граждани, а вътрешният туризъм започна да се развива по-активно. Всичко това не може да не зарадва.

Целият свят в борбата за туристически потоци създава условия за привличане на частни инвеститори. В нашата страна има много красиви места. Сега екотуризмът е в голямо търсене. Тук, изглежда, Казахстан няма равен, но поради субективни причини – от неспособност до безразличие на отговорните лица – такъв обещаващ вид туризъм все още не е получил масово развитие. Нещата не отиват по-далеч от презентациите.

Вредите за туризма са причинени от някои „екоактивисти“, които започват протестни кампании по всички проекти под предлог защита на природата. Много от тях не се интересуват много от самата природа, те се нуждаят от шум или, както сега е прието да се казва, „хайп“, за да получат обществено признание. Понякога те се подкрепят от предприемачи, които вече са влезли в този бизнес и не искат конкуренция.

Подобна е ситуацията и в ски туризма. Тук малко хора по света могат да се сравнят с Шимбулак, той се намира на 30 минути път с кола от центъра на Алмати, има уникален природен пейзаж. Но продължителното бездействие доведе до изоставане, курортът е физически и морално остарял, необходима е нова визия за развитието на този най-ценен дар на природата. Със случая се заема казахстанска компания за развитие. Правителството и акиматът ѝ оказват подкрепа, но проектът е в подготвителна, презентационна фаза. Междувременно в съседните страни изграждането на ски инфраструктура вече набра скорост.

Алматинският планински клъстер има огромен потенциал, той трябва да обслужва както заможни клиенти, така и хора със средни доходи. Необходимо е да се диверсифицира туристическата инфраструктура.

В тази индустрия въпросът за недостига на квалифициран персонал е остър. Затова в Туркестан е открит Международен университет по туризъм и хотелиерство. През 2024 г. първите му възпитаници излязоха на пазара на труда. Но това не е достатъчно, ще бъдат предприети допълнителни мерки, които ще решат проблема с персонала.

В същото време не трябва да „посипваме главите с пепел“. Щом световните таблоиди съветват да се посети Казахстан, трябва да удвоим усилията си. „CNN Travel“ обяви Алмати за „новата столица на стила“ на Централна Азия през 2025 година. Поставих пред акима задача Алмати да стане град, който „никога не спи“, работи денонощно в интерес на своите гости, подобно на Ню Йорк, Москва, Париж. Все още има много работа, включително инфраструктура, озеленяване, осветление.

Въпрос за развитието на изкуствения интелект. В обръщението си поставихте задача в рамките на 3 години Казахстан да стане дигитална държава. И в новогодишното си обръщение обявихте 2026 г. за година на развитие на дигитализацията и изкуствения интелект. Какво ще се направи за реализиране на поставените цели? Вярвате ли сериозно в успеха на собственото си начинание?

Казахстан трябва да се превърне в дигитална сила, това е въпрос на общото ни оцеляване като цивилизована страна в новата технологична ера. Убеден съм, че психически нашият народ е подготвен за този вид иновации. Освен това в Казахстан успешно работят известни финтех компании, които значително промениха стила и начина на живот на нашите хора.

В света се разгръща ожесточена конкуренция между САЩ и Китай – два очевидни световни технологични гиганта. Американският президент обяви стартирането на специална програма, предназначена да укрепи господството на САЩ, но Китай няма да отстъпи, вярвайки, че това е въпрос на национално достойнство, там вече работят около 5000 компании, занимаващи се с проблемите на изкуствения интелект. Други развити държави не стоят на едно място.

Казахстан също заложи на въвеждането на изкуствен интелект в икономиката и обществения живот. Имаме добри начални възможности, има успехи в цифровизацията на обществените услуги, финтех и редица сектори на икономиката. Пълноценна екосистема функционира ефективно, за да поддържа ІТ-стартъпи, работи иновационен клъстер Astana Hub, обединяващ две хиляди компании. Общият износ на услугите за 2025 г. е около един милиард долара. Създава се пилотна зона CryptoCity за цифрови активи. Започва изграждането на град с ускорено развитие Alatau city. Работата по натрупване и анализ на държавни данни набира скорост, тъй като професионалистите смятат, че това е новото злато на предстоящата ера.

През май миналата година започна работа Съветът за развитие на изкуствения интелект с участието на водещи международни и местни експерти. През ноември беше подписан Законът за изкуствения интелект, който скоро ще влезе в сила. Създадено е Министерство на изкуствения интелект и цифровото развитие. В Казахстан са пуснати два суперкомпютъра - Alem.Cloud и Al-Farabium, отделна платформа, създадена от акимата на Астана в сътрудничество с известна компания от ОАЕ.

За обучение на специализиран персонал се изпълняват образователни програми на ниво училища и университети. Например, над 650 хиляди студенти са преминали обучение по програма AI-Sana. Скоро ще бъде открит специализиран изследователски ИИ университет.

С появата на изкуствения интелект е създаден своеобразен вододел между онези страни, които ще влязат в бъдещето, и тези, които ще останат в миналото. Ето защо обявих цифровите технологии и изкуствения интелект за приоритетно направление в развитието на Казахстан. Тази година ще бъде решаваща. Вярвам в успеха на започнатото изключително важно дело.

Какво място заема ядрената енергетика във Вашите стратегически планове?

Трябва да се разбере, че без надеждно производство на енергия Казахстан няма да може да премине към нов технологичен модел на икономиката. Суперкомпютрите, центровете за данни, автоматизираните индустриални комплекси изискват много енергия. Това е реалността на новия глобален технологичен ред.

За изграждането на енергийни източници са необходими квалифицирани кадри. Глава на NVIDIA, най-голямата компания в света с капитализация от около 4,5 трилиона долара, прогнозира, че „сините якички“, т.е. представители на техническите професии, скоро ще попаднат в регистъра на мултимилионерите.

Изграждането на няколко атомни електроцентрали е, от една страна, коригиране на историческия абсурд – да бъдеш световен лидер в производството на уран и да не построиш нито една атомна електроцентрала, от друга страна, това е престижът на Казахстан. Трябва също да се помни, че с изграждането на атомни електроцентрали ще подготвим нов клас техническа интелигенция, което от своя страна ще промени самата същност на нашата държавна политика.

Друг изключително важен въпрос са редкоземните метали. Търсенето на критични материали ще се увеличи през следващите 5 години, ще се удвои. Тук се отваря нов прозорец от възможности за Казахстан. Вероятно ще бъдем сред световните лидери в запасите от редкоземни минерали. За да засили позициите си в тази стратегически важна сфера, Казахстан започна да развива сътрудничество със САЩ, Китай, Русия, Южна Корея, Япония и някои държави от Европейския съюз.