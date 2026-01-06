Новини
Бизнес »
Тръмп: Индия значително намалява вноса на петрол от Русия

Тръмп: Индия значително намалява вноса на петрол от Русия

6 Януари, 2026 19:45 794 10

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • индия-
  • русия-
  • петрол-
  • доставки

САЩ забогатяват от митата, твърди Тръмп

Тръмп: Индия значително намалява вноса на петрол от Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Индия в момента значително намалява вноса на петрол от Русия.

В реч пред републиканската група в Камарата на представителите на САЩ, президентът се оплака от забавяния в доставките на оръжие за чуждестранни клиенти. „Хеликоптерът Apache. Искам да кажа, Индия се обърна към мен, чакахме пет години. Променяме това“, каза той.

„Индия поръча 68 хеликоптера Apache и премиерът Нарендра Моди дойде при мен и каза: „Мога ли да ви видя?“ Да, имам много добри отношения с него. „Но той не е много доволен от мен, защото, както знаете, сега плащат много мита, тъй като не са... Сега значително ги намалиха, както знаете, от Русия“, каза американският лидер.

Забогатяваме от митата“, заключи Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    10 2 Отговор
    да бе да ще внася от краварите

    Коментиран от #10

    19:48 06.01.2026

  • 2 Да,бе

    10 2 Отговор
    Целият свят разбра,че САЩ са въздух под налягане без въздух...Айрян без кисело мляко,а и вода няма.

    19:48 06.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Като спре вноса от Венецуела ще почне само от Русия.

    19:48 06.01.2026

  • 4 си дзън

    3 10 Отговор
    Индия почва да купува вече от Венецуела (САЩ). Руснаците увяхват.
    Сенчестият флот сменя знамената с руски да не ги конфискуват америте, ха,ха,ха

    Коментиран от #6

    19:50 06.01.2026

  • 5 санитар

    11 0 Отговор
    Болен дядо, отиди при жена си и при еврейката, не трови света с дебилщината си.

    19:50 06.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Индия и сега купува от Венесуела.

    19:54 06.01.2026

  • 7 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Бай Тръмп усилено тъпче по стъпките на Байдън с тази нечленоразделна реч губейки смисъла през 5 секунди .

    19:57 06.01.2026

  • 8 ?????

    5 0 Отговор
    Пак ли?

    19:59 06.01.2026

  • 9 Гошо

    3 0 Отговор
    Смешник и кукла на конци . Целият му кабинет и съветници е е.рейски. Лиже им здраво...

    20:10 06.01.2026

  • 10 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    За твой ужас и Индия и Китай внасят от " краварите " от години и петрол и газ и то почти колкото и от Раша !! В най- големия пик началото на миналата година руския боклук в Индия беше под 37% от всичкия !!Тоест от други страни внасяше два пъти повече от Раша !! В Китай процента е още по- малък и Раша е на червено от търговията с Китай , тоест за повече пари внася , отколкото изнася !! Тоест Китай я цоца като дойна крава !! И на всичкото отгоре и плаща с юани , които може да харчи само в Китай !! Голяма далавера , голяма излагация , хахаха !!

    20:54 06.01.2026