Тръмп: Индия значително намалява вноса на петрол от Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Индия в момента значително намалява вноса на петрол от Русия.
В реч пред републиканската група в Камарата на представителите на САЩ, президентът се оплака от забавяния в доставките на оръжие за чуждестранни клиенти. „Хеликоптерът Apache. Искам да кажа, Индия се обърна към мен, чакахме пет години. Променяме това“, каза той.
„Индия поръча 68 хеликоптера Apache и премиерът Нарендра Моди дойде при мен и каза: „Мога ли да ви видя?“ Да, имам много добри отношения с него. „Но той не е много доволен от мен, защото, както знаете, сега плащат много мита, тъй като не са... Сега значително ги намалиха, както знаете, от Русия“, каза американският лидер.
„Забогатяваме от митата“, заключи Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #10
19:48 06.01.2026
2 Да,бе
19:48 06.01.2026
3 Последния Софиянец
19:48 06.01.2026
4 си дзън
Сенчестият флот сменя знамената с руски да не ги конфискуват америте, ха,ха,ха
Коментиран от #6
19:50 06.01.2026
5 санитар
19:50 06.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "си дзън":Индия и сега купува от Венесуела.
19:54 06.01.2026
7 Сатана Z
19:57 06.01.2026
8 ?????
19:59 06.01.2026
9 Гошо
20:10 06.01.2026
10 гост
До коментар #1 от "пешо":За твой ужас и Индия и Китай внасят от " краварите " от години и петрол и газ и то почти колкото и от Раша !! В най- големия пик началото на миналата година руския боклук в Индия беше под 37% от всичкия !!Тоест от други страни внасяше два пъти повече от Раша !! В Китай процента е още по- малък и Раша е на червено от търговията с Китай , тоест за повече пари внася , отколкото изнася !! Тоест Китай я цоца като дойна крава !! И на всичкото отгоре и плаща с юани , които може да харчи само в Китай !! Голяма далавера , голяма излагация , хахаха !!
20:54 06.01.2026