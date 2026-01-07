Новини
Тръмп: Венецуела ще прехвърли до 50 милиона барела петрол на САЩ за продажба

7 Януари, 2026 11:53 466 8

Петролът ще бъде продаден на пазарна стойност, гарантира американският президент

Тръмп: Венецуела ще прехвърли до 50 милиона барела петрол на САЩ за продажба - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелското правителство ще прехвърли до 50 милиона барела петрол на САЩ за продажба и той ще контролира приходите от тази сделка.

„Радвам се да съобщя, че временните власти на Венецуела ще прехвърлят между 30 и 50 милиона барела висококачествен, санкциониран петрол на САЩ“, написа той в Truth Social. „Този петрол ще бъде продаден на пазарна стойност и аз, като президент на САЩ, ще контролирам тези пари, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и САЩ!“ „Инструктирах министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт незабавно да приложи този план“, добави Тръмп. Както той отбеляза, петролът ще бъде доставен до американски пристанища.

Както американският вестник Politico съобщи по-рано, позовавайки се на източници, Вашингтон оказва натиск върху изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да спре доставките на петрол за страни, които САЩ смятат за свои противници. Дейвид Игнатиус, колумнист по външна политика на The Washington Post, отбеляза в статия, че американската администрация е поискала от Каракас бързо да пренапише законите за производство на петрол в полза на американските компании.

Според него САЩ искат американските компании да имат „преференциален достъп“ до венецуелски петрол. Служители на администрацията на Вашингтон и венецуелските власти обсъждат възможността за увеличаване на износа на петрол от южноамериканската страна за САЩ. На 16 декември Тръмп обяви, че е наредил блокирането на всички санкционирани танкери, пътуващи за и от Венецуела.

На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто заяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела беше обявено извънредно положение. По-късно Тръмп потвърди ударите и обяви залавянето и извеждането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от страната. Те бяха предадени на Съединените щати и се намират в център за задържане в Бруклин, южен Ню Йорк. Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела. Освен това, ръководителят на американската администрация изрази увереност, че Вашингтон ще получи компенсация от Каракас за американските петролни компании. Тръмп обеща, че тези компании ще отпуснат средства за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГЕПИ Ново начало

    8 0 Отговор
    Крадене, крадене, крадене...!

    11:54 07.01.2026

  • 2 Тая предателка

    5 0 Отговор
    Дулсита от втория ден е съгласна на всичко. Какво ли не правят едни 50 000 000 долара.

    11:56 07.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Крадец

    11:56 07.01.2026

  • 4 Георги

    4 0 Отговор
    съвсем стадартно отношение между колония и нейната метрополия. Нищо ново за т.н. "развити/бели" държави - слагаш ръка върху нечия територия и започваш да я точиш.

    11:57 07.01.2026

  • 5 Що е то

    1 0 Отговор
    Миротворец или войнолюбец и крадец?

    11:57 07.01.2026

  • 6 Тръмп

    4 0 Отговор
    България прехвърли тонове злато на Дънди Прешъс

    11:58 07.01.2026

  • 7 Бай амед

    0 0 Отговор
    Значи проблема нали беше наркотика .

    12:05 07.01.2026

  • 8 може би

    0 0 Отговор
    ще ги използва за борба с наркотрафика или той вече не е на дневен ред.

    12:06 07.01.2026