Тръмп: Индия значително намалява вноса на петрол от Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Индия в момента значително намалява вноса на петрол от Русия.

В реч пред републиканската група в Камарата на представителите на САЩ, президентът се оплака от забавяния в доставките на оръжие за чуждестранни клиенти. „Хеликоптерът Apache. Искам да кажа, Индия се обърна към мен, чакахме пет години. Променяме това“, каза той.

„Индия поръча 68 хеликоптера Apache и премиерът Нарендра Моди дойде при мен и каза: „Мога ли да ви видя?“ Да, имам много добри отношения с него. „Но той не е много доволен от мен, защото, както знаете, сега плащат много мита, тъй като не са... Сега значително ги намалиха, както знаете, от Русия“, каза американският лидер.

„Забогатяваме от митата“, заключи Тръмп.